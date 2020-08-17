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Новини Відео Революція в Білорусі
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Емоційний виступ робітника в Гродно: Лукашенко сам накликав на себе цю біду! ВIДЕО

Робітник "Гродножилстроя" вимагав у Олександра Лукашенка, "президента", який захопив владу в Білорусі", відповісти за 7,5 тис. постраждалих від рук ОМОНу протестувальників і заявив, що Білорусі потрібен чесний президент.

Виступ робітника під час акції протесту на підприємстві опублікувало "Радыё Свабода", інформує Цензор.НЕТ.

Наводимо його розшифровку.

"Весь цей конфлікт можна було вирішити тихенько, спокійно і мирно. Але вони не захотіли. Виходить, вони як спровокували.

Виступ нашого, я вже сьогодні не боюся сказати, колишнього президента про те, що постраждало 120 ОМОНівців ... А хто відповість за 7 з половиною тисяч? Убитих морально, покалічених фізично. Хто?

А де ті зниклі люди, про яких не можуть дізнатися ні батьки, ні дружини? Де? А ті, що постраждали, сім з половиною тисяч, хто за них? За 100 повинні відповісти, а за цих - ні?

Ми не висуваємо сьогодні вимоги щодо зарплати. Ми не висуваємо щодо спецодягу, ні ... У нас одне питання сьогодні - прибрати брехливий наш уряд. Центральну виборчу комісію, парламент, і насамперед - Олександра Лукашенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шахтарі підприємства "Білоруськалій" зібралися на мітинг, де оголосили про безстроковий страйк

Він сам себе обдурив. Якщо б він поставив хоча б 54-55 балів - прохідний бал - люди пострайкувати б трохи, повірте, мені, але повірили б! І він залишився б. Він сам перегнув палицю! Він сам на себе накликав ось цю біду. І сьогодні йому треба і доведеться обов'язково відповідати перед людьми і перед суспільством. ...

Він не може розібратися і не може зв'язати нормально, звернутися до своїх людей. Скрізь загрози! Скажіть, будь ласка, ось всі, що стоять - це злочинці? Це кримінальники? Це люди, які не працюють? Це наркомани? Це п'яниці? Це - робочий народ! У них є своя свідомість! Що цим людям, заплатили? Вчора що, всьому місту заплатили? Так заплатили б по 10 копійок - в яку суму випаде це? Люди вийшли своєю свідомістю. З сім'ями, з дітьми!

Також дивіться: БЕЗ ЦЕНЗУРИ в прямому ефірі: Білорусь палає, "Схеми" горять. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Я пишаюся дійсно своїм білоруським народом! Мені не треба ні НАТО, ні Росія, ми повинні бути самі, з нормальним, чесним керівництвом. На чолі має бути президент чесний, як і ми!

(Далі робітник звертається до керівництва заводу. - Ред.)

Я знаю, що на вас теж насідають. Я знаю і розумію, що насідають на наших директорів. І ви нікуди не дівається, ви змушені підкорятися їм і змушувати нас. Ви зрозумійте нас, ви зрозумійте людей, молодих людей. ... Їм жити, кожному! Їм! Ви вже своє, так би мовити, і молодший вік відходили вже. Ви не вічні люди. А їм рости. Їхнім дітям - займати наші пости. Бути директорами, комусь - президентом, комусь - мером, губернатором".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 70 осіб, що зникли в дні протестів у Білорусі, досі не знайшли, - ЗМІ

Білорусь (7931) Лукашенко Олександр (2655)


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Топ коментарі
+30
В этом простом рабочем больше совести и нравственности, чем во всей беларусской власти; по этому человеку понимаю, что жив дух беларусского народа.
Беларусь победит!
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17.08.2020 21:47
+30
Какая оппозиция? Обычный работяга,которому не до политических нюансов. Один из миллионов из "серой массы",которую лука мудищев умудрился достать за живое. Потому что идиот.
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17.08.2020 21:52
+29
"Мне не надо ни НАТО, ни Россия, мы должны быть одни, с нормальным, честным руководством."

Вот такая "оппозиция" в Беларуси, которая не понимает, что будет или НАТО, или вонючая параша.
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17.08.2020 21:47
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"Мне не надо ни НАТО, ни Россия, мы должны быть одни, с нормальным, честным руководством."

