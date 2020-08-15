Ярош закликав до об'єднання патріотичних сил навколо "ЄС": Це найрейтинговіша опозиційна сила. ВIДЕО
Дмитро Ярош у Дніпрі під час акції "ЄС" заявив, що державні сили мають об'єднуватися навколо найбільшої опозиційної партії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Espreso.TV.
"Ми перемагаємо лише тоді, коли ми єдині... Оскільки "Європейська Солідарність" - тут найрейтинговіша сила, логічно, щоб люди з різних сфер долучалися до цієї сили. Зараз не можна розділятися", - сказав Ярош.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3534291429938939&set=a.747741671927276&type=3&theater# https://www.facebook.com/dostali.hvatit/posts/3534836223217793 Вчора ·
Знову закликають «всіх хто любить Україну» об'єднуватися навколо партії ПЕС. Що мол «не можна розділятися». Як це «не можна»? Треба! Ми «не розділялися» в Іловайську, коли добровольців розстрілювали в «зеленому коридорі» погодивши заздалегідь час і маршрут виходу з Генштабом РФ. Ми «не розділялися» в Дебальцеве, коли Генштаб дав команду на виведення військ з Логвинове і «забув» дати команду ввести їх назад. Коли орки розстрілювали хлопців прямо на трасі Бахмут - Дебальцеве.... Ми «не розділялися» коли добровольців пхали по тюрмах, а самі нинішні «опозиціонери» з ЄС/ БПП торгували з ворогом.....
https://www.facebook.com/dostali.hvatit/posts/3534836223217793?__cft__[0]=AZWY6CV6YDAW2AUP-NI3aZlVKb6VgHOTu_7PmaWCpAEcuIuSZ1IAlEbVwUtldMRZw6yZNQoV2W_3ctGeuqLzORJZz0cdi3vteULo6CcHiYSK_ZutyPddK-WRTYI4x4n6Uy0&__tn__=%2CO%2CP-R 15 августа в 19:32 ·
........У нас хороша пам'ять бо надто багато полягло наших побратимів... Саме через пряму зраду тих до яких зараз закликають «приєднуватися». Ми «не розділялися» в революційному таборі на Груші в 2017-2018. Коли ветеранам ламали кістки, труїли газом і ставили на коліна. Коли топтали червоно чорний прапор і відправляли хлопців в в'язниці Маріупольського СІЗО. Ми «не розділялися» коли вони брехали, заливали гівном добровольчий рух і давали торгові преференції Медведчуку. Коли м*сковські в*ші п'ять років безперешкодно скуповували українські засоби масової інформації і розгортали мережу своєї пропаганди.
Об'єднуватися проти м*сковських в*шей з українс*кими гн*дами - це прирікати себе на нові поразки. Злитий Майдан 2004, злитий Майдан 2014. злитий порив мільйонів українців в 2014-2015. Знов, по другому колу? Ні. М*сковські воші повинні бовтатися на одних стовпах разом з українськими гн*дами. І саме в цьому вони не повинні розділятися! У цьому питанні я повністю згоден как Симоном Петлюрою так і з батьком Махном...
Всё это мелкое, злобное, ванючее гавно дружно набросилось уже и Яроша обсирать...
Подонки вы ванючие, да захлебнитесь уже собственным гавном на своих обосраных диванах!
Какая мерзость....
Ярош може.