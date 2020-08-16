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Соратниця Тіхановської Колесникова озвучила вимоги протестувальників у Мінську: головне - Лукашенко має піти. ВIДЕО

На акції в центрі Мінська керівниця штабу знятого з виборів кандидата в президенти Віктора Бабарика, яка пізніше підтримала Світлану Тіхановську, Марія Колесникова озвучила вимоги протестувальників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал TUT.BY.

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Колесникова заявила, що "головна вимога білорусів - колишній президент має подати у відставку".

"Ми - вільні і європейські білоруси - просимо миру і безпеки для наших дітей, - зазначила вона і звернулася до працівників заводів і фабрик, всіх чиновників і дипломатів, силових структур, працівників телебачення, - у вас є зараз останній шанс стати на бік народу, нас тут більшість".

Колесникова уточнила, що "згідно з численними свідченнями і фіксаціями, Світлана Тіхановська здобула перемогу на виборах президента". Вона підкреслила, що учасники мітингу повністю підтримують програму Світлани Тіхановської, одним з пунктів якої є проведення нових чесних виборів.

Також звучав заклик звільнити всіх політичних в'язнів і затриманих на мирних акціях, виплатити компенсації постраждалим від дій силовиків.

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"Завтра ми подаємо заяву за фактами смерті людей, насильства над людьми. Той, хто застосував насильство, зобов'язаний понести відповідальність за законами Республіки Білорусь", - повідомила Колесникова.

Вона впевнена, що Олександр Лукашенко - головна загроза для білоруського народу і незалежності країни.

Нагадаємо, 16 серпня в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників президента Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь близько 65 тисяч осіб.

Пізніше почалася акція на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства. Від Стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди пішли до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не відбувалося таких масштабних акцій.

