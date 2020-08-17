Мер Умані Цебрій заявив про готовність перекрити в'їзди в місто у разі масового приїзду хасидів. ВIДЕО
Мер Умані Олександр Цебрій заявив, що готовий перекрити в'їзди в місто у разі масового приїзду хасидів, а також повідомив, що вирушив в Офіс Президента, щоб пояснити главі держави всю небезпеку ситуації.
Про це він заявив у відеозверненні на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Мер зазначив, що в Умані до останнього сподівалися, що рішення про заборону традиційних святкувань Рош Ха-Шана, на які з'їжджаються тисячі паломників з усього світу, буде ухвалено на загальнодержавному рівні. Однак Державна комісія з ТЕБ та НС, за його словами, вважає за можливе у вересні приїзд 5-10 тисяч хасидів.
За словами Цебрія, місцева влада готова вдаватися до рішучих заходів.
"Я готовий на найрадикальніші заходи, але в рамках чинного законодавства. Ви пам'ятаєте, як це було, коли перекривалися блокпостами в'їзди на територію міста Умань. Це рішення може прийняти ТЕБ та НС міста. Я хочу почути, як ви поставитеся, якщо на період Рош Ха-Шана ми вживатимемо такі запобіжні заходи", - зазначив мер Умані.
Також Цебрій додав, що виїжджає в столицю в Офіс Президента, щоб пояснити главі держави всю небезпеку ситуації.
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- Глубоко копает!
https://www.youtube.com/watch?v=AdqMwLJq3_4
Они ждут баксы!
там номер в гостинице от 300 баксов мин стоит когда они приезжают
интересно, как мэр Умани собрался депортировать хасидов из города?
Польський плакат.
Куприк підтримує .
Источник: https://censor.net/v3214174»
От хай направляють їх по місту житєльства тієї комісії..
І, питання, хіба не має цивілізованих методів вирішення цієї проблеми?
Чом би не повернення прах цадика на землю обітовану?
Чи як завжди бабло заважає?
але нехай пройдуть дезінфекцію; постригти, поголити, хлорочкою обробити, лахи спалити, одяг одноразовий+ маски видати. Тоді -будьласка.
А як інакше? на них- безліч всякої зарази, а у нас і без них- пандемія.
Хадж разрешен только местным мусульманам и тем, кто уже был здесь, когда объявили карантин
а ниже фото 2019..
неужели Умань не может себе позволить поступить как Мекка?????