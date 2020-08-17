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Лукашенко - людям, що скандують "Іди!": "Я, як і ви, не зовсім розібрався, в чому там проблема". ВIДЕО
Олександр Лукашенко, "президент", який захопив владу в Білорусі, спробував щось пояснити співробітникам Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ), які зустріли його скандуванням: "Йди!"
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікований на телеграм-каналі Nexta.
"Я, як і ви, не зовсім розібрався, в чому там проблема", - сказав Лукашенко, чим спровокував ще гучніше скандування.
"Спасибі", - сказав Лукашенко, витримавши невелику паузу і слухаючи вимогу співробітників МЗКТ.
Топ коментарі
+44 Підлога Маккартні
показати весь коментар17.08.2020 15:53
+20 Підлога Маккартні
показати весь коментар17.08.2020 15:55
+19 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар17.08.2020 15:54
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Надо еще избавиться от старого!
в глаза говорят - пошёл ....,а он ездит по предприятиям с объяснениями о сложившейся ситуации
...
А так нет проблем конечно...
Забыл как он через суд считал когда его деньки заканчиваются
https://www.youtube.com/watch?v=TJbWYmvKsCI&feature=emb_logo
Тихановская объявила себя национальным лидером. На языке оккупантов. Ржу в голос.
Белорусская кухарка смешнее Зеленского.Сначала бежит в Москву. Затем, услышав критику, возвращается и снова бежит. Теперь в Литву.
Записывает видео, чтобы все разошлись. Потом снова призывает выйти на улицы.
Планирует объявить себя президентом Беларуси.
Ее штаб изначально был против пересчета голосов и перевыборов.
Теперь она - принчеса. Нет, каралевна и нацлидер И снова за новые выборы.
Смешно, если бы не было так грустно.
Дело в том, что флюгер Светка - жена убежденного крымнашиста, поздравлявшего белорусов с Новым годом открыткой с Путиным и пресмыкавшегося перед Гундяевым.
Поэтому, "национальный" никак не клеится к рашистке-домохозяйке. От слова "вообще".
Совсем никчемную замену Луке подыскали кремлевцы. А, может, все так и задумано? Ватную клоунессу в президенты, затем списать на нее разруху и объявить аншлюс спасением Беларуси.
Иди к Баньдюковичу в Ростов и на пару разберётесь за бутылкой сивухи. ПШЁЛ.
Сидело в бункере в памперсе почти три месяца.
Он обвиняет протестующих. По-сути, то же самое, что говорили и холуи Яныка про майдановцев.
А Янык прятался не по стратегии, а от трусости. Он от яйца в обморок падал.
Такое впечатление, что Лука существует в параллельной реальности и не знает о смертях людей. Протестующим и, в первую очередь, оппозиции нужно громко и четко делать заявления, требовать от него ответа о погибших и пропавших людях.
Примитивное посылание Луки на буи ничем не поможет заключенным и пропавшим.
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.
Не хочу вдаваться в нюансы, основания того судебного процесса, а то сейчас тут такое поднимется!))
Это две не идентичные истории, Янык.