"Була реальна підготовка до війни проти свого народу", - командир роти ППС Махнач про передвиборчу кампанію в Білорусі. ВIДЕО
Силовиків у Білорусі перед виборами обробляли ідеологічно, погрожуючи "вішати на гілках вздовж дороги" в разі поразки чинної влади.
Про це розповів чинний співробітник міліції, командир роти ППС Лідського РВВС Юрій Махнач, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Tut.by.
Він зазначає, що в період передвиборчої кампанії почалася "реальна підготовка до війни проти свого народу органів внутрішніх справ".
"Ідеологія була така: якщо чинна влада програє, то кожного з нас вішатимуть на гілках вдовж. Тому цю владу треба захищати будь-якими засобами і способами", - говорить він.
Махнач підкреслює, що записав звернення за власною ініціативою: "Мені ніхто не проплатив, як зараз модно говорити. Це крик душі. З цим миритися не можна. Таке ставлення до свого народу неприпустиме".
Будь ласка, зачекайте...
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Павесіць трэба на суку
Неадекватного Луку!
Источник: https://censor.net/v3214263
Ленін ніжно називав Муссоліні "Бєнітушка".
Після виключення Муссоліні з партії за провоєнну позицію в 1914 році Ленін дуже шкодував про це. В бесіді з італійськими колегами-соціалістами він буквально сказав таке, - "Муссолини - это смелый человек и прекрасный лидер. Жаль, что вы упустили его. Он привел бы вас к победе..."
Им угрожали, что их повесят на суку солдаты НАТО, если они не защитят власть и действующий строй, где у силовиков очень неплохие зарплаты, по сравнению с работягами.
Запугивание, как инструмент, всегда эффективно применялся во всех тоталитарных режимах.
И я так понимаю, что белорусы уже устали боятся... Даже этот подполковник, который поборол страх и не захотел стать садистом и палачем.
беларусскій ГУЛаг... як за приписами Хржановського, який нам зробить "Бабин яр"...
https://www.youtube.com/watch?v=3_W_glgJ6KQ
Короче, Беларусь - это вам не Фашистка Федерация!
Посмотрите это короткое видео. Лукашеску давно заслужил на трибунал.
Стоял до революции в Одессе у входа в горсад городовой (а службу они несли всю жизнь на одном и том же посту)...После событий 17 года он исчез....был бардак уголовщина, безвластие...
И вдруг во времена НЭПа у входа в горсад появился советский постовой ...
Угадайте кто это был...???
А его тролили...как здоровье наследника престола ит.д и тп.
"https://www.youtube.com/watch?v=TSn-ZEFec7A -Меня так учили...
https://www.youtube.com/watch?v=TSn-ZEFec7A -Всех учили. Но зачем же ты оказался первым учеником, скотина этакая?
"
Так що, всі все знали, тільки одні говорили тихо, а інші мовчали. Кожен вибирав, яким учнем йому ставати. Особисто я в 1991 відмовився виводити підлеглих розганяти демонстрацію і нічого, живий. Кар'єра не склалася, пенсія "середня по Україні" але сплю гарно і для цього горілки мені не потрібно.
Знав жіночку, яка у 2004 працюючи в одній державній установі що, має відношення до силових органів ходила на роботу з померанчевим пакетом. На вимогу звільнити її безпосередній керівник відповів: "А хто за неї буде оцю і оцю роботу робити? Ото ж то."
Те саме було і в 2013-2014 під час Майдану. Знаю ментів, які відмовлялися їхати. З достовірних джерел знаю, як один генерал на дзвінок з вимогою послати підлеглих відповів щось на зразок: "Згоден, тільки хай ваше керівництво дасть письмовий запит мойому керівництву, а воно мені накаже..."
Там де бюрократія є сотні можливостей навіть в силових органах. Ті хто рве дупу роблять це, тому що, хочуть бути кращими учнями.