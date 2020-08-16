До Мінська звозять людей на мітинг за Лукашенка: підігнали автобуси, будуть вантажити електорат. ВIДЕО

До Мінська зі всієї країни звозять людей на мітинг на підтримку Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє Tut.by, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що дехто їде добровільно, комусь запропонували премії та відгули, а декому пригрозили в разі відмови від участі звільненням і позбавленням місця в гуртожитку.

Повідомляється, що з деяких міст пустили спеціальні потяги, щоб доставити учасників мітингу. Наприклад, із Бресту до Мінська, за повідомленнями, прибуде поїзд із 19 вагонами.

Читайте також: У Білорусі розгорнули ініціативи щодо безкоштовної юридичної допомоги постраждалим на протестах, триває збір доказів злочинів силовиків

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі має відбутися загальнонаціональний Марш за свободу.