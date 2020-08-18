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Більш ніж 20 працівників Білоруського радіо не вийшли на роботу: Вимагають чесних виборів та об'єктивного висвітлення подій у країні. ВIДЕО

На Білоруському радіо почався страйк. Сьогодні на роботу не вийшли понад 20 осіб: серед них співробітники радіо "Сталіца" і "Беларусь", а також звукорежисери, які обслуговують усі станції Білоруського радіо. Вони вимагають чесних виборів та об'єктивного висвітлення подій у країні в ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

Працівники Білоруського радіо долучилися до загальнонаціонального страйку. Фахівці уточнюють, що не вийдуть на роботу доти, поки не будуть проведені перевибори, поки не припиняться затримання мирних протестувальників, поки не будуть звільнені політв'язні, поки державні ЗМІ не почнуть об'єктивно висвітлювати події в країні.

Крім того, вони вимагають притягнути до відповідальності співробітників органів державної влади, силових структур і правоохоронних органів, які перевищили свої повноваження і не виконують свої обов'язки сумлінно відповідно до законодавства РБ.

Також співробітники радіо вимагають забезпечити доступ до інтернету і соціальних мереж без обмежень усім громадянам Білорусі.

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Більш ніж 20 працівників Білоруського радіо не вийшли на роботу: Вимагають чесних виборів та обєктивного висвітлення подій у країні 01

Автор: 

Білорусь (7931) радіо (227) ЗМІ (1361)


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Топ коментарі
+4
От кого они требуют "объективного освещения событий" если сами же должны их и освещать?
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18.08.2020 11:42
+1
В редакцию Onliner попали фотографии спортзала, в котором на полу в разных позах находились задержанные во время акций протеста, виден окровавленный бело-красно-белый флаг, кровь была видна также и на полу. Мы обратились к тем, кто был задержан во время протестов. Один из них, Вадим, подтвердил нам, что так выглядел спортзал Первомайского РУВД 12 августа перед отправкой в ИВС на Окрестина. ...Більш ніж 20 працівників Білоруського радіо не вийшли на роботу: Вимагають чесних виборів та об'єктивного висвітлення подій у країні - Цензор.НЕТ 1723
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18.08.2020 11:39
+1
Протести це добре, але чи вміють вони торгувати трусами на базарі?
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18.08.2020 11:41
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Вышли это хорошо...только хотелось бы знать...20 человек из скольки работающих?? Какой процент??
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18.08.2020 11:20 Відповісти
Протести це добре, але чи вміють вони торгувати трусами на базарі?
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18.08.2020 11:41 Відповісти
Вранье! Там сотни бастуют!
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18.08.2020 11:21 Відповісти
Беги Картофаныч ,Беги ....... пока не поздно
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18.08.2020 11:36 Відповісти
В редакцию Onliner попали фотографии спортзала, в котором на полу в разных позах находились задержанные во время акций протеста, виден окровавленный бело-красно-белый флаг, кровь была видна также и на полу. Мы обратились к тем, кто был задержан во время протестов. Один из них, Вадим, подтвердил нам, что так выглядел спортзал Первомайского РУВД 12 августа перед отправкой в ИВС на Окрестина. ...Більш ніж 20 працівників Білоруського радіо не вийшли на роботу: Вимагають чесних виборів та об'єктивного висвітлення подій у країні - Цензор.НЕТ 1723
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18.08.2020 11:39 Відповісти
Лядова - блогера задержали ... приехал из кацапляндии.ОМОН там тупо всех фигачит , заставляет вот в таких позах находиться часами со связанными руками за спиной
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18.08.2020 13:00 Відповісти
От кого они требуют "объективного освещения событий" если сами же должны их и освещать?
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18.08.2020 11:42 Відповісти
хотят что бы пришел другой бацька и освещал!))))
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18.08.2020 11:45 Відповісти
Я давно вижу, что у Лукашенко очень серьезные недостатки. Но подозреваю, что тем из беларусов, которым надоел Лукашенко и голосуют по принципу "абы не Лукашенко", не очень то задаются вопросом - кто его конкуренты и что они собираются делать, когда придут к власти. И надежды народа могут оказаться жестко обманутыми. Возможно они идут только ради дериьана и создания олигархии по украинскому образцу. Наверняка кто-то там очень давно завидует украинским олигархам и всем тем кто в Украине поучаствовал в дерибане.
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18.08.2020 11:44 Відповісти
путен убирает Лукашенко потому что бацька не захотел московской окупации.
Теперь будет или путинский агент, или дура-домохозяйка (и тоже агент) - но Беларуси жопа в любом случае.
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18.08.2020 11:50 Відповісти
Белорусам рассказывают, что отстранение Лукашенка это обязательный первый этап. А дальше будут следующие этапы. А какими будут следующие этапы, народу не говорят.
А затем в "турборежиме" (термин зеленого) они проведут дерибан и организуют олигархию. Народ не успеет понять, что же произошло и как случилось, что очень многие из инженеров, учителей школ, работников радио и ТВ, рабочих заводов, вынуждены будут трусы на базаре продавать. А новые олигархи скажут, что они никому ничего не должны. Что их частная собственность не прикасаема. Боюсь чтобы беларусы не оказались жертвами лохотрона.
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18.08.2020 11:58 Відповісти
Владельцами заводов будут и не рабочие и не те кто на трибунах. Владеть заводами будут невидимые сейчас люди, которые станут олигархами.
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18.08.2020 12:06 Відповісти
где баррикады? где координационные советы, где коктейли? таких протестов на долго не хватит... сдуются.
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18.08.2020 12:01 Відповісти
При переходе власти у путина будет очень удобная ситуация для захвата Беларуси.
При переходе власти будет период безвластия и неуправляемости, как это было при оккупации Крыма. И главнокомандующая домохозяйка.
При таком соседе нужно в первую очередь следить за безопасностью, а потом уже за демократией.
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18.08.2020 12:02 Відповісти
 
 