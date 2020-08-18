Більш ніж 20 працівників Білоруського радіо не вийшли на роботу: Вимагають чесних виборів та об'єктивного висвітлення подій у країні. ВIДЕО

На Білоруському радіо почався страйк. Сьогодні на роботу не вийшли понад 20 осіб: серед них співробітники радіо "Сталіца" і "Беларусь", а також звукорежисери, які обслуговують усі станції Білоруського радіо. Вони вимагають чесних виборів та об'єктивного висвітлення подій у країні в ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

Працівники Білоруського радіо долучилися до загальнонаціонального страйку. Фахівці уточнюють, що не вийдуть на роботу доти, поки не будуть проведені перевибори, поки не припиняться затримання мирних протестувальників, поки не будуть звільнені політв'язні, поки державні ЗМІ не почнуть об'єктивно висвітлювати події в країні.

Крім того, вони вимагають притягнути до відповідальності співробітників органів державної влади, силових структур і правоохоронних органів, які перевищили свої повноваження і не виконують свої обов'язки сумлінно відповідно до законодавства РБ.

Також співробітники радіо вимагають забезпечити доступ до інтернету і соціальних мереж без обмежень усім громадянам Білорусі.

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