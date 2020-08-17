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"Вам коли-небудь сигналив на підтримку БілАЗ у 240 тонн?" - співробітники найбільшого автозаводу Білорусі продовжують страйк. ВIДЕО

Співробітники найбільшого автозаводу Білорусі продовжують страйк з вимогою відставки Лукашенка і проведення чесних виборів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, учасники страйку пройшлися цехами підприємства і вийшли на вулицю. На відео запису маршу учасників страйку сигналом 240-тонної машини привітав її водій.

"Машини і вантажівки це, звісно, круто, але вам коли-небудь сигналив на підтримку БілАЗ у 240 тонн?" - пише в коментарі автор відео.

Також читайте: Зеленський провів закриту нараду щодо ситуації в Білорусі: "Події в РБ можуть суттєво вплинути на Україну"

Автор: 

Білорусь (7931) протест (2398)


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Топ коментарі
+22
"Вам когда-нибудь сигналил в поддержку БелАЗ на 240 тонн?" - сотрудники самого крупного автозавода Беларуси продолжают забастовку - Цензор.НЕТ 3217

..
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17.08.2020 15:09
+14
БЕЛАЗ - пали шины!!!!
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17.08.2020 15:08
+12
"Вам когда-нибудь сигналил в поддержку БелАЗ на 240 тонн?" - сотрудники самого крупного автозавода Беларуси продолжают забастовку - Цензор.НЕТ 3229
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17.08.2020 15:12
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Про что иное можешь, кроме жопы?
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17.08.2020 15:37 Відповісти
Да, таким как ты, лучше предварительно смазывать язык.
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17.08.2020 15:44 Відповісти
Я же написала, ротшильдовский что нет разницы между тобой и лахтинскими.
Что РФ, что Ротшильды вербуют вас из самого дерьма, из мелкой уголовной шелупони.
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17.08.2020 15:58 Відповісти
А как Вы охарактирисуете саму себя?Кто ВЫ такая,трындеть и гадить все могут а чем Вы дышите,за что здесь на форуме так жопу рвете?Или просто Вы сексуально озабочены и так всем гадите?
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17.08.2020 16:15 Відповісти
А я написал, что хорошо со смазочкой. Чтоб луке приятней было.
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17.08.2020 21:02 Відповісти
Вы Уважаемый не путайте Украину из НАРОДОМ Украины.ВСУ создало не правительство а простой народ страны пронося контробандой через границы бронежилеты,приборы ночного видения,продукты и обмундирования для нашей армии.Турчинов практически сдал кацапии Крым отдав приказ о возвращении из внешних акваторий на базы флоту Украины где весь флот был просто захвачен кацапами и только несколько суден которые нарушили приказ и должны были подвердся уголовной ответственности за неподчинению приказа вернулись не на место дислокации а в Одессу.А на счет порошенковского оборонпрома скажу так.Куда подевалась первая двадцатка Хаммеров которую принимал лично Порошенко и отправил их на ,,дооворужение,,которые безследно исчезли?
Армия в Украине возобновилась не благодаря а вопреки правительству так как и сохранилась Независимая Украина.Вот по этому теперь существующая власть мстит добробатам и обвиняет ,,Майдан,,и Небесную Сотню оправдывая тех кто стрелял и отдавал приказы стрелять в безоружных людей.
Титушко даже уже получил престижный пост во власти.
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17.08.2020 15:48 Відповісти
"Турчинов практически сдал"

Я - человек добрый, большой гуманиЗд.
Но пулю тебе в башку я бы всадила с удовольствием
Вас, скотов, только уничтожать.
Физически.
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17.08.2020 15:56 Відповісти
Возможно Вы и правы.Но я на месте Лукашенко еще после референдума в Белорусии начал бы капитализацию страны,не приватизацию а именно капитализацию.Если хочеш иметь что-то свое частное то строй с нуля и делал бы любые государственные поддержки а не как в Ураине сперва все развалили что-бы по скупить по цене метелолома а за тем за счет самого народа возводить но уже частную экономику.
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17.08.2020 16:06 Відповісти
Україна на своїх плечах винесла білоруську економіку. Коли купляли мтз, мази та інші товари. Та навіть бензин. Хіба у Білорусі більше нафти добувається?
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18.08.2020 05:27 Відповісти
Круто було а би ви відвязались від рассіі
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17.08.2020 15:11 Відповісти
Основная доля продукции поставлялась в Россию (58,4 %) и страны СНГ (27,5 %) Правильно, в Европе ждут Белазы.
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17.08.2020 15:19 Відповісти
А в тюрьме сегодня макароны на ужин.И завтра покормят и в баню отведут и одеяло есть.Некоторым этого хватает,другие хотят решать самим для себя.
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17.08.2020 15:42 Відповісти
Щось Ви перебільшуєте. Насправді:

