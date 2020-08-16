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Сотні тисяч білорусів прийшли на "Марш свободи" в Мінську - наймасштабнішу акцію в історії Білорусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кількість учасників несанкціонованої протестної акції біля стели "Мінськ - місто-герой" становить кілька сотень тисяч осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруські ЗМІ.

"На акцію протесту зібралося, за нашими оцінками, кілька сот тисяч людей. Відео не відображає всієї картини - біля стели фізично закінчилося місце, і люди розтяглися  всім прилеглим тротуаром, і не потрапляють в кадр", - передає портал TUT.BY.

У прямому ефірі "Радіо Свободи" очевидці стверджували, що кількість  учасників акції перевищила 400 тисяч осіб.

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Офіційні дані про кількість учасників несанкціонованої акції відсутні.

Відеозйомка свідчить, що масштабна площа біля стели "Мінськ - місто-герой", де відбувався військовий парад на 9 травня, повністю заповнена людьми, кількість учасників постійно збільшується.

"Люди йдуть від проспекту Незалежності,  Червоною,  Машерова, потік не закінчується. Біля Стели вже закінчилося місце на тротуарах, люди стоять на острівцях між зебрами", - повідомляє TUT.BY.

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Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не було таких масштабних акцій. Як повідомлялося, акція відбуваються на  знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства.

Учасники акції розподілені по чотирьох частинах перехрестя біля стели. Вони тримають біло-червоно-білі прапори, квіти, повітряні кулі.

За повідомленнями ЗМІ, мобільний зв'язок в місці проведення акції практично відсутній.

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На перехресті Машерова і Переможців перестали працювати світлофори, співробітників ДАІ немає. І пішоходи, і автомобілісти самі регулюють рух. Люди дають кілька хвилин проїхати машинам, а потім йдуть самі.

Раніше в неділю в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників президента Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь близько 65 тисяч осіб.

Сотні тисяч білорусів прийшли на Марш свободи в Мінську - наймасштабнішу акцію в історії Білорусі 01

Сотні тисяч білорусів прийшли на Марш свободи в Мінську - наймасштабнішу акцію в історії Білорусі 02
Сотні тисяч білорусів прийшли на Марш свободи в Мінську - наймасштабнішу акцію в історії Білорусі 03
Сотні тисяч білорусів прийшли на Марш свободи в Мінську - наймасштабнішу акцію в історії Білорусі 04
Сотні тисяч білорусів прийшли на Марш свободи в Мінську - наймасштабнішу акцію в історії Білорусі 05
Сотні тисяч білорусів прийшли на Марш свободи в Мінську - наймасштабнішу акцію в історії Білорусі 06
Сотні тисяч білорусів прийшли на Марш свободи в Мінську - наймасштабнішу акцію в історії Білорусі 07
Сотні тисяч білорусів прийшли на Марш свободи в Мінську - наймасштабнішу акцію в історії Білорусі 08
Сотні тисяч білорусів прийшли на Марш свободи в Мінську - наймасштабнішу акцію в історії Білорусі 09
Сотні тисяч білорусів прийшли на Марш свободи в Мінську - наймасштабнішу акцію в історії Білорусі 10
Сотні тисяч білорусів прийшли на Марш свободи в Мінську - наймасштабнішу акцію в історії Білорусі 11
Сотні тисяч білорусів прийшли на Марш свободи в Мінську - наймасштабнішу акцію в історії Білорусі 12
Сотні тисяч білорусів прийшли на Марш свободи в Мінську - наймасштабнішу акцію в історії Білорусі 13
Сотні тисяч білорусів прийшли на Марш свободи в Мінську - наймасштабнішу акцію в історії Білорусі 14
Сотні тисяч білорусів прийшли на Марш свободи в Мінську - наймасштабнішу акцію в історії Білорусі 15
Сотні тисяч білорусів прийшли на Марш свободи в Мінську - наймасштабнішу акцію в історії Білорусі 16
Сотні тисяч білорусів прийшли на Марш свободи в Мінську - наймасштабнішу акцію в історії Білорусі 17Сотні тисяч білорусів прийшли на Марш свободи в Мінську - наймасштабнішу акцію в історії Білорусі 18