Білорусь (7931) Лукашенко Олександр (2655) протест (2398) Мінськ (828) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+23
Нервничает.
Сегодня запугивал "чернокожими, желторотыми, белобрысыми" войсками НАТО.
Я по Беларусь-ТВ полностью посмотрел его речь, которую крутили сто раз подряд.
А раз нервничает, значит, сцыт и за себя и за коленьку.
А на народ ему насрать.
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16.08.2020 20:45
+21
лука ясно дал понять, что мирно он не уйдет.
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16.08.2020 20:36
+21
Соратниця Тіхановської Колесникова озвучила вимоги протестувальників у Мінську: головне - Лукашенко має піти - Цензор.НЕТ 3613
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16.08.2020 20:59
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Никуда Лукашенко сам не уйдёт. Его могут только вынести. А вынести его не дадут любі друзі Лукашенко. Вот такой круговорот.
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16.08.2020 21:47 Відповісти
Бяларуси, комунобульбу виносьте вперед ногами, так буде швидше.
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16.08.2020 22:07 Відповісти
Гэта усе Фаташоп
https://censor.net/comments/locate/3214077/019214c8-0541-7012-997b-45ccd38502c4
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16.08.2020 21:49 Відповісти
Революция бабс)
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16.08.2020 21:50 Відповісти
У нас такое тоже было: мол, главное - панду геть, а там посмотрим. Когда панда убежала, стали смотреть: Крыма нет, на Донбассе война, то есть Пуйло мгновенно использовал временное безвластие. Поэтому белорусам кроме "долой лука" нужно чётко знать, кто будет вместо него, кто сможет не дать Московии пригрести себе их страну.
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16.08.2020 21:54 Відповісти
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Привезённые в поддержку Лукашенко выкрикивают угрозу "Фашизм не пройдёт!".
А я думаю, что пройдёт.
Скинут усатого фюрера и фашизм пропадёт вместе с ним!
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16.08.2020 21:55 Відповісти
Шоу,друже,як дела?Шото Пырлы не видать
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16.08.2020 21:59 Відповісти
Тут дело вот в чем.Через Беларусь идет газ Ямал Европа.Если его перекрыть то это большие проблемы Газпрому.Поэтому введут или не введут войска,вопрос даже не стоит.В Сирию ввели не колебаясь,ибо там угроза сухопутного газопровода из Катара была.А в РБ еще и нефтепровод и магниево калиевые заводы,это ВПК.
В Сирии и ОДКБ то никакого не было.
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16.08.2020 22:03 Відповісти
Вы опять за рыбу гроши. Да людям в Беларуси просто надоел этот таракан. Они не про нефть сейчас думают, а хотят свободы от таракана. Я так думаю...
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16.08.2020 22:11 Відповісти
Лишь бы вместо таракана Крокодила не посадили на трон.Как показывает практика,по итогу революции народ остается в дураках
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16.08.2020 22:15 Відповісти
Таким стращали и Украину. Не нужно этого боятся. Даже если и случится так, что президентом станет какой то, как вы говорите крокодил. Так его можно сменить. Сменяемость это главное. Вот кацапы стращали Украину рынком, что без кацапсячего рынка все пропало. Ну да, пока не все так гладко как хотелось бы, во многом мешает война. Но в Украине сейчас к примеру минимальная зарплата даже выше чем у кацапов и это по банковскому курсу который почему то занижен. Но в Украине покупательная возможность доллара в два раза выше чем у кацапов. Т.е. за 1 бакс в Украине можно купить в два раза больше товара чем на мордоре. А у беларусов тоже все получится, не нужно бояться.
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16.08.2020 22:26 Відповісти
Я смотрю на вещи не логикой потребителя,а логикой производства.Ведь чтобы на бакс чтото купить,нужно его заработать,тоесть чтото произвести и продать.
Здесь же либо кацапы либо Запад пустят Маз и т.п на металл,о чем и те и те спят и видят,как бы устранить конкурента.
А вот Калий забрать.И жел-но бесплатно.
А на народ бизнесу плевать,знаете ли.
Неужто вы верите в то что миром правят прещиленты а не деньги?..)
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16.08.2020 22:40 Відповісти
Я в экономике разбираюсь слабо конечно. Но мне кажется, что Беларусь не Мазом единым живет. У них хорошо работает сельское хозяйство, а это не маловажный фактор в нынешних условиях. Потом та же логистика в тандеме с Прибалтами и Украиной, которую так боится *****. Он, к стати, вынашивал такую идею отрезать от Украины южные регионы, что бы тем самым лишить ее выхода в море, но сламал себе зубья тем самым получив на шею дотационный Крым и геморрой на востоке Украины. Хоть это и несколько районов Донецкой и Луганской областей вроде бы территориально для большого мордора это ништо, но получает за это санкции и минус пять лярдов баксов из бюджета ежегодно плюс дотационный Крым куда кацапы очень неохотно ездят из за высоких цен.
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16.08.2020 22:55 Відповісти
Вы знаете,почему на самом деле в россии запрещают продукты из РБ?Да потому что они качественные и натуральные.В ЕС их *********** той же причине не закупабт,ибо это невыгодно-в ЕС корпррациям производящим ГМО,а в Рф-закупающим пальмрвое масло,что поисути один хрен.
Сельское прекрасно работающее хозяйство,и ВПК те или другие убьют в первую очередь.Никому не интересно поддерживать конкурента,а вот выгнать его с рынка,и насытить этот рынок своим дерьмом -пожалста.Это бизнес
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16.08.2020 23:14 Відповісти
В ЕС есть и качественные продукты,но простому белорусу со 100$ зарплаты они будут не по карману.(кстати о долларе).).
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16.08.2020 23:17 Відповісти
Цены в ЕС на продукты ниже чем в Беларуси. Так что не кизди
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16.08.2020 23:21 Відповісти
Это кто такую зарплату получает ? Пастух если только в Могилевской области.
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16.08.2020 23:21 Відповісти
Продукты из РБ - ГАВНО! И по вкусу, и по составу. В сравнении с украинскими, и в сравнении с польскими. Но для жителей рашки - да, беларусские продукты супер! Но только потому что в рашке продукты еще большее гавно
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16.08.2020 23:23 Відповісти
В рашке продукты не гавно,а полнейшее гавно,а вот насчет белорусских несогласный я.Нормальненько.Особенно морские креветки😇
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16.08.2020 23:26 Відповісти
Наиболее вероятный вариант развития ситуации - ввод московитских карателей по официальной просьбе бульбофюрера. Запад сглотнет, санкции и непризнание с озабоченностями фюреру русни по цимбалах. Другой (и единственный) вопрос - нужен ли ***** западный фед.округ?
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16.08.2020 22:42 Відповісти
Конечно запад за белорусов воевать не будет, так как и за Украину тоже. Но ***** на этом фоне получит еще санкции, потом северный поток 2 похоронят это точно, а там глядишь и от SWIFTа отлучат. А экономика мордора сейчас не в лучшие времена переживает, опять же Хабаровск бузит, да много чего...
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16.08.2020 23:00 Відповісти
Ну, будем надеяться, конечно. Бо растяжение фронта вдвое для Украины точно не есть гут.
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16.08.2020 23:11 Відповісти
Да, с этим не поспоришь...
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16.08.2020 23:13 Відповісти
Не нападут на Украину.А то северному потоку 2 точно 200% кирдык
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16.08.2020 23:19 Відповісти
Лука стал покупать западную нефть.Это потеря для роснефти.Все эти протесты противиЛукашенко,несомненно.Но кто Настоящий Режиссер?...
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16.08.2020 22:07 Відповісти
путінскій газпром
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16.08.2020 22:29 Відповісти
Ну так выступил бы Грыгорыч по национальному ТВ с развенчанием сценария кремлядей!
А в итоге он рассказует шо это все Чехия, Польша, Украина организовывает митинги против него
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16.08.2020 23:20 Відповісти
А ещ е Латвия Рашка и Литва😅
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16.08.2020 23:29 Відповісти
А как этА бывший должен подавать в отставку? Он же бывший, т.е. уже не при делах...
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16.08.2020 22:09 Відповісти
Янык -и вашим,и нашим.В итоге полетел в Ростов.Лука тож и нашим и вашим,только полетит на Колыму или в Гаагу.Даже не знаю,шо краще
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16.08.2020 22:12 Відповісти
Тихоновская это такой белорусский вариант Зеленского - кто угодно лишь бы не Лукашенко
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16.08.2020 22:46 Відповісти
**** она продажная. Вчера была против санкций для виновных в насилии и подтасовке результатов выборов. А сегодня "озвучивает" требования протестующих.
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16.08.2020 22:50 Відповісти
Таки да. Непонятная эта мадам.
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16.08.2020 23:01 Відповісти
Если массовые забастовки продержатся всю эту неделю, то Лукашенко скорее всего уйдет.
Никакие девочки в белом с цветочками на улицах его не заставят уйти.
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16.08.2020 22:57 Відповісти
Украина больше месяца сидела, не работала из-за карантина, ничего, не рассыпалась, так Лука думает пересидеть, что ему та неделя, в Венесуэле там еще с позапрошлого года товчуться, а Мадуре пофиг.
Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда.
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16.08.2020 23:05 Відповісти
Украина как раз работала - это ты сидел, и продолжаешь сидеть на бутылке
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16.08.2020 23:18 Відповісти
Как же вы соевые обожаете тему с бутылкой, это типа у кого что болит, тот о том и говорит?
Присадили вас, так вы теперь ко всем со своей бутылкой лезете?
Да слазьте уже, ваши "старания" никто не оценит.
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16.08.2020 23:22 Відповісти
ага, побежит... пока три четвёртых населения Беларуси не хотят перемен, потому сам он никуда не уйдёт...
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16.08.2020 23:11 Відповісти
Кто тут крайний в цари?
Никого?
Значит я буду первым!

