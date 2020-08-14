Заступник глави МВС Білорусі Барсуков: Жодних знущань в ІТТ не було, в камері нікого не били. ВIДЕО

Заступник глави МВС Білорусі Олександр Барсуков, який приїхав у ніч на 14 серпня в ІТТ на вулиці Окрестіна в Мінську, заявив, що жодних знущань в ізоляторі не було.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TYT.by.

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В ізолятор він приїхав після того, як стало відомо, що з ІТТ почали масово випускати затриманих на акціях протесту проти підсумків виборів президента країни.

На питання журналістів про знущання всередині ізолятора заявив, що "жодних знущань не було". Після чого негайно сів у машину і поїхав.

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Пізніше Барсуков повторив свої слова.

"У камері нікого не били", - заявив заступник глави МВС, який вдень 14 серпня знову приїхав до ізолятора на Окрестіна в Мінську.