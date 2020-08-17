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Робітники МЗКТ зустріли Лукашенка скандуванням "Йди!": "Відповідаю вам на це запитання - можете ще покричати". ВIДЕО
Співробітники Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ) зустріли "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, скандуванням слова "Йди!"
Як повідомляє Цензор.НЕТ, деякий час Лукашенку довелося вислуховувати це скандування вже перебуваючи на сцені, куди він вийшов для виступу.
Під час виниклої паузи Лукашенко встиг сказати: "Відповідаю вам на це запитання - можете ще покричати".
Відео Nexta
Топ коментарі
+42 Dmytro Mazepov
показати весь коментар17.08.2020 11:30
+23 Valery Greff
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+21 susanin
показати весь коментар17.08.2020 11:31
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Если вмешаються московиты, появятся сразу три этих ступени и Беларусы должны их преодолеть сами.
Охлос "лямур", охлос "адьє",
Можна усім грішить на Луку,
Але ось яйця в нього є.