Заступник глави МВС Білорусі Барсуков: Жодних знущань в ІТТ не було, в камері нікого не били. ВIДЕО
Заступник глави МВС Білорусі Олександр Барсуков, який приїхав у ніч на 14 серпня в ІТТ на вулиці Окрестіна в Мінську, заявив, що жодних знущань в ізоляторі не було.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TYT.by.
В ізолятор він приїхав після того, як стало відомо, що з ІТТ почали масово випускати затриманих на акціях протесту проти підсумків виборів президента країни.
На питання журналістів про знущання всередині ізолятора заявив, що "жодних знущань не було". Після чого негайно сів у машину і поїхав.
Пізніше Барсуков повторив свої слова.
"У камері нікого не били", - заявив заступник глави МВС, який вдень 14 серпня знову приїхав до ізолятора на Окрестіна в Мінську.
Топ коментарі
+12 Otec Pigidiy
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+8 Иннокентий beer
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+8 Підлога Маккартні
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"потерпевший" со злостью бросался на дубинки полицейский, которые уговаривали его не делать этого, после чего он сам выстрелил себе в висок.. все 8 раз, и выбросился в окно с 16го этажа, потом встал и самозакопался в лесу, в 5 км от ровд.
https://www.youtube.com/watch?v=r6z4AGiDzwQ
-Якщо в країні є вибори, то треба проводити їх ЧЕСНО. Вибори - це процедура. Тобто повинні дотримуватися всі вимоги щодо виключення фальсифікацій, інакше ЦЕ ОБМАН.
-Жорстокість ОМОНу і взагалі всіх "силовиків" вражає.Як ще можна пояснити ставлення "силовиків" до протестуючих? Неначе це два різні народи. Уже немає одного народу. Є завойовники і переможені.
Схоже, що їх готували всі 25 років правління Лукашенкова. Відбирали туди самих підлих тварюк, платили їм високі зарплати.
-Яка глибинна причина цих масових протестів? Чому виходять десятки тисяч, а незадоволена майже вся Білорусь?
-Якщо переміг Лукашенко з 80%, то чому 80% не вийшли на захист свого вибору?
-Людина повинна мати в собі розуміння Сенсу свого існування. Минуло вже тридцять років і ВИРОСЛО НОВЕ ПОКОЛІННЯ, яке не хоче чекати ще 30 років обіцяного Раю.
-Їх обирає" народ! Але такі, як путін і Лукашенко давно забули про свій народ! Для них це натовп, який можна розганяти, садити і вбивати!
-Ось так, спочатку "вибираєш" президента. Він приходить тихий, скромний. Потім сколочує урядову банду, обзаводиться армією і вважає себе богом! І його мітлою не виженеш!
-Білоруські телеведучі почали звільнятися з держканалів
-Силовики переходять до протестуючих, зривають з себе відзнаки , палять і викидають в сміттєві ящики
І насамкінець, приклад військового, в якого офіцерська честь лишилася чи стою і незаплямованою:
-Полковник спецназу ГРУ РБ Володимир Бородач звернувся до білоруських силовиків:
- Панове офіцери, прапорщики, сержанти, солдати!
Такої ганьби не бачила наша країна!
Ми, ветерани ЗС, МВС, КДБ, ветерани війни, проливали кров за інтереси своєї Батьківщини, за інтереси людей яких ви калічите і вбиваєте сьогодні на вулицях нашої країни, людей які годують, озброюють вас для захисту від своїх ворогів.
Ви стаєте не гордість, а ганьбою нашої армії, МВС і КДБ. Подивіться кого ви захищаєте!
Ви захищаєте божевільного диктатора, що обікрав свій народ. І цей народ ви намагаєтеся закатати в асфальт за бутерброд з маслом.
Любіть Білорусь, як ці юнаки, дівчата, які встали навпроти вас за вашу і нашу честь та свободу.
Через 30 секунд от тебя только трусы останутся...
Достатньо подивитись на людей, які вийшли з ізоляторів.
Та і відео з лупцюваннями арештованих забагато.
Задокументировано
и тогда будут вас киздить утром в обед и вечером для профилактики
https://charter97.org/ru/news/2020/8/14/389446/
Це буде справедливо .