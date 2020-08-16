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Новини Відео Революція в Білорусі
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Посол Білорусі в Словаччині Лещеня, який працював ще за часів СРСР, виступив на підтримку протестувальників. ВIДЕО

Посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня виступив на підтримку мирних протестувальників у себе на батьківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозаяві посла, яка надійшла до редакції "Наша нiва".

"Як і всі білоруси, я шокований історіями про тортури та побиття громадян моєї країни. На Tut.by на одній із світлин місива із синців та крововиливів ми впізнали однокласника моєї дочки, який точно ніколи не значився серед бунтівників", - зазначив Лещеня.

Посол зазначив, що "сотні моїх співвітчизників відчули на собі, що низка представників правоохоронних органів повною мірою відродила традиції НКВД у толерантній європейській Білорусі XXI століття".

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Лещеня констатував, що "МЗС, представники якого захищають інтереси Білорусі за кордоном, часто прирівнюють до силових відомств". "Силовики прагнуть не допустити втручання у внутрішні справи країни ззовні", - додав він.

"Я солідарний із тими, хто вийшов на вулиці білоруських міст із мирною ходою, щоб їхній голос був почутий. Як уродженець міста Жодино я із вами, працівники "БілАЗа" і Ковальського заводу важких штамповок! Я щиро сподіваюся, що майбутнє моєї країни буде засновано на врахуванні позицій усіх верств суспільства і представників різних політичних сил. Білоруси вистраждали це право", - підкреслив дипломат.

Лещеня став першим із чинних білоруських послів, хто підтримав протести. Він є найстарішим керівником білоруської зарубіжної установи щодо досвіду роботи. У різні роки очолював посольства в Єгипті та Ізраїлі. У 2002-2006 роках був помічником президента із зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних питань.

Автор: 

Білорусь (7931) посол (1101) Словаччина (1102)


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Топ коментарі
+14
а до этого его все устраивало? и не было 26 лет болотного лукашизма?
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16.08.2020 08:48
+10
Не кажи дурниць!! Порівняла хєр з пальцем !!)))
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16.08.2020 09:24
+9
Стати на бік народу, це зрада?

Лахта, ти ПАЛИШСЯ.
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16.08.2020 09:02
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умные люди уже поняли что Лукавому конец
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16.08.2020 08:45 Відповісти
"Крысы бегут с тонущего корабля". Повышенная дипломатическая мобильность...
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16.08.2020 08:53 Відповісти
"Вовремя предать - это не предать, это предвидеть!"(с)
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16.08.2020 08:56 Відповісти
Стати на бік народу, це зрада?

