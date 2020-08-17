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14 105 28

БЕЗ ЦЕНЗУРИ в прямому ефірі: Білорусь палає, "Схеми" горять. ВIДЕО

Сьогодні в прямому ефірі "Без цензури" поговоримо про резонансні події останніх днів.

Більше тижня десятки тисяч білорусів, незадоволених фальсифікаціями на виборах президента і жорстоким поводженням співробітників ОМОНу, протестують проти режиму Олександра Лукашенка.

В Україні ж відбуваються не менш гарячі - у прямому сенсі цього слова - події.

Вночі 17 серпня авто програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.

Тож обговоримо наступне:

- що там в Білорусі та чи наважиться Путін допомогти Лукашенку "зеленими чоловічками"?

- кому не подобається те, що показують "Схеми" і як далеко готові зайти ці люди

- що хотіли почути у квартирі Михайла Ткача

Залишайте свої запитання в коментарях, а якщо ви вперше на каналі - підписуйтеся на оновлення і не забудьте клацнути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення!

Білорусь (7930) прослуховування (206) Ткач Михайло (136) Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+4
всё что надо понять... и Майдан в Украине в 2014-м и протесты в Беларуси в 2020- м это чистая подстава кремлём и фээсбэ на применение силы против народа этими двумя продажными дураками в 2014 -м овощем, а теперь и лукой, с целью дестабилизации обстановки, захвата власти пророссийскими ставленниками и отрыва страны от проевропейского, т.е. западного вектора развития. тчк
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17.08.2020 21:33
+3
Иногда придурашеные ************ утверждают , мол они на донбассе не с Украинцами воюют , а с АМЕРИКОЙ ...?? . .. Так и хочеться спросить ?. -- - А можэт через Берингов пролив ближэ ?... .. . ДА ! .. А с кем они будут воевать в Беларуси.. ??? - - - С Китаем ?? - - - А главное.. . 7 лет в НЭтЕ утвнрждают - что после Беларуси - будет Казахстан... . . https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg .. https://uploads.disquscdn.com/images/23fb6024f0251ceb8c46556a6f0131de2bbbca7246395346a85a041d70da7a5a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/09d845b62f10c6d1c45ad6f6f3d05bdfd2c0fd71763f0a26be6448880276c9e7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg ..... . https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8259c25c05fb38705cd6b26a5b2480910423b51c0bb3ec9c8ef6d7efde4c22dc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg .??????????????????????? .

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17.08.2020 20:59
+3
Просто НАТО забыли об этом предупредить.
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17.08.2020 21:08
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Иногда придурашеные ************ утверждают , мол они на донбассе не с Украинцами воюют , а с АМЕРИКОЙ ...?? . .. Так и хочеться спросить ?. -- - А можэт через Берингов пролив ближэ ?... .. . ДА ! .. А с кем они будут воевать в Беларуси.. ??? - - - С Китаем ?? - - - А главное.. . 7 лет в НЭтЕ утвнрждают - что после Беларуси - будет Казахстан... . . https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg .. https://uploads.disquscdn.com/images/23fb6024f0251ceb8c46556a6f0131de2bbbca7246395346a85a041d70da7a5a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/09d845b62f10c6d1c45ad6f6f3d05bdfd2c0fd71763f0a26be6448880276c9e7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg ..... . https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8259c25c05fb38705cd6b26a5b2480910423b51c0bb3ec9c8ef6d7efde4c22dc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg .??????????????????????? .

