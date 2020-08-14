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У Києві затримали інтернет-торговців прекурсорами, вилучено "товару" на 3 млн грн, - Нацполіція. ВІДЕО

Правоохоронці затримали в Києві групу наркодилерів, які організували в інтернеті торгівлю прекурсорами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До складу групи входили троє киян, які організували схему поширення прекурсорів через інтернет-магазин за допомогою кур'єрської служби та її активних учасників, які діяли на території Києва та Київської області. Поліція встановила місце розташування складського приміщення, яке фігуранти орендували для зберігання прекурсорів

"Під час обшуку за місцем зберігання заборонених речовин працівники поліції виявили і вилучили чотири кілограми перманганату калію, 94 літри діетилового ефіру, 15 кг фенілнітропропену, а також 10 літрів особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалеронфенон. Усі ці речовини використовуються при виготовленні амфетаміну та PVP" , - ідеться в повідомленні.

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"Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання учасників групи ми виявили дві нарколабораторії, де здійснювався синтез прекурсорів, спеціальне обладнання для виготовлення наркотиків та хімічні сполуки. Крім того, за однією з адрес вилучили 30 кілограмів речовини, яка, згідно з маркуванням, належить до вибухонебезпечних", - розповіли в поліції,

Вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить близько 3 мільйонів гривень.

Вирішується питання про оголошення фігурантам про підозру та обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також дивіться: У Києві затримано організатора інтернет-магазину з продажу кокаїну, вилучено "товару" на 5 млн грн, - Нацполіція. ФОТО

Київ (19469) наркотики (1447) Нацполіція (15173) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+3
полез в вики - хоть почитал что это)))
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14.08.2020 22:59
+3
По великому розрахунку, я тепер знаю що ти не один такий , а по меньшій мірі, нас таких вже двоє.
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15.08.2020 00:38
+1
Гы Я прочел, что задержаны интернет-торговцы перекусами
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15.08.2020 01:14
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полез в вики - хоть почитал что это)))
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14.08.2020 22:59 Відповісти
По великому розрахунку, я тепер знаю що ти не один такий , а по меньшій мірі, нас таких вже двоє.
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15.08.2020 00:38 Відповісти
Зразу й розписаний рецепт: одного - 94 літра, іншого -15 кг.
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15.08.2020 01:10 Відповісти
Сразу много заработать не получится. это не 90-е !
Выращивали бы по тихому конопельку и ждали бы принятия закона о марихуане...
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15.08.2020 00:22 Відповісти
Гы Я прочел, что задержаны интернет-торговцы перекусами
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15.08.2020 01:14 Відповісти
Ага, поймали кусок экрана, где только что был курсор. Шо курим?
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15.08.2020 05:03 Відповісти
Е шановні прекурсор це речовини які можуть застосовуватись для виготовленя наркотиків але самі по собі не є наркотиками., наприкад ацетон, соляна кислота, марганцовка тощо. Тут знаєте можна наїхати і на невинного.
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15.08.2020 07:17 Відповісти
Саме сумне у цій істрії, що хоч трохи грамотний хімік легко їх зробить з загальновживаних речовин та предметів.
Ацетон - оцетова кислота з крейдою до кислого Ph, осад сушити, нагріти до 450 С. летить ацетон, ловити як самогон. Оцтова кислота - як нема то витягти з оцту, заморозивши його.
Солянку можна зробити електорлізом, установка не надто й складна, або з сірчаної , яку у свою чергу злити з акумулятрів,
Марганцовка - з окису марганцю що є у батарейках.---------------------------------------------------
ТОБТО!!! НаркоВару просто на пару днів роботи більше, а хімікам купа клопотів з ліцензіями.
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21.01.2021 16:01 Відповісти
Проблема в тому, що контроль за переміщенням через митний когрдон прекурсорів вимагає всесвітня організація експортного контролю, а дебіли України заборонили розчинник ацетон для громадян всередині України, коли той ацетон, наприклад вільно можна купити, в тіх же США.
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21.01.2021 17:41 Відповісти
углем активированным.
ну и перогонка качественная, с колонкой
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21.01.2021 16:35 Відповісти
Знал бы шо такая фигня будет привез кило 10 марганцовки домой когда списывали материалы на ветеринарном складе....Я один за всю комиссию по списанию работал....марганцовку тупо высыпали в лужу... Ну небыло у меня тогда интернета ((((((
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21.01.2021 16:16 Відповісти
 
 