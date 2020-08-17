УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10519 відвідувачів онлайн
Новини Відео Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
29 917 41

"Була реальна підготовка до війни проти свого народу", - командир роти ППС Махнач про передвиборчу кампанію в Білорусі. ВIДЕО

Силовиків у Білорусі перед виборами обробляли ідеологічно, погрожуючи "вішати на гілках вздовж дороги" в разі поразки чинної влади.

Про це розповів чинний співробітник міліції, командир роти ППС Лідського РВВС Юрій Махнач, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Tut.by.

Він зазначає, що в період передвиборчої кампанії почалася "реальна підготовка до війни проти свого народу органів внутрішніх справ".

"Ідеологія була така: якщо чинна влада програє, то кожного з нас вішатимуть на гілках вдовж. Тому цю владу треба захищати будь-якими засобами і способами", - говорить він.

Також читайте: Найкращий сценарій для Білорусі - повторні вибори, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Махнач підкреслює, що записав звернення за власною ініціативою: "Мені ніхто не проплатив, як зараз модно говорити. Це крик душі. З цим миритися не можна. Таке ставлення до свого народу неприпустиме".

Автор: 

Білорусь (7930) побиття (935) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622) силовики (2514)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
Мастер-класс по переобуванию в прыжке. Чувак до подполковника дослужился и тут у него глаза открылись. Как будто бы все годы до этого в мусарне по-другому было.
показати весь коментар
17.08.2020 17:24
+15
Силовиков в Беларуси перед выборами обрабатывали идеологически, угрожая "вешать на ***** у дороги".
**************
Павесіць трэба на суку
Неадекватного Луку!

Источник: https://censor.net/v3214263
показати весь коментар
17.08.2020 17:21
+14
А на РФ не нашлось ни одного офицера, кто бы вот так, на камеру, рассказал про команды сверху и войну на востоке Украины!
Короче, Беларусь - это вам не Фашистка Федерация!
показати весь коментар
17.08.2020 17:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Силовиков в Беларуси перед выборами обрабатывали идеологически, угрожая "вешать на ***** у дороги".
**************
Павесіць трэба на суку
Неадекватного Луку!

Источник: https://censor.net/v3214263
показати весь коментар
17.08.2020 17:21 Відповісти
Повісити треба вусатого фюрера Лукашеску, вниз головою, як його старшого братана МУссоліні...
показати весь коментар
17.08.2020 17:25 Відповісти
Муссоліні не знущався над своїм народом. А повісили його комуністи, яким його видав мерзота черчилль - якщо хтось не в тємє.
показати весь коментар
17.08.2020 19:45 Відповісти
Муссоліні був головним редактором партійної газети соціалістів Італії, довгий час жив у Швейцарії, де познайомився з російськими політичними емігрантами, в тому числі з Леніном.
Ленін ніжно називав Муссоліні "Бєнітушка".
Після виключення Муссоліні з партії за провоєнну позицію в 1914 році Ленін дуже шкодував про це. В бесіді з італійськими колегами-соціалістами він буквально сказав таке, - "Муссолини - это смелый человек и прекрасный лидер. Жаль, что вы упустили его. Он привел бы вас к победе..."
показати весь коментар
17.08.2020 21:00 Відповісти
Війна в Ефіопії. Єгипетсько-лівійська кампанія. Участь в окупації Югославії, Греції, Албанії. Участь у кампанії на Східному фронті. Ці військові авантюри, ініціатором яких був Муссоліні. В бойових діях загинули кількасот тисяч італійців. Так що дуче знущався над своїм народом...
показати весь коментар
17.08.2020 22:50 Відповісти
Вы не поняли..
Им угрожали, что их повесят на суку солдаты НАТО, если они не защитят власть и действующий строй, где у силовиков очень неплохие зарплаты, по сравнению с работягами.
Запугивание, как инструмент, всегда эффективно применялся во всех тоталитарных режимах.
И я так понимаю, что белорусы уже устали боятся... Даже этот подполковник, который поборол страх и не захотел стать садистом и палачем.
показати весь коментар
17.08.2020 17:54 Відповісти
вот теперь повешайте эту власть..
показати весь коментар
17.08.2020 17:22 Відповісти
самі сєбя..?

