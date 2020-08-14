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Проєкт "Без цензури": Хто після Лукашенка? Чому білоруська опозиція уникає розмов про Донбас і Крим. ВIДЕО

Хто вона така - білоруська опозиція? Чого не розуміють українці про білоруські протести та чому вже зараз треба думати, хто ж прийде після Бацьки? Сьогодні в "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Градус насильства в Білорусі трохи знизився, але протестують уже й тисячі співробітників держпідприємств, наприклад, "Гродно Азоту". І саме настав час поговорити про білоруську опозицію - хто вона, що думає про Росію і, звісно, чи знає відповідь на питання "Чий Крим?".

Чи правда, що в білоруських протестах немає нічого антиросійського? Білоруська опозиція не розуміє українських проблем і не має поняття, чому маркерні питання щодо Криму й Донбасу такі важливі для нас. Де тут поле для компромісу?

Читайте на "Цензор.НЕТ": БЕЗ ЦЕНЗУРИ: Бацька - Сорос, Богдан, суддя Вовк і рулетка в законі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Як у такому випадку Україна має ставитися до боротьби білорусів проти Лукашенка? І що робити сьогодні, щоб завтра Білорусь не стала "Росією 2.0"?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

Автор: 

Білорусь (7931) Крим (14153) Лукашенко Олександр (2655) Донбас (22356) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Топ коментарі
+21
Повторю. Для общей информации и понимания ситуации

«Рука Москвы в протестах в Беларуси очевидна, именно Кремль мобилизовал гражданское общество. Да, люди устали от режима Лукашенко, повлиял и кризис COVID-19, когда Лукашенко просто издевался над родственниками людей, которые умирали от пандемии. Большое народное недовольство, но в то же время, для того, чтобы люди не только были недовольны, но вышли бороться против режима, нужна мобилизация - именно это сделала Москва своим проектом по созданию белорусской оппозиции в лице Тихановского, Цепкала и Бабарико. Все трое явно связанны с Кремлем и это очень хорошо дирижированный российскими спецслужбами проект. Даже после того, как их не допустили к выборам, появление трио женщин является продолжением того же московского проекта. Тут же и https://ghall.com.ua/2020/07/31/vsled-za-rossijskimi-boevikami-v-belarusi-zaderzhan-polittehnolog-iz-rf/ появление политтехнолога Шклярова , который как минимум в Литве, связан известным близким к Кремлю технологом Минтусовым. Минтусов связан со Шкляровым и засветился в Литве еще тогда, когда Кремль помог избраться президентом Роландасу Паксасу, который потом был отрстранен путем импичмента, », - считает эксперт.
«В то же время, я не вижу стремления Кремля устранить Лукашенко, нет активностей, направленных на свержение режима. Более того, я не вижу стратегической надобности для Кремля свергать существующий в Беларуси режим, ведь именно Лукашенко и является самым главным кандидатом Москвы, в которого многие годы инвестировали и который соответствует целям Кремля в Беларуси. Все это делается, чтобы максимально ослабить белорусского президента для достижения нужных России результатов в геополитических и экономических переговорах с Минском, в частности, по созданию "Союзного государства". Вторая стратегическая задача Кремля - спровоцировать эскалацию протестов, избиение активистов и последующую дискредитацию Александра Лукашенко на Западе, лишить его возможности маневра в сторону Европы и США», - отметил Мариус Лавринавичус.
«Лукашенко успешно маневрировал между РФ и Западом, поэтому Кремль лишает через протесты его такой возможности. Также Россия нивелирует прижившийся в Евросоюзе и США нарратив о необходимости помочь Лукашенко защититься от Кремля. Запад не сможет закрыть глаза на репрессии и пролитую кровь, поэтому Лукашенко будет лишен маневра заигрывания с Западом», - подытожил аналитик.
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14.08.2020 15:33
+12
Потому, что у них корни с Лубянки.
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14.08.2020 15:29
+11
А там всего 3 кандидата и один ватней другого, так что не спешите радоваться если будут новые выборы.
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14.08.2020 15:42
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Потому, что у них корни с Лубянки.
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14.08.2020 15:29 Відповісти
надо Рому расспросить - он расскажет)
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14.08.2020 15:29 Відповісти
Гуртом и бацка легше бить
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14.08.2020 15:31 Відповісти
Повторю. Для общей информации и понимания ситуации