Вот такая "оппозиция" в Беларуси, которая не понимает, что будет или НАТО, или вонючая параша.
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17.08.2020 21:47 Відповісти
Какая оппозиция? Обычный работяга,которому не до политических нюансов. Один из миллионов из "серой массы",которую лука мудищев умудрился достать за живое. Потому что идиот.
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17.08.2020 21:52 Відповісти
Отвечу цитатой, какая именно:
"В общем, этот отрезок белорусских событий уже ясен и понятен, другое дело, насколько за эти несколько дней протесты смогли сдвинуться и от проститутки, проторговавшей свою страну, и от проститутки Тихановской, которая сделала бы это со свистом и мгновенно. Смогли ли они осознать то, что бело-красно-белый флаг с Пагоней нельзя марать в московских проституток и что надо избавляться от всех них сразу, пока поднялись - вот вопрос. Ответ на него будет получен в ближайшие дни."
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17.08.2020 22:41 Відповісти
Таки орозиція до Луки. І теж когнітивний дисонанс - хоче пробіг и між краплями богу і не змокнути. А тут, бульбаші якраз і став цивілвщаційний вибір - або азіатчина-візантійщина, представниками якої є Лука і пуцин, або НАТО-Європа, де люди не пропадають і куди так хочуть їхні діти. Так що бульбаші ще не знають, що хочуть. Від одного берега аідпливли, а до другого пристати боязно. І скільки так плавати? Все одно прийде час пристати до якогось з берегів, бо замахаєтеся гребсти.
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17.08.2020 22:59 Відповісти
Ви, https://censor.net/user/462738, направду таке зашорене чмо ? Прикидаєтесь шлангом, бо на "роботі"? Та ви потрібні НАТО, як зайцю стоп сигнал! Планета Земля гуманізується і потроху позбувається іч-кен-аятоло-х-йло-мадуро-луко подібних нелюдів. Почуєте сморід смітника і прамуйте на запах. Там ваше місце(членінці, мільйонами прокляті)
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17.08.2020 22:16 Відповісти
Пшёл в свою вонючую парашу.
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17.08.2020 22:38 Відповісти
Да,да... Расскажи это лугандонцам и беженцам с Донбасса... Совсем идиот? Или притворяешься???
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17.08.2020 23:15 Відповісти
Куйню сморозил, жуй орбит.
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18.08.2020 00:54 Відповісти
Во-первых, всё происходит постепенно. Придёт срок - придёт понимание необходимости НАТО. В 2014 году Украина тоже была далеко не единодушна на этот счёт. Во-вторых и в-главных, сейчас для народа Беларуси главное - отодрать от власти осточертевшего всем клопа-узурпатора, а не кричать «мы за НАТО», провоцируя хло на ввод войск и превращение Беларуси в Белорусский федеральный округ РФ, после чего никакое НАТО им ещё сто лет не будет светить. Всё правильно сказал работяга.
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18.08.2020 02:08 Відповісти
Я написал не столько об этом работяге, сколько о тех, кто метит во власть после Луки. Каждый из них положит Беларусь под }{уйло ещё быстрее, чем это сделает Лука.
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18.08.2020 07:24 Відповісти
Я бы не спешил с выводами. Если у лидеров нынешней оппозиции и были какие-то пророссийские иллюзии, Лука прямо сейчас делает всё, чтобы они от них оперативно избавились. А положить Беларусь под кого-то или что-то против её желания не сможет никто. Лучшее доказательство - то, что происходит там прямо сейчас.
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18.08.2020 16:15 Відповісти
Будет или опять Лука, или снова Пашинян-2. 100%.
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18.08.2020 16:48 Відповісти
Пашиняна-2 не будет, потому что Беларусь не в ситуации Армении, вынужденной стелиться перед РФ ради защиты от многовековой «турецко-азербайджанской угрозы». Луки не будет, потому что его как легитимного президента Беларуси по факту уже и так нет, и он сам это знает. Тупика двоевластия, как в Венесуэле, скорее всего, тоже не будет. Не тот геополитический контекст, не те темпы и масштабы противостояния. Будет так, как мы пока не можем себе представить. 100%.
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18.08.2020 18:26 Відповісти
Вы, батенька, оптимист. Будет очередная }{уйловская подстилка. Всё, закрыли тему.
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18.08.2020 18:36 Відповісти
Не мы её открывали, не нам и закрывать. Будет тот, кого одни будут считать очередной }{уйловской подстилкой, другие - нет. Так же, как было с каждым без исключения президентом послемайданной Украины. А потом, рано или поздно, Путин уйдёт, сядет или сдохнет, в РФ случится очередная перестройка, и империя зла окончательно развалится. Но это уже совсем другая история.
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18.08.2020 18:57 Відповісти
В этом простом рабочем больше совести и нравственности, чем во всей беларусской власти; по этому человеку понимаю, что жив дух беларусского народа.
Беларусь победит!
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17.08.2020 21:47 Відповісти
Наивности там много. Причина их бед не столько лукашенко а Козлостан
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17.08.2020 22:08 Відповісти
Работяга сказал искренне, но всё-таки очень сильно чувствуется, что это человек из совка:

