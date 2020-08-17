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Соколовський і Галанов, які поставили пісню "Перемен" на провладному концерті в Мінську, вийшли із СІЗО. ВIДЕО

Сьогодні звукорежисерів Владислава Соколовського і Кирила Галанова випустили зі слідчого ізолятора на вулиці Окрестіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Білоруську редакцію Радіо Свобода, вони провели за ґратами 10 днів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Учасники маршу в Мінську обклеїли плакатами постамент пам'ятника Леніну навпроти Будинку уряду. ФОТОрепортаж

Хлопці сказали, що почуваються добре, але досі "не знають, в яку країну вийшли сьогодні".

Нагадаємо, співробітники Палацу дітей та юнацтва Владислав Соколовський і Кирило Галанов увечері 6 серпня увімкнули пісню Віктора Цоя "Перемен" на офіційному концерті біля кінотеатру "Київ" у Мінську, перервавши виступ акордеоніста Віталія Варанка.

7 серпня суд Центрального району Мінська визнав їх винними в "дрібному хуліганстві" і "непокорі поліції". Обидва отримали 10 діб адміністративного арешту.

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Білорусь (7931) протест (2398) СІЗО (726) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+19
Ребята сказали, что чувствуют себя хорошо, но до сих пор "не знают, в какую страну вышли сегодня" Источник: https://censor.net.ua/v3214094
---------------------------------------------------------
Все вони добре розуміють, бо така тоталітарна країна їх влаштовувала з 1991 року. Українці були для них "бандерами", "майданутими"... Значно менша частина бєларусів була свідомою (такі як Жизнєвський), а інші шукали і шукають "братів" на росії. Чи є тепер час у бєларуського суспільства на лікування?
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17.08.2020 02:05
+14
в центре Европы, средь бела дня - тысячи людей - были взяты в заложники и измывались над ними сутками - пытки голодом, остутствием сна и возможности ходить в туалет, пытки, избиения и издевательства часами над мирными людьми.. это война против народа, которую объявил режим лукашеску..
это терроризм,
без суда и следствия, заложников не просто избивают - их калечат и убивают те, кто получает зарплату из бюджета..
садистов спустили на людей, как свору собак на мясо.. и за это - должны ответить вся власть в Беларуси и лукашеску персонально....
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17.08.2020 02:35
+11
головне всіх суддів, прокурорів, мусорів після перемоги відправити на зону. На довгі терміни. Інакше буде, як в Україні туди- сюди хитатись.
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17.08.2020 02:01
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головне всіх суддів, прокурорів, мусорів після перемоги відправити на зону. На довгі терміни. Інакше буде, як в Україні туди- сюди хитатись.
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17.08.2020 02:01 Відповісти
Ребята сказали, что чувствуют себя хорошо, но до сих пор "не знают, в какую страну вышли сегодня" Источник: https://censor.net.ua/v3214094
---------------------------------------------------------
Все вони добре розуміють, бо така тоталітарна країна їх влаштовувала з 1991 року. Українці були для них "бандерами", "майданутими"... Значно менша частина бєларусів була свідомою (такі як Жизнєвський), а інші шукали і шукають "братів" на росії. Чи є тепер час у бєларуського суспільства на лікування?
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17.08.2020 02:05 Відповісти
Та й поставили пісню радянського співака.
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17.08.2020 06:26 Відповісти
Російського.
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17.08.2020 07:42 Відповісти
совкового местечкового плагиатора...
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17.08.2020 09:50 Відповісти
Смелые парни, респект.
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17.08.2020 02:16 Відповісти
чем ? тем что даль себя задержать каким то вылупкам из ОМОНА вместо того что бы их сжечь коктелями молотова еще на подступах ???
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17.08.2020 10:03 Відповісти
Если Беларусь не поимут что с садистами работать надо только их методами. Это так и останется мирным протестом, с покалеченными и убитыми за зря. Эта девочка что сидит в Литве или где она там сеичас. Она никакая и не о чем. Она уже сбежала .она никакая и не о чем.
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17.08.2020 10:41 Відповісти
в центре Европы, средь бела дня - тысячи людей - были взяты в заложники и измывались над ними сутками - пытки голодом, остутствием сна и возможности ходить в туалет, пытки, избиения и издевательства часами над мирными людьми.. это война против народа, которую объявил режим лукашеску..
это терроризм,
без суда и следствия, заложников не просто избивают - их калечат и убивают те, кто получает зарплату из бюджета..
садистов спустили на людей, как свору собак на мясо.. и за это - должны ответить вся власть в Беларуси и лукашеску персонально....
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17.08.2020 02:35 Відповісти
Побег от ОМОНа спасли люди | Минск 10 августа

https://www.youtube.com/watch?v=MkWRB8HQcLE https://www.youtube.com/watch?v=MkWRB8HQcLE