«Рука Москвы в протестах в Беларуси очевидна, именно Кремль мобилизовал гражданское общество. Да, люди устали от режима Лукашенко, повлиял и кризис COVID-19, когда Лукашенко просто издевался над родственниками людей, которые умирали от пандемии. Большое народное недовольство, но в то же время, для того, чтобы люди не только были недовольны, но вышли бороться против режима, нужна мобилизация - именно это сделала Москва своим проектом по созданию белорусской оппозиции в лице Тихановского, Цепкала и Бабарико. Все трое явно связанны с Кремлем и это очень хорошо дирижированный российскими спецслужбами проект. Даже после того, как их не допустили к выборам, появление трио женщин является продолжением того же московского проекта. Тут же и https://ghall.com.ua/2020/07/31/vsled-za-rossijskimi-boevikami-v-belarusi-zaderzhan-polittehnolog-iz-rf/ появление политтехнолога Шклярова , который как минимум в Литве, связан известным близким к Кремлю технологом Минтусовым. Минтусов связан со Шкляровым и засветился в Литве еще тогда, когда Кремль помог избраться президентом Роландасу Паксасу, который потом был отрстранен путем импичмента, », - считает эксперт.
«В то же время, я не вижу стремления Кремля устранить Лукашенко, нет активностей, направленных на свержение режима. Более того, я не вижу стратегической надобности для Кремля свергать существующий в Беларуси режим, ведь именно Лукашенко и является самым главным кандидатом Москвы, в которого многие годы инвестировали и который соответствует целям Кремля в Беларуси. Все это делается, чтобы максимально ослабить белорусского президента для достижения нужных России результатов в геополитических и экономических переговорах с Минском, в частности, по созданию "Союзного государства". Вторая стратегическая задача Кремля - спровоцировать эскалацию протестов, избиение активистов и последующую дискредитацию Александра Лукашенко на Западе, лишить его возможности маневра в сторону Европы и США», - отметил Мариус Лавринавичус.
«Лукашенко успешно маневрировал между РФ и Западом, поэтому Кремль лишает через протесты его такой возможности. Также Россия нивелирует прижившийся в Евросоюзе и США нарратив о необходимости помочь Лукашенко защититься от Кремля. Запад не сможет закрыть глаза на репрессии и пролитую кровь, поэтому Лукашенко будет лишен маневра заигрывания с Западом», - подытожил аналитик.
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14.08.2020 15:33 Відповісти
Глупый аналитеГ.
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14.08.2020 15:44 Відповісти
Точно? Только вот кто ответит за что выступают белорусы, проголосовавшие за откровенную рашенскую консерву с муженьком и соратницами типа "Путя введи войска"?
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14.08.2020 16:11 Відповісти
порохоботы, вам мятодычки лукашисты в Менске пишут?
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14.08.2020 16:20 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Хто після Лукашенка? Чому білоруська опозиція уникає розмов про Донбас і Крим - Цензор.НЕТ 9204
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14.08.2020 18:04 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Хто після Лукашенка? Чому білоруська опозиція уникає розмов про Донбас і Крим - Цензор.НЕТ 7890
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14.08.2020 18:05 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Хто після Лукашенка? Чому білоруська опозиція уникає розмов про Донбас і Крим - Цензор.НЕТ 4430
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14.08.2020 18:06 Відповісти
А вам кто в ФСБ директивы пишет?
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14.08.2020 18:08 Відповісти
Сгинь ,нечисть гебнявая !
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14.08.2020 22:10 Відповісти
Это второя Армения ! Духа нет у них , быть свободными! Подтанцовка **********
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14.08.2020 22:14 Відповісти
Люди голосовали против Лукашенко. Кто угодно, но только не он. 80% за Тихановскую, такой же ...ж как и 80% за Лукашенко. Многие голосовали против всех. Негативные комменты в сторону Тихановской на подвластных ресурсах моментально терли. Т.ч. переубеждать приходилось только в реале, зачастую с матами. Сам голосовал за Дмитриева.
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14.08.2020 18:28 Відповісти
Из разговоров с родней и знакомыми в Беларуси -- ваты 80-90%. Голосовать то будет не только прогрессивно настроенная молодежь, которой очень немного, а все население страны. Беларусь только в начале длинного пути.
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14.08.2020 18:37 Відповісти
ніші вже наголсували - хто буде, якби не Порох, результат на всю морду лиця..
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17.08.2020 00:47 Відповісти
Достаточно умный аналитик.
Лишить луку возможной защиты запада, направить протестные настроения в нужную сторону и выставить во главе протеста кремлевских жен!
Народ схавает, как схавал бубочку в Украине.
Ну нет у народа аналитических центров с руководителями в минимум 150 iq.
Поэтому все идет по сценарию и хрен, кто его поменяет. Очередная пАбеда параши на ватном поле(
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14.08.2020 16:56 Відповісти
вся логика держится на порохоботских и лукашенковских соплях.
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14.08.2020 16:59 Відповісти
Ваши развернуе аргументы и анальнолитический анализ поразили маня своей аргументированостью глубиной и...
Вам удалось свалить в одну корзину пороха и луку.
Вы гений идиотических идей и мастер аналалитеГ.
Радуга вам и в... и попутный ветер в...
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14.08.2020 17:31 Відповісти
100% верно.
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15.08.2020 04:27 Відповісти
Хто після бацьки? Кацапи, як і було.
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14.08.2020 15:33 Відповісти
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14.08.2020 15:39 Відповісти
Дощ іде а воно, -Проект "Без цензуры"- скирдує? Головне тему застоЛбить... Може ще чому опозиція не заявила своє відношення до глобального потепління, розброєння, виборах в США .....?
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14.08.2020 15:34 Відповісти
Заходи,Лука! Ну, чё уставился?...Проект "Без цензуры": Кто после Лукашенко? Почему белорусская оппозиция избегает разговоров о Донбассе и Крыме - Цензор.НЕТ 3832
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14.08.2020 15:34 Відповісти
Чому, чому...бо залежні від росії.
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14.08.2020 15:35 Відповісти
Путин, Патрушев, Шойгу
вас Каддафди ждёт в аду!
Уж дрожит пред черенком
Лука с мигающим очком.
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14.08.2020 15:40 Відповісти
А там всего 3 кандидата и один ватней другого, так что не спешите радоваться если будут новые выборы.
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14.08.2020 15:42 Відповісти
Потому что их электорат живёт не в киевской области
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14.08.2020 15:49 Відповісти
Как в таком случае Украина должна относиться к борьбе белорусов против Лукашенко? И что делать сегодня, чтобы завтра Беларусь не стала "Россией 2.0"?

