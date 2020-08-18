УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12583 відвідувача онлайн
Новини Відео Революція в Білорусі
11 691 53

"Виходимо!" - колектив театру Янки Купали подав заяви про звільнення в присутності міністра культури Білорусі Бондаря. ВIДЕО

Весь колектив театру Янки Купали в Мінську подав заяви про звільнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ролик "Известия".

"На відео видно, як люди тримають заяви над головою на знак солідарності зі звільненим за підтримку протестів керівником Павлом Латушком", - йдеться в коментарі до відео.

У Купалівському театрі завершилася зустріч з міністром культури Юрієм Бондарем, передає "Радіо Свобода". В результаті Бондар сказав: звільнення директора Латушка - право роботодавця, а театром тепер управлятиме представник міністерства.

Читайте: Актори білоруських театрів звернулися до влади: вимагаємо припинити звірства силовиків і брехню на ТБ

Раніше Павло Латушко покинув пост генерального директора Національного академічного театру імені Я. Купали. Його звільнили за рішенням прем'єр-міністра і міністерства культури Білорусі.

Латушко став одним з перших керівників, який відкрито висловилися проти насильства в ході акцій протесту в Мінську і щодо затриманих громадян, не згодні з результатами виборів. 14 серпня він вийшов на акцію солідарності і на площі Незалежності в білоруській столиці заявив про необхідність притягнути до відповідальності силовиків, які виявили жорстокість.

Актори Купалівського театру випустили відеозвернення на підтримку протестувальників проти насильства. На будівлі театру з'явився біло-червоно-білий прапор.

Раніше Латушко працював міністром культури Білорусі, був послом Білорусі у Франції.

Автор: 

Білорусь (7931) театр (158) звільнення (2675)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+24
У 95го квартала появилась возможность трудоустроиться в Беларуси.
показати весь коментар
18.08.2020 12:58
+19
"Виходимо!" - колектив театру Янки Купали подав заяви про звільнення в присутності міністра культури Білорусі Бондаря - Цензор.НЕТ 5879
показати весь коментар
18.08.2020 13:04
+8
Молодцы!
показати весь коментар
18.08.2020 12:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Беларусы - вата похлеще самих рабсиян.
Уйдёт один колхозник, придет другой - ничего не изменится, как в Армении.
Будут так же лизать жопу рабсии.
Поэтому плевать что там.
показати весь коментар
18.08.2020 12:56 Відповісти
Ну так иди и жуй сопли в надежде, что жизнь наладиться без каких-либо усилий. Вата-невата - это отдельное государство и люди сами решают как им лучше. Захотят быть с Европой - через какое то время смогут. Захотят быть с Россией - через пару месяцев будут в составе РФ как какой-нибудь федеральный округ.

