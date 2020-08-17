Соколовський і Галанов, які поставили пісню "Перемен" на провладному концерті в Мінську, вийшли із СІЗО. ВIДЕО

Сьогодні звукорежисерів Владислава Соколовського і Кирила Галанова випустили зі слідчого ізолятора на вулиці Окрестіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Білоруську редакцію Радіо Свобода, вони провели за ґратами 10 днів.

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Хлопці сказали, що почуваються добре, але досі "не знають, в яку країну вийшли сьогодні".

Нагадаємо, співробітники Палацу дітей та юнацтва Владислав Соколовський і Кирило Галанов увечері 6 серпня увімкнули пісню Віктора Цоя "Перемен" на офіційному концерті біля кінотеатру "Київ" у Мінську, перервавши виступ акордеоніста Віталія Варанка.

7 серпня суд Центрального району Мінська визнав їх винними в "дрібному хуліганстві" і "непокорі поліції". Обидва отримали 10 діб адміністративного арешту.