В плане официальной позиции индифферентно. Соблюдать в данном вопросе нейтралитет. Максимум вон как Меркель выразить озабоченность жестокостью в обращении силовиков с народом. У Белоруси свой путь. У белорусов своя ментальность. Их ценности с нашими мало пересекаются. Кто в конце концов там придет к власти вилами по воде писано. Но они наши соседи. Нам с ними рядом жить. Бесполезно белорусам говорить о евроинтеграции, бесполезно сейчас им втолковывать, что кацапы враги и агрессоры. Для них они старшие братья. Это реалии. Пока сами белорусы не поймут кто на самом деле кацапы им что либо доказывать бесполезно. К сожалению пока это так.
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14.08.2020 16:09 Відповісти
Чтобы из страны сделать русню, в ней надо порушить дух свободы, а в современной Беларуси он как раз и овладевает народом - народ выходит за Свободу, а не за блин на лопате - так что теперь и Беларусь - не Россия.
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14.08.2020 17:02 Відповісти
Беларусь не Россия (а точнее Мордор, Казламордия и т.д.), но и не Украина. Это тоже нужно учитывать.
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14.08.2020 17:20 Відповісти
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17.08.2020 00:48 Відповісти
Беларусь нейтральное государство в силу сложившихся обстоятельств . Ни в какие блоки НАТО ЕС , союзное государство , ОДКБ беларусы входить не желают . Спрашивать чей Крым Кавказ , Кипр и Болеарские острова бесполезно - коллективного мнения на эти вопросы не существует . Требования беларуского народа признать Тихановскую победившей на выборах , а лукашенко эти выборы сфальсифицировавшего . В противном случае провести повторные выборы под контролем наблюдателей .

