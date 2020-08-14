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Заступник глави МВС Білорусі Барсуков: Жодних знущань в ІТТ не було, в камері нікого не били. ВIДЕО

Заступник глави МВС Білорусі Олександр Барсуков, який приїхав у ніч на 14 серпня в ІТТ на вулиці Окрестіна в Мінську, заявив, що жодних знущань в ізоляторі не було.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TYT.by.

Також дивіться: "Як 41-й рік! Били конкретно! Омонівці! Знімали штани з мене! Сказали по колу пустять! Ви#буть так, що мама не впізнає", - дівчина, яку випустили з ізолятора в Мінську. ВIДЕО

В ізолятор він приїхав після того, як стало відомо, що з ІТТ почали масово випускати затриманих на акціях протесту проти підсумків виборів президента країни.

На питання журналістів про знущання всередині ізолятора заявив, що "жодних знущань не було". Після чого негайно сів у машину і поїхав.

Також дивіться: "Дівчині запихали в рот білий браслет", - родичі затриманих білорусів зібралися під ІТТ у Мінську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пізніше Барсуков повторив свої слова.

"У камері нікого не били", - заявив заступник глави МВС, який вдень 14 серпня знову приїхав до ізолятора на Окрестіна в Мінську.

Автор: 

Білорусь (7931) Лукашенко Олександр (2655) МВС (3501) тортури в міліції (21) репресії (1622) силовики (2514)


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Топ коментарі
+12
"Я за Лукашенко голосовал!", - в Білорусі поліція затримує прибічника Олександра Лукашенка

https://www.youtube.com/watch?v=r6z4AGiDzwQ
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14.08.2020 14:04
+8
самое красноречивое видео
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14.08.2020 14:03
+8
Они сами падали, со ступенек и так по пару раз
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14.08.2020 14:03
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самое красноречивое видео
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14.08.2020 14:03 Відповісти
Сломали нос,отбили почки,во рту остались лишь пеньки..А в остальном,прекрасная маркиза,все хорошо,все хорошо..
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14.08.2020 14:59 Відповісти
Они сами падали, со ступенек и так по пару раз
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14.08.2020 14:03 Відповісти
там по классике:
"потерпевший" со злостью бросался на дубинки полицейский, которые уговаривали его не делать этого, после чего он сам выстрелил себе в висок.. все 8 раз, и выбросился в окно с 16го этажа, потом встал и самозакопался в лесу, в 5 км от ровд.
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14.08.2020 14:27 Відповісти
"Я за Лукашенко голосовал!", - в Білорусі поліція затримує прибічника Олександра Лукашенка

