На Донбасі зберігається режим тиші, порушень з боку найманців РФ не зафіксовано, - Міноборони. ВIДЕО

Станом на 12:00 у районі проведення операції Об'єднаних сил на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на традиційному брифінгу повідомив представник Міноборони полковник Максим Праута.

"Від початку поточної доби до опівдня на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ не зафіксовано. Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень", - сказав він.

Також Праута зазначив, що підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за противником і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

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