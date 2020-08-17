Соколовський і Галанов, які поставили пісню "Перемен" на провладному концерті в Мінську, вийшли із СІЗО. ВIДЕО
Сьогодні звукорежисерів Владислава Соколовського і Кирила Галанова випустили зі слідчого ізолятора на вулиці Окрестіна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Білоруську редакцію Радіо Свобода, вони провели за ґратами 10 днів.
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Хлопці сказали, що почуваються добре, але досі "не знають, в яку країну вийшли сьогодні".
Нагадаємо, співробітники Палацу дітей та юнацтва Владислав Соколовський і Кирило Галанов увечері 6 серпня увімкнули пісню Віктора Цоя "Перемен" на офіційному концерті біля кінотеатру "Київ" у Мінську, перервавши виступ акордеоніста Віталія Варанка.
7 серпня суд Центрального району Мінська визнав їх винними в "дрібному хуліганстві" і "непокорі поліції". Обидва отримали 10 діб адміністративного арешту.
Будь ласка, зачекайте...
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Все вони добре розуміють, бо така тоталітарна країна їх влаштовувала з 1991 року. Українці були для них "бандерами", "майданутими"... Значно менша частина бєларусів була свідомою (такі як Жизнєвський), а інші шукали і шукають "братів" на росії. Чи є тепер час у бєларуського суспільства на лікування?
это терроризм,
без суда и следствия, заложников не просто избивают - их калечат и убивают те, кто получает зарплату из бюджета..
садистов спустили на людей, как свору собак на мясо.. и за это - должны ответить вся власть в Беларуси и лукашеску персонально....
https://www.youtube.com/watch?v=MkWRB8HQcLE https://www.youtube.com/watch?v=MkWRB8HQcLE
Неравнодушные люди может быть спасли их жизни от садистов-ОМОНовцев
А когда их называют быдлом или тупым стадом, народу это точно не нравится.
Видите, их калечат, избивают, но людям хочется СВОБОДЫ.
Кстати, это же относится и к любителям уже нашего, украинского Петра.
Ежедневно оскорбляя большинство украинцев за "неправиоьный", с их точки зрения, выбор, вы никогда не добьетесь, чтобы украинцы снова полюбили Петра (как тогда, в 2014 году, когда его выбрали те же люди, но теперь эти люди стали вдруг почти все зебилами).
https://www.youtube.com/watch?v=rKzTJPGTqBg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3J_38JL27Nl0UCKPka6uxnkBrSSloxY1C34g--yPHrP9fI_VP-_1-jcH0