нам не надо НАТО...

Наивный простяга: да ведь без членства в НАТО твою Беларусь московиты оккупируют в 48 часов: пикнуть не успеешь, как будешь жить под имперским ярмом.
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17.08.2020 23:03 Відповісти
если у народа советский дух, то братья по совку победят
а если Божий дух, тогда да, может быть
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17.08.2020 23:33 Відповісти
Эмоциональное выступление рабочего в Гродно: Лукашенко сам накликал на себя эту беду! - Цензор.НЕТ 3402
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17.08.2020 21:48 Відповісти
Лукашенко проехался по Зеленскаму. - Берегите первого президента, иначе выберете как в Украине,какое то чмо,а потом мучаться будете ................
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17.08.2020 21:54 Відповісти
ось тут він перетнув межу дозволеного.Лапоть він і є лапоть,хоч і стільки років у владі.Українцям не потрібно розказувати про ОБРАНОГО президента.Він наш і ми самі обираємо з ким мучитися.
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17.08.2020 23:15 Відповісти
про "чмо" - это фантазии интернет-военов, Лука такого не говорил.
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18.08.2020 00:48 Відповісти
ну дыпломат дипломированный... геополитык
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17.08.2020 23:34 Відповісти
Хотим быть без России и НАТО Да нет сябры, без НАТО вас кацапы сожрут как круассан на завтрак
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17.08.2020 21:49 Відповісти
Кацапы жрут на завтрак позавчерашние котлеты с супом, а не круассаны. Это вы им очень льстите, ув. Олег, предполагая, что кацапы вкушают круассаны, яко коренные парижане и марсельцы.
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17.08.2020 23:07 Відповісти
кацап жрет круассан на завтрак ...
он не совсем поймет ... , ну разве продвинут - Петербуржеч , из Ростова , ли на крайнак московский -те еще видели круасан в натуре ...

п.с. добавили друзья - Екатиненбург + Хабаровск ....

