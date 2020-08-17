Лукашенко про тортури в ЦІП на Окрестіна: Отримали ті, хто в ізоляторі кидався на ментів. АУДIО
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, звинуватив побитих білоруськими силовиками протестувальників у тому, що вони нібито самі кидалися на міліціонерів у слідчому ізоляторі на вулиці Окрестіна.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це він заявив на зустрічі з робітниками МЗКТ.
Лукашенко підтвердив, що частину затриманих було побито, а також заявив, що в ізоляторі на вул. Окрестіна було 2000 - 2500 осіб.
"На Окрестіна, не популярно, але скажу, отримали ті, хто там же, на Окрестіна, кидався на ментів. Ви знаєте, хто?" - заявив Лукашенко.
Співробітники МЗКТ у відповідь закричали "Фу!", на що Лукашенко відповів: "Дякую". Співробітники продовжили кричати: "Йди! Йди!"
"Я все почув і відповів на це запитання, чому ви його порушуєте знову? Ну ви ж не заплямуйте честь робочої людини, я вас почув!" - відреагував Лукашенко.
Зазначимо, що попри революційні настрої в країні і масовість протестів проти результатів виборів президента, після невдалої спроби придушити акції невдоволених людей жорстокими заходами силовиків Лукашенко намагається ігнорувати те, що відбувається. Так, 16 серпня в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників "президента" Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь майже 65 тисяч осіб.
Пізніше почалася акція на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства. Від Стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди вирушили до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не відбувалося таких масштабних акцій.
Сьогодні, 17 серпня 2020 р., лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська, яка була головним опонентом Лукашенка на виборах, записала відеозвернення заявивши про те, що готова стати національним лідером.
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Где запятую ставить, вы, сябры, сами знаете 🤔
От якраз, саме УРКИ під виглядом «мєнтов» захопили владу.
Ви послухайте його сленг:
Лукашенко о пытках в ЦИП на Окрестина: Получили те, кто в изоляторе бросался на ментов. АУДИО».
Лукашенко з своїми помічниками, і є УРКИ, що знущаються над людьми.
цель - губерния
- А зачем они песком бросались?!
Оппозиция собирает такую информацию, собирается защищать людей, которые вышли на улицу по ее призыву?
Лукашенко лично подтвердил, что было совершено преступление.
И это преступление он покрывает и оправдывает.
А значит, лично Лукашенко является преступником.
- И потерпевший сам упал пять раз на перочинный ножик!
П.С. Ложь, трусость и предательство - дальше только позор!
Как положено представился - инспектор Петренко. Покажіть ваші документи, де ваш вогнезасник, де аптечка?
Ну всё вроде бы впорядке, потом ещё вспомнил.
-Відкрийте ваш багажник!
Мужик открываем, а там лежит расчленённый труп, прям руки, ноги, всё отдельно, всё в крови.
Петренко полностью ошарашеный:
-Хто це?
Водила:
-Москаль.
Петренко:
-Яке жахливе самогубство, їзжай з богом синку.
А ведь это не шутка, пацану только 15 лет и как ему жить дальше?
А ведь это не шутка, пацану только 15 лет и как ему жить дальше?
По видео хорошо видно , как он с поднятыми руками "кидался" на ментов .... (Лукашенко сам не уйдёт...)
Преступника Лукашеску срочно казнить надо.