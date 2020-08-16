Всеукраїнський велопробіг, присвячений Дню пам'яті захисників України, стартував в Ужгороді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Учасники ветеранського велопробігу о 8 годині ранку 16 серпня вирушили з площі Народної в Ужгороді. Закінчиться захід 29 серпня в Маріуполі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Організатор велопробігу Іван Балашов каже: влаштували захід до Дня пам'яті захисників України (29 серпня. - Ред.). Довжина велопробігу Ужгород-Маріуполь - 1800 кілометрів. Він включає 14 міст.
"В Маріуполі маємо бути 28 серпня за планом і 29 братимемо участь у заходах до Дня вшанування. За попередніми підрахунками по маршруту тільки півтори тисячі велосипедистів, а загалом буде більше людей. Ми зустрічатимемося з ветеранами, з громадськістю, з молоддю", — розповів організатор.
Учасники велопробігу в місті мали дві зупинки: біля військового цвинтаря на Кальварії та пам’ятника "Скорботна мати" на Православній набережній. Після вони вирушили до Стрия.
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