Это их право. И это нужно уважать, но принимать меры для безопасности страны при любом развитии ситуации.
показати весь коментар
18.08.2020 13:15 Відповісти
Поважати аншлюс? Чому це я повинен це поважати?
показати весь коментар
18.08.2020 13:26 Відповісти
А он уже наступил? Даже если наступит, то это произойдет с одобрения населения. У Белоруссии никогда не было таких конфликтов с Россией (Московией, Российской империей, СССР), как у Украины. Там нет повода для конфликта.
показати весь коментар
18.08.2020 13:56 Відповісти
Чого б це, ВКЛ понад 200 років воювало з Московією.
показати весь коментар
18.08.2020 14:08 Відповісти
Это было почти 500 лет назад. Для 99% населения это забытое прошлое (и совершенно правильно), достаточно вспомнить как 300-500 лет назад резали друг друга европейские народы. Но последнюю сотню лет конфликтов на территории современной Белоруссии не было (ПМВ и ВМ не учитываем, так как там был внешний, совместный враг)
показати весь коментар
18.08.2020 14:58 Відповісти
У часы ВКЛ маскоускае княства было ворагам нумар адзiн, гэтыя войны падштурхнулi ВКЛ да утварэння разам з Каралеуствам Польскiм канфедэрацыi - Рэчы Паспалiтай. У час адной з такiх войн загiнула 50 адсоткау беларусау (на той час лiцьвiнау). Але войны не спылiся, пасля трох падзелау Рэсы Паспалiтай, амаль усе землi ВКЛ апынулiся у складзе расейскай iмперыi i як вынiк беларусы пазбавiлiся сваёй дзяржавы, мовы, культуры(рабавалi i вывозiлi усё, што маглi). Было дзве спробы аднавiць незалежнасць, але на жаль нiчога не атрымалася.
показати весь коментар
18.08.2020 15:02 Відповісти
Ты все правильно написал, но последние 100-150 лет конфликтов не было, следовательно свежих взаимных претензий нет. (я не планировал разбирать историю на 400-600 лет назад). Выше написал про европейские войны, которые СЕЙЧАС совершенно не мешают европейским странам проводить более-менее совместную политику и не выставлять территориальных притензий друг другу.
показати весь коментар
18.08.2020 15:10 Відповісти
Усе зрозуміло, хоч і написано білоруською мовою.
показати весь коментар
18.08.2020 17:41 Відповісти
Беда наша в том, что мы и свою историю практически не знаем, а историю соседей не знаем СОВСЕМ
показати весь коментар
18.08.2020 15:11 Відповісти
А невозможно знать все и про всех. Особенно с учетом того, как переписывают учебники истории каждые 20-30 лет. Да и не нужно особо углубляться в древность, достаточно ориентироваться в последних веках.
показати весь коментар
18.08.2020 15:15 Відповісти
Так мы и в последних веках не очень-то. Кто из нас знает кто такой Шандор Петефи или Христо Ботев? Благодаря мощнейшей промывке мозгов в сссре кроме Пушкина ни о ком и не слыхали
показати весь коментар
18.08.2020 15:26 Відповісти
https://censor.net/user/339415 - винторогий, ты чьих будешь ? Лугандонец или кацаПсина ?
показати весь коментар
18.08.2020 13:23 Відповісти
Молодцы!
показати весь коментар
18.08.2020 12:56 Відповісти
У 95го квартала появилась возможность трудоустроиться в Беларуси.
показати весь коментар
18.08.2020 12:58 Відповісти
ну тебе работник соевой ботофермы больше повезло чем им
показати весь коментар
18.08.2020 13:09 Відповісти
жуй свои зеленые сопли молча, если Бог мозгов не дал
показати весь коментар
18.08.2020 15:09 Відповісти
І як після цього розуміти більшість наших "митців", що постійно роблять висери про "іскусство внє палітікі"?!
показати весь коментар
18.08.2020 13:00 Відповісти
А хіба тут політика? Тут загальнолюдські цінності.
показати весь коментар
18.08.2020 13:02 Відповісти
Сильные люди
показати весь коментар
18.08.2020 13:00 Відповісти
То, что театр работать не будет, никак не повлияет на режим. Другое дело нефтеперерабатывающий завод, например.
показати весь коментар
18.08.2020 13:00 Відповісти
Капля камень точит. Это проявление массового сопротивления режиму. И чем больше, тем лучше. Этим чинушам нечем будет управлять, кроме ментов.
показати весь коментар
18.08.2020 15:06 Відповісти
Cміло, респект.
показати весь коментар
18.08.2020 13:01 Відповісти
сам ты смило..бестолочь)))
показати весь коментар
18.08.2020 13:11 Відповісти
То піди втопися
показати весь коментар
18.08.2020 13:18 Відповісти
Президент - без народа.
Директор - без коллектива.
Теперь так будет выглядеть вся Беларусь?
показати весь коментар
18.08.2020 13:02 Відповісти
Саботаж этим ***** по всем фронтам.Вчера его работяги открытым текстом послали на х...Евросоюз объявил персоной нон-гранта, пущай своими свиньями прикорытными управляет.
показати весь коментар
18.08.2020 15:26 Відповісти
Сусіди по краплі вичавлюють совок!
показати весь коментар
18.08.2020 13:02 Відповісти
"Виходимо!" - колектив театру Янки Купали подав заяви про звільнення в присутності міністра культури Білорусі Бондаря - Цензор.НЕТ 5879
показати весь коментар
18.08.2020 13:04 Відповісти
Совок всегда остается совком.
показати весь коментар
18.08.2020 13:08 Відповісти
У Луки - 80%.
Намальованих у місцевому цвк.
І у ***** намальовані.
показати весь коментар
18.08.2020 13:49 Відповісти
Трам-пам-пам-а еще добавь.
показати весь коментар
18.08.2020 14:17 Відповісти
только там проценты рисованные, а у нас 73% дебилов настоящие
показати весь коментар
18.08.2020 15:29 Відповісти
и это хуже для нас
показати весь коментар
18.08.2020 16:50 Відповісти
сейчас лукашенко должен выгнать всех тунеядцев в польшу.
показати весь коментар
18.08.2020 13:06 Відповісти
а кто это?
показати весь коментар
18.08.2020 13:14 Відповісти
Чтобы захватить власть нужны психопаты, много психопатов, а эти актеришки и муху не обидят.
