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П’ятнадцятьох уболівальників ЦСКА затримали в Москві за кричалку "Живе Білорусь". ВIДЕО

Після матчу ЦСКА - "Тамбов" (2:1) у Москві затримали не менше 15 уболівальників ЦСКА. Причиною стало скандування під час гри "Живе Білорусь".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ТАСС повідомив адвокат Леонід Соловйов, який надає правову допомогу затриманим.

За його словами, причиною затримання стала кричалка "Живе Білорусь", яку фанати ЦСКА почали скандувати після того, як нападник команди Ілля Шкурін забив другий гол у ворота "Тамбова".

Живе Беларусь! pic.twitter.com/mzIXTCWfDs

— Павел Гуревич (@pavelgurevich13) August 15, 2020

"У поліції вважають цю кричалку політичним гаслом", - пояснив Соловйов.

Затриманих звинувачують у порушенні правил поведінки на спортивних змаганнях (стаття 20.31 КоАП РФ). Їм загрожують штрафи і тимчасова заборона на відвідування стадіонів.

Читайте також: На мітингу в Хабаровську скандували "Живе Білорусь!"

Ілля Шкурін - білоруський футболіст, який на початку 2020 року перейшов до ЦСКА. 15 серпня Шкурін заявив в інстаграмі, що відмовляється грати за збірну Білорусі, "поки діє режим Лукашенка".

Автор: 

Білорусь (7931) москва (1246) футбол (1581)


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Топ коментарі
+16
Слава Украине, Жыве Беларусь - коробит свинособак
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16.08.2020 11:43
+14
расіся настільки демократична країна, що прокричати "Живє Беларусь!" - це подвиг
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16.08.2020 11:43
+10
Мордор
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16.08.2020 11:40
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Мордор
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16.08.2020 11:40 Відповісти
Кацапо-белорусский фашизм
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16.08.2020 11:40 Відповісти
Рашизм, так буде точніше.
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16.08.2020 11:45 Відповісти
Вот фашисты - они бы еще "Слава Украине" додумались покричать. Всех расстрелять
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16.08.2020 11:41 Відповісти
Щоб не казали, що це фашисти, треба кричати "Слава Рашке!" )))
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16.08.2020 11:45 Відповісти
а лучше - *********!
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16.08.2020 11:59 Відповісти
У Хабаровську люди на масових мітингах скандують - ЖИВЕ БЄЛАРУСЬ!
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16.08.2020 11:43 Відповісти
А у той час у Київ прибула дружина майбутнього *************** президента Білорусі Ципкало. Він же на усіх канал Європи триндить, що повернется у Білорусь, коли людей на площах буде сотні тисяч. Батько їх і зганяє для спектаклю від уХйла
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16.08.2020 11:55 Відповісти
расіся настільки демократична країна, що прокричати "Живє Беларусь!" - це подвиг
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16.08.2020 11:43 Відповісти
в россии настолько все плохо что подвиг это сесть на бутылку пива, а не шампанского
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16.08.2020 11:51 Відповісти
надо кричат путин ху ......... лоооооооооооооо тогда бы не задержали
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16.08.2020 11:43 Відповісти
у них яиц нет или он их устраивает
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16.08.2020 11:47 Відповісти
Слава Украине, Жыве Беларусь - коробит свинособак
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16.08.2020 11:43 Відповісти
кричали бы "слава *****! лулулулулулулулу!" мож ничо бы и небыло )
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16.08.2020 11:44 Відповісти
Страх кремлядей очевиден, и это прекрасно!!!
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16.08.2020 11:46 Відповісти
" Союзное государство" блин.. в котором возглас о том что один из членов этого" государства" "жив" означает задержание и арест... "тамбов" одним словом ( тамбовский волк тебе товарищ... )
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16.08.2020 11:46 Відповісти
"Слава Украине" Живе Беларусь" это запрщенные в Мордоре? а что есть указ прописано в конституции такие лозунги как запретные разве?понимаю мы, но беларуси ваши братья по им словам свои ж вродебы
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16.08.2020 11:46 Відповісти
П’ятнадцятьох уболівальників ЦСКА затримали в Москві за кричалку "Живе Білорусь" - Цензор.НЕТ 1617
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16.08.2020 11:47 Відповісти
Свастика это символ добра и света.
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16.08.2020 12:15 Відповісти
***** скажи.
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16.08.2020 13:09 Відповісти
не вам жовторотим це кричати
Невже це кричати вам, ватним совкодрочерам, втомленим від життя і здатним тільки на скиглення.
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16.08.2020 11:57 Відповісти
В товєму бубонінні тількі сум за ковбасою по 2.20. Що ж візмеш зі склеротичного малороса.
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16.08.2020 12:09 Відповісти
Кацапы, они такие...
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16.08.2020 11:59 Відповісти
Пока футбольные ультрас на Расеи не начнут скандировать "Путин - *****!" толку не будет
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16.08.2020 12:12 Відповісти
Вот от этого ПХ всех уже воротит.
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16.08.2020 12:17 Відповісти
Пойди порыгай, мокша. Путин - ***** Ла-Ла-ла!
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16.08.2020 12:19 Відповісти
А ты уже допрыгался? Заметно...
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16.08.2020 12:36 Відповісти
Допрыгался?. Ты на бутылке засиделся. Чей Крым, опарыш?*
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16.08.2020 14:41 Відповісти
А от самого Пуйла тебя не воротит?
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16.08.2020 12:47 Відповісти
Сколько у них гбешников? И в автобусах с трамваями,и в парках в кустах и на макушках деревьев прячутся, и на качелях катаются,и на стадионах сидят и все на деньги народа охраняют бояк арабских в Кремле.
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16.08.2020 12:41 Відповісти
Пригадується в 2014р на одному з хокейних матчів в РФ кричали "Слава Україні" , але потім рашистська пропоганда і силовики зробили своє діло, більше таких слів підтримки ми не чули, хіба навпаки . А перед матчем Україна - Білорусь, вболвальники здали кров воїнам АТО, після чого білоруси отримали погрози на свою адресу від російських фанів . А тепер повірити , що "коні" підтримали білорусів ?
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16.08.2020 12:46 Відповісти
Конечно, задержали. Они же враги народа, шпионы. Работают на вьетнамскую разведку, ведут антисоветскую деятельность...
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16.08.2020 13:08 Відповісти
вы совсем отмороженные нули? там просто беларус гол забил - вот и вся история...
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16.08.2020 18:11 Відповісти
Ми в свій час тисячами голосів скандували - путин ху_ло!
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16.08.2020 18:43 Відповісти
 
 