14 025 130
"Тримайтеся, мужики. Важко буде - пришлю мішок-два бульби, фрукти, овочі, флягу-дві молока", - фермер-пенсіонер із Білорусі звернувся до робітників МТЗ і "Гомсільмаш". ВIДЕО
Фермер-пенсіонер з білоруського міста Чериков Могильовської області звернувся до робітників МТЗ і "Гомсільмаш" з проханням не здаватися і продовжувати страйк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пенсіонер пообіцяв допомогти в скрутну хвилину співробітникам цих підприємств.
"Звертаюся до робітників МТЗ і "Гомсільмашу" - я там працював у 80-х роках, - мужики, тримайтеся! Можу допомогти вам, якщо важко буде - пришлю мішок-два бульби, капусти, фрукти, овочі, яблука. Можу флягу молока, дві фляги молока", - каже чоловік, стоячи на своєму обійсті.
Топ коментарі
+28 Vladimir Soukhov
показати весь коментар18.08.2020 15:47
+20 саша паламарчук
показати весь коментар18.08.2020 15:49
+15 oleg1966
показати весь коментар18.08.2020 15:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тепер його маріонетка Пашинян влаштував горячий конфлікт із конкурентом кремля по нафті Азербайджаном.
https://twitter.com/antegotovina69 Ante Gotovina
https://twitter.com/antegotovina69 @antegotovina69
https://twitter.com/antegotovina69/status/1295708258322325510 41 хв
Сьогодні на мітингу в Мінську, один з протестантів розгорнув прапор ЄС, до нього відразу кинулись мітингуючі з вимогою , прибрати його, бо це є провокацією.
Мінсько-Хабаровські ходіння, це не революція, це пашинянізація політикуму.
В Белоруси уже созданы забастовочные комитеты и всем участвующим в забастовках, будут 0
выделять из фонда этих комитетов по 1500 евро, чтобы могли продержаться.
У них даже помогают бастующим собрать детей в школу, выделяют бастующим родителям на это средства.
Всё идет по польскому сценарию времён "Солидарности"
Ну менталитет с поляками и литовцами у белорусов один, все они восточные славяне, а вы примеряете на них российский сценарий.
Так что мешком бульбы помощь бастующим не ограничится.
Да майданов не было в вообще и никогда, все бы сидели как в том кацапском стишке "Моя хата с краю"