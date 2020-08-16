Посол Білорусі в Словаччині Лещеня, який працював ще за часів СРСР, виступив на підтримку протестувальників. ВIДЕО

Посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня виступив на підтримку мирних протестувальників у себе на батьківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозаяві посла, яка надійшла до редакції "Наша нiва".

"Як і всі білоруси, я шокований історіями про тортури та побиття громадян моєї країни. На Tut.by на одній із світлин місива із синців та крововиливів ми впізнали однокласника моєї дочки, який точно ніколи не значився серед бунтівників", - зазначив Лещеня.

Посол зазначив, що "сотні моїх співвітчизників відчули на собі, що низка представників правоохоронних органів повною мірою відродила традиції НКВД у толерантній європейській Білорусі XXI століття".

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Лещеня констатував, що "МЗС, представники якого захищають інтереси Білорусі за кордоном, часто прирівнюють до силових відомств". "Силовики прагнуть не допустити втручання у внутрішні справи країни ззовні", - додав він.

"Я солідарний із тими, хто вийшов на вулиці білоруських міст із мирною ходою, щоб їхній голос був почутий. Як уродженець міста Жодино я із вами, працівники "БілАЗа" і Ковальського заводу важких штамповок! Я щиро сподіваюся, що майбутнє моєї країни буде засновано на врахуванні позицій усіх верств суспільства і представників різних політичних сил. Білоруси вистраждали це право", - підкреслив дипломат.

Лещеня став першим із чинних білоруських послів, хто підтримав протести. Він є найстарішим керівником білоруської зарубіжної установи щодо досвіду роботи. У різні роки очолював посольства в Єгипті та Ізраїлі. У 2002-2006 роках був помічником президента із зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних питань.