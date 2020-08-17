Робітники МЗКТ зустріли Лукашенка скандуванням "Йди!": "Відповідаю вам на це запитання - можете ще покричати". ВIДЕО

Співробітники Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ) зустріли "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, скандуванням слова "Йди!"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, деякий час Лукашенку довелося вислуховувати це скандування вже перебуваючи на сцені, куди він вийшов для виступу.

Під час виниклої паузи Лукашенко встиг сказати: "Відповідаю вам на це запитання - можете ще покричати".

Відео Nexta

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