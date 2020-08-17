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Новини Відео Революція в Білорусі
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"Дякую. Я сказав усе. Можете кричати "Йди!", - зустріч Лукашенка на заводі МЗКТ завершилася. ВIДЕО

Зустріч "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу у Білорусі, зі співробітниками Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ) завершилася скандуванням "Йди!".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лукашенко пішов зі сцени під дружне скандування з вимогою відставки.

Останніми словами Лукашенка на сцені були: "Дякую. Я сказав все. Можете кричати "Йди!". Присутні гучно виконали його прохання.

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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Серед протестувальників є щонайменше двоє загиблих.

МВС Білорусі повідомляло, що в ході зіткнень постраждали 60 співробітників міліції і один військовослужбовець.

14 серпня ЦВК Білорусі оголосила про перемогу Лукашенка.

Акції протесту проти результатів виборів президента тривають по всій країні до цього дня.

Вчора в Білорусі відбувся наймасштабніший загальнонаціональний мітинг за всю історію країни.

Автор: 

Білорусь (7931) Лукашенко Олександр (2655)


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Топ коментарі
+27
Прощальное слово, последнего диктатора в Европе
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17.08.2020 12:20
+20
Ёж - птица гордая. Без пинка не полетит!
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17.08.2020 12:21
+19
рашка не лежит полностью в Европе, более того, 80% территории рашки расположено в Азии и исходя из этого критерия, рашка это Азия, азиатская страна, азиатская сатрапия... по всем параметрам
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17.08.2020 12:24
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Прощальное слово, последнего диктатора в Европе
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17.08.2020 12:20 Відповісти
ну як рашку не рахувать, як орду азійську, то да
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17.08.2020 12:22 Відповісти
рашка не лежит полностью в Европе, более того, 80% территории рашки расположено в Азии и исходя из этого критерия, рашка это Азия, азиатская страна, азиатская сатрапия... по всем параметрам
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17.08.2020 12:24 Відповісти
Судьба Лукашеску, судя по всему, будет незавидной...
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17.08.2020 12:58 Відповісти
Может быть, не "борзел" бы, а типа "я устал, я ухожу", глядишь в будущем мог бы "кормиться" в какой-то контактной группе как Кравчук.
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17.08.2020 14:06 Відповісти
Гад такий,а креветки и замороженые фрукты и овощи возит из Польши,переклеевает этикетки и продает в Росию,как белорусские.
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17.08.2020 12:27 Відповісти
Тогда скорее лебединая песня))
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17.08.2020 12:43 Відповісти
дали уйти живым пока ....
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17.08.2020 12:21 Відповісти
Теперь надо кричать "сдохни, падло!"
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17.08.2020 12:21 Відповісти
ухаді так ухаді, нах пішов
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17.08.2020 12:21 Відповісти
Ёж - птица гордая. Без пинка не полетит!
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17.08.2020 12:21 Відповісти
"Птица гордая- еж, не полетит, пока не пнешь" ©Галыгин
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17.08.2020 12:24 Відповісти
О, Галыгин белорус, давайте его вместо Лукашенки
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17.08.2020 12:41 Відповісти
Думаю 2 цирка - шапито для северных оленей - это черезчур будет)
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17.08.2020 14:42 Відповісти
жаль белорусов, настоящее усатое чмо
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17.08.2020 12:22 Відповісти
Белорусы пожалуйтесь- вам окажут глубокую озабоченность.
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17.08.2020 12:29 Відповісти
лысую резину - на свалку!
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17.08.2020 12:22 Відповісти
краще підпалити та до ментів
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17.08.2020 12:24 Відповісти
... у хату
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17.08.2020 12:26 Відповісти
"Спасибо. Я сказал все. Можете кричать "Уходи!", - встреча Лукашенко на заводе МЗКТ завершилась - Цензор.НЕТ 3860
