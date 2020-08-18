"Виходимо!" - колектив театру Янки Купали подав заяви про звільнення в присутності міністра культури Білорусі Бондаря. ВIДЕО
Весь колектив театру Янки Купали в Мінську подав заяви про звільнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ролик "Известия".
"На відео видно, як люди тримають заяви над головою на знак солідарності зі звільненим за підтримку протестів керівником Павлом Латушком", - йдеться в коментарі до відео.
У Купалівському театрі завершилася зустріч з міністром культури Юрієм Бондарем, передає "Радіо Свобода". В результаті Бондар сказав: звільнення директора Латушка - право роботодавця, а театром тепер управлятиме представник міністерства.
Раніше Павло Латушко покинув пост генерального директора Національного академічного театру імені Я. Купали. Його звільнили за рішенням прем'єр-міністра і міністерства культури Білорусі.
Латушко став одним з перших керівників, який відкрито висловилися проти насильства в ході акцій протесту в Мінську і щодо затриманих громадян, не згодні з результатами виборів. 14 серпня він вийшов на акцію солідарності і на площі Незалежності в білоруській столиці заявив про необхідність притягнути до відповідальності силовиків, які виявили жорстокість.
Актори Купалівського театру випустили відеозвернення на підтримку протестувальників проти насильства. На будівлі театру з'явився біло-червоно-білий прапор.
Раніше Латушко працював міністром культури Білорусі, був послом Білорусі у Франції.
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Уйдёт один колхозник, придет другой - ничего не изменится, как в Армении.
Будут так же лизать жопу рабсии.
Поэтому плевать что там.
Это их право. И это нужно уважать, но принимать меры для безопасности страны при любом развитии ситуации.
Директор - без коллектива.
Теперь так будет выглядеть вся Беларусь?
Намальованих у місцевому цвк.
І у ***** намальовані.
Похоже, что московия запустила проект управления и манипуляции массами Беларуси. И почти все протестующие, это молодежь до 25 лет. Это те, кто наиболее поддающиеся внушениям.
До речі, я вважаю, що професії політтехнологів у нас необхідно заборонити. У всякому випадку контролювати, чим вони займаються. Розкручування їми партій необхідно заборонити. У всякому випадку, що тільки держава має мати монополію, на політтехнології окремих питань. Наприклад для захисту держави від зовнішніх політтехнологій.
При переходе власти, будет период безвластия и неуправляемости, как это было при оккупации Крыма. И главнокомандующая домохозяйка.
При таком соседе нужно в первую очередь следить за безопасностью, а потом уже за демократией. Демократия это дело наживное. А если будет потеря государственности, то этот раз уже навсегда.
" открываю глаза. С верхних нар свисает нога в изношенной до предела, но все же туфле, а не казенном ботинке. Грязный блатной мальчик возникает передо мной и говорит куда-то вверх томным голосом *********.
- Скажи Валюше, - говорит он кому-то невидимому на верхних нарах, - что артистов привели...
Пауза. Потом хриплый голос сверху:
- Валюша спрашивает: кто они?
- Артисты из культбригады. Фокусник и два певца. Один певец харбинский.
Туфля зашевелилась и исчезла... Голос сверху сказал:
- Веди их.
Я продвинулся к краю нар. Три человека стояли под лампой: двое в бушлатах, один в вольной «москвичке». На лицах всех изображалось благоговение.
- Кто тут харбинский? - сказал голос.
- Это я, - почтительно ответил человек в бекеше.
- Валюша велит спеть что-нибудь.
- На русском? Французском? Итальянском? Английском? - спрашивал, вытягивая шею вверх, певец.
- Валюша сказал: на русском.
- А конвой? Можно негромко?
- Ничто... ничто... Вовсю валяй, как в Харбине.
Певец отошел и спел куплеты Тореадора. Холодный пар вылетал с каждым выдохом. Тяжелое ворчание, и голос сверху:
- Валюша сказал: какую-нибудь песню.
Побледневший певец пел:
Шуми, золотая, шуми, золотая,
Моя золотая тайга,
Ой, вейтесь, дороги, одна и другая,
В раздольные наши края...
Голос сверху:
- Валюша сказал: хорошо.
Певец вздохнул облегченно. Мокрый от волнения лоб дымился и казался нимбом вокруг головы певца. Ладонью певец вытер пот, и нимб исчез.
- Ну, а теперь, - сказал голос, - снимай-ка свою «москвичку». Вот тебе сменка!
Сверху сбросили рваную телогрейку.
Певец молча снял «москвичку» и надел телогрейку.
- Иди теперь, - сказал голос сверху. - Валюша спать хочет.
Харбинский певец и его товарищи растаяли в барачном тумане."
(С) Шаламов. "Тайга золотая".
Разговаривают, разговаривают - контрреволюция одна".