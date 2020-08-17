Лукашенко - людям, що скандують "Іди!": "Я, як і ви, не зовсім розібрався, в чому там проблема". ВIДЕО

Олександр Лукашенко, "президент", який захопив владу в Білорусі, спробував щось пояснити співробітникам Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ), які зустріли його скандуванням: "Йди!"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікований на телеграм-каналі Nexta.

"Я, як і ви, не зовсім розібрався, в чому там проблема", - сказав Лукашенко, чим спровокував ще гучніше скандування.

"Спасибі", - сказав Лукашенко, витримавши невелику паузу і слухаючи вимогу співробітників МЗКТ.

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