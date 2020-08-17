"Не хвилюйтеся, я вас не битиму. Це не в моїх інтересах", - Лукашенко підійшов до групи учасників протесту. ВIДЕО

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, під час відвідування одного з підприємств підійшов до групи учасників акції протесту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент розмови Лукашенка з людьми опубліковано на телеграм-каналі Беларусь головного мозга.

На записі видно, що підійти до людей Лукашенко вирішив після почутої з натовпу фрази, яка здалася йому загрозою провокації.

"Не хвилюйтеся, я вас не битиму. Це не в моїх інтересах. Якщо хоч один спровокує щось тут - розберемося жорстоко. Будь мужиком - вас натовп, а я один", - сказав Лукашенко в оточенні особистої охорони.

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