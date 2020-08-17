Ведучі державного телеканалу "Білорусь 1" долучилися до страйку: в ефірі порожня студія і легка музика. ВIДЕО

Ведучі державного білоруського телеканалу "Білорусь 1" відмовилися виходити в ефір і підтримали протестувальників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в ефірі телеканалу сьогодні показували порожню студію, в якій грала легка музика. Пізніше в студії приглушили світло. Прямі ефіри в програмі телеканалу зараз замінюються раніше записаними програмами.

Співробітники Білтелерадіокомпанії вимагають скасувати цензуру і дозволити журналістам висвітлювати альтернативну точку зору.

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