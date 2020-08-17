УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12598 відвідувачів онлайн
Новини Відео Революція в Білорусі
12 301 45

"Ти пункт назви, він порушений чи ні?" - Лукашенко виправдовує недопуск спостерігачів на вибори. ВIДЕО

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, заявив, що вибори в Білорусі відбулися відповідно до білоруського законодавства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема, це стосується і недопуску спостерігачів на виборчі дільниці.

"Скажи, який пункт Конституції і закону порушений? Ти пункт назви, він порушений чи ні? А чому ти це питання ставиш?", - сказав Лукашенко робочому заводу МЗКТ, який запитав про спостерігачів.

Відео Nexta

Читайте також: Під час протестів у Білорусі зникли безвісти 92 людини. У МОЗ кажуть, що деякі "померли, не доїхавши до лікарень"

Зазначимо, що незважаючи на революційні настрої в країні і масовість протестів проти результатів виборів президента, після невдалої спроби придушити акції незадоволених людей жорстокими заходами силовиків Лукашенко намагається ігнорувати те, що відбувається. Так, 16 серпня в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників президента Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь близько 65 тисяч осіб.

Пізніше почалася акція на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства. Від Стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди пішли до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не було таких масштабних акцій.

Сьогодні, 17 серпня 2020 року лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська, яка була головним опонентом Лукашенка на виборах, записала відеозвернення, заявивши про те, що готова стати національним лідером.

Автор: 

Білорусь (7931) вибори (6689) Лукашенко Олександр (2655) фальсифікація (170)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
Борис Немцов:
"Лукашенко - это такой славянский Каддафи, он беспредельщик. Он убийца, он диктатор, ему уже отступать некуда, он уже сжег все мосты, он совсем невменяемый. И у меня такое ощущение, что там бархатной революции не может быть. Диктатор там кровавый, беспредельный..."
показати весь коментар
17.08.2020 13:08
+16
он как будто время тянет, пока мышебратские спасатели не приехали.
показати весь коментар
17.08.2020 13:05
+12
Ты пункт назови, он нарушен или нет?" - Лукашенко оправдывает недопуск наблюдателей на выборы

Правильно. Назови пункт. И номер закона. И в каком году принят И фамилию внёсшего законопрект. И сколькими голосами принят. Не знаешь? Так о чём мы тогда разговариваем?
показати весь коментар
17.08.2020 13:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
он как будто время тянет, пока мышебратские спасатели не приехали.
показати весь коментар
17.08.2020 13:05 Відповісти
не знаю каково соотношение вертухаев к взрослым мужикам в беларуси, но в кацапстане это 1к5, думаю с радостью поделятся в обмен на суверенитет.
показати весь коментар
17.08.2020 13:08 Відповісти
О таких как Лука говорят:"Ты ему хоть сцы в глаза, а он: "Божья роса!"
показати весь коментар
17.08.2020 15:26 Відповісти
и к чему ты это примотал?
показати весь коментар
17.08.2020 15:29 Відповісти
Базар вокзал...
показати весь коментар
17.08.2020 13:05 Відповісти
"Ты пункт назови, он нарушен или нет?" - Лукашенко оправдывает недопуск наблюдателей на выборы - Цензор.НЕТ 7240
показати весь коментар
17.08.2020 13:05 Відповісти
- Указ «семь-восемь» шьёшь, начальник?
Уж лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике у Фокса на пере. (с)
показати весь коментар
17.08.2020 13:41 Відповісти
интересно когда лука по рынкам пойдет?
показати весь коментар
17.08.2020 13:06 Відповісти
А вот это интересно...как его там поддержат или нет...
наше быдло поддерживало янука
показати весь коментар
17.08.2020 18:40 Відповісти
А Коля малий де цікаво?
показати весь коментар
17.08.2020 13:06 Відповісти
в Турции.
показати весь коментар
17.08.2020 13:14 Відповісти
https://www.5.ua/ru/myr/samolet-lukashenko-viletel-yz-mynska-v-turtsyiu-smy-221235.html Самолет президента Беларуси Александра Лукашенко вылетел из Минска под конец голосования на выборах. Об этом написали несколько СМИ со ссылкой на данные сайта PlaneFinder. Точкой прибытия борта EW-3**** обозначена Турция. Пунктом его назначения был город Бодрум на юго-западе Турции
показати весь коментар
17.08.2020 13:16 Відповісти
Борис Немцов:
"Лукашенко - это такой славянский Каддафи, он беспредельщик. Он убийца, он диктатор, ему уже отступать некуда, он уже сжег все мосты, он совсем невменяемый. И у меня такое ощущение, что там бархатной революции не может быть. Диктатор там кровавый, беспредельный..."
показати весь коментар
17.08.2020 13:08 Відповісти
немцов кто по национальности
показати весь коментар
17.08.2020 13:10 Відповісти
Еврей.
показати весь коментар
17.08.2020 13:15 Відповісти
этим все сказано натановичем
показати весь коментар
17.08.2020 13:23 Відповісти
то ти визнаєш, що євреї розумніші за тебе.
показати весь коментар
17.08.2020 14:10 Відповісти
73 процента выбрали еврея а теперь радуйтесь
показати весь коментар
17.08.2020 18:37 Відповісти
ну от 73% і радіють, але я говорив про тебе, а не 73%.
показати весь коментар
17.08.2020 19:15 Відповісти
ао всякому лучше,чем как ты,кацап
показати весь коментар
17.08.2020 14:21 Відповісти
от кацапа слышу
показати весь коментар
17.08.2020 18:35 Відповісти
А до чого це?
показати весь коментар
17.08.2020 14:33 Відповісти
- В чем, по-твоему, феномен белорусского бацьки Лукашенко?
- Какой феномен? Демагог, популист, диктатор, убийца...
- Убийца?
- Конечно. Своих оппонентов он просто убил: Гончара (тот был, между прочим, вице-премьером правительства), Захаренко (экс-министра внутренних дел, генерала милиции), телеоператора Диму Завадского, да много кого... Его из-за этого и ненавидят все нормальные люди. Он, правда, доблестно заявляет: «Подумаешь, несколько человек устранил. Настоящие диктаторы миллионы убивают», - видимо, с Гитлером себя сравнивает.
Дядя изворотливый, ничего не скажешь - больше, чем Лукашенко, Москву не обманывал никто и никогда. Он же кидает нас постоянно, считает Россию своим сырьевым придатком. Путин ему по дешевке газ поставляет (а Ельцин до этого нефть!), граница у него для рынка открытая, займы (недавно очередной миллиард долларов получил), и при этом как-то с Западом разговаривать умудряется (там с него сняли статус персоны нон грата, и он уже ездил кататься на лыжах в Австрию). Политик талантливый, по-своему харизматичный, но я белорусскому народу сочувствую. Считаю, что жить под руководством такого господина в центре Европы - это, конечно же, не подарок.