где такое слово еще знают на вкус и не считают его непонятн.матюгом ?
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18.08.2020 03:46 Відповісти
Краем уха слышал , что Лукашенко просил протестующих его убить ,чтобы провести новые выборы . Так для этого ему надо было обратиться к своему ОМОНу , а не к протестующим. (с)
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17.08.2020 21:50 Відповісти
Этот рабочий был бы настоящим президентом ! Но для власти такие честные прямые люди смертельно опасны.
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17.08.2020 21:51 Відповісти
Точно! "Любая кухарка способна управлять государством"©!
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17.08.2020 21:59 Відповісти
Цілком згіден. Маємо близький приклад
Лех Вале́нса (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Lech Wałęsa; нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 29 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1943 1943 ) - польський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політик , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96 Президент Польщі (1990-1995).
За професією - електрик. Співзасновник і перший керівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0 профспілки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0) «Солідарність» у 1980-х роках, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_(Time) Людина року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB) тижневика «Time» (1981), лауреат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83 Нобелівської премії миру (1983).
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17.08.2020 22:34 Відповісти
Государственное телевидение Гродно включило прямую трансляцию акции протеста
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17.08.2020 21:52 Відповісти
Эмоциональное выступление рабочего в Гродно: Лукашенко сам накликал на себя эту беду! - Цензор.НЕТ 7958
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17.08.2020 21:52 Відповісти
Год прошел,а это тело уже один сплошной мем.
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17.08.2020 21:54 Відповісти
Так петики ж работают! Больше им нечем заняться.
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17.08.2020 22:21 Відповісти
Ага. Кругом коварные петики. Не дают Ли Куан Ю местного разлива осчастливить нацию.
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17.08.2020 23:09 Відповісти
майор белорусского кгб тихановская победила лукашенко.
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17.08.2020 21:52 Відповісти
так то нормально всё сказал,особенно мол "не нужна нам расися",это порадовало.
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17.08.2020 21:54 Відповісти
Да если по хорошему- никому не надо ни НАТО, ни Россия. Вопрос только в том- "как выжить среди этой смертной любви?"
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17.08.2020 21:54 Відповісти
Кацап, зайди через твой балалаешный айпи.
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17.08.2020 23:43 Відповісти
спектакль окончен.погасли свечи.
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17.08.2020 21:55 Відповісти
"Нет, ребята, все не так,
Все не так, ребята!"
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17.08.2020 21:55 Відповісти
Репортаж с места событий: врачи РНПЦ психического здоровья в Новинках вышли на забастовку.
В то время, как со всего города слышны крики «уходи», они кричат «приходи»
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17.08.2020 21:57 Відповісти
хабаровск 30 дней кри
чит путин вор.
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17.08.2020 21:59 Відповісти
Всё в точку..., но наверно - ватник, раз Медведева в пример привёл...
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17.08.2020 21:59 Відповісти
Мені виступ сподобався..
Питання одне- чому не на рідній мові??
Верхівка не розуміє??!
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17.08.2020 22:00 Відповісти
Тебе доступно объяснят.
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17.08.2020 22:09 Відповісти
*****, кстати, тоже.
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17.08.2020 22:11 Відповісти
За Українську вже було...
За англійську трохи побоювалися..
А Вас за яку Мову¿?
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17.08.2020 22:13 Відповісти
бо оккупационная администрация...
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17.08.2020 22:15 Відповісти
зарплата игоря сечина в год,это бюджет костромской и вологодской области вместе взятых за год.для россии это нормально
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17.08.2020 22:04 Відповісти
В принципе НАТО и правда не было б нужно не будь под боком Козломордии.

