Емоційний виступ робітника в Гродно: Лукашенко сам накликав на себе цю біду! ВIДЕО

Робітник "Гродножилстроя" вимагав у Олександра Лукашенка, "президента", який захопив владу в Білорусі", відповісти за 7,5 тис. постраждалих від рук ОМОНу протестувальників і заявив, що Білорусі потрібен чесний президент.

Виступ робітника під час акції протесту на підприємстві опублікувало "Радыё Свабода", інформує Цензор.НЕТ.

Наводимо його розшифровку.

"Весь цей конфлікт можна було вирішити тихенько, спокійно і мирно. Але вони не захотіли. Виходить, вони як спровокували.

Виступ нашого, я вже сьогодні не боюся сказати, колишнього президента про те, що постраждало 120 ОМОНівців ... А хто відповість за 7 з половиною тисяч? Убитих морально, покалічених фізично. Хто?

А де ті зниклі люди, про яких не можуть дізнатися ні батьки, ні дружини? Де? А ті, що постраждали, сім з половиною тисяч, хто за них? За 100 повинні відповісти, а за цих - ні?

Ми не висуваємо сьогодні вимоги щодо зарплати. Ми не висуваємо щодо спецодягу, ні ... У нас одне питання сьогодні - прибрати брехливий наш уряд. Центральну виборчу комісію, парламент, і насамперед - Олександра Лукашенка.

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Він сам себе обдурив. Якщо б він поставив хоча б 54-55 балів - прохідний бал - люди пострайкувати б трохи, повірте, мені, але повірили б! І він залишився б. Він сам перегнув палицю! Він сам на себе накликав ось цю біду. І сьогодні йому треба і доведеться обов'язково відповідати перед людьми і перед суспільством. ...

Він не може розібратися і не може зв'язати нормально, звернутися до своїх людей. Скрізь загрози! Скажіть, будь ласка, ось всі, що стоять - це злочинці? Це кримінальники? Це люди, які не працюють? Це наркомани? Це п'яниці? Це - робочий народ! У них є своя свідомість! Що цим людям, заплатили? Вчора що, всьому місту заплатили? Так заплатили б по 10 копійок - в яку суму випаде це? Люди вийшли своєю свідомістю. З сім'ями, з дітьми!

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Я пишаюся дійсно своїм білоруським народом! Мені не треба ні НАТО, ні Росія, ми повинні бути самі, з нормальним, чесним керівництвом. На чолі має бути президент чесний, як і ми!

(Далі робітник звертається до керівництва заводу. - Ред.)

Я знаю, що на вас теж насідають. Я знаю і розумію, що насідають на наших директорів. І ви нікуди не дівається, ви змушені підкорятися їм і змушувати нас. Ви зрозумійте нас, ви зрозумійте людей, молодих людей. ... Їм жити, кожному! Їм! Ви вже своє, так би мовити, і молодший вік відходили вже. Ви не вічні люди. А їм рости. Їхнім дітям - займати наші пости. Бути директорами, комусь - президентом, комусь - мером, губернатором".

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