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Робітники МЗКТ зустріли Лукашенка скандуванням "Йди!": "Відповідаю вам на це запитання - можете ще покричати". ВIДЕО

Співробітники Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ) зустріли "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, скандуванням слова "Йди!"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, деякий час Лукашенку довелося вислуховувати це скандування вже перебуваючи на сцені, куди він вийшов для виступу.

Під час виниклої паузи Лукашенко встиг сказати: "Відповідаю вам на це запитання - можете ще покричати".

Відео Nexta

Також читайте: Лукашенко про страйкарів на заводах: 150, навіть 200 осіб погоди не роблять

Автор: 

Білорусь (7931) Лукашенко Олександр (2655)


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Топ коментарі
+42
х*уй на вас, дорогие сотрудники Минского завода колесных тягачей (МЗКТ)
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17.08.2020 11:30
+23
таракан бодрится из последних сил
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17.08.2020 11:31
+21
Грета Тунберг призвала Лукашенко перестать сажать людей вместо картошки.

Рабочие МЗКТ встретили Лукашенко скандированием "Уходи!": "Отвечаю вам на этот вопрос - можете еще покричать" - Цензор.НЕТ 9441
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17.08.2020 11:31
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комісований з війська з діагнозом мозаїчна психопатія (7Б). Завжди всім невдоволений, нав'язливі ідеї, схильність до маніпулювання людьми, завищений рівень самооцінки, бахвальство, садизм та жорстокість
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17.08.2020 15:21 Відповісти
ЗІ: після військової кафедри попав в замком взводи, звідти і комісували.
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17.08.2020 15:22 Відповісти
зальет собака кровью страну.
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17.08.2020 13:59 Відповісти
не жалко. беларуссские бабы еще рабов нарожают.
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17.08.2020 14:43 Відповісти
Это врядли
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18.08.2020 05:59 Відповісти
А что, слов это негодяй уже не понимает, или больной? Так пора кому-нибудь дальше для начала морду быку набить или в психушку отправить к Наполеону и Македонскому..
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17.08.2020 15:40 Відповісти
Незаменимых не бывает!! Так , что не переживайте вы за этого тирана и палача белоруси лукашенко!! Пусть вернётся обратно в свой колхоз, если его захотят колхозники!
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17.08.2020 15:41 Відповісти
Хліба і видовищ - кричав охлос завжди...Шкода білорусів...Вони не знають,що ці видовища будуть вартувати їм хліба...
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17.08.2020 17:13 Відповісти
Это мне напомнило видео с поросенко...Там тоже собрали митинг и он пытался что то сказать. Но люди кричали хором что то нецензурное --"Идика на х..й!", ну что то в этом роде.... так и не дали ему ничего сказать..
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17.08.2020 19:41 Відповісти
Ты сидя на бутылке умудрялся еще и митинги посещать?
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17.08.2020 20:10 Відповісти
Полиграфу...тролье, иди на три веселых буквы...другого места для тебя нет...попутного ветра в ж..опу...
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18.08.2020 00:31 Відповісти
Ну а где же эти 80% которые поддерживают Луку? "Молчаливое большинство"? Ага,ага..
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17.08.2020 19:43 Відповісти
Фундамент первой ступеньки настоящей независимости уже заложен.
Если вмешаються московиты, появятся сразу три этих ступени и Беларусы должны их преодолеть сами.
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18.08.2020 06:03 Відповісти
белорусы пошли в нато.
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18.08.2020 06:39 Відповісти
Вчора ж любили цюю с@ку,
Охлос "лямур", охлос "адьє",
Можна усім грішить на Луку,
Але ось яйця в нього є.
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18.08.2020 08:30 Відповісти
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