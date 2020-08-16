П’ятнадцятьох уболівальників ЦСКА затримали в Москві за кричалку "Живе Білорусь". ВIДЕО

Після матчу ЦСКА - "Тамбов" (2:1) у Москві затримали не менше 15 уболівальників ЦСКА. Причиною стало скандування під час гри "Живе Білорусь".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ТАСС повідомив адвокат Леонід Соловйов, який надає правову допомогу затриманим.

За його словами, причиною затримання стала кричалка "Живе Білорусь", яку фанати ЦСКА почали скандувати після того, як нападник команди Ілля Шкурін забив другий гол у ворота "Тамбова".

"У поліції вважають цю кричалку політичним гаслом", - пояснив Соловйов.

Затриманих звинувачують у порушенні правил поведінки на спортивних змаганнях (стаття 20.31 КоАП РФ). Їм загрожують штрафи і тимчасова заборона на відвідування стадіонів.

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Ілля Шкурін - білоруський футболіст, який на початку 2020 року перейшов до ЦСКА. 15 серпня Шкурін заявив в інстаграмі, що відмовляється грати за збірну Білорусі, "поки діє режим Лукашенка".