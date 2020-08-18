Тіхановська записала нове звернення: "Одна людина тримає в страху країну вже 26 років". ВIДЕО

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська записала нове відеозвернення з нагоди дня народження свого чоловіка, політв'язня Сергія Тіхановського.

Політик нагадала, що її чоловіка затримали за сфабрикованою справою, щоб не допустити його участі у виборах президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Він був затриманий у Гродно, за звинуваченням у злочині, якого не скоював. За провокації спецслужб. Щоб він замовк і не брав участі у виборчій кампанії, його облили брудом", - зазначила вона.

Тіхановська зазначила, що пропаганда робить злочинців з патріотів. ДержЗМІ дають неправдиву інформацію і називають людей винними без суду.

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"Вся ця кричуща несправедливість і беззаконня показує нам, як працює ця гнила система. В якій одна людина все контролює. Одна людина тримає в страху країну вже 26 років. Одна людина вкрала у білорусів їхній вибір", - підкреслила кандидатка.

Тіхановська передала глядачам слова свого чоловіка.

"Мій чоловік Сергій Тіхановський просить, щоб я передала вам його слова. Він, і інші політв'язні, сидять. Але він просить, щоб ви не сиділи. Щоб ви не сиділи, а зробили все, щоб жити в країні для життя", - резюмувала вона.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, котрий перебуває на посаді з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили не менше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.