Белорусам еще предстоит єто понять.
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17.08.2020 22:05 Відповісти
НАТО для того і було створено, щоб разом захиститись від сталінабадського мордору, що зараз зветься ***********. І це знають всі. Ви ще побачите на референдумі в Україні (бо без референдуму вступ до НАТО неможливий), скільки совкових довбойопів будуть голосувати проти вступу до НАТО, не дуже то красива картинка буде. А ще внутрішня п'ята колона в вигляді Батьківщини разом з ЖОПОБлоком козломордих буде тут скиглити, що нам потрібно бути "незалежними" та позаблоковими. То не кажіть білорусам як їм зараз вважати хто їх друг, вони ще до того не дійшли багато кроків, в том числі не скоштували ще "братської любові" ********** в повній мірі. Запевняйте краще своїх сусідів та родичів, що нам НАТО вкрай потрібно.
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18.08.2020 00:22 Відповісти
Рабочий - это серьезно! Рабочие знают, как оружие держать и в кого стрелять.
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17.08.2020 22:07 Відповісти
это только мне показалось?
он вполне лояльно относится,что выборы в любом случае бы лука украл.
его смущает только процент, который себе лука намалевал.
о том, что выборы реально могли быть без подлогов у него даже в голову не заходит.
и это ж настрой всех окружающих судя по поддержке
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17.08.2020 22:08 Відповісти
ага) Как и у наших зебилов - пусть и обдурили, но разрешите выглядеть не полностью лохами - "посадите хоть Порошенка". Ну пожалуйста
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17.08.2020 22:12 Відповісти
Вот! И я на это сразу внимание обратил. То есть убей меня нежно....обмани меня красиво
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17.08.2020 22:12 Відповісти
лукашенко досрочно присвоил звание подполковник кгб белоруси тихановской светлане.
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17.08.2020 22:10 Відповісти
да угомонись ты. Какое кгб до Тихановской...
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17.08.2020 22:13 Відповісти
Емоційний виступ робітника в Гродно: Лукашенко сам накликав на себе цю біду! - Цензор.НЕТ 4687
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17.08.2020 22:14 Відповісти
ору! )))
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17.08.2020 22:24 Відповісти
Всё познается в сравнении, поэтому белорусов 2020го можно понять, их уровень жизни за последние 5 лет ухудшился. Кто в этом виноват!? Санкции против России и дестабилизация Украины ?
Возможно недовольные белорусы никогда не были на Украине и не работали на тамошних заводах, не лечились в демократических больницах...
Рабочим Европы живётся тоже не сладко и за 1700 евро пахать 42 часа (Германия), пахать а не находиться на рабочем месте...
Ну и конечно нельзя забывать как с демонстрантами обходится Франция - желтые жилеты, более 100 погибших, Америка- ещё совсем свежие события...
После устранения Садама и Каддафи, жизнь простых людей ухудшилась во много раз...
Всё познается в сравнении...
Удачи, славянские братья
P.S. конечно это написал троль и его нужно забанить
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17.08.2020 22:23 Відповісти
Хоть ты и постарался выбить из рук оружие но таки да-ты тролль. Вы не способны сгенерировать ничего кроме овся, уже 100 раз пропущеного через лошадь. Но тем не менее я тебе отвечу:
1. Когда ты делаешь ремонт в своей квартире, ты сначала ломаешь все. Сдираешь обои и плитку. Квартира - как после войны. Но это надо сделать чтобы навести все новое. Вот так же и со страной. 80 лет были под совком а ты хочешь за 6 лет Монте-Карло? Фантастика на втором этаже.
2. Рабочие в Германии ходят в развалочку и еле шевелятся. Мерило работы-не усталость и суета а разумная организация труда. У них она есть. Поэтому выработка все равно в разы больше.
3. Желтые жилеты бузят за соляру а не за само право жить.
4. Про братство не пиши пока не развернешь ваши мусоровозы от границы.
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17.08.2020 22:28 Відповісти
Пахнет 1917 годом, до основания всё разрушим, а потом мы наш мы новый мир постройки... Ценой молодости миллионов людей, начавших в 14 лет пахать за светлое будущее, которое в 1990 быстро разграбили и увели в офшорны. А за оставшиеся мелочи построили замки под Киевом...
Но бумага всё вытерпит и я тоже прочитал и отвечаю на ваше сообщение.
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17.08.2020 22:35 Відповісти
Ну что ты ноешь? Какое до основания? От проблемных активов избавляются.
Гнилой зуб лечить надо пока дыра маленькая а не жвачкой залепливать потому что лечить больно. Потом больнее будет. Отставание в технологиях растет!
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17.08.2020 22:37 Відповісти
Ну тогда думайте что пишите, а то сначало всё сломаем, чтобы навести всё новое...
Пишите сломаем всё кроме основания и всё будет понятно...
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17.08.2020 22:43 Відповісти
Простите товарищ майор. Я забыл с кем имею разговор. Тут надо предельно ясно и четко. И два раза. Конечно-сломать все старое, отжившее и убыточное. Я думал сам догадаешься. Виноват!
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17.08.2020 22:48 Відповісти
Шкода що той робочий не цікавиться тим що відбувається в країнах-сусідах. Ні росія ні НАТО ми вже проходили. З-за цього мінус Крим, Донбас та 15 тис українців
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17.08.2020 22:27 Відповісти
Он рожден и воспитан совком. Для него это и так гигантский шаг в осознании. Я удивлен и восхищен
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17.08.2020 22:30 Відповісти
Та я розумію, хоча і печально бо совка вже 29 років не існує. Вчитись на своїх помилках можна, але ж дуже боляче.
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17.08.2020 22:36 Відповісти
Так! але вельмі даходліва! За тыдзень ён зразумеў больш чым за ўсё жыццё!
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17.08.2020 22:38 Відповісти
Пусть продолжает развиваться.
Белорусам еще предстоит немаленький путь. Но первые, важнейшие, шаги уже сделаны.
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17.08.2020 23:41 Відповісти
Та не тільки білорусам чесно кажучи. Україна теж на самому початку свого шляху, вже 2 революції мали і війну і до багатьох досі нічого не дійшло То я не здивуюсь якщо Білорусь опиниться в ЄС, а ми будемо шаг вперед та 2 назад. Судячи з останніх презедентських виборів і парламентських все не дуже добре...
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18.08.2020 20:40 Відповісти
Так ти кажеш краще, ніж мордорською, і я тебе краще розумію. Не вагайся говорити рідной мовой
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18.08.2020 00:33 Відповісти
Мы не выдвигаем сегодня требования по зарплате. Мы не выдвигаем по спецодежде, по этому, нет...

