На Донбасі зберігається режим тиші, порушень з боку найманців РФ не зафіксовано, - Міноборони. ВIДЕО
Станом на 12:00 у районі проведення операції Об'єднаних сил на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на традиційному брифінгу повідомив представник Міноборони полковник Максим Праута.
"Від початку поточної доби до опівдня на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ не зафіксовано. Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень", - сказав він.
Також Праута зазначив, що підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за противником і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.
Топ коментарі
+3 Ksenia VB
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+2 Jura Dymyd
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Ну що, тепер норм стало?
В районе н\п Самсоново (вот, Донецкая область, Украина) атакована колона в\ч 45765 ВС РФ (382-й отдельный батальон морской пехоты. Место постоянной дислокации н\п Темрюк Краснодарский край, РФ). Подрыв фугаса большой мощности по пути следования. Потери противника уточняются.
В н\п Новоазовск (вот, Донецкая область,Украина) доставлено 8 тел, предположительно с места взрыва под н\п Самсоново. Принадлежность пока не установлена. Тела готовят на вывоз в РФ.
16.08.2020 г.
На боевых позициях противника в р\н н\п Гнутово (расстояние 17,51 км) зафиксировано три тентованных грузовика, выгружающих артиллерийский боезапас. Позицию занимают подразделения 45 обрсн ВС РФ, не имеющие в своем распоряжении артиллерии.
Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html