беларусскій ГУЛаг... як за приписами Хржановського, який нам зробить "Бабин яр"...
https://www.youtube.com/watch?v=3_W_glgJ6KQ
показати весь коментар
17.08.2020 17:37 Відповісти
Мастер-класс по переобуванию в прыжке. Чувак до подполковника дослужился и тут у него глаза открылись. Как будто бы все годы до этого в мусарне по-другому было.
показати весь коментар
17.08.2020 17:24 Відповісти
Всі менти флюгери. Згадай Слов'янськ, Краматорськ та інші міста.
показати весь коментар
17.08.2020 17:42 Відповісти
Всі люди флюгери.До чого тут менти ?
показати весь коментар
17.08.2020 22:45 Відповісти
Ты просто мелкий мудак, у которого глаза не откроются НИКОГДА.
показати весь коментар
17.08.2020 18:20 Відповісти
А ты, очевидно, очень прозорливый гандон?
показати весь коментар
17.08.2020 18:30 Відповісти
Чувак, ти неправий.
показати весь коментар
17.08.2020 19:02 Відповісти
Как царь с нами, так и мы с царём.
показати весь коментар
17.08.2020 19:33 Відповісти
Патрульно-постовая служба. Что там мутного? Ну, может, пьяному дубинкой по жопе дали. Нормальный мужик...
показати весь коментар
17.08.2020 22:57 Відповісти
Мужик я перед тобой снимаю шляпу , и не назову тебя м.....
показати весь коментар
17.08.2020 17:25 Відповісти
Факты конкретные на стол, а не треп. Видно попёрли с тёплой должности на пенсию, вот и стал "правдоборцем". Почему не молчал хотя бы полгода тому?
показати весь коментар
17.08.2020 17:26 Відповісти
Пів року тому позиція луки була стійка.
показати весь коментар
17.08.2020 17:43 Відповісти
Это скорее применимо к омону, алмазу и прочей швали. Этим-вряд ли грозит.
показати весь коментар
17.08.2020 17:27 Відповісти
первый официальный обвинитель пошел))
показати весь коментар
17.08.2020 17:29 Відповісти
Мужня людина!
показати весь коментар
17.08.2020 17:32 Відповісти
А на РФ не нашлось ни одного офицера, кто бы вот так, на камеру, рассказал про команды сверху и войну на востоке Украины!
Короче, Беларусь - это вам не Фашистка Федерация!
показати весь коментар
17.08.2020 17:39 Відповісти
Зверніть увагу, як мєстні шакали, накинулись на цю людину, яка між іншим, ризикує життям, за такі слова.
показати весь коментар
17.08.2020 19:04 Відповісти
Вообщето был там один правдоруб на камеру. Записал видео про кормление рос вояк консервированными бычьими гениталиями. Интересно где он щас. Досидел уже свой срок или ещё нет?
показати весь коментар
18.08.2020 17:26 Відповісти
когда забастовали заводы и в воздухе запахло расплатой , мусор вдруг прозрел . Все тоже было на Майдане . В начале декабря 2013 года в Киеве на меня смотрели часто с ужасом , с нескрываемым недоумением , зато к концу февраля все вдруг стали за майдан . Знакомо
показати весь коментар
17.08.2020 17:47 Відповісти
Если бы ты смотрел и слушал видео глазами и ушами, а не жопой, как обычно, ты бы услышал, что сабж отказывался выполнять приказы по преследованию мирных граждан ещё в июне, а рапорт подал сразу после оглашения результатов выборов.
показати весь коментар
17.08.2020 18:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=U_zQJ1WEaQA Как исчезали оппоненты Лукашенко

