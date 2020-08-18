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На Донбасі зберігається режим тиші, порушень з боку найманців РФ не зафіксовано, - Міноборони. ВIДЕО

Станом на 12:00 у районі проведення операції Об'єднаних сил на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на традиційному брифінгу повідомив представник Міноборони полковник Максим Праута.

"Від початку поточної доби до опівдня на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ не зафіксовано. Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень", - сказав він.

Також Праута зазначив, що підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за противником і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Також читайте: З початку перемир'я на Донбасі найманці РФ не застосовували важке озброєння, - СЦКК

Автор: 

Міноборони (7374) Донбас (22356) Праута Максим (30) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+3
вони окопуються і готують наступ.
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18.08.2020 14:03
+2
На Донбассе сохраняется режим тишины, нарушений со стороны наемников РФ не зафиксировано, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8844На Донбассе сохраняется режим тишины, нарушений со стороны наемников РФ не зафиксировано, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9309
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18.08.2020 14:11
+2
Так хотіли прогнати Свинарчуків, що пустили замість них Клюєва, Портнова та Шарія.
Ну що, тепер норм стало?
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18.08.2020 14:15
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вони окопуються і готують наступ.
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18.08.2020 14:03 Відповісти
Ну наверное наши тоже без дела не сидят.
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18.08.2020 14:12 Відповісти
Хочуть приспати пильність і вдарити зненацька. Не розслабляйтеся.
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18.08.2020 14:06 Відповісти
На Донбассе сохраняется режим тишины/Украинское Приднестровье из горячего состояния переходит в холодное.
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18.08.2020 14:07 Відповісти
Так хотіли прогнати Свинарчуків, що пустили замість них Клюєва, Портнова та Шарія.
Ну що, тепер норм стало?
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18.08.2020 14:15 Відповісти
предлагаешь наградить Свинарчуков ?
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18.08.2020 15:49 Відповісти
все просто, кацапы решают, что делать с Беларусю....не тянут они два фронта
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18.08.2020 14:09 Відповісти
На Донбассе сохраняется режим тишины, нарушений со стороны наемников РФ не зафиксировано, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8844На Донбассе сохраняется режим тишины, нарушений со стороны наемников РФ не зафиксировано, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9309
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18.08.2020 14:11 Відповісти
Одни военспецы. Окопуються, а потом с криком ура. Аж скучно.
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18.08.2020 14:19 Відповісти
На Донбасі зберігається режим тиші, порушень з боку найманців РФ не зафіксовано, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2165
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18.08.2020 14:21 Відповісти
Не было или Не зафиксировано???? Звучит почти одинаково, а разница огромная.
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18.08.2020 15:01 Відповісти
"13.08.2020 г.

В районе н\п Самсоново (вот, Донецкая область, Украина) атакована колона в\ч 45765 ВС РФ (382-й отдельный батальон морской пехоты. Место постоянной дислокации н\п Темрюк Краснодарский край, РФ). Подрыв фугаса большой мощности по пути следования. Потери противника уточняются.
В н\п Новоазовск (вот, Донецкая область,Украина) доставлено 8 тел, предположительно с места взрыва под н\п Самсоново. Принадлежность пока не установлена. Тела готовят на вывоз в РФ.
16.08.2020 г.

На боевых позициях противника в р\н н\п Гнутово (расстояние 17,51 км) зафиксировано три тентованных грузовика, выгружающих артиллерийский боезапас. Позицию занимают подразделения 45 обрсн ВС РФ, не имеющие в своем распоряжении артиллерии.
Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html
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18.08.2020 16:30 Відповісти
 
 