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"Не хвилюйтеся, я вас не битиму. Це не в моїх інтересах", - Лукашенко підійшов до групи учасників протесту. ВIДЕО
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, під час відвідування одного з підприємств підійшов до групи учасників акції протесту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент розмови Лукашенка з людьми опубліковано на телеграм-каналі Беларусь головного мозга.
На записі видно, що підійти до людей Лукашенко вирішив після почутої з натовпу фрази, яка здалася йому загрозою провокації.
"Не хвилюйтеся, я вас не битиму. Це не в моїх інтересах. Якщо хоч один спровокує щось тут - розберемося жорстоко. Будь мужиком - вас натовп, а я один", - сказав Лукашенко в оточенні особистої охорони.
Топ коментарі
+39 Привет
показати весь коментар17.08.2020 14:40
+37 Who’s Here
показати весь коментар17.08.2020 14:41
+29 Valery Greff
показати весь коментар17.08.2020 14:40
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Далее наверное было - "Я сказал - опусти телефон... И вообще, как ты с президентом разговариваешь?!... Руки вынь из карманов. Стой смирно..."
))
https://mobile.twitter.com/alexygoncharova Аптекарша перемен https://mobile.twitter.com/alexygoncharova @alexygoncharova https://mobile.twitter.com/alexygoncharova/status/1295322866825789442 32 мин
Репортаж с места событий:
врачи РНПЦ психического здоровья в Новинках вышли на забастовку.
В то время, как со всего города слышны крики «уходи», они кричат «приходи»
"Не волнуйтесь я вас избивать не буду. Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь - разберемся жестоко. Буль мужиком - вас толпа, а я один", - сказал Лукашенко в окружении личной охраны.Источник: https://censor.net/v3214208
Яка ж він гидота....
Орать - наглости хватает, а пересчитать голоса - сцыкотно!
?????!!!!!!!!!
Зрозумів?
Какой ты один? У тебя на видео охраны больше чем эта "толпа", которая смогла подобраться к тебе.
Редакция Цензор.НЕТ сообщает об изменении формулировки, которая используется в отношении статуса Александра Лукашенко.
В связи с событиями в Беларуси информируем, что Цензор.НЕТ отныне будет именовать политика так: "захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко"., https://censor.net/news/3214072/tsenzornet_budet_nazyvat_lukashenko_zahvativshim_vlast_v_belarusi_prezidentom
"" - злишилися..))
Смешит когнитивный диссонанс старого рогуля - сразу он заявляет, что никого бить не будет. Потом, стоя в окружении охраны, заявляет рабочим что он тут один, а их толпа.
Потом, что «разберётся жёстко». А потом визжит: «Апусции телефон!».
Такого унизительного турне как сегодня, у престарелого стендапера не было ещё никогда.
Надо понимать, что сейчас ВВП на душу населения в Беларуси, на душу населения, в 2 раза больше чем в олигархической Украине.
И что?
И если Лука так уверен в своей победе, почему он не провел прозрачные выборы?
Хочешь напугать людей , договоривайся с путиным и взрыайте!!! Может у тебя прокатит, как и у него!!!!
Или просто уйди ГАД!!!!
А охрана не в счёт и каждый второй митингующий , переодетый в штатское , мусор !