Посмотрите это короткое видео. Лукашеску давно заслужил на трибунал.
показати весь коментар
17.08.2020 17:54 Відповісти
Хто перший встав, того і тапки, майбутній начальник ментури Ліди.
показати весь коментар
17.08.2020 17:54 Відповісти
"Була реальна підготовка до війни проти свого народу", - командир роти ППС Махнач про передвиборчу кампанію в Білорусі - Цензор.НЕТ 7714
показати весь коментар
17.08.2020 18:10 Відповісти
Даже если режим свергнут,ничего им не будет. Такие люди нужны любой власти. Сменят название ОМОН на какой нибудь КОРД по беларусски КАРД (корпус аператыўна раптоўнага дзеяння) или ТОР ТАР (тактычна аператыўнае реагировпние) от сразу название предумал и будут херачить и убивать людей дальше, только во имя диктатуры олигархата или как сейчас говорят во имя демократических ценностей.
показати весь коментар
17.08.2020 19:58 Відповісти
Из рассказов бабушки...
Стоял до революции в Одессе у входа в горсад городовой (а службу они несли всю жизнь на одном и том же посту)...После событий 17 года он исчез....был бардак уголовщина, безвластие...
И вдруг во времена НЭПа у входа в горсад появился советский постовой ...
Угадайте кто это был...???
А его тролили...как здоровье наследника престола ит.д и тп.
показати весь коментар
17.08.2020 20:42 Відповісти
Да нет, разница есть. При диктатуре это абсолютно безнаказанные садисты. При демократии, в любой момент такому существу может припечь. Сколько беркутни сбежало в туже Беларусь, не говоря о фашистии?
показати весь коментар
17.08.2020 21:08 Відповісти
все терпят..каки ми цеви ли зоваными способам---всех убить луку повеси ть а не кокококо
показати весь коментар
17.08.2020 20:11 Відповісти
молодец мужик,достоин уважения
показати весь коментар
17.08.2020 21:02 Відповісти
Ну, якось й раніше всі про ве знали. І мусора, і ведучі головних телеканалів, всі приймали участь у розбудові режиму але чомусь тільки зараз почали у них відкриватися очі. Самі собою вспливють у пам'ті слова зі старого фільму:
"https://www.youtube.com/watch?v=TSn-ZEFec7A -Меня так учили...
https://www.youtube.com/watch?v=TSn-ZEFec7A -Всех учили. Но зачем же ты оказался первым учеником, скотина этакая?
"
показати весь коментар
18.08.2020 09:16 Відповісти
Одно дело знать, и совсем другое - применять. А про очи... так вспомните совок! Много вы видели и знали?
показати весь коментар
18.08.2020 09:41 Відповісти
Бабуся заборонила моїй матері вступати в комсомол, я теж там не числився. Пам'ятаю, як старий дід вивів мене, 13 чи 14 річного пацана, на поле і став показувати села, які спалив Ковпак. А ось інша бабуся тільки після 90-х насмілилася розповісти про свого батька, якого два рази розкуркулювали і руйнували хату, а на третій раз "вивезли за Дніпро".
Так що, всі все знали, тільки одні говорили тихо, а інші мовчали. Кожен вибирав, яким учнем йому ставати. Особисто я в 1991 відмовився виводити підлеглих розганяти демонстрацію і нічого, живий. Кар'єра не склалася, пенсія "середня по Україні" але сплю гарно і для цього горілки мені не потрібно.
показати весь коментар
18.08.2020 10:06 Відповісти
ЗІ: Попри активність народу, Україна забов'язана незалежністю ще й сотням офіцері і керівників різних рівнів силових органів, які початком 90-х явно або тихенько саботували накази радянських органів влади. І загроза їм була набагато вищою ніж десяток кийків по спині. Порушення присяги тягнуло серьйозну відповідальність.
Знав жіночку, яка у 2004 працюючи в одній державній установі що, має відношення до силових органів ходила на роботу з померанчевим пакетом. На вимогу звільнити її безпосередній керівник відповів: "А хто за неї буде оцю і оцю роботу робити? Ото ж то."
Те саме було і в 2013-2014 під час Майдану. Знаю ментів, які відмовлялися їхати. З достовірних джерел знаю, як один генерал на дзвінок з вимогою послати підлеглих відповів щось на зразок: "Згоден, тільки хай ваше керівництво дасть письмовий запит мойому керівництву, а воно мені накаже..."
Там де бюрократія є сотні можливостей навіть в силових органах. Ті хто рве дупу роблять це, тому що, хочуть бути кращими учнями.
показати весь коментар
18.08.2020 10:30 Відповісти
 
 