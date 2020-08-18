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Тіхановська записала нове звернення: "Одна людина тримає в страху країну вже 26 років". ВIДЕО

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська записала нове відеозвернення з нагоди дня народження свого чоловіка, політв'язня Сергія Тіхановського.

Політик нагадала, що її чоловіка затримали за сфабрикованою справою, щоб не допустити його участі у виборах президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Він був затриманий у Гродно, за звинуваченням у злочині, якого не скоював. За провокації спецслужб. Щоб він замовк і не брав участі у виборчій кампанії, його облили брудом", - зазначила вона.

Тіхановська зазначила, що пропаганда робить злочинців з патріотів. ДержЗМІ дають неправдиву інформацію і називають людей винними без суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіхановська найближчим часом повернеться до Білорусі, - її довірена особа Ковалькова

"Вся ця кричуща несправедливість і беззаконня показує нам, як працює ця гнила система. В якій одна людина все контролює. Одна людина тримає в страху країну вже 26 років. Одна людина вкрала у білорусів їхній вибір", - підкреслила кандидатка.

Тіхановська передала глядачам слова свого чоловіка.

"Мій чоловік Сергій Тіхановський просить, щоб я передала вам його слова. Він, і інші політв'язні, сидять. Але він просить, щоб ви не сиділи. Щоб ви не сиділи, а зробили все, щоб жити в країні для життя", - резюмувала вона.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, котрий перебуває на посаді з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили не менше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.

Автор: 

Білорусь (7931) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+15
Ты же слабая женщина, обстоятельства оказались выше тебя. Сиди уже и не позорься.
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18.08.2020 13:01
+14
Сегодня появилась информация от агента НАБУ о том, что задержание в Беларуси «вагнеровцев» - это была спецоперация СБУ, которую в итоге сорвали по указанию главы Офиса президента Андрея Ермака.

Государственная безопасность и оборона - прямая компетенция президента. Ермака назначал на должность Зеленский лично. Так что и отвечать за госизмену придется именно Владимиру Александровичу.

Если информация о госизмене Андрея Ермака из задержанными «вагнеровцами» подтвердится, то Зеленский может завершить свою каденцию раньше Лукашенко. Или же президент должен сдать Ермака прямо из кабинета главы ОП в следственный изолятор СБУ.

Ждем виддосики с пояснениями.
Время пошло !
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18.08.2020 13:01
+10
Я не кровожадный, но для добра белорусов, желаю им на себе испытать ,,братскую" помощь от кацапов, чтобы избавились от иллюзий.
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18.08.2020 13:05
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Здати кому, Москві? Він і так туди катається, а інші до влади не прийдуть.
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18.08.2020 14:22 Відповісти
" ..один человек держит страну в страхе.." -кто? имя сестга, имя !
"...он сидит, но вы не сидите.." - так шо делать сестга ? пердеть и бегать..?
А вообщем " ..с днём рождения сергей..."
З.Ы. спич кагтавой ни о чём..
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18.08.2020 14:22 Відповісти
смеяться над физическим недостатком человека - это такое убогое днище, ниже которого уже нет ничего.
Ты еще над безногими посмейся - хихихи, как смешно, у него ног нету и бегать не может, давайте ему по башке врежем и убежим, хехе))
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18.08.2020 14:34 Відповісти
Молодцы сябры, вы не одиноки и у вас свои петрушки найдутся. Запоете ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО.
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18.08.2020 14:32 Відповісти
болотная фея опять подала голосок. видать мордва приказала ей чтото пискнуть.
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18.08.2020 14:38 Відповісти
Ни рыба, ни мясо.... "Оппозиционерка " трусливая, блин, а туда - хочу власти. Уже не так страшно простой домашней хозяйке, желающей управлять такой сложной страной?!
Очередная операция Московии скорее поглотить Беларусь.
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18.08.2020 14:42 Відповісти
это девка! а наличие усов, лысины,инструмента, должности колхозного председателя, в Бялоруси не предполагает, что ты мужик - обычный п()дор подломаскальский...
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18.08.2020 15:07 Відповісти
до Жанны д'Арк ей.... как до Киева рачки !
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18.08.2020 16:07 Відповісти
а членин с кобой скоко сидели?), у нас даже йулька с юркой зону потоптать успели!))))
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18.08.2020 16:21 Відповісти
Напарница клоуна-пианиста, тоже любит стряпать видосики, ну прям два сапога - пара. Слабая колхозная женщина, решила стать президентом, смешно - правда???
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18.08.2020 18:13 Відповісти
Совсем не смешно будет когда эта ПАРА будет наперегонки стараться лизнуть россапог...
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18.08.2020 18:51 Відповісти
У нее на лбу написано: "не мучайте, усыпите меня.."
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18.08.2020 19:18 Відповісти
Трусливие лукадрища трудно найти политика . Кому Лукашенко батька тому Х--ло дядька , троллина ты фсбшная .
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18.08.2020 23:24 Відповісти
9-млн. нация. уже соврал. она не бабища а женщина, сразу видно ты из кацапии. и не удрала, а ее вывезли и выкинули в Литву.
Лука жестокий комуняка, последний диктатор Европы. Как хочется быть похожим на Сталина или Гитлера, или Путина. Превратил Беларусь в Северную Корея, пользуясь тем, что беларусы мягкие и терпилы.
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18.08.2020 23:34 Відповісти
Яка смілива жінка!
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18.08.2020 22:52 Відповісти
Да какой из неё на хрен президент, посмотрите на её физиономию, она наверное бывшая доярка, или свинарка???
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18.08.2020 23:15 Відповісти
ты в зеркало на свою посмотри , а потом на то что ты избрал .
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18.08.2020 23:25 Відповісти
Света , руководство к действию написал А Бабченко , читай -слушай и действуй .не тяните сопли . а то Цигана не прогоните .
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18.08.2020 23:28 Відповісти
да не цыган он, - а чеченец. посмотрите на его второго сына - восточное лицо, не славянское.
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18.08.2020 23:30 Відповісти
Циган - кличка . А вообще папа его - украинец с западной ( динарский средиземноморский тип лица внешность-черты оттуда ) а маман - беларуска . Украинцы тоже имеют много типов внешности .
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18.08.2020 23:35 Відповісти
"Один человек держит в страхе страну уже 26 лет." и он этим гордится. Вчера сказал: "Да, я жесткий, если бы я не был жестким - то Беларуси уже давно не было"

А как же десятки других стран в Европе живут, даже его соседи - без жесткости" правильно тут подметили - веде себя как Чаушеску.
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18.08.2020 23:29 Відповісти
как долго эту неприятную морду будут держать на странице?
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19.08.2020 07:14 Відповісти
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