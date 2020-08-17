Емоційний виступ робітника в Гродно: Лукашенко сам накликав на себе цю біду! ВIДЕО
Робітник "Гродножилстроя" вимагав у Олександра Лукашенка, "президента", який захопив владу в Білорусі", відповісти за 7,5 тис. постраждалих від рук ОМОНу протестувальників і заявив, що Білорусі потрібен чесний президент.
Виступ робітника під час акції протесту на підприємстві опублікувало "Радыё Свабода", інформує Цензор.НЕТ.
Наводимо його розшифровку.
"Весь цей конфлікт можна було вирішити тихенько, спокійно і мирно. Але вони не захотіли. Виходить, вони як спровокували.
Виступ нашого, я вже сьогодні не боюся сказати, колишнього президента про те, що постраждало 120 ОМОНівців ... А хто відповість за 7 з половиною тисяч? Убитих морально, покалічених фізично. Хто?
А де ті зниклі люди, про яких не можуть дізнатися ні батьки, ні дружини? Де? А ті, що постраждали, сім з половиною тисяч, хто за них? За 100 повинні відповісти, а за цих - ні?
Ми не висуваємо сьогодні вимоги щодо зарплати. Ми не висуваємо щодо спецодягу, ні ... У нас одне питання сьогодні - прибрати брехливий наш уряд. Центральну виборчу комісію, парламент, і насамперед - Олександра Лукашенка.
Він сам себе обдурив. Якщо б він поставив хоча б 54-55 балів - прохідний бал - люди пострайкувати б трохи, повірте, мені, але повірили б! І він залишився б. Він сам перегнув палицю! Він сам на себе накликав ось цю біду. І сьогодні йому треба і доведеться обов'язково відповідати перед людьми і перед суспільством. ...
Він не може розібратися і не може зв'язати нормально, звернутися до своїх людей. Скрізь загрози! Скажіть, будь ласка, ось всі, що стоять - це злочинці? Це кримінальники? Це люди, які не працюють? Це наркомани? Це п'яниці? Це - робочий народ! У них є своя свідомість! Що цим людям, заплатили? Вчора що, всьому місту заплатили? Так заплатили б по 10 копійок - в яку суму випаде це? Люди вийшли своєю свідомістю. З сім'ями, з дітьми!
Я пишаюся дійсно своїм білоруським народом! Мені не треба ні НАТО, ні Росія, ми повинні бути самі, з нормальним, чесним керівництвом. На чолі має бути президент чесний, як і ми!
(Далі робітник звертається до керівництва заводу. - Ред.)
Я знаю, що на вас теж насідають. Я знаю і розумію, що насідають на наших директорів. І ви нікуди не дівається, ви змушені підкорятися їм і змушувати нас. Ви зрозумійте нас, ви зрозумійте людей, молодих людей. ... Їм жити, кожному! Їм! Ви вже своє, так би мовити, і молодший вік відходили вже. Ви не вічні люди. А їм рости. Їхнім дітям - займати наші пости. Бути директорами, комусь - президентом, комусь - мером, губернатором".
Будь ласка, зачекайте...
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Вот такая "оппозиция" в Беларуси, которая не понимает, что будет или НАТО, или вонючая параша.
"В общем, этот отрезок белорусских событий уже ясен и понятен, другое дело, насколько за эти несколько дней протесты смогли сдвинуться и от проститутки, проторговавшей свою страну, и от проститутки Тихановской, которая сделала бы это со свистом и мгновенно. Смогли ли они осознать то, что бело-красно-белый флаг с Пагоней нельзя марать в московских проституток и что надо избавляться от всех них сразу, пока поднялись - вот вопрос. Ответ на него будет получен в ближайшие дни."
Беларусь победит!
нам не надо НАТО...
Наивный простяга: да ведь без членства в НАТО твою Беларусь московиты оккупируют в 48 часов: пикнуть не успеешь, как будешь жить под имперским ярмом.
а если Божий дух, тогда да, может быть
он не совсем поймет ... , ну разве продвинут - Петербуржеч , из Ростова , ли на крайнак московский -те еще видели круасан в натуре ...
п.с. добавили друзья - Екатиненбург + Хабаровск ....
где такое слово еще знают на вкус и не считают его непонятн.матюгом ?
Лех Вале́нса (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Lech Wałęsa; нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 29 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1943 1943 ) - польський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політик , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96 Президент Польщі (1990-1995).
За професією - електрик. Співзасновник і перший керівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0 профспілки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0) «Солідарність» у 1980-х роках, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_(Time) Людина року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB) тижневика «Time» (1981), лауреат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83 Нобелівської премії миру (1983).
Все не так, ребята!"
В то время, как со всего города слышны крики «уходи», они кричат «приходи»
чит путин вор.
Питання одне- чому не на рідній мові??
Верхівка не розуміє??!
За англійську трохи побоювалися..
А Вас за яку Мову¿?
Белорусам еще предстоит єто понять.
он вполне лояльно относится,что выборы в любом случае бы лука украл.
его смущает только процент, который себе лука намалевал.
о том, что выборы реально могли быть без подлогов у него даже в голову не заходит.
и это ж настрой всех окружающих судя по поддержке
Возможно недовольные белорусы никогда не были на Украине и не работали на тамошних заводах, не лечились в демократических больницах...
Рабочим Европы живётся тоже не сладко и за 1700 евро пахать 42 часа (Германия), пахать а не находиться на рабочем месте...
Ну и конечно нельзя забывать как с демонстрантами обходится Франция - желтые жилеты, более 100 погибших, Америка- ещё совсем свежие события...
После устранения Садама и Каддафи, жизнь простых людей ухудшилась во много раз...
Всё познается в сравнении...
Удачи, славянские братья
P.S. конечно это написал троль и его нужно забанить
1. Когда ты делаешь ремонт в своей квартире, ты сначала ломаешь все. Сдираешь обои и плитку. Квартира - как после войны. Но это надо сделать чтобы навести все новое. Вот так же и со страной. 80 лет были под совком а ты хочешь за 6 лет Монте-Карло? Фантастика на втором этаже.
2. Рабочие в Германии ходят в развалочку и еле шевелятся. Мерило работы-не усталость и суета а разумная организация труда. У них она есть. Поэтому выработка все равно в разы больше.
3. Желтые жилеты бузят за соляру а не за само право жить.
4. Про братство не пиши пока не развернешь ваши мусоровозы от границы.
Но бумага всё вытерпит и я тоже прочитал и отвечаю на ваше сообщение.
Гнилой зуб лечить надо пока дыра маленькая а не жвачкой залепливать потому что лечить больно. Потом больнее будет. Отставание в технологиях растет!
Пишите сломаем всё кроме основания и всё будет понятно...
Белорусам еще предстоит немаленький путь. Но первые, важнейшие, шаги уже сделаны.
Инициативный дядя, вижу его через годик охранником в супермаркете, шманающем бабулек и стоящим как *** перед старшим смены. "нищий, зато гордый" ©
У выбравшего колбасу со временем не будет ни свободы, ни колбасы.
Но... к сожалению, совок головного мозга присутствует.
У нас в Украине 15 лет тому были очень похожие инфантильные рассуждизмі про "НАТО нам не надо"... Теперь поумнели.
всі й не можуть...
принаймні є 25% української політичної нації - а це вже хоч щось