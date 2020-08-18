Проєкт "Без Цензури": Кравчук = Сивохо 2.0. Як старий агент Медведчука під шумок мирить нас із Росією. ВIДЕО
Чому не можна недооцінювати небезпеку Кравчука в ТКГ і як Росія руками першого українського президента працює над "впихуванням" нам ОРДЛО на своїх умовах? Дивіться у свіжому випуску "Без цензури" з Богданом Буткевичем.
Детально згадуємо політичну біографію Леоніда Кравчука - як виходець з ідеологічних надр компартії СРСР у потрібний момент швидко переметнувся на інший бік. А потім волею долі та інтриг опинився біля керма країни, яку загнав в економічну прірву. Після чого працював пліч-о-пліч з Віктором Медведчуком у Верховній Раді, а нині роздає інтерв'ю про те, як треба миритися з "тією стороною".
Чим небезпечний Леонід Кравчук для України? Як політичні мумії з минулого намагаються поховати майбутнє незалежної України, легалізувавши ОРДЛО? І чому важливо вкрай серйозно ставитися до, здавалося б, найбільш маразматичних заяв так званих "сивочолих старців", яких запросили працювати в переговорному процесі по Донбасу?
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Нагадаємо, Леонід Кравчук 30 липня очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі.
Він обійняв цю посаду після того, як другий президент України Леонід Кучма склав із себе обов'язки глави делегації.
Кравчук, як і Кучма, виконуватиме обов'язки голови української делегації в ТКГ на громадських засадах.
Пізніше Кравчук, який очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі, заявив про готовність іти на компроміси заради закінчення війни.
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ПО КЛАВИШАМ УЖЕ ОПАЛО..
ВИАГРЫ СТОЛЬКО ПРИНИМАЛ..
А "ОННОЕ" НЕ ВСТАВАЛО
ВОВЧИК МАЛЕНЬКИЙ СЫНОК С ГОРЯ МАМЕ В КРИВОЖОПИСК ЗВОНИТ ШО ДЕЛАТЬ МАМУЛЯ ДАРАГАЯ КАК БЫТЬ ОНО опять в который раз... УПАЛО
МАМУЛЯ ЕМУ СОВЕТ ДАЛА ТЫ ДЕДОВ НАЙДИ... СОВЕТСКИХ... У НАС В СССР ДЕТЕЙ РОЖДАЛО ПОЛИТБЮРО С ЦК К ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДАТЕ И ГОДОВЩИНЕ..
Вот Леонид который тот тележкой и друган его Факир на час чем не молодцы с бородами ..и маразмом для тебя в самый раз
Они детей одним мизинцем делали и тут тебе помогут что да как.. не важно что вдогонку в Минск тебе придется два самолета с памперсами им вдогонку слать не важно главное процесс.... а рожать придется бабам....
а это уже сынок совсем тебя и как бы не касаемо....
Який мир, - на основі Конституції України? Чи "руській мір"?
І нічого дивного в цьому немає.
Пристаркуватий пійонер Зеленський нічого окрім совка не знає.
Кому-то надо лечиться от мании подозрительности. Все должно иметь фактические доказательства. А домыслы - это не факты.
Всяким критиканам/кретинам, стратегам диванным.... следовало бы улавливать разницу между тупой митинговщиной&пропагандой, замешанной на ненависти, зависти и злой памяти, - и дипломатией.
Может выдвинем Путину ультиматум и по истечению срока объявил войну? Принудим Путина возратить ЛуганДон и Крым одним нашим желанием, бешенством и отсутствием здравого смысла!?
Чёт вспомнились *кравчучки*.
Привіт Маринці . !! Ви ,два сапога -пара .