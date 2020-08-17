Мер Умані Цебрій заявив про готовність перекрити в'їзди в місто у разі масового приїзду хасидів. ВIДЕО

Мер Умані Олександр Цебрій заявив, що готовий перекрити в'їзди в місто у разі масового приїзду хасидів, а також повідомив, що вирушив в Офіс Президента, щоб пояснити главі держави всю небезпеку ситуації.

Про це він заявив у відеозверненні на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Мер зазначив, що в Умані до останнього сподівалися, що рішення про заборону традиційних святкувань Рош Ха-Шана, на які з'їжджаються тисячі паломників з усього світу, буде ухвалено на загальнодержавному рівні. Однак Державна комісія з ТЕБ та НС, за його словами, вважає за можливе у вересні приїзд 5-10 тисяч хасидів.

За словами Цебрія, місцева влада готова вдаватися до рішучих заходів.

"Я готовий на найрадикальніші заходи, але в рамках чинного законодавства. Ви пам'ятаєте, як це було, коли перекривалися блокпостами в'їзди на територію міста Умань. Це рішення може прийняти ТЕБ та НС міста. Я хочу почути, як ви поставитеся, якщо на період Рош Ха-Шана ми вживатимемо такі запобіжні заходи", - зазначив мер Умані.

Також Цебрій додав, що виїжджає в столицю в Офіс Президента, щоб пояснити главі держави всю небезпеку ситуації.

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