Неравнодушные люди может быть спасли их жизни от садистов-ОМОНовцев
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17.08.2020 03:23 Відповісти
Поставившие песню "Перемен" на провластном концерте в Минске Соколовский и Голованов вышли из СИЗО - Цензор.НЕТ 5487
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17.08.2020 04:44 Відповісти
Сомнительные "герои"
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17.08.2020 05:30 Відповісти
Выше серой массы
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17.08.2020 08:14 Відповісти
Срочно "героям" по награде!
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17.08.2020 06:50 Відповісти
Все Лукашенко робить вірно. Як справжній батько виховує своїх не розумних дітей по сраці. Як показували сраки сині, а по головах і вище пояса ніхно не бив. Мене інше цікавить, коли ейфорія натовпу пройде і вори розтягнуть Білорусь та знищать її державні органи та виріжуть заводи та фабрики і кинуть в лапи росії, як тоді ці дебіли вити будуть та згадувати, як гарно їм жилося. А те що на плечах романтиків до влади прийде різна мразь так як в нас, то тут до бабки не ходи.
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17.08.2020 10:12 Відповісти
Готов подписатся под каждым словом!
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17.08.2020 10:16 Відповісти
Ну почему?! Почему так мало тех кто понимает это!..
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17.08.2020 10:17 Відповісти
Тому, що 90 % людей на планеті це примітивні дебіли, які не здатні думати та аналізувати ситуацію критично і всебічно.
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17.08.2020 10:24 Відповісти
Эдуард Силенко, как оказалось, людям нужно не только хлеба и зрелищ. Им нужна свобода. Свобода выбора, свобода слова. Иногда людям это даже больше нужно, чем все остальное.
А когда их называют быдлом или тупым стадом, народу это точно не нравится.
Видите, их калечат, избивают, но людям хочется СВОБОДЫ.
Кстати, это же относится и к любителям уже нашего, украинского Петра.
Ежедневно оскорбляя большинство украинцев за "неправиоьный", с их точки зрения, выбор, вы никогда не добьетесь, чтобы украинцы снова полюбили Петра (как тогда, в 2014 году, когда его выбрали те же люди, но теперь эти люди стали вдруг почти все зебилами).
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17.08.2020 12:57 Відповісти
До чого тут петро? Він для мене завжди був є і буде цинічних брехливий ригоанал. А те що в більшості завжди клепки в голові не вистачає, особливо в нас, нажаль, то тут питання до природи, а не до мене. А те що більшість не розуміє, то то вже будуть ваші проблеми. Та і по ділам вашим отримаєте ви. Тільки потім не скигліть і не бігайте з широко розкритими очима і придуркуватою мордою і не кричіть - Боже за що ти нас знову так караєш?...
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17.08.2020 13:33 Відповісти
Т е как раша без ***** не выживет так Беларусь без луки. Я смотрю ты самый рабский раб, таких диктаторы любят.
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17.08.2020 10:36 Відповісти
Ти дурник, знаєш що таке власна держава для чого вона потрібна і які переваги дає для народу?
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17.08.2020 13:34 Відповісти
И что?! Без синяков?! Как так?!
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17.08.2020 10:15 Відповісти
по лицу не били .... в "этот" раз
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17.08.2020 11:11 Відповісти
Вооружайтесь. Свержение диктаторов не бывает мирным протестом, диктатор будет вас убивать причем по одному. Мирный протест- это , повыстебывается зарплаты и пенсии, снизте налоги. А тут вы говорите о полной реформе страны, которая не возможна при старом совковом гамне луке. И блеете о мирном протесте.......
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17.08.2020 10:33 Відповісти
мірниє протєсти відповідають європейським цінностям, бо інакше все буде як з жовтими жилетками і ніхто в ЄСі і не пікнув
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17.08.2020 11:51 Відповісти
Ось дружина Владв Соколовського сказала своє слово...
https://www.youtube.com/watch?v=rKzTJPGTqBg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3J_38JL27Nl0UCKPka6uxnkBrSSloxY1C34g--yPHrP9fI_VP-_1-jcH0
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17.08.2020 11:07 Відповісти
та що вони все лихо на дружин своїх навісили, такі "мужні" особистості повсиралися?
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17.08.2020 11:54 Відповісти
може вважають, що ментівські кати жиночок бить не будуть, а тільки знасильлять і від них не убуде?
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17.08.2020 11:56 Відповісти
В тому то і справа що, прийде нова влада, а ті пацюки залишаться на своїх посадах, як і у нас.
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17.08.2020 12:53 Відповісти
 
 