Білорусь (7931) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+61
Сябры, гоните Луку ссаными тряпкми!
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16.08.2020 17:24
+41
ну, все
***** это не простит
как не простил украинцам майдан
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16.08.2020 17:25
+40
Где-то там сашкины бюджетники затерялись😂
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16.08.2020 17:25
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Не делайте наших ошибок, он сам не уйдет, будете месяцами стоять....выловите козла и поступите как он заслужил, как с чуашеску, берите власть в свои руки....
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16.08.2020 19:17 Відповісти
А как там дела с короновирусом? Они конечно на улице, но уж больно скупчено. Как бы у белорусов через неделю- две не появились проблемы, как в Италии-Испании. Там тоже начиналось с фестивалей- матчей- праздников. Больницы тоже будут бастовать ?
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16.08.2020 19:17 Відповісти
Вірно замічено. Все залежить від вологості повітря, небезпека пропорційна вологості. Але я думаю що в них тепер ця небезпека не головна.
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16.08.2020 19:33 Відповісти
Как всегда, на территории, где не может быть больше 100 000 пропагандисты насчитывают то сотни тысяч, то миллионы, а если тысяча врагов идет, вроде шариевцев, то это сотня...
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16.08.2020 19:23 Відповісти
Молодцы беларусы будут когда кровавого ************* скинут, а так танцы с бубном и по-домам на ночь вряд ли дадут какой-то результат.
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16.08.2020 19:43 Відповісти
в 2013 г когда у нас в Киеве стоял майдан эти все беларусы на всех сайтах твердили в один голос в Украине государственный переворот ... сябры а что ЭТО у вас сегодня ???
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16.08.2020 19:44 Відповісти
Цікаво буде подивитися на Білорусь через два роки. На заводи МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ і все інше.
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16.08.2020 19:53 Відповісти
https://censor.net/user/446255 Ці всі заводи під московитами.В нас такого не було.
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16.08.2020 20:24 Відповісти
Там вони хоча б є і працюють.
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16.08.2020 20:47 Відповісти
https://censor.net/user/381434 Так це поки працюють.Московити їх просто знищать.Або будуть шантажувати,щоб білоруси нікуди не тікали.
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16.08.2020 21:05 Відповісти
ці заводи - частина законсервованого в Білорусі совка. як колгоспи. Білорусі ще доведеться пройти шляхом реформ для переходу до ринкової економіки. найкраще для них, якщо вони проведуть цивілізовану приватизацію державних підприємств і якщо ці совкові гіганти одразу будуть викуплені якимись західними акціонерами. тоді є шанс на їх реформування в ефективні на ринку ******* виробництва. інакше - збанкротять і попилять на металобрухт
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17.08.2020 12:08 Відповісти
"інакше - збанкротять і попилять на металобрухт..... "Ну, так як у нас. Їх просто прихватизують вори і там вже дійсно за копійки білоруси будуть горбатися або просто виріжуть і вивезуть. Але я вже зараз зрозумів, що з тупим бидлом тільки так і потрібно.
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17.08.2020 13:39 Відповісти
Белорусы не бойтесь менять свою жизнь, вечных паразитов у власти над вами не должно быть.
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16.08.2020 19:55 Відповісти
Цепляться за вечную власть над народом могут только преступники.
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16.08.2020 19:58 Відповісти
Лукашенко для Беларуси не самый худший вариант.