Лахта, ти ПАЛИШСЯ.
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16.08.2020 09:02 Відповісти
Объясняю для одноклеточных.
Тот, кто не согласен с политикой Луки, не работает десятилетиями под его началом, не ждёт последнего дня для озвучивания своей позиции, и не продолжает работать, официально подчиняясь Кабмину Луки.
Лукавые прихвостни будут держаться Луки, крысы будут бежать - ни те, ни другие не смоют с себя многолетнее прислуживание режиму
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16.08.2020 09:07 Відповісти
какого нарота?одного с кацапней?
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16.08.2020 09:07 Відповісти
Был бы он один с мокшами, Лука б не бежал к Х-лу за помощью!
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16.08.2020 09:11 Відповісти
он и побежал туда
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16.08.2020 09:16 Відповісти
І не більше, бо совісті там не було.
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16.08.2020 08:57 Відповісти
а до этого его все устраивало? и не было 26 лет болотного лукашизма?
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16.08.2020 08:48 Відповісти
был в подполье
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16.08.2020 08:50 Відповісти
Причём, в очень глубоком, аж в Словакии
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16.08.2020 09:00 Відповісти
свита грає короля © - те крило при владі, що тягло Луку на Захід і організувало зустріч з Помпео, програло Зараз у Білорусі рулить прокацапське крило на чолі з наслєдним принцам Віктаром
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16.08.2020 09:42 Відповісти
Що то значить стара школа...
Напевно всіх близьких за кордон вивіз, хочеться пожити в Європі, до хорошого швидко привикаєш.
А вік пенсійний, потрібно заробити балів, щоб запрошували на різні тусовки- міроприємства похарчеватись.
А де ти був чмо останні 20 років, коли лука режим розбудовував??
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16.08.2020 08:51 Відповісти
І цей, типу демарш, говорить про те, що в Білорусі в найближчі дні буде ситуація як на території дерляндії.
Ці старпери просто так не розконсервовуються.
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16.08.2020 08:54 Відповісти
Живе,Беларусь!!! Беларусь в Європу,Лукашенка в жопу!!!))))
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16.08.2020 08:52 Відповісти
На планете остался хоть один человек, который допускает сохранение Луки у власти после того, как он договорился о вводе российской армии в свою страну?!!
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16.08.2020 08:55 Відповісти
Є один ,на прізвисько Бубочка Оманський !!)))
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16.08.2020 09:25 Відповісти
Лука при владі залишиться - тільки не старий, а молодший - ***** назначить його губернатором
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16.08.2020 09:44 Відповісти
"...опознали одноклассника моей дочери, который точно никогда не числился в смутьянах", - отметил Лещеня Источник: https://censor.net.ua/v3214016
---------------
"Смутьяном" не можна бути? Це все, що треба знати про таких бєларусів.
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16.08.2020 08:55 Відповісти
Вездесущие 75%-80%
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16.08.2020 08:58 Відповісти
Десь так.
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16.08.2020 09:22 Відповісти
Скорее всего, уже будет бывшим.
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16.08.2020 08:59 Відповісти
Все нормальные люди уже выбрали сторону, сейчас будут переобуватся самые хитрые
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16.08.2020 09:00 Відповісти
якщо народ Білорусії хоче мати такий же бардак як в Україні - матиме......зараз порохоботи скиглять на Зеленського....так це ж ваші досягнення за 30 років в Україні, панове.....завдяки вам 30 років країну у світле майбутнє ведуть......
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16.08.2020 09:04 Відповісти
А я Вам говорю,что все это -части одной московской головоломки под названием:аннэксия Беларуси без военного вмешательства!Ситуация нагнетается,все идёт к перевыборам!!!С выиграем прокацапского кандидата!С созданием Союзного государства!!!Я,как злобный порохобот буду это утверждать снова и снова!!!
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16.08.2020 09:04 Відповісти
Російська імперія(РІ) намогається загальмувати незворотній історичний процес руйнаціі!!! Украєна та Беларусь , це кістяк "Русского мира" і втрата іх,це гаплик РІ!!!)))
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16.08.2020 09:29 Відповісти
**Україна-перепрошую !!))
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16.08.2020 09:30 Відповісти
ес - это тот же ссср только с другим составом.
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16.08.2020 09:18 Відповісти
Не кажи дурниць!! Порівняла хєр з пальцем !!)))
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16.08.2020 09:24 Відповісти
ето тебе на Селехерах так сказали, портяночка?
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16.08.2020 09:32 Відповісти
Яку країну затягнули в ЄС за допомогою збройного нападу, як у випадку з Україною, Грузією, Азербайджаном, Литвою, Латвією, Естонією свого часу?
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16.08.2020 09:59 Відповісти
Напевно, послів можна прирівняти з війсковими. Вони захищають інтереси держави за кордоном.
От є звернення до війскових Білорусі від Вадима Прокоп"єва. Рекомендую це https://www.youtube.com/watch?v=9BnGJwKuwJE&t=156s відео
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16.08.2020 09:35 Відповісти
Ну что же, похвально, похвально.
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16.08.2020 10:04 Відповісти
Главное вовремя смыться (с)
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16.08.2020 11:27 Відповісти
в вк видел-ах ты ж жопка ах ты ж предатель 6я колонна картошку не любишь...уууу
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16.08.2020 11:54 Відповісти
отозвут назад потом казелки черные потом каземат и пытка картошкой вореной зря теперь нетуда не сюда..
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16.08.2020 11:55 Відповісти
 
 