https://www.youtube.com/watch?v=r6z4AGiDzwQ
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14.08.2020 14:04 Відповісти
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14.08.2020 14:42 Відповісти
Вот ведь сволочи протестующие! Сотнями из больниц и реанимаций наводят поклеп на блаародных защитников правонарушений!
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14.08.2020 14:06 Відповісти
попурі з іноЗМІ про події в Білорусі...
-Якщо в країні є вибори, то треба проводити їх ЧЕСНО. Вибори - це процедура. Тобто повинні дотримуватися всі вимоги щодо виключення фальсифікацій, інакше ЦЕ ОБМАН.
-Жорстокість ОМОНу і взагалі всіх "силовиків" вражає.Як ще можна пояснити ставлення "силовиків" до протестуючих? Неначе це два різні народи. Уже немає одного народу. Є завойовники і переможені.
Схоже, що їх готували всі 25 років правління Лукашенкова. Відбирали туди самих підлих тварюк, платили їм високі зарплати.
-Яка глибинна причина цих масових протестів? Чому виходять десятки тисяч, а незадоволена майже вся Білорусь?
-Якщо переміг Лукашенко з 80%, то чому 80% не вийшли на захист свого вибору?
-Людина повинна мати в собі розуміння Сенсу свого існування. Минуло вже тридцять років і ВИРОСЛО НОВЕ ПОКОЛІННЯ, яке не хоче чекати ще 30 років обіцяного Раю.
-Їх обирає" народ! Але такі, як путін і Лукашенко давно забули про свій народ! Для них це натовп, який можна розганяти, садити і вбивати!
-Ось так, спочатку "вибираєш" президента. Він приходить тихий, скромний. Потім сколочує урядову банду, обзаводиться армією і вважає себе богом! І його мітлою не виженеш!
-Білоруські телеведучі почали звільнятися з держканалів
-Силовики переходять до протестуючих, зривають з себе відзнаки , палять і викидають в сміттєві ящики
І насамкінець, приклад військового, в якого офіцерська честь лишилася чи стою і незаплямованою:
-Полковник спецназу ГРУ РБ Володимир Бородач звернувся до білоруських силовиків:
- Панове офіцери, прапорщики, сержанти, солдати!
Такої ганьби не бачила наша країна!
Ми, ветерани ЗС, МВС, КДБ, ветерани війни, проливали кров за інтереси своєї Батьківщини, за інтереси людей яких ви калічите і вбиваєте сьогодні на вулицях нашої країни, людей які годують, озброюють вас для захисту від своїх ворогів.
Ви стаєте не гордість, а ганьбою нашої армії, МВС і КДБ. Подивіться кого ви захищаєте!
Ви захищаєте божевільного диктатора, що обікрав свій народ. І цей народ ви намагаєтеся закатати в асфальт за бутерброд з маслом.
Любіть Білорусь, як ці юнаки, дівчата, які встали навпроти вас за вашу і нашу честь та свободу.
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14.08.2020 14:35 Відповісти
Правильно сказано!
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14.08.2020 14:46 Відповісти
Дежавю.... прям 2014 год в Украине
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14.08.2020 14:07 Відповісти
Живе Беларусь!
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14.08.2020 14:08 Відповісти
Жила... Пока лука не сошел с ума!
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14.08.2020 14:16 Відповісти
Он изначально был не очень в уме. Но ничего, время любого тирана не безгранично
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14.08.2020 15:04 Відповісти
Ніякого знущання - тобто, нічого екстраординарного не відбувається - звичайна штатна робота.
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14.08.2020 14:10 Відповісти
Начинай сверлить дырки на спине для внеочередных орденов.
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14.08.2020 14:11 Відповісти
Когда эти вертухаи будут из Беларуси бежать, то их Путлер и Зеля к себе на службу будут приглашать.
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14.08.2020 14:12 Відповісти
Насчёт Зеленского, это Вам Порошенко сказал?
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14.08.2020 14:15 Відповісти
Дебил? Да? ЗЕ с ****** уравнял?
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14.08.2020 14:15 Відповісти
правильно.. шмаркля - обычное тупое "потерпевшее" ссыкло... уздечка у х*уйла))
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14.08.2020 14:28 Відповісти
тьфу, мля! Спорить бесполезно...
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15.08.2020 00:31 Відповісти
Выйди патло к народу без охраны и повтори то же самое!
Через 30 секунд от тебя только трусы останутся...
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14.08.2020 14:14 Відповісти
Неправда ж..
Достатньо подивитись на людей, які вийшли з ізоляторів.
Та і відео з лупцюваннями арештованих забагато.
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14.08.2020 14:14 Відповісти
Эту опг под суд!
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14.08.2020 14:14 Відповісти
все из-за уверенности этих сволочей в безнаказанности. Мы спустили с рук расстрелявшим Небесную Сотню и мы еще за это получим. Надеюсь, белорусы будут умнее. Да, понимаю, что вряд ли, но надеяться хочется.
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14.08.2020 14:15 Відповісти
проще было сказать : мы людей, зверски побитых , собирали дня три ... со всех городов...днём и ночью
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14.08.2020 14:16 Відповісти
Не робіть наших помилок. Оцих ОДРАЗУ розстрілюйте. Європа пробачить і промовчить...
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14.08.2020 14:17 Відповісти
Їм має бути соромно навіть на вулицю виходити, не то, що на джипах і в буржуйських косюмах красуватися.
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14.08.2020 14:18 Відповісти
Значит, надо громко им кричать "Пазор! Пазор!". Им станет стыдно и они исправятся. По крайней мере в нарассии так "борются".
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14.08.2020 14:22 Відповісти
Судя по масовости акций одну десятую явно приписали.
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14.08.2020 14:19 Відповісти
сучище воно.
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14.08.2020 14:21 Відповісти
мало доказательств ?
Задокументировано
Заступник глави МВС Білорусі Барсуков: Жодних знущань в ІТТ не було, в камері нікого не били - Цензор.НЕТ 3738
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14.08.2020 14:24 Відповісти
Больше кричите " Милиция с народом"
и тогда будут вас киздить утром в обед и вечером для профилактики
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14.08.2020 14:25 Відповісти
Тварина не розуміє,що таке не пробачається.****,прийде час і ти чутимеш голоси і будуть перед твоїми нахабними очима стояти всі,кому зараз боляче і страшно. Прокльони батьків на камінь не падають.Знахабнілий,бо до їхніх людей в чорному в будь який момент готовий доєднатися старший брат-садист.
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14.08.2020 14:35 Відповісти
спалят его вместе с машиной и домом. Добрые соседи.
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14.08.2020 14:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UKg-SrGvDes Интервью министра МВД Республики Беларусь Караева.
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14.08.2020 15:07 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/8/14/389434/
Заступник глави МВС Білорусі Барсуков: Жодних знущань в ІТТ не було, в камері нікого не били - Цензор.НЕТ 4249Заступник глави МВС Білорусі Барсуков: Жодних знущань в ІТТ не було, в камері нікого не били - Цензор.НЕТ 6940Заступник глави МВС Білорусі Барсуков: Жодних знущань в ІТТ не було, в камері нікого не били - Цензор.НЕТ 142https://charter97.org/ru/news/2020/8/14/389446/
Заступник глави МВС Білорусі Барсуков: Жодних знущань в ІТТ не було, в камері нікого не били - Цензор.НЕТ 6163
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14.08.2020 15:38 Відповісти
Подпахивает Северной Кореей
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14.08.2020 15:43 Відповісти
Всі білоруські силовики , які не звільнились на другий же день , повинні пройти люстрацію , процедуру впізнання потерпілими , слідство . Керівникам - пожиттєвий срок . Фашизм і тероризм не повинні залишитись непокараними . Всі хто покине Білорусь - в міжнародний розшук , заочний суд і пожиттєво . Втік - значить винен .
Це буде справедливо .
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14.08.2020 15:51 Відповісти
А возможно били вне камеры, так сказать, в специально отведенных местах
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14.08.2020 17:50 Відповісти
Такая морда всегда врёт.
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16.08.2020 21:18 Відповісти
 
 