Немцов в интервью Гордону.
показати весь коментар
17.08.2020 16:35 Відповісти
Ты пункт назови, он нарушен или нет?" - Лукашенко оправдывает недопуск наблюдателей на выборы

Правильно. Назови пункт. И номер закона. И в каком году принят И фамилию внёсшего законопрект. И сколькими голосами принят. Не знаешь? Так о чём мы тогда разговариваем?
показати весь коментар
17.08.2020 13:08 Відповісти
Короче, будет как в Венесуэлле с Мадуро. Пока за ним Раша и силовики хоть в очи нассы.
показати весь коментар
17.08.2020 13:09 Відповісти
"Ты пункт назови, он нарушен или нет?" - Лукашенко оправдывает недопуск наблюдателей на выборы - Цензор.НЕТ 6772
показати весь коментар
17.08.2020 13:12 Відповісти
Статья 81.
ПРЕЗИДЕНТ ИЗБИРАЕТСЯ НА ПЯТЬ ЛЕТ непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Конституция РБ
Статья 8.
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ ПРИЗНАЕТ ПРИОРИТЕТ ОБЩЕПРИЗНАННЫХ ПРИНЦИПОВ МНЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
И ОБЕСПЕЧИВАЕТ СООТВЕТСТВИЕ ИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
По какому праву Лука не слазит с трона десятилетиями?
показати весь коментар
17.08.2020 15:06 Відповісти
сам себя высек
показати весь коментар
17.08.2020 15:47 Відповісти
Короче, мудило, ты так и скажи, что не пустил наблюдателей, что бы скрыть фальсификации. А законы там или не законы---засунь себе в задницу.
показати весь коментар
17.08.2020 13:15 Відповісти
тем более эти законы сам режим под себя и принимал )
показати весь коментар
17.08.2020 13:22 Відповісти
Словоблуд...
Права человека!!
показати весь коментар
17.08.2020 13:16 Відповісти
А что не так?Мы даже знаем как зовут этого человека
показати весь коментар
17.08.2020 13:21 Відповісти
Человек!!
Лук- словоблуд!))
показати весь коментар
17.08.2020 13:23 Відповісти
Какой может быть закон при людоедском государстве?
показати весь коментар
17.08.2020 13:20 Відповісти
Под себя, родного!!
Каих вам законов исчо не эватает,мля?!
))
показати весь коментар
17.08.2020 13:25 Відповісти
Кто там кого съел?
показати весь коментар
17.08.2020 13:36 Відповісти
Диктатор свободу.
показати весь коментар
17.08.2020 13:55 Відповісти
Н"азови пункт Конституции,по которому ты вообще вопросы мне задаешь"-сказал лука мудищев, громыхая пуканом.
показати весь коментар
17.08.2020 13:27 Відповісти
Парламенту Беларуси необходимо неотложно сделать изменения в Конституцию. А именно. Что дальнейшие приватизации гос предприятий только по разрешению общенародного референдума. Притом только по разрешению 2/3 или даже 3/4 избирателей. Такое соотношение объясняется тем, что приватизация необратима.
Необходимость такого введения в Конституцию связано с тем, что "оппозиция" рвется к власти, чтобы провести дерибан Беларуси и для создания олигархии.
При таком изменении, пока эта "оппозиция", дорвавшись до власти, запустит дерибан, народ может все понять и их вовремя остановить.
показати весь коментар
17.08.2020 13:35 Відповісти
от тебя воняет, рузькэ
показати весь коментар
17.08.2020 14:21 Відповісти
https://censor.net/user/366016 - нє, вона просто зебільна дура з совка. Якщо з України - то чиста вітренчиха
показати весь коментар
17.08.2020 14:30 Відповісти
диктатор ніколи не визнає демократичного Закону. Тому що диктатор - це є, власне, діючий закон. Тому диктатор навіть не подумає, що в його законі можуть бути пункти, які він сам порушує.
показати весь коментар
17.08.2020 14:28 Відповісти
Сам собі понаприймав туфти під видом законів і тішиться, нібито найрозумніший серед кривавих узурпаторів.
показати весь коментар
17.08.2020 15:05 Відповісти
картопляный фюрер
показати весь коментар
17.08.2020 15:20 Відповісти
а шо без галстука?
нелегитимно
показати весь коментар
17.08.2020 15:49 Відповісти
 
 