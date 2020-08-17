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Лукашенко про тортури в ЦІП на Окрестіна: Отримали ті, хто в ізоляторі кидався на ментів. АУДIО

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, звинуватив побитих білоруськими силовиками протестувальників у тому, що вони нібито самі кидалися на міліціонерів у слідчому ізоляторі на вулиці Окрестіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це він заявив на зустрічі з робітниками МЗКТ.

Лукашенко підтвердив, що частину затриманих було побито, а також заявив, що в ізоляторі на вул. Окрестіна було 2000 - 2500 осіб.

"На Окрестіна, не популярно, але скажу, отримали ті, хто там же, на Окрестіна, кидався на ментів. Ви знаєте, хто?" - заявив Лукашенко.

Співробітники МЗКТ у відповідь закричали "Фу!", на що Лукашенко відповів: "Дякую". Співробітники продовжили кричати: "Йди! Йди!"

"Я все почув і відповів на це запитання, чому ви його порушуєте знову? Ну ви ж не заплямуйте честь робочої людини, я вас почув!" - відреагував Лукашенко.

Також дивіться: "Дякую. Я сказав усе. Можете кричати "Йди!", - зустріч Лукашенка на заводі МЗКТ завершилася. ВIДЕО

Зазначимо, що попри революційні настрої в країні і масовість протестів проти результатів виборів президента, після невдалої спроби придушити акції невдоволених людей жорстокими заходами силовиків Лукашенко намагається ігнорувати те, що відбувається. Так, 16 серпня в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників "президента" Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь майже 65 тисяч осіб.

Пізніше почалася акція на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства. Від Стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди вирушили до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не відбувалося таких масштабних акцій.

Сьогодні, 17 серпня 2020 р., лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська, яка була головним опонентом Лукашенка на виборах, записала відеозвернення заявивши про те, що готова стати національним лідером.

Автор: 

Білорусь (7931) побиття (935) Лукашенко Олександр (2655) тортури в міліції (21)


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Топ коментарі
+28
Пусть могут не нравится остальные кандидаты, но после того как избивали и избивают много тысяч людей на улицах просто так и несколько десятков уже убили, нормальные люди не будут поддерживать Луку
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17.08.2020 12:30
+28
Лукашенко о пытках в ЦИП на Окрестина: Получили те, кто в изоляторе бросался на ментов - Цензор.НЕТ 998
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17.08.2020 12:37
+25
Лукашенко о пытках в ЦИП на Окрестина: Получили те, кто в изоляторе бросался на ментов - Цензор.НЕТ 9692
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17.08.2020 12:31
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Мєнти , красиво захвативший владу в Бєларусі міліцію опустив!
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17.08.2020 12:28 Відповісти
"отстранить нельзя убить !"
Где запятую ставить, вы, сябры, сами знаете 🤔
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17.08.2020 12:38 Відповісти
Смысл что так что так не в пользу луки.
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17.08.2020 12:48 Відповісти
Лукашенко - мерзкая, лживая тварь! Он просто напрашивается на судьбу бывшего румынского лидера...
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17.08.2020 12:56 Відповісти
да Лукашенко мог красиво уйти с сохраненным авторитетом и достоинством как Ельцин типа я ухожу я устал назначив Тихановскую за полгода Премьер Министром- чтобы опыта набралась вошла в курс проблем выторговать себе неприкосновенность и должность Почетную с хорошим окладом и гос содержанием- Отец Духовный Нации или как то так ..а имеем....
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17.08.2020 12:59 Відповісти
этот Отец Духовный Нации столько "наслесарил" по мокрому, что его бы и без выборов судили
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17.08.2020 13:16 Відповісти
Тому й не може віддати владу, бо тільки два варіанта, тюрма або втікати, втікати не хоче, до тюрми не доживе.
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17.08.2020 13:48 Відповісти
Не треба вводити людей в оману.
От якраз, саме УРКИ під виглядом «мєнтов» захопили владу.
Ви послухайте його сленг:
Лукашенко о пытках в ЦИП на Окрестина: Получили те, кто в изоляторе бросался на ментов. АУДИО».

