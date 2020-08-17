"Дякую. Я сказав усе. Можете кричати "Йди!", - зустріч Лукашенка на заводі МЗКТ завершилася. ВIДЕО
Зустріч "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу у Білорусі, зі співробітниками Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ) завершилася скандуванням "Йди!".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лукашенко пішов зі сцени під дружне скандування з вимогою відставки.
Останніми словами Лукашенка на сцені були: "Дякую. Я сказав все. Можете кричати "Йди!". Присутні гучно виконали його прохання.
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Серед протестувальників є щонайменше двоє загиблих.
МВС Білорусі повідомляло, що в ході зіткнень постраждали 60 співробітників міліції і один військовослужбовець.
14 серпня ЦВК Білорусі оголосила про перемогу Лукашенка.
Акції протесту проти результатів виборів президента тривають по всій країні до цього дня.
Вчора в Білорусі відбувся наймасштабніший загальнонаціональний мітинг за всю історію країни.
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К чертям собачьим этого песа.
))
Кричалками сыт не будешь.
А потом начнут госимущество делить.
Начнут кричать: Вярнись, бацька!
Но будет поздно.
Возникает один вопрос: Где санитары? Зафиксируйте его кто-нибудь...