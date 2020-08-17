2 901 11
На Алеї Небесної сотні в Києві відбулася акція на підтримку білорусів, які вийшли на протести. ВIДЕО
Українські активісти провели акцію на підтримку білорусів, які вийшли на протести.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, місце проведення акції - пішохідний міст над Алеєю Небесної сотні в Києві. Учасники вивісили на мосту біло-червоний білоруський прапор і запалили фаєри.
Топ коментарі
+6 Сергій Кулик #452665
показати весь коментар17.08.2020 10:11
+3 Рома Маестро
показати весь коментар17.08.2020 10:08
+3 Сергей Васильев #322886
показати весь коментар17.08.2020 10:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
сябры на каждом митинге орут за заведенные:
- му не майданутые! не майданутые мы!!! - слышь, не майданутые, зуб даю!!!!!
ну, раз "немайданутые", так и пошли на...й
При переходе власти будет период безвластия и неуправляемости, как это было при оккупации Крыма. И главнокомандующая домохозяйка.
При таком соседе нужно в первую очередь следить за безопасностью, а потом уже за демократией.