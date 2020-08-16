Соратниця Тіхановської Колесникова озвучила вимоги протестувальників у Мінську: головне - Лукашенко має піти. ВIДЕО

На акції в центрі Мінська керівниця штабу знятого з виборів кандидата в президенти Віктора Бабарика, яка пізніше підтримала Світлану Тіхановську, Марія Колесникова озвучила вимоги протестувальників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал TUT.BY.

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Колесникова заявила, що "головна вимога білорусів - колишній президент має подати у відставку".

"Ми - вільні і європейські білоруси - просимо миру і безпеки для наших дітей, - зазначила вона і звернулася до працівників заводів і фабрик, всіх чиновників і дипломатів, силових структур, працівників телебачення, - у вас є зараз останній шанс стати на бік народу, нас тут більшість".

Колесникова уточнила, що "згідно з численними свідченнями і фіксаціями, Світлана Тіхановська здобула перемогу на виборах президента". Вона підкреслила, що учасники мітингу повністю підтримують програму Світлани Тіхановської, одним з пунктів якої є проведення нових чесних виборів.

Також звучав заклик звільнити всіх політичних в'язнів і затриманих на мирних акціях, виплатити компенсації постраждалим від дій силовиків.

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"Завтра ми подаємо заяву за фактами смерті людей, насильства над людьми. Той, хто застосував насильство, зобов'язаний понести відповідальність за законами Республіки Білорусь", - повідомила Колесникова.

Вона впевнена, що Олександр Лукашенко - головна загроза для білоруського народу і незалежності країни.

Нагадаємо, 16 серпня в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників президента Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь близько 65 тисяч осіб.

Пізніше почалася акція на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства. Від Стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди пішли до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не відбувалося таких масштабних акцій.