Тіхановська записала нове звернення: "Одна людина тримає в страху країну вже 26 років". ВIДЕО
Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська записала нове відеозвернення з нагоди дня народження свого чоловіка, політв'язня Сергія Тіхановського.
Політик нагадала, що її чоловіка затримали за сфабрикованою справою, щоб не допустити його участі у виборах президента, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Він був затриманий у Гродно, за звинуваченням у злочині, якого не скоював. За провокації спецслужб. Щоб він замовк і не брав участі у виборчій кампанії, його облили брудом", - зазначила вона.
Тіхановська зазначила, що пропаганда робить злочинців з патріотів. ДержЗМІ дають неправдиву інформацію і називають людей винними без суду.
"Вся ця кричуща несправедливість і беззаконня показує нам, як працює ця гнила система. В якій одна людина все контролює. Одна людина тримає в страху країну вже 26 років. Одна людина вкрала у білорусів їхній вибір", - підкреслила кандидатка.
Тіхановська передала глядачам слова свого чоловіка.
"Мій чоловік Сергій Тіхановський просить, щоб я передала вам його слова. Він, і інші політв'язні, сидять. Але він просить, щоб ви не сиділи. Щоб ви не сиділи, а зробили все, щоб жити в країні для життя", - резюмувала вона.
Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, котрий перебуває на посаді з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили не менше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.
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"...он сидит, но вы не сидите.." - так шо делать сестга ? пердеть и бегать..?
А вообщем " ..с днём рождения сергей..."
З.Ы. спич кагтавой ни о чём..
Ты еще над безногими посмейся - хихихи, как смешно, у него ног нету и бегать не может, давайте ему по башке врежем и убежим, хехе))
Очередная операция Московии скорее поглотить Беларусь.
Лука жестокий комуняка, последний диктатор Европы. Как хочется быть похожим на Сталина или Гитлера, или Путина. Превратил Беларусь в Северную Корея, пользуясь тем, что беларусы мягкие и терпилы.
А как же десятки других стран в Европе живут, даже его соседи - без жесткости" правильно тут подметили - веде себя как Чаушеску.