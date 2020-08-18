"Виходимо!" - колектив театру Янки Купали подав заяви про звільнення в присутності міністра культури Білорусі Бондаря. ВIДЕО

Весь колектив театру Янки Купали в Мінську подав заяви про звільнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ролик "Известия".

"На відео видно, як люди тримають заяви над головою на знак солідарності зі звільненим за підтримку протестів керівником Павлом Латушком", - йдеться в коментарі до відео.

У Купалівському театрі завершилася зустріч з міністром культури Юрієм Бондарем, передає "Радіо Свобода". В результаті Бондар сказав: звільнення директора Латушка - право роботодавця, а театром тепер управлятиме представник міністерства.

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Раніше Павло Латушко покинув пост генерального директора Національного академічного театру імені Я. Купали. Його звільнили за рішенням прем'єр-міністра і міністерства культури Білорусі.

Латушко став одним з перших керівників, який відкрито висловилися проти насильства в ході акцій протесту в Мінську і щодо затриманих громадян, не згодні з результатами виборів. 14 серпня він вийшов на акцію солідарності і на площі Незалежності в білоруській столиці заявив про необхідність притягнути до відповідальності силовиків, які виявили жорстокість.

Актори Купалівського театру випустили відеозвернення на підтримку протестувальників проти насильства. На будівлі театру з'явився біло-червоно-білий прапор.

Раніше Латушко працював міністром культури Білорусі, був послом Білорусі у Франції.