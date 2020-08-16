Соратниця Тіхановської Колесникова озвучила вимоги протестувальників у Мінську: головне - Лукашенко має піти. ВIДЕО
На акції в центрі Мінська керівниця штабу знятого з виборів кандидата в президенти Віктора Бабарика, яка пізніше підтримала Світлану Тіхановську, Марія Колесникова озвучила вимоги протестувальників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал TUT.BY.
Колесникова заявила, що "головна вимога білорусів - колишній президент має подати у відставку".
"Ми - вільні і європейські білоруси - просимо миру і безпеки для наших дітей, - зазначила вона і звернулася до працівників заводів і фабрик, всіх чиновників і дипломатів, силових структур, працівників телебачення, - у вас є зараз останній шанс стати на бік народу, нас тут більшість".
Колесникова уточнила, що "згідно з численними свідченнями і фіксаціями, Світлана Тіхановська здобула перемогу на виборах президента". Вона підкреслила, що учасники мітингу повністю підтримують програму Світлани Тіхановської, одним з пунктів якої є проведення нових чесних виборів.
Також звучав заклик звільнити всіх політичних в'язнів і затриманих на мирних акціях, виплатити компенсації постраждалим від дій силовиків.
"Завтра ми подаємо заяву за фактами смерті людей, насильства над людьми. Той, хто застосував насильство, зобов'язаний понести відповідальність за законами Республіки Білорусь", - повідомила Колесникова.
Вона впевнена, що Олександр Лукашенко - головна загроза для білоруського народу і незалежності країни.
Нагадаємо, 16 серпня в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників президента Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь близько 65 тисяч осіб.
Пізніше почалася акція на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства. Від Стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди пішли до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не відбувалося таких масштабних акцій.
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Привезённые в поддержку Лукашенко выкрикивают угрозу "Фашизм не пройдёт!".
А я думаю, что пройдёт.
Скинут усатого фюрера и фашизм пропадёт вместе с ним!
В Сирии и ОДКБ то никакого не было.
Здесь же либо кацапы либо Запад пустят Маз и т.п на металл,о чем и те и те спят и видят,как бы устранить конкурента.
А вот Калий забрать.И жел-но бесплатно.
А на народ бизнесу плевать,знаете ли.
Неужто вы верите в то что миром правят прещиленты а не деньги?..)
Сельское прекрасно работающее хозяйство,и ВПК те или другие убьют в первую очередь.Никому не интересно поддерживать конкурента,а вот выгнать его с рынка,и насытить этот рынок своим дерьмом -пожалста.Это бизнес
А в итоге он рассказует шо это все Чехия, Польша, Украина организовывает митинги против него
Никакие девочки в белом с цветочками на улицах его не заставят уйти.
Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда.
Присадили вас, так вы теперь ко всем со своей бутылкой лезете?
Да слазьте уже, ваши "старания" никто не оценит.
Никого?
Значит я буду первым!
Ой пойдет Беларусь по рукам...
Уйдёт вдова Онассиса, Жаки.
Я буду мил и смел с миллиардершами -
Вы дайте только волю, мужики! (с) Вл. Высоцкий
Паноптикум какой то
А Гриба где взяли? Тоже таракан ни при чём?