Лукашенко з своїми помічниками, і є УРКИ, що знущаються над людьми.
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17.08.2020 12:39 Відповісти
"Мент" еще заслужить надо.
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17.08.2020 13:11 Відповісти
Эта обезумевшая тварь скоро будет говорить - "В ДТП погибают только те пешеходы, которые бросились сами под колеса автомобилей! В погоне за славой Анны Карениной!"
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17.08.2020 15:32 Відповісти
Начинается. Ну это понятно, этот критин власть не отдаст просто так. Овощ овощем.
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17.08.2020 12:29 Відповісти
Пусть могут не нравится остальные кандидаты, но после того как избивали и избивают много тысяч людей на улицах просто так и несколько десятков уже убили, нормальные люди не будут поддерживать Луку
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17.08.2020 12:30 Відповісти
так, вони будуть підтримувати вову пусіна. А ті, котрих побили менти, самі винуваті і самі кидалися об стіну та о підлогу від злості, бо бандити і злодії, тому їх менти і не били зовсім, а тільки трошки повчили по попці, щоб вони не билися самі об стіни та о підлогу, а деякі і стелю билися, такі от бандити з карним минулим...
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17.08.2020 12:36 Відповісти
Сказал бы еще проще- они все наркоманы.
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17.08.2020 12:53 Відповісти
А ведь это очень тонкий момент, с чего это Лука так перепугался, что начал такую мясорубку, кто его так напугал?
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17.08.2020 12:37 Відповісти
советники от старшего брата, агенты влияния называются
цель - губерния
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17.08.2020 12:46 Відповісти
И вагнеровцы там к месту оказались, и жестокость звериная откуда то, нормальный человек не станет дубинкой рвать задержанному задний проход.
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17.08.2020 12:49 Відповісти
Лукашенко о пытках в ЦИП на Окрестина: Получили те, кто в изоляторе бросался на ментов - Цензор.НЕТ 8316
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17.08.2020 12:38 Відповісти
потримають шматки скаженого Нелюда...!!!
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17.08.2020 13:29 Відповісти
Он уйдет только вперед ногами...
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17.08.2020 12:30 Відповісти
Так он это и озвучил! Что пока я живой болт вам в рот а не перевыборы!
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17.08.2020 12:32 Відповісти
Зря он такое сказал...
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17.08.2020 12:38 Відповісти
Он не дурак и старый, он может уйти красиво и будет кушать свои счета за границей и вся его семья и любимый внучек будут жить поживать. Но если он выберит *****, то закончит как Янык. Тут не противостояние какой то партии , тут реально люди его не хотят, их много и они злые. У этих 2500 человек которых закрыли избили, еще как минимум 10 000 родственников и 100 000 друзей. Это толпа против которой переть - череп пробить.
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17.08.2020 12:52 Відповісти
йому втікати тільки на парашу або десь до арабів, а гроші будуть шукати і блокувати
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17.08.2020 13:53 Відповісти
Вже неможе,..Гаплик,йому,й його виродкам !
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17.08.2020 13:53 Відповісти
Лукашенко о пытках в ЦИП на Окрестина: Получили те, кто в изоляторе бросался на ментов - Цензор.НЕТ 9692
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17.08.2020 12:31 Відповісти
- Махмут, зачем кишлак вырезал?
- А зачем они песком бросались?!
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17.08.2020 12:34 Відповісти
Сколько пропавших без вести? Пишут, как минимум, о ста.
Оппозиция собирает такую информацию, собирается защищать людей, которые вышли на улицу по ее призыву?
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17.08.2020 12:34 Відповісти
К сожалению........ или на счастье, там нет оппозиции. Хорошо это тем, что новой власти не будут палки в колеса вставлять, а плохо тем, что сейчас захватят власть те, кого хорошо организуют и на волне выпнут из-за поребрика. Перевыборы могут помочь только в том случае, если появится кандидат от национального движения, а избиратели включат мозги, но которого увы ........... ждут тяжелые времена, так как команду грамотную собрать будет не в состоянии. Ну а в дальнейшем снова победит холодильник и будет калейдоскоп временщиков, тех, кто хорошо лапшу на уши вешает. Не уверена, что рецепт Польши от националистов придется по вкусу населению, с учетом того, что белорусам ,как полякам в свое время, не светят десятки миллиардов субсидий с ЕС. Так что всё намного хуже чем сейчас кажется.
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17.08.2020 15:39 Відповісти
Манячило...
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17.08.2020 12:35 Відповісти
Лукашенко подтвердил, что часть задержанных была избита...

