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Мер Умані Цебрій заявив про готовність перекрити в'їзди в місто у разі масового приїзду хасидів. ВIДЕО

Мер Умані Олександр Цебрій заявив, що готовий перекрити в'їзди в місто у разі масового приїзду хасидів, а також повідомив, що вирушив в Офіс Президента, щоб пояснити главі держави всю небезпеку ситуації.

Про це він заявив у відеозверненні на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Мер зазначив, що в Умані до останнього сподівалися, що рішення про заборону традиційних святкувань Рош Ха-Шана, на які з'їжджаються тисячі паломників з усього світу, буде ухвалено на загальнодержавному рівні. Однак Державна комісія з ТЕБ та НС, за його словами, вважає за можливе у вересні приїзд 5-10 тисяч хасидів.

За словами Цебрія, місцева влада готова вдаватися до рішучих заходів.

"Я готовий на найрадикальніші заходи, але в рамках чинного законодавства. Ви пам'ятаєте, як це було, коли перекривалися блокпостами в'їзди на територію міста Умань. Це рішення може прийняти ТЕБ та НС міста. Я хочу почути, як ви поставитеся, якщо на період Рош Ха-Шана ми вживатимемо такі запобіжні заходи", - зазначив мер Умані.

Також Цебрій додав, що виїжджає в столицю в Офіс Президента, щоб пояснити главі держави всю небезпеку ситуації.

Також читайте: Приблизно 5-10 тис. хасидів можуть приїхати до Умані цього року, - Немчінов

Автор: 

карантин (18172) паломництво (46) Умань (242) хасиди (176) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Цебрій Олександр (23)


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Топ коментарі
+25
Мэр Умани Цебрий заявил о готовности перекрыть въезды в город в случае массового приезда хасидов - Цензор.НЕТ 3466
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17.08.2020 12:47
+17
Та отдайте(продайте) им уже этого Цадика, пусть они его по месту перезахоронят и не будет тут никаких хасидов. Хотя, это такой бизнес там, капец просто..
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17.08.2020 12:49
+13
Они грязные,заразные,немытые. Правильно,не пускать эту чернь.
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17.08.2020 12:50
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Мэр Умани Цебрий заявил о готовности перекрыть въезды в город в случае массового приезда хасидов - Цензор.НЕТ 3466
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17.08.2020 12:47 Відповісти
· Главное у человека не деньги, а натурально - хворма, вчёность. Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон, вверх дыбом. И тогда когда тому, одному, которому невчёному, будеть белое, так уже ему, вчёному которому, будет уже как… ну… рябое!(с)
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17.08.2020 13:43 Відповісти
- Великолепная находка! Вроде бы песня ни при чём, а какой большой смысл!
- Глубоко копает!

