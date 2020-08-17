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Ведучі державного телеканалу "Білорусь 1" долучилися до страйку: в ефірі порожня студія і легка музика. ВIДЕО
Ведучі державного білоруського телеканалу "Білорусь 1" відмовилися виходити в ефір і підтримали протестувальників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в ефірі телеканалу сьогодні показували порожню студію, в якій грала легка музика. Пізніше в студії приглушили світло. Прямі ефіри в програмі телеканалу зараз замінюються раніше записаними програмами.
Співробітники Білтелерадіокомпанії вимагають скасувати цензуру і дозволити журналістам висвітлювати альтернативну точку зору.
Топ коментарі
+29 Виктор Ямской
показати весь коментар17.08.2020 10:55
+11 Kolja Stambulskij
показати весь коментар17.08.2020 10:59
+11 Скрепы неизвестно чего
показати весь коментар17.08.2020 10:59
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играют песеньки московитов, а основная песня улицы от якута или кто он там, Цоя - "Мы ждем перемен"
Ихние перемены будут наверное присоединение к Московии - ментально готовы..
І я навіть не про слаломні піруети бацькі - це те, що на поверхні, а є важливіші, глибші показники соціальних рушень, того, що там, де, здавалось, давно все забетоновано, - починають оживати підземні води... Найточнішу суспільну діагностику завжди дає література (якщо вміти її правильно читати)) - і от, уперше за весь пострадянський час, у білорусів з'явився свій, білоруськомовний бестселер (!!) - "самвидав" і "сампродав"...: "Радіо Прудок" - фейсбучний щоденник, виданий методом краудфандінґу (привіт ґутенберґам 21-го ст.!! Автор, Андрусь Горват, - 32-літній журналіст, що "дауншифтнувся" з Мінська в прадідівську хату на Поліссі і пише собі звідти про своє щоденне життя "нового селюка", добродушно й щиро - сторінка як сторінка, тільки що - увага! - по-білоруськи (і з непохитним почуттям закорінености!).
І раптом виявилося, що в Білорусі є тисячі людей, які ще пам'ятають цю мову (і реальність) живою - і хочуть мати це все окремою книжкою, і готові за те платити, і бігти в Театр Купали, де за один "день продажу" розходиться весь наклад - 1000 прим., - і просять ще, і плачуть від простих фраз на кшталт "каб цьоплєнька било", згадуючи своїх, іще не зрусифікованих дідусів і бабусь, - якимось чином Андрусю Горвату вдалося зачепити вже, було, заникаючу струну білоруської ідентичности й підхопити-зв'язати минуле й ******* на живу нитку: тисячі читачів раптом "прокинулись" із пострадянського сну ...
...Майбутнє сигналить нам зараз з усіх сторін. Буквально - сурмить в уші. Треба тільки вийняти з них вату (даруйте мимовільний каламбур!)). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
Они либо рашка-ТВ смотрят, либо наши шоу какие-то.