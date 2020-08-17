"Ти пункт назви, він порушений чи ні?" - Лукашенко виправдовує недопуск спостерігачів на вибори. ВIДЕО
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, заявив, що вибори в Білорусі відбулися відповідно до білоруського законодавства.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема, це стосується і недопуску спостерігачів на виборчі дільниці.
"Скажи, який пункт Конституції і закону порушений? Ти пункт назви, він порушений чи ні? А чому ти це питання ставиш?", - сказав Лукашенко робочому заводу МЗКТ, який запитав про спостерігачів.
Відео Nexta
Зазначимо, що незважаючи на революційні настрої в країні і масовість протестів проти результатів виборів президента, після невдалої спроби придушити акції незадоволених людей жорстокими заходами силовиків Лукашенко намагається ігнорувати те, що відбувається. Так, 16 серпня в Мінську на площі Незалежності відбулася проурядова акція за участю прихильників президента Олександра Лукашенка, який виступив на мітингу. За офіційними даними МВС, у мітингу взяли участь близько 65 тисяч осіб.
Пізніше почалася акція на знак солідарності незгодних з результатами президентських виборів і застосуванням силовиками насильства. Від Стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди пішли до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Очевидці стверджують, що в Мінську ніколи не було таких масштабних акцій.
Сьогодні, 17 серпня 2020 року лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська, яка була головним опонентом Лукашенка на виборах, записала відеозвернення, заявивши про те, що готова стати національним лідером.
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Уж лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике у Фокса на пере. (с)
наше быдло поддерживало янука
"Лукашенко - это такой славянский Каддафи, он беспредельщик. Он убийца, он диктатор, ему уже отступать некуда, он уже сжег все мосты, он совсем невменяемый. И у меня такое ощущение, что там бархатной революции не может быть. Диктатор там кровавый, беспредельный..."
- Какой феномен? Демагог, популист, диктатор, убийца...
- Убийца?
- Конечно. Своих оппонентов он просто убил: Гончара (тот был, между прочим, вице-премьером правительства), Захаренко (экс-министра внутренних дел, генерала милиции), телеоператора Диму Завадского, да много кого... Его из-за этого и ненавидят все нормальные люди. Он, правда, доблестно заявляет: «Подумаешь, несколько человек устранил. Настоящие диктаторы миллионы убивают», - видимо, с Гитлером себя сравнивает.
Дядя изворотливый, ничего не скажешь - больше, чем Лукашенко, Москву не обманывал никто и никогда. Он же кидает нас постоянно, считает Россию своим сырьевым придатком. Путин ему по дешевке газ поставляет (а Ельцин до этого нефть!), граница у него для рынка открытая, займы (недавно очередной миллиард долларов получил), и при этом как-то с Западом разговаривать умудряется (там с него сняли статус персоны нон грата, и он уже ездил кататься на лыжах в Австрию). Политик талантливый, по-своему харизматичный, но я белорусскому народу сочувствую. Считаю, что жить под руководством такого господина в центре Европы - это, конечно же, не подарок.
Немцов в интервью Гордону.
Правильно. Назови пункт. И номер закона. И в каком году принят И фамилию внёсшего законопрект. И сколькими голосами принят. Не знаешь? Так о чём мы тогда разговариваем?
ПРЕЗИДЕНТ ИЗБИРАЕТСЯ НА ПЯТЬ ЛЕТ непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Конституция РБ
Статья 8.
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ ПРИЗНАЕТ ПРИОРИТЕТ ОБЩЕПРИЗНАННЫХ ПРИНЦИПОВ МНЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
И ОБЕСПЕЧИВАЕТ СООТВЕТСТВИЕ ИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
По какому праву Лука не слазит с трона десятилетиями?
Права человека!!
Лук- словоблуд!))
Каих вам законов исчо не эватает,мля?!
))
Необходимость такого введения в Конституцию связано с тем, что "оппозиция" рвется к власти, чтобы провести дерибан Беларуси и для создания олигархии.
При таком изменении, пока эта "оппозиция", дорвавшись до власти, запустит дерибан, народ может все понять и их вовремя остановить.
нелегитимно