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17.08.2020 20:59 Відповісти
Как это с кем?! Зря что ли было анонсирование стягивание сил НАТО к границам Беларуси
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17.08.2020 21:06 Відповісти
Просто НАТО забыли об этом предупредить.
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17.08.2020 21:08 Відповісти
ким стягування - кацапами, в п'яному угарі?
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17.08.2020 21:44 Відповісти
Целый час своей единственной жизни потратить на слушание пересказов новостей НЕХТА? Нет уже увольте, мне Буткевич еще в Украинском Тижне надоел своим поверхностным подходом. В украинской журналистике сильный кризис, кроме Портникова похоже не осталось глубоких личностей в этой профессии.
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17.08.2020 21:12 Відповісти
действительно, любопытно, зачем назначать тупую киру рудык, когда есть Сергей Рахманин?
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17.08.2020 23:10 Відповісти
Ну за то Беловежскую Пущю немвырубают.
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17.08.2020 21:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-IXjLrUcXTE
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17.08.2020 21:27 Відповісти
***** туда отпрпвило черных человечков еще белорусы боятся об этом говорить.
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17.08.2020 21:28 Відповісти
Напишу єдиний твіт про Білорусь.
Моє відношення до білоруських протестів визначається відповіддю білорусів на запитання "Чий Крим ?"
***
Просто нагадаю, що Білорусь в ООН голосувала ПРОТИ резолюції Генеральної Ассамблеї про територіальну цілісність України........
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17.08.2020 21:30 Відповісти
Толсто троллите. Голосовала официальная власть в лице Лукашенко, который а) захватив власть отдал население Беларуси в лапы российской пропаганды по всем вопросам, не касающимся сохранения его личной власти, и против которого б) сейчас и протестуют белорусы.
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17.08.2020 21:42 Відповісти
то таке, але якщо бульбашеску не проженуть, то скоро вони нас будуть питати: чия бєларусь?
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17.08.2020 21:46 Відповісти
То не білоруси відповіли,а лукокрисовські дипложополизи.
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17.08.2020 23:26 Відповісти
всё что надо понять... и Майдан в Украине в 2014-м и протесты в Беларуси в 2020- м это чистая подстава кремлём и фээсбэ на применение силы против народа этими двумя продажными дураками в 2014 -м овощем, а теперь и лукой, с целью дестабилизации обстановки, захвата власти пророссийскими ставленниками и отрыва страны от проевропейского, т.е. западного вектора развития. тчк
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17.08.2020 21:33 Відповісти
достатньо згадати всю ненависть пуйла та його маріонеток до Майдану, щоб категорично заперечити ваші роздуми.
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17.08.2020 22:17 Відповісти
Не достатньо. А Ви не знаєте, що московська влада здатна на складні багатоходові комбінації?
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26.01.2021 19:33 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/sbu-zatrimala-organizatora-*******-avtivki-zhurnalistki-radio-svoboda/ Оперативники Служби безпеки України затримали організатора підпалу автомобіля львівської журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук. Ним виявися колишній поліціянт.
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17.08.2020 22:00 Відповісти
В каждом народе преобладают обыватели (мягко говоря). И это болото ,которое заботится только о дне насущном. Оно просыпается ,когда видит личную сиюминутную угрозу. Чтобы сделать из этого активных граждан и патриотов, нужна серьезная встряска и пролитая кровь. Такой момент пережили украинцы ,а теперь очередь белорусов. Почувствовав вкус свободы ,дух единства рождается новая личность.И, испытав их, людей не остановить. Придет час и для мацковии....
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17.08.2020 22:00 Відповісти


25,1 тыс. подписчиков

ВЫ ПОДПИСАНЫ і місцями цікаво ...

сьогдні якийсь випуск бредятіни
всього згадувати не буду - досить- про спецоперацію України по Вагнеровцям 33 шт. у Білорусії
накінець... по Кузьмі Скрябіну - так , є у нього є речі/позиції суперечливі ... але чи один з перших волонтерів не може отримати Героя України ?
Якщо я колись буду членом Комісії по наведенню порядку з Героями України (а така колись таки буде!) - то Кузьмі - залишу Героя України !
Там є у кого залізно треба забирати .
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17.08.2020 22:54 Відповісти
Ми спостерігаємо зараз за тим, як з політичної карти світу зникає така країна, як Білорусь!
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18.08.2020 01:19 Відповісти
Як би Україна не зникла. Олігархи допомогли Путіну забрати Крим, а тепер допомагають до ще більшого.
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26.01.2021 19:27 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/veteran-ato-zayaviv-pro-derzhzradu-ermaka-iz-zatrimanimi-vagnerivtsyami.htm
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18.08.2020 08:54 Відповісти
эротишный thumbnail
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18.08.2020 10:57 Відповісти
Портников - глубокая личность??? Не смешите. Как по мне, Василиса Фролова, и та будет в два раза глубже.
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18.08.2020 16:01 Відповісти
 
 