https://www.youtube.com/watch?v=AdqMwLJq3_4

Мер Умані Цебрій заявив про готовність перекрити в'їзди в місто у разі масового приїзду хасидів - Цензор.НЕТ 5815
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17.08.2020 13:47 Відповісти
Щас тебе уманьчане перекроют ... кислород.
Они ждут баксы!
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17.08.2020 12:47 Відповісти
скорее наоборот - Цыбрий опять будет мэром
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17.08.2020 13:11 Відповісти
Нифига. Мертвым деньги не нужны. В этом вопросе поддержат мэра.
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17.08.2020 13:42 Відповісти
Вот именно, где же они "кормиться" будут.
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17.08.2020 13:58 Відповісти
Коронавирус на дворе,обождут годик,не облезут
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17.08.2020 12:49 Відповісти
так Умань кормится от хасидов
там номер в гостинице от 300 баксов мин стоит когда они приезжают
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17.08.2020 13:17 Відповісти
Сказал, что устроит хасидам холокост.
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17.08.2020 12:49 Відповісти
просто выборы не за горами..вот и пиарятся все в этой темке..а дервиши прибывают, никого не спрашивая...
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17.08.2020 12:59 Відповісти
Онтєсємітізьм, онтєсємітізьм!
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17.08.2020 15:09 Відповісти
Та отдайте(продайте) им уже этого Цадика, пусть они его по месту перезахоронят и не будет тут никаких хасидов. Хотя, это такой бизнес там, капец просто..
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17.08.2020 12:49 Відповісти
Предлагаю сдавать в аренду.
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17.08.2020 12:56 Відповісти
Ну да, так и отдай! Целого... Его можно с аукциона мощами-кусочками продать! Синагог хасидских много, каждая захочет купить кусочек цадика!
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17.08.2020 13:24 Відповісти
Так не хотят забирать.
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17.08.2020 13:27 Відповісти
Хасиди сказали що могила Нахмана має бути в Умані, це його заповіт !!))
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17.08.2020 13:45 Відповісти
Дешево не продавайте.А то опять вернется.
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17.08.2020 14:18 Відповісти
Річ у тім, що могила того цадіка - символічна. Немає чого переносити.
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17.08.2020 15:10 Відповісти
гы. они через входы пролезут.
интересно, как мэр Умани собрался депортировать хасидов из города?
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17.08.2020 12:49 Відповісти
Они грязные,заразные,немытые. Правильно,не пускать эту чернь.
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17.08.2020 12:50 Відповісти
э как вы щас точно охарактеризовали 73%
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17.08.2020 12:51 Відповісти
шЫколады себе не изменяют, серут, серут и ещё раз серут!
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17.08.2020 12:53 Відповісти
и прямо в штаны зелесрани...
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17.08.2020 13:00 Відповісти
Не, шЫколады, как бешенные собаки, серут где попало!
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17.08.2020 13:30 Відповісти
Ватный рашистский длбб,в сад, в сад...
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17.08.2020 15:53 Відповісти
Так петики для этого и созданы! Больше они ничего не умеют.
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17.08.2020 13:05 Відповісти
Мер Умані Цебрій заявив про готовність перекрити в'їзди в місто у разі масового приїзду хасидів - Цензор.НЕТ 1557
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17.08.2020 13:12 Відповісти
Ну😐 и говноед Какламойши
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17.08.2020 13:20 Відповісти
Пидлога, твое умственное развитие однозначно застопорилось в пятилетнем возрасте
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17.08.2020 13:50 Відповісти
Остерігайся сипного тифу. Уникай євреїв.
Польський плакат.
Мер Умані Цебрій заявив про готовність перекрити в'їзди в місто у разі масового приїзду хасидів - Цензор.НЕТ 4174
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17.08.2020 15:25 Відповісти
Президент не позволит унизить религиозние чуства своих одноплеменников !
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17.08.2020 12:50 Відповісти
Намекаешь на нерушимое братство клоунов-пианистов?
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17.08.2020 13:22 Відповісти
Да тебя сами уманцы разорвут в фантики! Попробуй!
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17.08.2020 12:51 Відповісти
нехай рвуть і потім всі до цадика з баблом, але в білих тапках!
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17.08.2020 12:52 Відповісти
Кому как повезёт......
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17.08.2020 12:54 Відповісти
уманчане...
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17.08.2020 12:55 Відповісти
Согласен.
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17.08.2020 12:58 Відповісти
НА фантики а не В фантики ))) ему по барабану , лишь бы что написать )))
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17.08.2020 12:59 Відповісти
Коломойский, Зеленский,Шефиры, Мендель и еще хасиды-это перебор, это 22.
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17.08.2020 12:53 Відповісти
Бойко ,портнов,Рабинович,дупа с гепой , Юлька ,шуфрич … 🐽 20 лет при корыте вУкраине , не нажрутся «политики « мрази
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17.08.2020 13:32 Відповісти
Порошенко забыл с Гройсманом
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17.08.2020 17:21 Відповісти
.хасіди в Ізраілі... на кшталт наших закарпатських циган. Ізраільтяни презирливо ставяться до хасидів у себе в країні. ))))
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17.08.2020 14:52 Відповісти
По словам Цебрия местные власти готовы прибегать к решительным мерам.

