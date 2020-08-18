Проєкт "Без Цензури": Кравчук = Сивохо 2.0. Як старий агент Медведчука під шумок мирить нас із Росією. ВIДЕО

Чому не можна недооцінювати небезпеку Кравчука в ТКГ і як Росія руками першого українського президента працює над "впихуванням" нам ОРДЛО на своїх умовах? Дивіться у свіжому випуску "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

Детально згадуємо політичну біографію Леоніда Кравчука - як виходець з ідеологічних надр компартії СРСР у потрібний момент швидко переметнувся на інший бік. А потім волею долі та інтриг опинився біля керма країни, яку загнав в економічну прірву. Після чого працював пліч-о-пліч з Віктором Медведчуком у Верховній Раді, а нині роздає інтерв'ю про те, як треба миритися з "тією стороною".

Чим небезпечний Леонід Кравчук для України? Як політичні мумії з минулого намагаються поховати майбутнє незалежної України, легалізувавши ОРДЛО? І чому важливо вкрай серйозно ставитися до, здавалося б, найбільш маразматичних заяв так званих "сивочолих старців", яких запросили працювати в переговорному процесі по Донбасу?

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Нагадаємо, Леонід Кравчук 30 липня очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі.

Він обійняв цю посаду після того, як другий президент України Леонід Кучма склав із себе обов'язки глави делегації.

Кравчук, як і Кучма, виконуватиме обов'язки голови української делегації в ТКГ на громадських засадах.

Пізніше Кравчук, який очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі, заявив про готовність іти на компроміси заради закінчення війни.