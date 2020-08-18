Більш ніж 20 працівників Білоруського радіо не вийшли на роботу: Вимагають чесних виборів та об'єктивного висвітлення подій у країні. ВIДЕО
На Білоруському радіо почався страйк. Сьогодні на роботу не вийшли понад 20 осіб: серед них співробітники радіо "Сталіца" і "Беларусь", а також звукорежисери, які обслуговують усі станції Білоруського радіо. Вони вимагають чесних виборів та об'єктивного висвітлення подій у країні в ЗМІ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.
Працівники Білоруського радіо долучилися до загальнонаціонального страйку. Фахівці уточнюють, що не вийдуть на роботу доти, поки не будуть проведені перевибори, поки не припиняться затримання мирних протестувальників, поки не будуть звільнені політв'язні, поки державні ЗМІ не почнуть об'єктивно висвітлювати події в країні.
Крім того, вони вимагають притягнути до відповідальності співробітників органів державної влади, силових структур і правоохоронних органів, які перевищили свої повноваження і не виконують свої обов'язки сумлінно відповідно до законодавства РБ.
Також співробітники радіо вимагають забезпечити доступ до інтернету і соціальних мереж без обмежень усім громадянам Білорусі.
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Теперь будет или путинский агент, или дура-домохозяйка (и тоже агент) - но Беларуси жопа в любом случае.
А затем в "турборежиме" (термин зеленого) они проведут дерибан и организуют олигархию. Народ не успеет понять, что же произошло и как случилось, что очень многие из инженеров, учителей школ, работников радио и ТВ, рабочих заводов, вынуждены будут трусы на базаре продавать. А новые олигархи скажут, что они никому ничего не должны. Что их частная собственность не прикасаема. Боюсь чтобы беларусы не оказались жертвами лохотрона.
При переходе власти будет период безвластия и неуправляемости, как это было при оккупации Крыма. И главнокомандующая домохозяйка.
При таком соседе нужно в первую очередь следить за безопасностью, а потом уже за демократией.