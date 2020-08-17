"Була реальна підготовка до війни проти свого народу", - командир роти ППС Махнач про передвиборчу кампанію в Білорусі. ВIДЕО

Силовиків у Білорусі перед виборами обробляли ідеологічно, погрожуючи "вішати на гілках вздовж дороги" в разі поразки чинної влади.

Про це розповів чинний співробітник міліції, командир роти ППС Лідського РВВС Юрій Махнач, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Tut.by.

Він зазначає, що в період передвиборчої кампанії почалася "реальна підготовка до війни проти свого народу органів внутрішніх справ".

"Ідеологія була така: якщо чинна влада програє, то кожного з нас вішатимуть на гілках вдовж. Тому цю владу треба захищати будь-якими засобами і способами", - говорить він.

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Махнач підкреслює, що записав звернення за власною ініціативою: "Мені ніхто не проплатив, як зараз модно говорити. Це крик душі. З цим миритися не можна. Таке ставлення до свого народу неприпустиме".