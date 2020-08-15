Ярош закликав до об'єднання патріотичних сил навколо "ЄС": Це найрейтинговіша опозиційна сила. ВIДЕО

Дмитро Ярош у Дніпрі під час акції "ЄС" заявив, що державні сили мають об'єднуватися навколо найбільшої опозиційної партії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Espreso.TV.

"Ми перемагаємо лише тоді, коли ми єдині... Оскільки "Європейська Солідарність" - тут найрейтинговіша сила, логічно, щоб люди з різних сфер долучалися до цієї сили. Зараз не можна розділятися", - сказав Ярош.

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