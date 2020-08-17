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Харків'янин намагався сховатися від поліції, переліз через балкон 8 поверху, зірвався і розбився на смерть, - ГУ НПУ. ВIДЕО

Неодноразово судимого 39-річного чоловіка шукали співробітники карного розшуку в квартирі знайомої в багатоповерхівці на проспекті Перемоги. За дорученням слідчого вони хотіли перевірити можливу причетність харків'янина до скоєння злочину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, господиня квартири добровільно впустила поліцейських і повідомила, що чоловік перебуває в квартирі, але там його не знайшли.

Як пізніше з’ясувалось, чоловік переліз через балкон 8 поверху, не утримався і зірвався з висоти. Від завданих травм він помер на місці. Загиблий – неодноразово судимий за розбої, крадіжки, грабежі.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

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На місці події триває ретельний огляд, встановлюються свідки події, працюють співробітники харківського управління внутрішньої безпеки. 

Нацполіція (15173) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) смерть (6750) Харків (5605)


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Топ коментарі
+11
«Погибший - неоднократно судимый за разбои, кражи, грабежи.Источник: https://censor.net/v3214325»

Ех, жаль, не попалась ти йому.
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17.08.2020 23:18
+6
Если не однократно судимый значит скорее всего правильная судьба меньше горя принесёт обществу
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17.08.2020 23:35
+3
какая х3р разница, им в лапы попасться всё равно выйдешь або калекой, або забьют там до смерти
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17.08.2020 22:57
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какая х3р разница, им в лапы попасться всё равно выйдешь або калекой, або забьют там до смерти
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17.08.2020 22:57 Відповісти
он и так был неоднократно подсудимым
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17.08.2020 22:58 Відповісти
«Погибший - неоднократно судимый за разбои, кражи, грабежи.Источник: https://censor.net/v3214325»

Ех, жаль, не попалась ти йому.
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17.08.2020 23:18 Відповісти
Чушь несёшь , просто видимо не осознаёшь земной жизни или положение у тебя словно с небес не спускалась где то там за спиной миллионера
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17.08.2020 23:51 Відповісти
Давай еще зека-рецидивиста пожалеем, ага.
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18.08.2020 08:54 Відповісти
Воздух выдержит только тех... (с)
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17.08.2020 23:03 Відповісти
Что за бред? Полицейских наградить - за очищение страны от биомусора, которым являются все зеки-рецидивисты.
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18.08.2020 08:51 Відповісти
Если не однократно судимый значит скорее всего правильная судьба меньше горя принесёт обществу
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17.08.2020 23:35 Відповісти
А без лабутенів ніяк не можна працювати?
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17.08.2020 23:43 Відповісти
Може воно й на краще . Життя - найкращий суддя . Без амністій , підкупу і корупції .
Все чітко і справедливо . Потерпівший тут тільки адвокат , якому не вдалося заробити на захисті в суді .
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18.08.2020 00:20 Відповісти
Унесённый ветром как на жаргоне
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18.08.2020 00:28 Відповісти
Який гарний поліціянт!Ще й українською володіє. Це Харків!
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18.08.2020 01:25 Відповісти
-Де ховаєш зброю та наркотики!?
- Не скажу! Отпустите!
- Миколо відпускай!
- Зовсім відпустити?
- Так.
. (Миколо разжав руки, що тримали ногу...)
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18.08.2020 03:15 Відповісти
а мох бы сделать карьеру...стать депутатом
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18.08.2020 06:17 Відповісти
Премия Дарвина!
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18.08.2020 08:28 Відповісти
Поліцаїв треба судити за доведення до самогубства.
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18.08.2020 12:54 Відповісти
Спікер напевно щось вживає, така виразна міміка.
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18.08.2020 14:05 Відповісти
А не проверить нам всех ранее судимых, на причастность к совершенным и планируемым преступлениям, взяли доручення и пошли по всем квартирам.
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18.08.2020 14:08 Відповісти
 
 