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17.08.2020 12:23 Відповісти
Абидели Бацку
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17.08.2020 12:32 Відповісти
типа "Дайте бит"
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17.08.2020 12:23 Відповісти
"Спасибо. Я сказал все. Можете кричать "Уходи!", - встреча Лукашенко на заводе МЗКТ завершилась - Цензор.НЕТ 3139
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17.08.2020 12:25 Відповісти
А хрен там, ухаді. Як путін скаже, так і буде...
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17.08.2020 12:25 Відповісти
Бежать есть куда в Ростов к Януковичу . Тот стрелял и этот стрелял , тот бил дубинками и это то же , - вали себе , а то можешь и не Успеть.
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17.08.2020 12:26 Відповісти
Есть одно отличие, Лука с яйцами товарищ.
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17.08.2020 12:29 Відповісти
И Лука не стрелял. Не было Небесной сотни у Луки.
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17.08.2020 12:39 Відповісти
92 зниклих безвісти-це не небесна сотня?
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17.08.2020 13:19 Відповісти
Все еще Впереди , если бы только на этом Закончилось.У его мирно не получается , захотел помахать дубинкой и бил уж совсем мирных людей , а по подьездам и дворам , что не выйти не погулять , лупили всех подряд.
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17.08.2020 17:19 Відповісти
Якби та лупили в нас -- не було б такого бардаку.
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30.12.2020 18:59 Відповісти
Так а що він їм сказав у попередній промові?
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17.08.2020 12:28 Відповісти
"Дякую. Я сказав усе. Можете кричати "Йди!", - зустріч Лукашенка на заводі МЗКТ завершилася - Цензор.НЕТ 5671
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17.08.2020 12:32 Відповісти
"Дякую. Я сказав усе. Можете кричати "Йди!", - зустріч Лукашенка на заводі МЗКТ завершилася - Цензор.НЕТ 7735
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17.08.2020 12:33 Відповісти
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17.08.2020 12:35 Відповісти
Правильно.
К чертям собачьим этого песа.
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17.08.2020 12:43 Відповісти
Как ни странно, но у меня Лукашенко стал вызывать больше уважение. Он по крайней мере не сбежал и стоит один перед лицом народа. Посмотрим что дальше будет. Он точно лучше нашего Яныка...
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17.08.2020 12:34 Відповісти
те же мысли посетили. не сцыкун как янек или наше теперешнее.
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17.08.2020 12:37 Відповісти
идиот часто может вызывать симпатии своим незаангажированным безумством. В отличие от нашего овоща. у Луки - 1. до сих пор, похоже, полная уверенность, что вся буза идет от 15-200 проплаченных человек с крЫминальным прошлым, бросавшихся на ментовские дубинки в обезъянниках 2. меньше поля для маневра: он не совсем уверен в своем койка-месте Ростова.
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17.08.2020 14:14 Відповісти
Лука больше уважения?! не терпеливые до ужаса сябры, которые до сих пор хотят убрать его мирно?
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17.08.2020 12:39 Відповісти
Только это признак не ума или храбрости, а быдловатости.
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17.08.2020 12:42 Відповісти
"Один перед народом"?
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17.08.2020 12:46 Відповісти
Адын савсэм адын.
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17.08.2020 13:21 Відповісти
Все в сравнении. Наш ненаглядный Федорович с людьми общался только через ФСБ-ные камеры.
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17.08.2020 14:39 Відповісти
Ердоган десятками тисяч арештовував, звільняв з роботи вчителів, військових, а припинив протести і навів порядок у країні. Лукашенко його приятель.
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30.12.2020 19:04 Відповісти
Гонют усатого ссаными тряпками отовсюду!
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17.08.2020 12:34 Відповісти
Какой подлец!
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17.08.2020 12:38 Відповісти
это один из ключевых заводов для ВПК *********
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17.08.2020 12:39 Відповісти
80%?
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17.08.2020 12:40 Відповісти
Можно и покричать, но нужно иметь ввиду, шо эти тоже только покричали , а результата ноль...
"Дякую. Я сказав усе. Можете кричати "Йди!", - зустріч Лукашенка на заводі МЗКТ завершилася - Цензор.НЕТ 6024
