Харків'янин намагався сховатися від поліції, переліз через балкон 8 поверху, зірвався і розбився на смерть, - ГУ НПУ. ВIДЕО

Неодноразово судимого 39-річного чоловіка шукали співробітники карного розшуку в квартирі знайомої в багатоповерхівці на проспекті Перемоги. За дорученням слідчого вони хотіли перевірити можливу причетність харків'янина до скоєння злочину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, господиня квартири добровільно впустила поліцейських і повідомила, що чоловік перебуває в квартирі, але там його не знайшли.

Як пізніше з’ясувалось, чоловік переліз через балкон 8 поверху, не утримався і зірвався з висоти. Від завданих травм він помер на місці. Загиблий – неодноразово судимий за розбої, крадіжки, грабежі.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

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На місці події триває ретельний огляд, встановлюються свідки події, працюють співробітники харківського управління внутрішньої безпеки.