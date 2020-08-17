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"Вам коли-небудь сигналив на підтримку БілАЗ у 240 тонн?" - співробітники найбільшого автозаводу Білорусі продовжують страйк. ВIДЕО
Співробітники найбільшого автозаводу Білорусі продовжують страйк з вимогою відставки Лукашенка і проведення чесних виборів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, учасники страйку пройшлися цехами підприємства і вийшли на вулицю. На відео запису маршу учасників страйку сигналом 240-тонної машини привітав її водій.
"Машини і вантажівки це, звісно, круто, але вам коли-небудь сигналив на підтримку БілАЗ у 240 тонн?" - пише в коментарі автор відео.
Топ коментарі
+22 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар17.08.2020 15:09
+14 Valery Greff
показати весь коментар17.08.2020 15:08
+12 саша паламарчук
показати весь коментар17.08.2020 15:12
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Что РФ, что Ротшильды вербуют вас из самого дерьма, из мелкой уголовной шелупони.
Армия в Украине возобновилась не благодаря а вопреки правительству так как и сохранилась Независимая Украина.Вот по этому теперь существующая власть мстит добробатам и обвиняет ,,Майдан,,и Небесную Сотню оправдывая тех кто стрелял и отдавал приказы стрелять в безоружных людей.
Титушко даже уже получил престижный пост во власти.
Я - человек добрый, большой гуманиЗд.
Но пулю тебе в башку я бы всадила с удовольствием
Вас, скотов, только уничтожать.
Физически.
За 2019 р. весь експорт Білорусі $32937 млн.
З них експорт у РФ - $13569 млн. (чи 41,19%)
На всі інші країни СНД - $5787 млн. (чи 17,57%)
https://myfin.by/wiki/term/vneshnyaya-torgovlya-respubliki-belarus
Репортаж с места событий:
врачи РНПЦ психического здоровья в Новинках вышли на забастовку.
В то время, как со всего города слышны крики «уходи», они кричат «приходи»
По его словам, беспорядки в стране спровоцированы, чтобы руководство «оттянуло своих военных на внутренние действия».
Мамкіні анал-ітєгі !!!!
Де ви ?
Вилазьте !
Для загрузки своей промышленности ей хватает вироблять конкурентоспособное в России.
Вам удалось, ЗЕбанутые, вы сделали Украину вместе.
Теперь сосите у Бени и Зели, это ваша власть, только когда глотаете, не захлебнитесь, быдло ЗЕбанутое. Не долго вам осталось.
youtube.com/watch?v=vaaAaN-ckQE