За 2019 р. весь експорт Білорусі $32937 млн.
З них експорт у РФ - $13569 млн. (чи 41,19%)
На всі інші країни СНД - $5787 млн. (чи 17,57%)
https://myfin.by/wiki/term/vneshnyaya-torgovlya-respubliki-belarus
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17.08.2020 15:50 Відповісти
Не с ихейным счастьем.
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17.08.2020 17:05 Відповісти
https://mobile.twitter.com/alexygoncharova Аптекарша перемен https://mobile.twitter.com/alexygoncharova @alexygoncharova https://mobile.twitter.com/alexygoncharova/status/1295322866825789442 32 мин

Репортаж с места событий:
врачи РНПЦ психического здоровья в Новинках вышли на забастовку.
В то время, как со всего города слышны крики «уходи», они кричат «приходи»
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17.08.2020 15:11 Відповісти
«Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что он с российским коллегой Владимиром Путиным придерживается одного мнения: «заварушка вокруг Белоруссии» неспроста. Об этом сообщает http://www.ria.ru/ РИА Новости .
По его словам, беспорядки в стране спровоцированы, чтобы руководство «оттянуло своих военных на внутренние действия».

Мамкіні анал-ітєгі !!!!
Де ви ?
Вилазьте !
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17.08.2020 15:16 Відповісти
Бред!
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17.08.2020 15:37 Відповісти
ВЫ МОЛОДЦЫ!!!! ЭТО ВАША СТРАНА_ БОРИТЕСЬ!!!!! Умнички!!!
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17.08.2020 15:19 Відповісти
Ну, бляха, живе ж Південна Корея, Малайзія, Сингапур. І навіть Польща ))) Шо це за країна, яка "тримається" на одному гнилому цвяхові?
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17.08.2020 15:25 Відповісти
Молодцы!!! Только не дайте бандитам прийти к власти, порежут всю промышленность Беларуси на металлолом, как произошло в Украине.
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17.08.2020 15:39 Відповісти
типа не бандиты оплатили эту заварушку...
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17.08.2020 17:11 Відповісти
Що конкурентно здатного на світовому ринку виробляє Білорусь?
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17.08.2020 17:12 Відповісти
Картошку?!

Для загрузки своей промышленности ей хватает вироблять конкурентоспособное в России.
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17.08.2020 23:28 Відповісти
хорошая техника, что б космиков по-дороге расскатывать
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17.08.2020 15:45 Відповісти
Лукавого на той гудок натягнути та привітати всіх довгим гудком.
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17.08.2020 15:56 Відповісти
"Вам коли-небудь сигналив на підтримку БелАЗ у 240 тонн?" - співробітники найбільшого автозаводу Білорусі продовжують страйк - Цензор.НЕТ 3385
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17.08.2020 15:59 Відповісти
Судя по всему, большинство голосовало "абы не Лукашенко", а получилось Лукашенко. Вот они и возмущены.
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17.08.2020 16:07 Відповісти
У нас быдло голосовало по указке Бени и Куйла : аби не Порошенко.
Вам удалось, ЗЕбанутые, вы сделали Украину вместе.
Теперь сосите у Бени и Зели, это ваша власть, только когда глотаете, не захлебнитесь, быдло ЗЕбанутое. Не долго вам осталось.
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17.08.2020 18:17 Відповісти
Шо, таки хана хахлам? А я думаю наоборот, хана кремле-порошенковцам.
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17.08.2020 20:23 Відповісти
Они всегда найдут у кого отсосаться, читай внимательно.
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18.08.2020 09:01 Відповісти
Сигналить конечно хорошо, но лучше бронировать кабину и приварить таран на передок. Скоро в Минске пригодится.
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17.08.2020 20:25 Відповісти
У дураков не бывает выбора. Так зачем клан глобократов создает его иллюзию?
youtube.com/watch?v=vaaAaN-ckQE
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18.08.2020 02:20 Відповісти
ну шо бацьке песдец
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18.08.2020 12:15 Відповісти
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