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17.08.2020 12:41 Відповісти
А помните: " Украина без Кучмы"? И как? Сильно вам понравилась Украина без Кучмы?
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17.08.2020 12:42 Відповісти
А Вам??
))
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17.08.2020 12:44 Відповісти
"Кучму гэть."
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17.08.2020 14:08 Відповісти
і кучму ГЕТЬ і кравчука ГЕТЬ і зека ГЕТЬ і Пороха геть і клована ГЕТЬ!.... ще не закінчилося... ще буде продовжуватися, поки не буде 100% люстрації....
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17.08.2020 14:50 Відповісти
Не было бы протестов, то и по сегодня Кучма бы сидел царем Украины с обнуленной конституцией.
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17.08.2020 14:32 Відповісти
Тоді Юля заколотила революцію також по бажанню кремля, бо Кучма на другій каденції став на сторону національних інтересів України, став віддалятися від раші ( як і Лука), написав книгу "Україна - не Росія", тощо. Пропаганда проти Пороха також була організована кремлем -- "Любой, только не..." Кожного президента, який дбає про незалежність і розвиток економіки, -- москва нищить. Бо не хоче втратити свого впливу.
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30.12.2020 19:31 Відповісти
Никогда человек не падает так низко, как стремясь занять высокое положение.
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17.08.2020 12:43 Відповісти
Покричат-покричат... и пойдут к станкам.
Кричалками сыт не будешь.
А потом начнут госимущество делить.
Начнут кричать: Вярнись, бацька!
Но будет поздно.
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17.08.2020 12:46 Відповісти
А монотонный детский голос всё повторял и повторял: "Иди ты на хер отседова..."
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17.08.2020 12:46 Відповісти
Так поводиться психопат, для якого ознакою власної значущості є відсутність покарання.
Возникает один вопрос: Где санитары? Зафиксируйте его кто-нибудь...
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17.08.2020 12:48 Відповісти
когда плакать начинать?
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17.08.2020 12:49 Відповісти
Белорусь-Хабаровск, восток -запад, как это символично. Заключительный акт развала российской империи.
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17.08.2020 12:50 Відповісти
Некоторым совкам трудно понять законы развития общественных отношений, что Белорусь это осколок разваливающейся Российской империи и события в ней не зависит от желания кого бы то ни было. Все равно что спорить с закатом солнца или другими законами природы. Белорусы отстали в своем экономическом развитии от европейцев (благодаря Лукашенко), поэтому им придется тяжелей их догонять, даже чем Украине, которая стартовала раньше. Но гораздо лучше, чем это будет происходить в России.
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17.08.2020 12:54 Відповісти
Що ти мелеш? У Білорусі ввп - 7, а у нас - 3 тис дол на душу.
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30.12.2020 19:10 Відповісти
Лукашенко устроил своё ГКЧП в Беларуси и если его не убрать будет только хуже. Выдав вагнеровцев он чётко дал понять что увяз в жопе у путина и тот теперь крепко держит его за кадык. Не сменив руководство Беларуси в лице нынешнего сатрапа, страна попадает на большие долги расии. Эти братья умеют ставить только палки в колёса.
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17.08.2020 12:56 Відповісти
Ага, "держит его за кадик",? Тому й хоче на його місце іншого посадити, бо бацька ніяк не хоче вступати в союз. Вже й революцію заколотили, народ підбурили, а не вдалося пуйлу захопити владу в Білорусі, та розірвати її на шматки олігархам.
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30.12.2020 19:18 Відповісти
Кричите хоть до посинения, ему до лампады. Мотрировками надо было закидывать. И гаечными ключами.
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17.08.2020 13:00 Відповісти
"Дякую. Я сказав усе. Можете кричати "Йди!", - зустріч Лукашенка на заводі МЗКТ завершилася - Цензор.НЕТ 7538
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17.08.2020 13:15 Відповісти
Еще ни одного диктатора в истории не сняли с кресла при помощи махания флагами и криков! нравится белорусам не нравится а у них токо один способ (если они хотят достигнуть цели снять лукашенко) МОРДОБОЙ!!
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17.08.2020 13:16 Відповісти
Ему в очи моча, а он говорит: "Божья роса".
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17.08.2020 14:11 Відповісти
ручку ще не ламав, лєгітимний?
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17.08.2020 15:56 Відповісти
 
 