Лукашенко лично подтвердил, что было совершено преступление.
И это преступление он покрывает и оправдывает.
А значит, лично Лукашенко является преступником.
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17.08.2020 12:35 Відповісти
Менты сами себе дали приказ?
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17.08.2020 12:42 Відповісти
Лукашенко перемажет себя кровью так что потом только в Гаагу или к ***** в Ростов , из этих двух вариантов Гаага лучше , т к он там реально долше проживет. Если лука не додумается мирно пока еще не так много крови ее можно списать на идиотов ментов, но дальше , если безвести пропавшиех начнут находить мертвыми с мешками наголовах, а Украина , Крым и Донецк это прошли и это путинские твари все делали, тогда луке только сдохнуть.
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17.08.2020 12:57 Відповісти
Если он сейчас спишет всё на ментов, завтра он останется в здании правительства без охраны.
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17.08.2020 15:41 Відповісти
Это, как в анекдоте:
- И потерпевший сам упал пять раз на перочинный ножик!
П.С. Ложь, трусость и предательство - дальше только позор!
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17.08.2020 12:36 Відповісти
Гдето во Львовской области останавливает ДАІшник машину.
Как положено представился - инспектор Петренко. Покажіть ваші документи, де ваш вогнезасник, де аптечка?
Ну всё вроде бы впорядке, потом ещё вспомнил.
-Відкрийте ваш багажник!
Мужик открываем, а там лежит расчленённый труп, прям руки, ноги, всё отдельно, всё в крови.
Петренко полностью ошарашеный:
-Хто це?
Водила:
-Москаль.
Петренко:
-Яке жахливе самогубство, їзжай з богом синку.
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17.08.2020 12:38 Відповісти
Лукашенко о пытках в ЦИП на Окрестина: Получили те, кто в изоляторе бросался на ментов - Цензор.НЕТ 998
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17.08.2020 12:37 Відповісти
сейчас "менты" такие: ...милиция с народом!
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17.08.2020 12:41 Відповісти
Одно непонятно, зачем этот кровопийца кругом тягает за собой "оппозиционера" Коленьку?
А ведь это не шутка, пацану только 15 лет и как ему жить дальше?
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17.08.2020 12:41 Відповісти
Если ему (сипатому) по....й на своего отпрыска, то нам тем более. Пусть калечит его психику дальше, может ночью папаню удавит.
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17.08.2020 12:46 Відповісти
Лукашенко о пытках в ЦИП на Окрестина: Получили те, кто в изоляторе бросался на ментов - Цензор.НЕТ 6944
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17.08.2020 12:42 Відповісти
знаю что по сюжету не в тему, но усы...
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17.08.2020 12:43 Відповісти
Одно непонятно, зачем этот кровопийца кругом тягает за собой "оппозиционера" Коленьку?
А ведь это не шутка, пацану только 15 лет и как ему жить дальше?
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17.08.2020 12:43 Відповісти
Лукашенко про тортури в ЦІП на Окрестіна: Отримали ті, хто в ізоляторі кидався на ментів - Цензор.НЕТ 4243
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17.08.2020 12:53 Відповісти
Этому 15 лет?! Вы ничего не путаете?! Его вырастили на красной икре и рябчиках?!
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17.08.2020 13:04 Відповісти
...а также на белорусских креветках и лососе
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17.08.2020 13:09 Відповісти
Да там сплошная "бульба" завтрак - обед и ужин - уссатый врать не будет ...
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17.08.2020 13:13 Відповісти
на завтрак бульба с мясом, а на ужин - бульба с селедкой: у Луки диета
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17.08.2020 13:22 Відповісти
Ему действительно 16 лет всего
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17.08.2020 15:43 Відповісти
лукашеску в автозак!!
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17.08.2020 12:45 Відповісти
лука мудак, хоть этак хоть так
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17.08.2020 12:53 Відповісти
Кто там кричит? - суки я вас всех запомнил!!!
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17.08.2020 13:02 Відповісти
Кидались стаканчиками?
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17.08.2020 12:56 Відповісти
пора его в автозак
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17.08.2020 12:57 Відповісти
Нет ни одного независимого белорусского сайта не контролируемого рашистами. Регистрация на саите с фио и номером телефона.
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17.08.2020 13:10 Відповісти
Ждите за вами уже выехали .
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17.08.2020 13:11 Відповісти
Остаточно їб#нувся...
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17.08.2020 13:12 Відповісти
"По https://medium.com/@CITeam_ru/%D0%BA-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D1%86%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0-2ecf73674393 версии расследователей из Conflict Intelligence Team, Тарайковского застрелил из гранатомета или дробовика сотрудник спецназа КГБ или МВД Беларуси."

По видео хорошо видно , как он с поднятыми руками "кидался" на ментов .... (Лукашенко сам не уйдёт...)
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17.08.2020 13:15 Відповісти
Я так одного пьянчужка когда-то видел, он тоже кричал, что на него асфальт кидается.
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17.08.2020 13:24 Відповісти
Вибл__ок
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17.08.2020 13:26 Відповісти
Чтоб твоего колюню так на ментов кидало.
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17.08.2020 13:32 Відповісти
особенно те мужчины, кто был изнасилован полицейскими дубинками в анус.
Преступника Лукашеску срочно казнить надо.
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17.08.2020 13:51 Відповісти
Что значит получили? По закону тройки? Есть закон и по закону должны получать, а не насиловать и ломать руки , ноги.Кажется, лукашенко возомнил себя царём и , что хочу, то и делаю с людьми., сволочь
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17.08.2020 14:10 Відповісти
Лука прекрасно розуміє,що таке "асвабадітєлі" від кремлівської мафії...скоріше,що їхні пси фсб приготував для нього сюрприз Кадафі-палиця в сраці:тому безчинствують з населенням Білорусі...не буде живий Лука звертатись до кремлівської мафії за допомогою-бо це смерть...
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17.08.2020 14:20 Відповісти
Лукашеску, згідно його ж законам, вже давно заробив смертну кару.
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17.08.2020 14:22 Відповісти
зрозумійте всі дії поліцаїв чітко прописанні (коли саме, як і де він має право приміняти силу, зброю, тощо). і якщо поліцай діє поза межами цих правил він НІЧИМ не відрізняється від гопника з биткою десь біля під'їзду.
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17.08.2020 15:16 Відповісти
 
 