..
..
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15.08.2020 02:24 Відповісти
Створити суспільну думку,активувати агентів впливу,очолити протестні настрої,скинути старого і посадити лояльного.
Це не наш метод.
Але який дієвий.
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14.08.2020 17:07 Відповісти
Тут питають ,а що буде після бацькі , як мінімум - Витебская, Гомельская ,Могилевская Народные Республики ( ватників і прихильників Русского Мира в тих областях більш ніж на Донбасі і в Криму разом узятих ) а максимум- новий президент- повна маріонетка Росії і анекія Росією всієї Білорусі. І Тіхановская підходить на цю роль як найкраще.
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14.08.2020 17:20 Відповісти
Вопрос по настоящему корректно должен звучать так : какая прокремлевская вата придёт на смену нынешнему прокремлевскому диктатору?
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14.08.2020 17:34 Відповісти
для України Лукашенко вигідніший варіант, а ніж "опозиція" від Хлалала.
Для білорусів також, навщо їм те що сталось в Україні блазні, безвладдя...........
Але активна і агресивна частина москалів, що живуть у Білорусії, затягують їх у "Російський мір".
Вкраїні необхідно облаштовувати кордон з Білорусією.
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15.08.2020 00:01 Відповісти
После Лукашенко у вас будет Куйло во главе союзного государства. Можете начинать переименовывать улицы в его честь.
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15.08.2020 04:43 Відповісти
Да по Беларуси ещё много вопросов всплывёт инепредсказуемых тоже.
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15.08.2020 06:44 Відповісти
Я не пойму-почему в Украине так сочувствуют бульбашам.они там поголовно пропитаны московским духом,Крым НЕ считают украинским, а Майдан считают гос.переворотом,они-друзья наших смертных врагов.
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15.08.2020 07:15 Відповісти
Можу відповісти на це питання тим, що українці співчувають не всім як ви кажете бульбашам, а тільки тим, хто реально на вулицях виборює волю народові. І ні в якому разі не їхнім ************* "вождям", той піні на гребені народного незадоволення диктаторським режимом (як то було і в Україні). Реальна революція мислення білорусів відбувається зараз у головах активно протестуючих. Вони на власній шкурці спробували ментівсько-москальську політику "стабільності" і думаю, що їх погляди будуть і далі змінюватись в бік цінностей свободи та почуття власної гідності. Вата таким чином "підгорає" і підпалює те патріархальне болото, чим і є зараз Білорусь. Чим воно закінчиться найближчим часом вже немає великого значення, бо процес пішов та люди вже активнішають, їх становиться все більше. Дай то боже, щоб це полум'я перекинулось на московію.
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16.08.2020 12:50 Відповісти
і нічим тарган-лукашенка не кращий для України, він така ж саме сволота поряд з ********** командою усяких януковичів та іжи з ними, не кажіть дурниць про його такі хороші почуття до України та якусь міфічну "здатність" протистояння кремлівському лайну
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16.08.2020 12:53 Відповісти
тобто, браття-білоруси, трощіть ментів по їх тупих головах, тероризуйте їх сім'ї, як вони тероризують вас, киздить чиновників-висуванців лукашенка чим ви тільки здатні по всіх вразливих місцях, паліть їх автівки та хатинки, і все це всупереч "заспокійливих" закликах власних "вождів опозиції", набувайте революційного духу. Хай вам в том допоможе каміння та коктейлі молотова з пінопласту, розчиненому у бензині, старі палаючі шини, салюти-фейерверки та інші знаряддя спротиву насильницькому режиму