Инициативный дядя, вижу его через годик охранником в супермаркете, шманающем бабулек и стоящим как *** перед старшим смены. "нищий, зато гордый" ©
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17.08.2020 22:28 Відповісти
Разве не об этом бают скрепники? Духовность и свобода дороже куска колбасы. У вас в Мацкве не так?
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17.08.2020 22:31 Відповісти
Свобода и мораль действительно дороже куска колбасы.
У выбравшего колбасу со временем не будет ни свободы, ни колбасы.
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17.08.2020 23:40 Відповісти
Найвідоміші цитати Степана Бандери:- Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний.
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18.08.2020 00:32 Відповісти
Ну так це ж перефраз загальновідомої істини. Про це ще давні греки казали.
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18.08.2020 07:37 Відповісти
ЕПРСТ! На белорусских порталах поварят валом но похоже на цензоре их еще больше
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17.08.2020 22:32 Відповісти
А знаєте що, ситуейшен в Бєларусі мені нагадує пізній совок в часи розвалу. Люди не думали як скинути ненависну комуністичну диктатуру та обрати інший суспільно-державний устрій. Розмови були "Який генсек кпсс буде кращий". Таке і в них вибір "Бєрія чи Сталін ?"
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17.08.2020 22:44 Відповісти
главное не в личности. а в сменяемости
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17.08.2020 22:45 Відповісти
Детский лепет......не будет никакого толку изо всей этой херни......
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17.08.2020 22:49 Відповісти
Сябры напуганы НАТО як и москали.НАТО создавались не для интервенции,а як сдерживающий фактор в самой ЕС.С кем воевать,когда все в НАТО?Не с кем походу
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17.08.2020 22:52 Відповісти
Работяга слабо ещё мыслит, по совковому. Не надо НАТО и Россия? Да Белоруссию раздавят кремлёвские волки!
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17.08.2020 22:54 Відповісти
События в Беларуси идут в правильном направлении.
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17.08.2020 22:55 Відповісти
Допоки лука живий-до тих пір він буде при владі. Абсолютно підтримуємий парашею,звичайною міліцією,ОМОНом,війсками,у основному,парашськими,різними там десантними підрозділами,загалом,багнетами-він буде правити усілякими правдами і неправдами.Але страшно собі уявити,що станеться із цією країною коли "голова" прогуляється на артиллерійському лафеті у супроводі військового"каравулу" до мінського крематорію. Білорусь,мені так здається,за Кримським сценарієм,якщо не гірше,стане однією із областей зловонної параші,бо допоки у кремлі сидить всеєвропейська криса,народам сусідніх із цією клоакою країн загрожує перспектива опинитись у "татаро-монгольській" неволі.
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17.08.2020 23:17 Відповісти
Говорит многое правильно.
Но... к сожалению, совок головного мозга присутствует.
У нас в Украине 15 лет тому были очень похожие инфантильные рассуждизмі про "НАТО нам не надо"... Теперь поумнели.
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17.08.2020 23:37 Відповісти
Aле на жаль далеко не всі.
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18.08.2020 00:26 Відповісти
так і є, не всі
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18.08.2020 00:39 Відповісти
звичайно, не всі
всі й не можуть...
принаймні є 25% української політичної нації - а це вже хоч щось
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18.08.2020 07:35 Відповісти
Молодец Гражданин!
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18.08.2020 04:51 Відповісти
 
 