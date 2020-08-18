"Тримайтеся, мужики. Важко буде - пришлю мішок-два бульби, фрукти, овочі, флягу-дві молока", - фермер-пенсіонер із Білорусі звернувся до робітників МТЗ і "Гомсільмаш". ВIДЕО

Фермер-пенсіонер з білоруського міста Чериков Могильовської області звернувся до робітників МТЗ і "Гомсільмаш" з проханням не здаватися і продовжувати страйк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пенсіонер пообіцяв допомогти в скрутну хвилину співробітникам цих підприємств.

"Звертаюся до робітників МТЗ і "Гомсільмашу" - я там працював у 80-х роках, - мужики, тримайтеся! Можу допомогти вам, якщо важко буде - пришлю мішок-два бульби, капусти, фрукти, овочі, яблука. Можу флягу молока, дві фляги молока", - каже чоловік, стоячи на своєму обійсті.

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