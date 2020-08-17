"Ти пункт назви, він порушений чи ні?" - Лукашенко виправдовує недопуск спостерігачів на вибори. ВIДЕО

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, заявив, що вибори в Білорусі відбулися відповідно до білоруського законодавства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема, це стосується і недопуску спостерігачів на виборчі дільниці.

"Скажи, який пункт Конституції і закону порушений? Ти пункт назви, він порушений чи ні? А чому ти це питання ставиш?", - сказав Лукашенко робочому заводу МЗКТ, який запитав про спостерігачів.

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Зазначимо, що незважаючи на революційні настрої в країні і масовість протестів проти результатів виборів президента, після невдалої спроби придушити акції незадоволених людей жорстокими заходами силовиків Лукашенко намагається ігнорувати те, що відбувається. Так, 16 серпня в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників президента Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь близько 65 тисяч осіб.

Пізніше почалася акція на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства. Від Стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди пішли до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не було таких масштабних акцій.

Сьогодні, 17 серпня 2020 року лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська, яка була головним опонентом Лукашенка на виборах, записала відеозвернення, заявивши про те, що готова стати національним лідером.