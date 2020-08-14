У Києві затримали інтернет-торговців прекурсорами, вилучено "товару" на 3 млн грн, - Нацполіція. ВІДЕО

Правоохоронці затримали в Києві групу наркодилерів, які організували в інтернеті торгівлю прекурсорами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До складу групи входили троє киян, які організували схему поширення прекурсорів через інтернет-магазин за допомогою кур'єрської служби та її активних учасників, які діяли на території Києва та Київської області. Поліція встановила місце розташування складського приміщення, яке фігуранти орендували для зберігання прекурсорів

"Під час обшуку за місцем зберігання заборонених речовин працівники поліції виявили і вилучили чотири кілограми перманганату калію, 94 літри діетилового ефіру, 15 кг фенілнітропропену, а також 10 літрів особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалеронфенон. Усі ці речовини використовуються при виготовленні амфетаміну та PVP" , - ідеться в повідомленні.

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"Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання учасників групи ми виявили дві нарколабораторії, де здійснювався синтез прекурсорів, спеціальне обладнання для виготовлення наркотиків та хімічні сполуки. Крім того, за однією з адрес вилучили 30 кілограмів речовини, яка, згідно з маркуванням, належить до вибухонебезпечних", - розповіли в поліції,

Вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить близько 3 мільйонів гривень.

Вирішується питання про оголошення фігурантам про підозру та обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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