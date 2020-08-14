Проєкт "Без цензури": Хто після Лукашенка? Чому білоруська опозиція уникає розмов про Донбас і Крим. ВIДЕО

Хто вона така - білоруська опозиція? Чого не розуміють українці про білоруські протести та чому вже зараз треба думати, хто ж прийде після Бацьки? Сьогодні в "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Градус насильства в Білорусі трохи знизився, але протестують уже й тисячі співробітників держпідприємств, наприклад, "Гродно Азоту". І саме настав час поговорити про білоруську опозицію - хто вона, що думає про Росію і, звісно, чи знає відповідь на питання "Чий Крим?".

Чи правда, що в білоруських протестах немає нічого антиросійського? Білоруська опозиція не розуміє українських проблем і не має поняття, чому маркерні питання щодо Криму й Донбасу такі важливі для нас. Де тут поле для компромісу?

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Як у такому випадку Україна має ставитися до боротьби білорусів проти Лукашенка? І що робити сьогодні, щоб завтра Білорусь не стала "Росією 2.0"?

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