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На Алеї Небесної сотні в Києві відбулася акція на підтримку білорусів, які вийшли на протести. ВIДЕО

Українські активісти провели акцію на підтримку білорусів, які вийшли на протести.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місце проведення акції - пішохідний міст над Алеєю Небесної сотні в Києві. Учасники вивісили на мосту біло-червоний білоруський прапор і запалили фаєри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працівники ще двох білоруських підприємств приєдналися до страйку

Автор: 

Білорусь (7931) підтримка (604) Небесна Сотня (393)


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Топ коментарі
+6
зря это они...

сябры на каждом митинге орут за заведенные:
- му не майданутые! не майданутые мы!!! - слышь, не майданутые, зуб даю!!!!!

ну, раз "немайданутые", так и пошли на...й
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17.08.2020 10:11
+3
Молодцы!!!
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17.08.2020 10:08
+3
Ну вот зачем?! Небесная Сотня Майдана - олицетворение настоящего патриотизма, самопожертвования за свободу и независимость, в том числе, и от расейского ярма.
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17.08.2020 10:12
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Молодцы!!!
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17.08.2020 10:08 Відповісти
Красавы!
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17.08.2020 10:11 Відповісти
зря это они...

сябры на каждом митинге орут за заведенные:
- му не майданутые! не майданутые мы!!! - слышь, не майданутые, зуб даю!!!!!

ну, раз "немайданутые", так и пошли на...й
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17.08.2020 10:11 Відповісти
На йух твоя жопа в самый раз, где пруфы ?, кинь маячок, кулик-моячок.
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31.08.2020 13:56 Відповісти
Ну вот зачем?! Небесная Сотня Майдана - олицетворение настоящего патриотизма, самопожертвования за свободу и независимость, в том числе, и от расейского ярма.
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17.08.2020 10:12 Відповісти
Ну что ж, готовьтєсь тєпєрь отвєчать на "правєдний гнєв народа Белоруссіі" за попитку вєроломного вмєшатєльства в дєла Бєлорусской народной рєспублікі.
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17.08.2020 10:12 Відповісти
Россія№1(1721 - 1917), Россія№2(1917 - 1991), Россія№3(1991 - ?)...Россія№3 проіснує у стільки разів менше за Россію№2, у скільки Россія№2 проіснувала менше за Россію№1.
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17.08.2020 10:18 Відповісти
Коли горить власна хата, то нехай і в сусіда згорить. Молодці. Справжні братики. Це як би в нас після революції змінилося щось на краще і була знищена злодійська корумпована система, то можна було б щось там кричати та підказувати Білорувам, а так самі сидять по вуха у гімні безпросвітно і ще щось там підливають масло в огонь. А якщо Білорусь ляже під путіна і Україну оточуть з усіх боків. І потім путім вже точно кине всі свої сили і підключить білорусів, то що ви тоді безтолкові будете робити?
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17.08.2020 10:32 Відповісти
Все було б знищено, корупция та олигархия, якщо б твої братики кацапи не пішли війною!
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17.08.2020 18:56 Відповісти
При переходе власти у путина будет очень удобная ситуация для захвата Беларуси.
При переходе власти будет период безвластия и неуправляемости, как это было при оккупации Крыма. И главнокомандующая домохозяйка.
При таком соседе нужно в первую очередь следить за безопасностью, а потом уже за демократией.
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17.08.2020 11:49 Відповісти
Тільки в середину треба було поставити трійку червоних фаєрів. Фантазію треба включати.
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17.08.2020 11:56 Відповісти
 
 