показати весь коментар
18.08.2020 13:06 Відповісти
Щас театр возглавит Вадим Галыгин - потенциальный президент Беларуси.....
показати весь коментар
18.08.2020 13:06 Відповісти
Можу побажати білорусам - не втратити таку єдність, коли почнуться труднощі, та коли поллється бруд пропагандистської брехні, з фєдєрастових помийок, заради їх розділення та придушення, як то сталось зараз в Україні...
показати весь коментар
18.08.2020 13:14 Відповісти
Явно видно то, что "массовые протесты" начались после того, как Лукашенко (ранее морочивший голову хутину о союзном государстве) четко сказал, что он все 26 лет оберегал и развивал государственность и независимость Беларуси. И что это будет делать и дальше.
Похоже, что московия запустила проект управления и манипуляции массами Беларуси. И почти все протестующие, это молодежь до 25 лет. Это те, кто наиболее поддающиеся внушениям.
показати весь коментар
18.08.2020 13:37 Відповісти
Не схоже! А так воно і є! Я радий, що до декого доходить. Але дуже прикро, що доходить занадто пізно. І білорусам дійде та буде дуже пізно. І нам...
показати весь коментар
18.08.2020 13:40 Відповісти
До мене не те що "доходить". Я знаю про ці технології і бачу їх дію дуже задовго до подій в Біларусі. Не буду казати скільки років. Нами дуже давно управляють спецпроекти московії, наших олігархів і ще декого.
До речі, я вважаю, що професії політтехнологів у нас необхідно заборонити. У всякому випадку контролювати, чим вони займаються. Розкручування їми партій необхідно заборонити. У всякому випадку, що тільки держава має мати монополію, на політтехнології окремих питань. Наприклад для захисту держави від зовнішніх політтехнологій.
показати весь коментар
18.08.2020 13:58 Відповісти
Проблема в тому, що в нашій державі народ обирає в керівництво держави, хиторожопих цинічних примітивних злодіїв, а не державних діячів. А кожен народ має таку владу, як і сам народ. Бо кожна воша мріє, як дорветься до влади, запанувати у своїй сторонці над собі подібними. Болото.
показати весь коментар
18.08.2020 14:03 Відповісти
на жаль, на 110% відсотків це правда. правда й те, що самого совка в багатьох вже ніби і не видно, проте проглядається як він ще стирчить з одного місця, здебільше в тих кому за 60.
показати весь коментар
18.08.2020 16:36 Відповісти
Паустау увесь народ, усiх узростау - ад малога да старога.
показати весь коментар
18.08.2020 15:05 Відповісти
Влада білорусь в ООН та Раді Європи завжди голосували проти України.
показати весь коментар
18.08.2020 13:54 Відповісти
Я сказав не час. Гірший час для цього. Не наша гра. Грають не тільки білорусів, а і нас.
показати весь коментар
18.08.2020 13:57 Відповісти
Потерпеть беларусам, пока подохнет таракан? Так он живучий. Еще не одну тысячу в могилу сведет.
показати весь коментар
18.08.2020 15:07 Відповісти
При жестком переходе власти, у путина будет очень удобная ситуация для захвата Беларуси.
При переходе власти, будет период безвластия и неуправляемости, как это было при оккупации Крыма. И главнокомандующая домохозяйка.
При таком соседе нужно в первую очередь следить за безопасностью, а потом уже за демократией. Демократия это дело наживное. А если будет потеря государственности, то этот раз уже навсегда.
показати весь коментар
18.08.2020 13:23 Відповісти
То их просто ещё не обработали дубиналом. Что-то напомнило:
" открываю глаза. С верхних нар свисает нога в изношенной до предела, но все же туфле, а не казенном ботинке. Грязный блатной мальчик возникает передо мной и говорит куда-то вверх томным голосом *********.
- Скажи Валюше, - говорит он кому-то невидимому на верхних нарах, - что артистов привели...
Пауза. Потом хриплый голос сверху:
- Валюша спрашивает: кто они?
- Артисты из культбригады. Фокусник и два певца. Один певец харбинский.
Туфля зашевелилась и исчезла... Голос сверху сказал:
- Веди их.
Я продвинулся к краю нар. Три человека стояли под лампой: двое в бушлатах, один в вольной «москвичке». На лицах всех изображалось благоговение.
- Кто тут харбинский? - сказал голос.
- Это я, - почтительно ответил человек в бекеше.
- Валюша велит спеть что-нибудь.
- На русском? Французском? Итальянском? Английском? - спрашивал, вытягивая шею вверх, певец.
- Валюша сказал: на русском.
- А конвой? Можно негромко?
- Ничто... ничто... Вовсю валяй, как в Харбине.
Певец отошел и спел куплеты Тореадора. Холодный пар вылетал с каждым выдохом. Тяжелое ворчание, и голос сверху:
- Валюша сказал: какую-нибудь песню.
Побледневший певец пел:
Шуми, золотая, шуми, золотая,
Моя золотая тайга,
Ой, вейтесь, дороги, одна и другая,
В раздольные наши края...
Голос сверху:
- Валюша сказал: хорошо.
Певец вздохнул облегченно. Мокрый от волнения лоб дымился и казался нимбом вокруг головы певца. Ладонью певец вытер пот, и нимб исчез.
- Ну, а теперь, - сказал голос, - снимай-ка свою «москвичку». Вот тебе сменка!
Сверху сбросили рваную телогрейку.
Певец молча снял «москвичку» и надел телогрейку.
- Иди теперь, - сказал голос сверху. - Валюша спать хочет.
Харбинский певец и его товарищи растаяли в барачном тумане."
(С) Шаламов. "Тайга золотая".
показати весь коментар
18.08.2020 13:25 Відповісти
"- Не пойду я театр.
Разговаривают, разговаривают - контрреволюция одна".
показати весь коментар
18.08.2020 13:53 Відповісти
"Виходимо!" - колектив театру Янки Купали подав заяви про звільнення в присутності міністра культури Білорусі Бондаря - Цензор.НЕТ 3581
показати весь коментар
18.08.2020 13:55 Відповісти
 
 