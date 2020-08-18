Степанов нагадав батькам про необхідність вакцинації дітей: "Це має величезне значення". ВIДЕО

За весь час пандемії коронавірусу в Україні не припинялася вакцинація населення проти різних захворювань.

Про це на брифінгу 18 серпня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За весь час пандемії ми не припиняли вакцинацію. Це не просто безпечно, це має велику необхідність. Тому що ми вакцинуємо дітей від дуже серйозних та загрозливих хвороб. Тому я, користуючись нагодою, звертаюсь до всіх батьків щодо дотримання календаря щеплень. Дітей треба вакцинувати, робити їм щеплення, щоб вони не захворіли. Саме на це направлений весь календар щеплень, саме на це направлена наша політика", - сказав Степанов.

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