БЕЗ ЦЕНЗУРИ в прямому ефірі: Білорусь палає, "Схеми" горять. ВIДЕО
Сьогодні в прямому ефірі "Без цензури" поговоримо про резонансні події останніх днів.
Більше тижня десятки тисяч білорусів, незадоволених фальсифікаціями на виборах президента і жорстоким поводженням співробітників ОМОНу, протестують проти режиму Олександра Лукашенка.
В Україні ж відбуваються не менш гарячі - у прямому сенсі цього слова - події.
Вночі 17 серпня авто програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.
Тож обговоримо наступне:
- що там в Білорусі та чи наважиться Путін допомогти Лукашенку "зеленими чоловічками"?
- кому не подобається те, що показують "Схеми" і як далеко готові зайти ці люди
- що хотіли почути у квартирі Михайла Ткача
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Моє відношення до білоруських протестів визначається відповіддю білорусів на запитання "Чий Крим ?"
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Просто нагадаю, що Білорусь в ООН голосувала ПРОТИ резолюції Генеральної Ассамблеї про територіальну цілісність України........
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сьогдні якийсь випуск бредятіни
всього згадувати не буду - досить- про спецоперацію України по Вагнеровцям 33 шт. у Білорусії
накінець... по Кузьмі Скрябіну - так , є у нього є речі/позиції суперечливі ... але чи один з перших волонтерів не може отримати Героя України ?
Якщо я колись буду членом Комісії по наведенню порядку з Героями України (а така колись таки буде!) - то Кузьмі - залишу Героя України !
Там є у кого залізно треба забирати .