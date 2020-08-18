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Степанов нагадав батькам про необхідність вакцинації дітей: "Це має величезне значення". ВIДЕО

За весь час пандемії коронавірусу в Україні не припинялася вакцинація населення проти різних захворювань.

Про це на брифінгу 18 серпня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За весь час пандемії ми не припиняли вакцинацію. Це не просто безпечно, це має велику необхідність. Тому що ми вакцинуємо дітей від дуже серйозних та загрозливих хвороб. Тому я, користуючись нагодою, звертаюсь до всіх батьків щодо дотримання календаря щеплень. Дітей треба вакцинувати, робити їм щеплення, щоб вони не захворіли. Саме на це направлений весь календар щеплень, саме на це направлена наша політика", - сказав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 42% українців не збираються робити щеплення від коронавірусу, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

вакцина (4419) діти (5066) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+5
СКОТИНА!!!
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18.08.2020 11:08
+4
и этот туда же. На детские онко, на гемодиализ, на туберкулез денег нет, а на прививки - завались
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18.08.2020 10:53
+3
ні в якому разі не вакцинуйте!
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18.08.2020 11:24
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«20 июля, 08:09
Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID-19 в апреле.
Политическая и деловая элита России с апреля имела доступ к вакцине, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр имени Н.Ф.Гамалеи. Об этом со ссылкой на собственные источники https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-20/russian-elite-got-experimental-covid-19-vaccine-from-april сообщает Bloomberg.
Агентству удалось подтвердить информацию о вакцинации представителей российской элиты у десятков человек, имена которых Bloomberg не раскрывает. Собеседники агентства рассказали, что делали прививку, чтобы не ограничивать себя в общении и встречах. Одни из них сообщили, что после вакцинации у них повышалась температура и появлялись сильные мышечные боли, другие - что побочных эффектов не было. Некоторые из собеседников отметили, что отказались от вакцинации, не имея достоверных данных о ее безопасности.
Среди компаний, топ-менеджеры которых имели доступ к вакцине, агентство назвало «Русал» и «Фосагро», но в самих компаниях от комментариев отказались. В правительстве России не смогли оперативно прокомментировать информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на текстовое сообщение с вопросом о том, получил ли вакцину президент Владимир Путин или другие чиновники администрации президента. Связаться с НИЦ Гамалеи Bloomberg не удалось.
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18.08.2020 10:44 Відповісти
Читаем книгу "Прививки в вопросах и ответах для думающих родителей".
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18.08.2020 10:46 Відповісти
Степанов напомнил родителям о необходимости вакцинации детей: "Это имеет огромное значение" - Цензор.НЕТ 8388
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18.08.2020 10:52 Відповісти
Банковская сфера... Она, порой, так затягивает...
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18.08.2020 11:15 Відповісти
Прежде всего, успешно лечит.
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18.08.2020 14:57 Відповісти
и этот туда же. На детские онко, на гемодиализ, на туберкулез денег нет, а на прививки - завались
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18.08.2020 10:53 Відповісти
Когда ты должен узнать своего учителя по алгебре.

Степанов нагадав батькам про необхідність вакцинації дітей: "Це має величезне значення" - Цензор.НЕТ 1731
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18.08.2020 11:07 Відповісти
Так вон, в заднем ряду, пытается руками параболу изобразить...
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18.08.2020 11:13 Відповісти
СКОТИНА!!!
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18.08.2020 11:08 Відповісти
ні в якому разі не вакцинуйте!
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18.08.2020 11:24 Відповісти
степанов - пнх..
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18.08.2020 11:36 Відповісти
Пусть степанов определяет виновных при летальных исходах, да так что бы родители имели ПРАВО порвать на портянки этих смелых экспериментаторов без суда и следствия. Умер ребёнок всё министерство под нож - назначай следующих.
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18.08.2020 11:47 Відповісти
На 100% вакцину для прививок наверное закупили через подставную фирму степанова, раз он уже не однократно и настойчиво настаивает на всеобщей вакциниции населения!! Пора догонять богатырёву!!
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18.08.2020 13:10 Відповісти
Просто, если он не будет впаривать то, что продвигает фармбизнес через ВОЗ, его немедленно снимут с должности.
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18.08.2020 15:00 Відповісти
этот чударас-редиска ну явно не инфекционист. только в нашей стране этим придуркам хочется вакционировать народ во время эпидемии, когда организму и без того не хватает иммунитета, а его предлагают для ковида еще трошки (?) ослабить.падла.
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18.08.2020 13:44 Відповісти
Тут большие бабки замешены, поэтому для их получения здоровье людей не учитывается.
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18.08.2020 15:04 Відповісти
Досить слухати степашкіне лайно.
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18.08.2020 15:53 Відповісти
 
 