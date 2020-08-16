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Всеукраїнський велопробіг, присвячений Дню пам'яті захисників України, стартував в Ужгороді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники ветеранського велопробігу о 8 годині ранку 16 серпня вирушили з площі Народної в Ужгороді. Закінчиться захід 29 серпня в Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Організатор велопробігу Іван Балашов каже: влаштували захід до Дня пам'яті захисників України (29 серпня. - Ред.). Довжина велопробігу Ужгород-Маріуполь - 1800 кілометрів. Він включає 14 міст.

"В Маріуполі маємо бути 28 серпня за планом і 29 братимемо участь у заходах до Дня вшанування. За попередніми підрахунками по маршруту тільки півтори тисячі велосипедистів, а загалом буде більше людей. Ми зустрічатимемося з ветеранами, з громадськістю, з молоддю", — розповів організатор.

Учасники велопробігу в місті мали дві зупинки: біля військового цвинтаря на Кальварії та пам’ятника "Скорботна мати" на Православній набережній. Після вони вирушили до Стрия.

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Всеукраїнський велопробіг, присвячений Дню памяті захисників України, стартував в Ужгороді 01
Всеукраїнський велопробіг, присвячений Дню памяті захисників України, стартував в Ужгороді 02
Всеукраїнський велопробіг, присвячений Дню памяті захисників України, стартував в Ужгороді 03

ветерани (1069) Ужгород (339) велосипедисти (122)


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"Ударим велопробегом по ..." .. хм... Это напоминает мне как гудок гудел своими заводами против сепаров и кацапов в Донбассе ... Помогло !?!....
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16.08.2020 19:23 Відповісти
Вообще то это лучше, чем в пьяном виде ыарнягать про какое то "дидываивале ".
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16.08.2020 20:01 Відповісти
это и не оспаривается, но скоро уже не будет той страны где вот такие вот патриоты и националисты считали себя национал-патриотами Украины....хватит уже этих пиар-акций - пора уже по взрослому предателей и оккупантов ипашить... имхо
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16.08.2020 20:08 Відповісти
вообще неплохо, но тут такие дороги (однополосные) на востоке украины что водители им будут не очень рады.. и так с фурами не сособо разминешся
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16.08.2020 19:32 Відповісти
Тут тех фур...с гулькин хрен ...разъедутся...
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16.08.2020 19:50 Відповісти
Вы видать за пределы своего поселка не выезжали.
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16.08.2020 20:28 Відповісти
Слава Богу о велоспорте и о спорте вообще, а то за этим коранавирусом весь спорт загубили. Критериум Дофине сейчас, Роглич вместо Фрума. На Ломбардии Фульсанг взял, красава
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16.08.2020 19:55 Відповісти
А буба наш- впєрєді?! Как оліцетворєніє лісапєтного двіженія на шляху до любімого *уйла !)
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16.08.2020 20:11 Відповісти
 
 