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Проєкт "Без Цензури": Кравчук = Сивохо 2.0. Як старий агент Медведчука під шумок мирить нас із Росією. ВIДЕО

Чому не можна недооцінювати небезпеку Кравчука в ТКГ і як Росія руками першого українського президента працює над "впихуванням" нам ОРДЛО на своїх умовах? Дивіться у свіжому випуску "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

Детально згадуємо політичну біографію Леоніда Кравчука - як виходець з ідеологічних надр компартії СРСР у потрібний момент швидко переметнувся на інший бік. А потім волею долі та інтриг опинився біля керма країни, яку загнав в економічну прірву. Після чого працював пліч-о-пліч з Віктором Медведчуком у Верховній Раді, а нині роздає інтерв'ю про те, як треба миритися з "тією стороною".

Чим небезпечний Леонід Кравчук для України? Як політичні мумії з минулого намагаються поховати майбутнє незалежної України, легалізувавши ОРДЛО? І чому важливо вкрай серйозно ставитися до, здавалося б, найбільш маразматичних заяв так званих "сивочолих старців", яких запросили працювати в переговорному процесі по Донбасу?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти. Відвоюємо український Youtube разом!

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Нагадаємо, Леонід Кравчук 30 липня очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі.

Він обійняв цю посаду після того, як другий президент України Леонід Кучма склав із себе обов'язки глави делегації.

Кравчук, як і Кучма, виконуватиме обов'язки голови української делегації в ТКГ на громадських засадах.

Пізніше Кравчук, який очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі, заявив про готовність іти на компроміси заради закінчення війни.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Медведчук Віктор (1707) перемовини (2899) Донбас (22356) Сивохо Сергій (91) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+11
Точнее так: Кравчук- это тот же Сивохо, но в памперсе.
Проект "Без Цензуры": Кравчук = Сивохо 2.0. Как старый агент Медведчука под шумок мирит нас с Россией - Цензор.НЕТ 4368
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18.08.2020 14:31
+9
Проект "Без Цензуры": Кравчук = Сивохо 2.0. Как старый агент Медведчука под шумок мирит нас с Россией - Цензор.НЕТ 9301
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18.08.2020 14:35
+8
lдайте крачуку кравчучку і виставте на домбас
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18.08.2020 14:59
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Точнее так: Кравчук- это тот же Сивохо, но в памперсе.
Проект "Без Цензуры": Кравчук = Сивохо 2.0. Как старый агент Медведчука под шумок мирит нас с Россией - Цензор.НЕТ 4368
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18.08.2020 14:31 Відповісти
МАРАЗМ КРЕПЧАЛ
ПО КЛАВИШАМ УЖЕ ОПАЛО..
ВИАГРЫ СТОЛЬКО ПРИНИМАЛ..
А "ОННОЕ" НЕ ВСТАВАЛО
ВОВЧИК МАЛЕНЬКИЙ СЫНОК С ГОРЯ МАМЕ В КРИВОЖОПИСК ЗВОНИТ ШО ДЕЛАТЬ МАМУЛЯ ДАРАГАЯ КАК БЫТЬ ОНО опять в который раз... УПАЛО
МАМУЛЯ ЕМУ СОВЕТ ДАЛА ТЫ ДЕДОВ НАЙДИ... СОВЕТСКИХ... У НАС В СССР ДЕТЕЙ РОЖДАЛО ПОЛИТБЮРО С ЦК К ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДАТЕ И ГОДОВЩИНЕ..

Вот Леонид который тот тележкой и друган его Факир на час чем не молодцы с бородами ..и маразмом для тебя в самый раз
Они детей одним мизинцем делали и тут тебе помогут что да как.. не важно что вдогонку в Минск тебе придется два самолета с памперсами им вдогонку слать не важно главное процесс.... а рожать придется бабам....
а это уже сынок совсем тебя и как бы не касаемо....
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18.08.2020 14:49 Відповісти
Уважно слухаю Путіна, Лаврова, Козака, Гризлова. Відчуваю, що вони хочуть, щоб на Донбасі був мир, - Кравчук
Який мир, - на основі Конституції України? Чи "руській мір"?
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18.08.2020 16:53 Відповісти
В слове }{уйло 4 ошибки.
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18.08.2020 17:56 Відповісти
Интересно как получается Кравчук "мирит", Кравчук говно, - а тот кто его туда втащил, - вроде и ни при чем)
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18.08.2020 14:33 Відповісти
Маразм, а не статья.
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18.08.2020 14:34 Відповісти
"Журналисты" упорно продолжают материть молоток ударивший по голове а не того кто молоток держит.
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18.08.2020 14:34 Відповісти
У молотка одна сторона щоб забивати цвяхи, а друга сторона, щоб витягувати цвяхи. Я поважаю молоток, тому що він вміє визнавати свої помилки. Молоток мудріший за виборців Зе, які і дотепер не визнають свою тупість!Проект "Без Цензуры": Кравчук = Сивохо 2.0. Как старый агент Медведчука под шумок мирит нас с Россией - Цензор.НЕТ 7837
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18.08.2020 14:36 Відповісти
Проект "Без Цензуры": Кравчук = Сивохо 2.0. Как старый агент Медведчука под шумок мирит нас с Россией - Цензор.НЕТ 9301
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18.08.2020 14:35 Відповісти
Отож....ЧМО
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18.08.2020 14:39 Відповісти
Для вас лука - авторитет? А не кадзаб ли вы?
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18.08.2020 15:36 Відповісти
А в чем он не прав? Путин - *****, Зе-чмо.
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18.08.2020 20:42 Відповісти
щабыл пэпку-барыгу случайно?
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18.08.2020 20:46 Відповісти
Йде здача України фуйлу.
І нічого дивного в цьому немає.
Пристаркуватий пійонер Зеленський нічого окрім совка не знає.
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18.08.2020 14:38 Відповісти
Наворотили столько конспирологии, что получается, что "бок о бок с Виктором Медведчуком в Верховной Раде"" работали все, а отвечать только Кравчуку? Такая точка зрения отметает любое конструктивное предложение, которое исходит не от того, кто вам нравится. Это называется тенденциозностью, заангажированием, если нет более глубокого замысла.