после Майдана власть захватывают предатели и мошенники, у нас так было дважды.
среди белорусской оппозиции много козлячей агентуры.
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16.08.2020 20:03 Відповісти
Ага, самое интересное ещё впереди.
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16.08.2020 20:19 Відповісти
Власть должна быть сменяемой. Например как в Украине.
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16.08.2020 23:08 Відповісти
у нас есть кучка жидовских и кацапских олигархов, которые при любой власти грабят страну и выводят награбленное в офшоры. и они ничего не боятся при любой власти.
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16.08.2020 23:37 Відповісти
Ну и слава Белорусам ! Они свершили свой неМАЙДАН !
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16.08.2020 20:04 Відповісти
Теперь нового ватника выберут
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16.08.2020 20:18 Відповісти
Молодцы гоните Таракана ,🌝
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16.08.2020 20:18 Відповісти
Тут відразу видно що це не проплачено, а від серця, а якщо Лука не чує і не розуміє свій народ і що відбувається то дійсно йому вже пора ЛУКА ПОКА.
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16.08.2020 20:33 Відповісти
На мокшанських новинах сказали що на міттингу за Лукєрью було 2 тисячі.
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16.08.2020 20:39 Відповісти
Следующий президент беларуского народа Вадзі́м Па́ўлавіч Галы́гін ...
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16.08.2020 20:42 Відповісти
Мне осталось понять только два вопроса.
1. Почему ВДВшники без штанов?
2. Чего хотят протестующие?
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16.08.2020 20:44 Відповісти
В реале подошел бы к ним с вопросом про длину штанов или засцал бы, любознательный ты наш?
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16.08.2020 21:46 Відповісти
Как ты себе это представляешь? Мне надо пролететь тысячи километров, потом как то разыскать ВДВшников которые ходят без штанов? А для чего же тогда интернет? Тем более, что у меня есть и более насущные вопросы. Например,
1. Откуда берётся пыль.
2. Куда деваются деньги?
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17.08.2020 09:53 Відповісти
Вот это уже просыпается дух Беларуси.
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16.08.2020 20:55 Відповісти
Все хорошо, но этот выдуманный флаг с литовским гербом просто смешит. Лабусы с ними реально разборки устроят.
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16.08.2020 21:14 Відповісти
топчик
Сотні тисяч білорусів прийшли на "Марш свободи" в Мінську - наймасштабнішу акцію в історії Білорусі - Цензор.НЕТ 6652
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16.08.2020 21:23 Відповісти
У москві теж були багатотисячні мітинги протестів і чим це закінчилось - ні чим.До перемоги ще далеко. Тримайтеся це боротьба за незалежність.
Живе Беларусь!
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16.08.2020 22:23 Відповісти
уверен оркокацапы в крембле уже разработали(!) несколько вариантов развития ситуации. всевозможная обработка всей оппозиции и до ввода войск якобы по просьбе главного руководства страны. Или временно подпустить кого от оппозиции, но создать для Беларуси такие невыносимые условия экономически( а это они к сожалению могут), а потом ну вы же не хотели бацьку - тогда получайте. И В ПОСЛЕДСТВИИ ПОСТАВИТЬ СВОЕ ЧУЧЕЛО . Беларусь орки не отпустят как бы в принципе и это очень тревожит
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16.08.2020 23:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bKUE-NkOJKQ ТАРАКАНИЙ БЕГ ДИКТАТУРЫ
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17.08.2020 06:50 Відповісти
Росіянці,не пускайте свої війська на знищення людей ...перекривайте дороги ешолонам...може досить світові вашого "асвабадітельства"..вже скільки " наосвобождали" по світові...скільки полилось крові......заберіть свою кремлівську мафію прикуйте її в тюрму і війни і терор закінчаться по всьому світу...
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17.08.2020 07:22 Відповісти
-
_____________VAJACKI MARS - ВАЯЦКІ МАРШ!_______________
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Мы выйдзем шчыльнымі радамі на вольны родны наш прастор.
Хай воля вечна будзе з намі, а гвалту мы дамы адпоры!
Хай аджыв закамянела наш беларускі вольны дух;
Штандар наш бел-чырвона-белы, пакрыў саба народна рух!
На бое! За шчасьце і за волю народ слаўнаг сваий!
Брат,цярпелі мы даволі.На бое!-уса да адняя!Імя і сіл беларус
Няхайте пачуй й бачыць тот, хто сьмее нам нясьці прымусы
Я першы выкліча на бой. Брат, да шчасьий мы падходзій:
Хай гром грыміць яшчэ мацней! У крывавых муки мы народзая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
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17.08.2020 11:10 Відповісти
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