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16.08.2020 13:10 Відповісти
для меня нет сомнений что это спецоперация кгб/фсб причём довольно успешная - у бацьки
на сегодня цугцванг..... единственный положительный момент - в Белоруси родилось граждан
ское общество, да у них пока нет других требований кроме справедливости но..... эта дама не
имеет ничего общего ни с диктатурой ни с автократией ни в итоге с управляемыми марионет-
ками поэтому продолжение будет обязательно кремлядям ведь всё равно кто им нужен резу
льтат а он тот же - совок2.............. ошибка бацьки, отлично расчитанная кагабистами, в том
что он не готов уйти.... вот тут то его и поймали, не знаю понимает ли бацька хотя бы сейчас
что единственным выходом был честный подсчёт голосов.......... даже если бы пришлось уйти.
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15.08.2020 10:30 Відповісти
Є три народи ,
З ватой в головах,
Заблукані , як діти,
В трьох х@йлах.
Є головне,
Прописане в Кремлю,
Є мінське,горезвісне,
Х@йло-Лу,
Як тістечко солоденьке-бізе,
У Київі вгніздилось,
Х@йло-Зе.
Насправді х@йло ,
---- Епосний дракон.
Змістиш його ,
І станеш сам,
...........новообраним уособленням народних сподіваннь, носієм свіжих демократичних тендецій , законотворчим каталізатором трансгендерної толерантності.
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15.08.2020 12:23 Відповісти
Как только оппозиция дорвется до власти - Белорусь ляжет под Россию. Если останется Лукашенко, который считает Белорусь своей собственностью, то еще каккое-то время Белорусь будет давать отпор натиску Кремля. (Белорусь сама по себе совершенно не жизнеспособна, к тому же белорусы всегда тяготели к русским.) Белорусь такой себе "мятежный регион России". Даже последние события с бойцами ЧВК. Не понятно почему население Украины так переживает за Тихановскую и К, которая мгновенно признает Крым русским ??? Нужно поддерживать Лукашенко - желать ему много лет возглавлять Белорусь.
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15.08.2020 21:10 Відповісти
помиляєшся, хлопчику, краще хай він подохне скоріше разом з своїма друзями з кремля, буде легче дихати у світі
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16.08.2020 12:59 Відповісти
заробляй на хатку з городиком, не відволікайся !
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20.08.2020 22:36 Відповісти
- а вот этого карлика отправить в цырк лилипутов жонглером, гамно подбрасывать.Проєкт "Без цензури": Хто після Лукашенка? Чому білоруська опозиція уникає розмов про Донбас і Крим - Цензор.НЕТ 9571
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15.08.2020 22:48 Відповісти
Ага, спасибо Боря, 20 лет уже подбрасывает
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17.08.2020 08:04 Відповісти
А ну расскажи о таких ботофермах! Если нет то ти киздливий кацап!
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17.08.2020 09:21 Відповісти
Что вы здесь догадки строите? Посмотрите росзомбоящик - и увидите позицию Расии!
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17.08.2020 09:45 Відповісти
Ботоксную мразь можно привлечь лишь в качестве грузила для верёвки.
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26.08.2020 17:41 Відповісти
 
 