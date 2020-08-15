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Ярош закликав до об'єднання патріотичних сил навколо "ЄС": Це найрейтинговіша опозиційна сила. ВIДЕО

Дмитро Ярош у Дніпрі під час акції "ЄС" заявив, що державні сили мають об'єднуватися навколо найбільшої опозиційної партії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Espreso.TV.

"Ми перемагаємо лише тоді, коли ми єдині...  Оскільки "Європейська Солідарність" - тут найрейтинговіша сила, логічно, щоб люди з різних сфер долучалися до цієї сили. Зараз не можна розділятися", - сказав Ярош.

Читайте також: Реванш Кремля в Україні став системним, політично мотивоване переслідування Порошенка - це московське замовлення, - Ярош

Автор: 

Дніпро (3274) Ярош Дмитро (177) Європейська Солідарність (1082)


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Топ коментарі
+106
Ніби по одинці ви чогось досягнете.
Не будь дурнем !
Тільки єдиним фронтом.
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15.08.2020 11:31
+93
І скільки голосів ти збереш ?
5 % якщо пощастить ???
через дурну гординю віддаєш Україну кацапам !
аплодуй своїм дурощам !
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15.08.2020 11:35
+54
Правильно.
Інакше не вийде нічого.
Вже десятки разів пробували окремо і програвали російським підлабузникам.
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15.08.2020 11:30
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Похож на еврейскую старуху. От него и по виду маразмом и старческими портками воняет.
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16.08.2020 21:17 Відповісти
вірно мовив, тільки РАЗОМ!
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16.08.2020 21:34 Відповісти
эти уже .....
Ярош закликав до об'єднання патріотичних сил навколо "ЄС": Це найрейтинговіша опозиційна сила - Цензор.НЕТ 3312
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16.08.2020 21:53 Відповісти
какие мерзкие рожи, фотомонтаж?
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16.08.2020 21:57 Відповісти
они же...
Ярош закликав до об'єднання патріотичних сил навколо "ЄС": Це найрейтинговіша опозиційна сила - Цензор.НЕТ 1040
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16.08.2020 22:56 Відповісти
https://www.facebook.com/dostali.hvatit?tn-str=%2AF Семен Семенченко
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3534291429938939&set=a.747741671927276&type=3&theater# https://www.facebook.com/dostali.hvatit/posts/3534836223217793 Вчора ·
Знову закликають «всіх хто любить Україну» об'єднуватися навколо партії ПЕС. Що мол «не можна розділятися». Як це «не можна»? Треба! Ми «не розділялися» в Іловайську, коли добровольців розстрілювали в «зеленому коридорі» погодивши заздалегідь час і маршрут виходу з Генштабом РФ. Ми «не розділялися» в Дебальцеве, коли Генштаб дав команду на виведення військ з Логвинове і «забув» дати команду ввести їх назад. Коли орки розстрілювали хлопців прямо на трасі Бахмут - Дебальцеве.... Ми «не розділялися» коли добровольців пхали по тюрмах, а самі нинішні «опозиціонери» з ЄС/ БПП торгували з ворогом.....
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16.08.2020 22:23 Відповісти
https://www.facebook.com/dostali.hvatit?__cft__[0]=AZWY6CV6YDAW2AUP-NI3aZlVKb6VgHOTu_7PmaWCpAEcuIuSZ1IAlEbVwUtldMRZw6yZNQoV2W_3ctGeuqLzORJZz0cdi3vteULo6CcHiYSK_ZutyPddK-WRTYI4x4n6Uy0&__tn__=-UC%2CP-R Семен Семенченко
https://www.facebook.com/dostali.hvatit/posts/3534836223217793?__cft__[0]=AZWY6CV6YDAW2AUP-NI3aZlVKb6VgHOTu_7PmaWCpAEcuIuSZ1IAlEbVwUtldMRZw6yZNQoV2W_3ctGeuqLzORJZz0cdi3vteULo6CcHiYSK_ZutyPddK-WRTYI4x4n6Uy0&__tn__=%2CO%2CP-R 15 августа в 19:32 ·

........У нас хороша пам'ять бо надто багато полягло наших побратимів... Саме через пряму зраду тих до яких зараз закликають «приєднуватися». Ми «не розділялися» в революційному таборі на Груші в 2017-2018. Коли ветеранам ламали кістки, труїли газом і ставили на коліна. Коли топтали червоно чорний прапор і відправляли хлопців в в'язниці Маріупольського СІЗО. Ми «не розділялися» коли вони брехали, заливали гівном добровольчий рух і давали торгові преференції Медведчуку. Коли м*сковські в*ші п'ять років безперешкодно скуповували українські засоби масової інформації і розгортали мережу своєї пропаганди.

Об'єднуватися проти м*сковських в*шей з українс*кими гн*дами - це прирікати себе на нові поразки. Злитий Майдан 2004, злитий Майдан 2014. злитий порив мільйонів українців в 2014-2015. Знов, по другому колу? Ні. М*сковські воші повинні бовтатися на одних стовпах разом з українськими гн*дами. І саме в цьому вони не повинні розділятися! У цьому питанні я повністю згоден как Симоном Петлюрою так і з батьком Махном...
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17.08.2020 00:44 Відповісти
Ярош такая же гнида как и барыга. Они вместе привели к власти Сифилитика. Пока не появится новый человек ничего не изменится. Просто перемена сортов говна. А кацапский реванш начался при кнуре2, и если бы он остался, успешно продолжился бы. И не надо тут байки лепить про жирых патриотов.
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17.08.2020 08:49 Відповісти
Нда....
Всё это мелкое, злобное, ванючее гавно дружно набросилось уже и Яроша обсирать...
Подонки вы ванючие, да захлебнитесь уже собственным гавном на своих обосраных диванах!
Какая мерзость....
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17.08.2020 10:08 Відповісти
Единство, то чего не хватает Украинцам, и так было всегда. Отсутствие ярких лидеров, тоже факт. Поэтому Ярош прав, Нужно объединятся вокруг общих ценностей и целей, а не грызться за подкинутые из за поребрика темы...
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17.08.2020 09:03 Відповісти
Оце у вати бомбануло, куди тому Бейруту.
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17.08.2020 09:40 Відповісти
Паланням кацапських дуп задоволений. Підсиплю ще раз трошки бензинчику: "Я Пороха б вибрав тільки за те, що його ненавидить *****". І питання до адміністраторів: вчора мій подібний пост видалили за слово "Порошенко" чи за слово "*****"? Ви якось оприділіться - харош уже між каплями бігати.
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17.08.2020 11:09 Відповісти
На випадок, якщо знову мій попередній пост видалять - паланням кацапських дуп задоволений. Слава нації!
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17.08.2020 11:10 Відповісти
Если под "патриотическими силами" понимают председателя той самой партии регионов, которая довела страну до Майдана, министра Януковича, коррупционера-миллиардера с 20-летним стажем госслужащего, любителя пожимать руку ***** до и после оккупации Крыма, президента, при котором Украина потеряла три четверти боеприпасов на пяти сожжённых артскладах, а он отдыхал на Мальдивах за полмиллиона баксов, пока народ собирал по 50 грн на лечение раненным бойцам, то я уже ничего не понимаю. Завтра скажут, что Путин хороший и с ним надо дружить, и если это скажет Порошенко вместо янелоха, то всё правильно?
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17.08.2020 23:19 Відповісти
Давненько вже 1000 коментарів під новиною не було.
Ярош може.
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18.08.2020 14:40 Відповісти
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