Ой пойдет Беларусь по рукам...
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16.08.2020 23:00 Відповісти
Та ладно. Главное не дать влезть на трактор какому-то местному патрашенке. А так беларусы сами разберутся.
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16.08.2020 23:04 Відповісти
Трактор еще ничего, а вот если с БелАЗа кто-то речь двинет?
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16.08.2020 23:06 Відповісти
Чето представиося Буба на БелАЗе🤣🤣
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16.08.2020 23:23 Відповісти
Сорокатонный еще ничего, а вот если 450 т, то будет очень солидно.
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16.08.2020 23:29 Відповісти
Следите за больными и умершими -
Уйдёт вдова Онассиса, Жаки.
Я буду мил и смел с миллиардершами -
Вы дайте только волю, мужики! (с) Вл. Высоцкий
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17.08.2020 00:28 Відповісти
А чего эта лесбиянка такая радостная? Ее соотечественников убивают и калечат - а у нее лыба от уха до уха, и ручками машет... Буратино какое то по виду...
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16.08.2020 23:16 Відповісти
В Беларуси (так правильно) проживает 9,5 млн человек. Спалился ты московский вечер.
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16.08.2020 23:34 Відповісти
А откуда ты знаешь, что за него голосовали, а не нарисовали эти голоса? У нас в 2004-ом паралельный сервер был, любые цифры могли нарисовать.
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17.08.2020 00:32 Відповісти
Алексей: Совершенно правильно. Они вас заставят драться с собственным народом. А когда он вам расколет головы, они убегут за границу… Я знаю, что в Ростове то же самое, что и в Киеве. Там дивизионы без снарядов, там юнкера без сапог, а офицеры сидят в кофейнях. Слушайте меня, друзья мои! Мне, боевому офицеру, поручили вас толкнуть в драку. Было бы за что! Но не за что. Я публично заявляю, что я вас не поведу и не пущу! Я вам говорю: белому движению на Украине конец. Ему конец в Ростове-на-Дону, всюду! Народ не с нами. Он против нас. Значит, кончено! Гроб! Крышка! (с) Дни Турбиных
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17.08.2020 00:24 Відповісти
Интересно что все антиукраинские прокацапские тролли матюкают Лукашенко
Паноптикум какой то
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17.08.2020 00:28 Відповісти
Ага, ага... а кто против Украины в ООН в 2014 году голосовал, неужто сами беларусы, или всё-таки по ц/у диктатора?
А Гриба где взяли? Тоже таракан ни при чём?
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17.08.2020 01:26 Відповісти
Чего вы все радуетесь?Бялорусы выбирают между двумя сортами лайна,ну уберут Луку так будет очередная проросийская тля.Там совок в головах и "брацкие отношения с руским народом".
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17.08.2020 08:24 Відповісти
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