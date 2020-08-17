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Новини Відео Революція в Білорусі
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Ведучі державного телеканалу "Білорусь 1" долучилися до страйку: в ефірі порожня студія і легка музика. ВIДЕО

Ведучі державного білоруського телеканалу "Білорусь 1" відмовилися виходити в ефір і підтримали протестувальників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в ефірі телеканалу сьогодні показували порожню студію, в якій грала легка музика. Пізніше в студії приглушили світло. Прямі ефіри в програмі телеканалу зараз замінюються раніше записаними програмами.

Співробітники Білтелерадіокомпанії вимагають скасувати цензуру і дозволити журналістам висвітлювати альтернативну точку зору.

Також читайте: Журналісти державних ЗМІ Білорусі протестують у Мінську: "Це остання крапля. Ми не можемо підтримувати фашистську владу"

Автор: 

Білорусь (7931) журналістика (1760) протест (2398)


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Топ коментарі
+29
Трэба "Лебядзінае возера".
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17.08.2020 10:55
+11
какая легкая музыка...Лебединое озеро давай
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17.08.2020 10:59
+11
Даёшь Лебединое озеро и Кукарачу!
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17.08.2020 10:59
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Трэба "Лебядзінае возера".
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17.08.2020 10:55 Відповісти
Рано еще...это на похоронах скота лукашенко будут крутить...
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17.08.2020 10:56 Відповісти
в озєра єво...к лєбядям нах...
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17.08.2020 11:00 Відповісти
а ЗВУКООПЕРАТОР на забастовку забил значит - ШТРЕЙХБРЕХЕР!?
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17.08.2020 10:56 Відповісти
Vsio pravilno jesli budet bostovat,diktator dolzen budet ujti.Bez deneg on nikto.Armijej toze nezostavis liudej rabotat.Zabostovki dolzni byt vezde
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17.08.2020 10:58 Відповісти
какая легкая музыка...Лебединое озеро давай
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17.08.2020 10:59 Відповісти
Даёшь Лебединое озеро и Кукарачу!
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17.08.2020 10:59 Відповісти
почему не марш сссср
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17.08.2020 11:03 Відповісти
А у нас "ньюс-вонь" не бастует.
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17.08.2020 11:03 Відповісти
послушал.
играют песеньки московитов, а основная песня улицы от якута или кто он там, Цоя - "Мы ждем перемен"
Ихние перемены будут наверное присоединение к Московии - ментально готовы..
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17.08.2020 11:04 Відповісти
...А от і з Білоруссю все не так просто, виявляється, як гадалося крємльовскім...
І я навіть не про слаломні піруети бацькі - це те, що на поверхні, а є важливіші, глибші показники соціальних рушень, того, що там, де, здавалось, давно все забетоновано, - починають оживати підземні води... Найточнішу суспільну діагностику завжди дає література (якщо вміти її правильно читати)) - і от, уперше за весь пострадянський час, у білорусів з'явився свій, білоруськомовний бестселер (!!) - "самвидав" і "сампродав"...: "Радіо Прудок" - фейсбучний щоденник, виданий методом краудфандінґу (привіт ґутенберґам 21-го ст.!! Автор, Андрусь Горват, - 32-літній журналіст, що "дауншифтнувся" з Мінська в прадідівську хату на Поліссі і пише собі звідти про своє щоденне життя "нового селюка", добродушно й щиро - сторінка як сторінка, тільки що - увага! - по-білоруськи (і з непохитним почуттям закорінености!).
І раптом виявилося, що в Білорусі є тисячі людей, які ще пам'ятають цю мову (і реальність) живою - і хочуть мати це все окремою книжкою, і готові за те платити, і бігти в Театр Купали, де за один "день продажу" розходиться весь наклад - 1000 прим., - і просять ще, і плачуть від простих фраз на кшталт "каб цьоплєнька било", згадуючи своїх, іще не зрусифікованих дідусів і бабусь, - якимось чином Андрусю Горвату вдалося зачепити вже, було, заникаючу струну білоруської ідентичности й підхопити-зв'язати минуле й ******* на живу нитку: тисячі читачів раптом "прокинулись" із пострадянського сну ...
...Майбутнє сигналить нам зараз з усіх сторін. Буквально - сурмить в уші. Треба тільки вийняти з них вату (даруйте мимовільний каламбур!)). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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17.08.2020 11:18 Відповісти
слишком оптимистично..
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17.08.2020 11:22 Відповісти
Ну теперь кого то уволят! могут искать другую работу!! конечно не всех но значительную часть так 100%!!
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17.08.2020 11:04 Відповісти
Ну, если объективно - из всех знакомых белорусов никто это убогое ТВ никогда и не смотрел.
Они либо рашка-ТВ смотрят, либо наши шоу какие-то.
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17.08.2020 11:05 Відповісти
Ні хто не хоче повторити долю улюбленої ведучої Кадафі на ТБ Лівії Галя аль-Мисрати? Дивно...
Ведущие гостелеканала "Беларусь 1" присоединились к забастовке: в эфире пустая студия и легкая музыка - Цензор.НЕТ 2958
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17.08.2020 11:13 Відповісти
Они тоже против Луки как президента?! Ого, в рашке такое невозможно
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17.08.2020 11:21 Відповісти
Умнички!
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17.08.2020 11:26 Відповісти
Без национальной идеи демократия в Белоруси превратит ее в губернию России
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17.08.2020 11:32 Відповісти
играет москальское нелегкое дермецо
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17.08.2020 20:42 Відповісти
 
 