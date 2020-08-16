Сотні тисяч білорусів прийшли на "Марш свободи" в Мінську - наймасштабнішу акцію в історії Білорусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Кількість учасників несанкціонованої протестної акції біля стели "Мінськ - місто-герой" становить кілька сотень тисяч осіб.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруські ЗМІ.
"На акцію протесту зібралося, за нашими оцінками, кілька сот тисяч людей. Відео не відображає всієї картини - біля стели фізично закінчилося місце, і люди розтяглися всім прилеглим тротуаром, і не потрапляють в кадр", - передає портал TUT.BY.
У прямому ефірі "Радіо Свободи" очевидці стверджували, що кількість учасників акції перевищила 400 тисяч осіб.
Офіційні дані про кількість учасників несанкціонованої акції відсутні.
Відеозйомка свідчить, що масштабна площа біля стели "Мінськ - місто-герой", де відбувався військовий парад на 9 травня, повністю заповнена людьми, кількість учасників постійно збільшується.
"Люди йдуть від проспекту Незалежності, Червоною, Машерова, потік не закінчується. Біля Стели вже закінчилося місце на тротуарах, люди стоять на острівцях між зебрами", - повідомляє TUT.BY.
Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не було таких масштабних акцій. Як повідомлялося, акція відбуваються на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства.
Учасники акції розподілені по чотирьох частинах перехрестя біля стели. Вони тримають біло-червоно-білі прапори, квіти, повітряні кулі.
За повідомленнями ЗМІ, мобільний зв'язок в місці проведення акції практично відсутній.
На перехресті Машерова і Переможців перестали працювати світлофори, співробітників ДАІ немає. І пішоходи, і автомобілісти самі регулюють рух. Люди дають кілька хвилин проїхати машинам, а потім йдуть самі.
Раніше в неділю в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників президента Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь близько 65 тисяч осіб.
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после Майдана власть захватывают предатели и мошенники, у нас так было дважды.
среди белорусской оппозиции много козлячей агентуры.
1. Почему ВДВшники без штанов?
2. Чего хотят протестующие?
1. Откуда берётся пыль.
2. Куда деваются деньги?
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Няхайте пачуй й бачыць тот, хто сьмее нам нясьці прымусы
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Жыцьцё Рэспублікі свая!