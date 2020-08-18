Степанов нагадав батькам про необхідність вакцинації дітей: "Це має величезне значення". ВIДЕО
За весь час пандемії коронавірусу в Україні не припинялася вакцинація населення проти різних захворювань.
Про це на брифінгу 18 серпня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За весь час пандемії ми не припиняли вакцинацію. Це не просто безпечно, це має велику необхідність. Тому що ми вакцинуємо дітей від дуже серйозних та загрозливих хвороб. Тому я, користуючись нагодою, звертаюсь до всіх батьків щодо дотримання календаря щеплень. Дітей треба вакцинувати, робити їм щеплення, щоб вони не захворіли. Саме на це направлений весь календар щеплень, саме на це направлена наша політика", - сказав Степанов.
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Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID-19 в апреле.
Политическая и деловая элита России с апреля имела доступ к вакцине, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр имени Н.Ф.Гамалеи. Об этом со ссылкой на собственные источники https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-20/russian-elite-got-experimental-covid-19-vaccine-from-april сообщает Bloomberg.
Агентству удалось подтвердить информацию о вакцинации представителей российской элиты у десятков человек, имена которых Bloomberg не раскрывает. Собеседники агентства рассказали, что делали прививку, чтобы не ограничивать себя в общении и встречах. Одни из них сообщили, что после вакцинации у них повышалась температура и появлялись сильные мышечные боли, другие - что побочных эффектов не было. Некоторые из собеседников отметили, что отказались от вакцинации, не имея достоверных данных о ее безопасности.
Среди компаний, топ-менеджеры которых имели доступ к вакцине, агентство назвало «Русал» и «Фосагро», но в самих компаниях от комментариев отказались. В правительстве России не смогли оперативно прокомментировать информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на текстовое сообщение с вопросом о том, получил ли вакцину президент Владимир Путин или другие чиновники администрации президента. Связаться с НИЦ Гамалеи Bloomberg не удалось.