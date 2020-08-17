"Вам коли-небудь сигналив на підтримку БілАЗ у 240 тонн?" - співробітники найбільшого автозаводу Білорусі продовжують страйк. ВIДЕО

Співробітники найбільшого автозаводу Білорусі продовжують страйк з вимогою відставки Лукашенка і проведення чесних виборів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, учасники страйку пройшлися цехами підприємства і вийшли на вулицю. На відео запису маршу учасників страйку сигналом 240-тонної машини привітав її водій.

"Машини і вантажівки це, звісно, круто, але вам коли-небудь сигналив на підтримку БілАЗ у 240 тонн?" - пише в коментарі автор відео.

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