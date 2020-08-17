БЕЗ ЦЕНЗУРИ в прямому ефірі: Білорусь палає, "Схеми" горять. ВIДЕО

Сьогодні в прямому ефірі "Без цензури" поговоримо про резонансні події останніх днів.

Більше тижня десятки тисяч білорусів, незадоволених фальсифікаціями на виборах президента і жорстоким поводженням співробітників ОМОНу, протестують проти режиму Олександра Лукашенка.

В Україні ж відбуваються не менш гарячі - у прямому сенсі цього слова - події.

Вночі 17 серпня авто програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.

Тож обговоримо наступне:

- що там в Білорусі та чи наважиться Путін допомогти Лукашенку "зеленими чоловічками"?

- кому не подобається те, що показують "Схеми" і як далеко готові зайти ці люди

- що хотіли почути у квартирі Михайла Ткача

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