Кому-то надо лечиться от мании подозрительности. Все должно иметь фактические доказательства. А домыслы - это не факты.
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19.08.2020 09:16 Відповісти
Это не журналистика, - это пропаганда с родни политрук- овской от КПСС. Цензор поддерживает партию ни войны ни мира/чем хуже, тем лучше!?
Всяким критиканам/кретинам, стратегам диванным.... следовало бы улавливать разницу между тупой митинговщиной&пропагандой, замешанной на ненависти, зависти и злой памяти, - и дипломатией.
Может выдвинем Путину ультиматум и по истечению срока объявил войну? Принудим Путина возратить ЛуганДон и Крым одним нашим желанием, бешенством и отсутствием здравого смысла!?
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18.08.2020 14:47 Відповісти
lдайте крачуку кравчучку і виставте на домбас
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18.08.2020 14:59 Відповісти
86,5 лет. Сидел бы уже дома.
Чёт вспомнились *кравчучки*.
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18.08.2020 15:35 Відповісти
А шо, у Кравчука и хороший момент был, как от подписание Беловежского соглашения. Это потом комсомольская пена повсплывала.
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18.08.2020 15:41 Відповісти
кравчукча комуняцкая мразота.
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18.08.2020 16:04 Відповісти
Парашенка = ЗЕ буратина
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18.08.2020 16:39 Відповісти
На доширак заработал?
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18.08.2020 18:45 Відповісти
..Ну як же , проторохтіти чверть години , і не ткнути пальцем у Порошенка ,, да Буткевич .!? Це ж поза гранню можливого . Кравчук гнида , але намаганя приклеїти до цієї гниди Пороха , який через рік ,розбігся у поглядах з мудачуківцями , і покинув їх партію ( на відміну від кравчучки ), робить гниду з тебе , Бодя . !! .
Привіт Маринці . !! Ви ,два сапога -пара .
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18.08.2020 17:12 Відповісти
согласен!! Кравчукуу его кравчучку и к чукчам на поселение!!
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18.08.2020 19:25 Відповісти
Кравчук всё правильно говорил, что подписанный дебильный Минский договор Порошенком, теперь приходится выполнять - ЭТО документ!, НО выполнять так, что бы не пострадали интересы Украины, И тут Украине нужно лавировать.
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19.08.2020 09:41 Відповісти
По-моему Кравчук придерживается правильного курса.Тут выбор такой: Украина+территорияОРДЛО-война или Украина-территорияОРДЛО+война. Те кто считает, что ОРДЛО когда-нибудь всё равно вернётся в Украину, должны понять, что чем дальше тянуть время, тем тяжелее будет возвращать жителям тех территорий осознание того, что они жители Украины, а не РФ. Вспомним про СМИ на тех территориях, образование, паспортизацию пр. А наши главари, которые твердили, что вот мы должны показать процветающую Украину и тогда они сами захотят вернуться, просто оказались клептоманами.
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19.08.2020 13:55 Відповісти
А последнее - это и есть самое главное, если не считать того, что и народ Украины почему-то приветствует всех этих неисправимых клептоманов, и поэтому все усилия такого реформатора как Саакашвили, доказавшего на примере Грузии, что всё можно исправить, была бы только политическая воля - превращаются в пустой звук.
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19.08.2020 14:03 Відповісти
И вот мой печальный прогноз по выборам в местные органы - опять у власти окажется ворьё, а Рух Нових Сил - 1,5%. Таков менталитет украинцев, и не жить нам а загнивать.
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19.08.2020 14:19 Відповісти
А чем Кучма был лучше?
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19.08.2020 16:29 Відповісти
 
 