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До Мінська звозять людей на мітинг за Лукашенка: підігнали автобуси, будуть вантажити електорат. ВIДЕО
До Мінська зі всієї країни звозять людей на мітинг на підтримку Олександра Лукашенка.
Про це повідомляє Tut.by, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що дехто їде добровільно, комусь запропонували премії та відгули, а декому пригрозили в разі відмови від участі звільненням і позбавленням місця в гуртожитку.
Повідомляється, що з деяких міст пустили спеціальні потяги, щоб доставити учасників мітингу. Наприклад, із Бресту до Мінська, за повідомленнями, прибуде поїзд із 19 вагонами.
Нагадаємо, сьогодні в Білорусі має відбутися загальнонаціональний Марш за свободу.
Топ коментарі
+53 Анатолий Викторович #356361
показати весь коментар16.08.2020 10:50 Відповісти Посилання
+31 Valery Greff
показати весь коментар16.08.2020 10:52 Відповісти Посилання
+30 Сергей Яковлев #435776
показати весь коментар16.08.2020 10:51 Відповісти Посилання
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Хоча, в цих протестах і беруть згадані націоналістичні сили - але вони настільки незначні... Навіть прапорів Пагоня ніде нема...