Куприк підтримує .
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17.08.2020 12:56 Відповісти
Нашол кому жаловатся .хасид зеленый своих в обиду не даст
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17.08.2020 12:57 Відповісти
А хто їх в країну впускає ?
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17.08.2020 12:58 Відповісти
тут їх влада, вже років так зі сто .....
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17.08.2020 13:01 Відповісти
з 1917
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17.08.2020 13:10 Відповісти
Дайошь начало апшьчєствєннава двіженія "Jude Lives Matter"
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17.08.2020 13:07 Відповісти
«Однако Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС, по его словам, считает возможным в сентябре приезд 5-10 тысяч хасидов.
Источник: https://censor.net/v3214174»

От хай направляють їх по місту житєльства тієї комісії..
І, питання, хіба не має цивілізованих методів вирішення цієї проблеми?
Чом би не повернення прах цадика на землю обітовану?
Чи як завжди бабло заважає?
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17.08.2020 13:07 Відповісти
МОЖНА ПУСКАТИ,
але нехай пройдуть дезінфекцію; постригти, поголити, хлорочкою обробити, лахи спалити, одяг одноразовий+ маски видати. Тоді -будьласка.
А як інакше? на них- безліч всякої зарази, а у нас і без них- пандемія.
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17.08.2020 13:11 Відповісти
А, і КАРАНТИН 14 діб, а краще 21- ОБОВ'ЯЗКОВО
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17.08.2020 13:13 Відповісти
Нехай здійснюють віртуальне онлайн-паломництво. Організувати хасидам youtube-трансляцію з місця поховання. Нехай навіть це буде закритий канал, "для своїх". Або нехай прилітають в Україну з Ізраїлю наперед, сидять 2 тижні в ізольованому карантинному таборі, який охоронятиметься озброєними нацгвардійцями. Проживання-харчуваання - за кошт хасидів. Два тести ПЛР+ІФА на nCoV з інтервалом тиждень теж нехай здають за свої гроші. І тоді буде їм Рош-ха-Шан
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17.08.2020 13:16 Відповісти
это Мекка, июль 2020...
Хадж разрешен только местным мусульманам и тем, кто уже был здесь, когда объявили карантин
Мер Умані Цебрій заявив про готовність перекрити в'їзди в місто у разі масового приїзду хасидів - Цензор.НЕТ 8147

а ниже фото 2019..
Мер Умані Цебрій заявив про готовність перекрити в'їзди в місто у разі масового приїзду хасидів - Цензор.НЕТ 623

неужели Умань не может себе позволить поступить как Мекка?????
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17.08.2020 13:18 Відповісти
Умани пох... на вирус, там весь год ждут сентября в надежде подзаработать на хасидах. За Цадика глотку перегрызут, мэру города в том числе.
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17.08.2020 13:19 Відповісти
Тут без беларусского ОМОНа никак...
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17.08.2020 13:20 Відповісти
Липнева ніч накрила все село Колгоспники всі геть позасинали Заснув у своїй буді пес рябко колише вітер прапор на сільраді А через наш паркан Лізе якась сволоч - Хто це, мамо, мамо, шо це? Наркомани на городі Наркомани на городі Наркомани на городі Ріжуть маковиння/ Хасидов-наркокурьеров задержали в Умани.
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17.08.2020 13:23 Відповісти
Пусть приезжают по безналу
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17.08.2020 13:27 Відповісти
Тогда получат по ипалу.
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17.08.2020 14:00 Відповісти
Хоче аби хассиди спершу йому занесли грошей.
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17.08.2020 14:26 Відповісти
Та прямо так они и разбежались ... Они скорее удавятся, надо Вам знать их чтобы такое писать.
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17.08.2020 14:38 Відповісти
А они все со свежими тестами собираются приехать? Какой контроль будет со сторона нашей власти?????? Или как всегда, буд-то и пандемии нет? Тогда это прямая диверсия со стороны власти. Сами же кричат с экранов про карантин, рост заболевших, медиков и мест уже не хватает .. как это понимать?
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17.08.2020 14:36 Відповісти
Азохен вей, пусть таки проходят двухнедельный карантин на госдаче шлемазла Зелебобика.
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17.08.2020 14:47 Відповісти
перекрыть кашернымффоршмаком и шапками
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17.08.2020 15:16 Відповісти
 
 