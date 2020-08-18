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"Путін не став би винаходити способи нечесного голосування", - кремлівська пропагандистка Симоньян про "обнулення" Путіна і вибори в Білорусі. ВIДЕО

Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що Путін не тримається за владу і не стане фальсифікувати результати виборів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Симоньян заявила в ефірі пропагандистського шоу Соловйова.

"Лукашенко - не Путін жодного разу. Путін, як ми прекрасно розуміємо, ні за що не став би чіплятися за владу і залишатися президентом країни, народ якої його не підтримує. Він не став би заради цієї влади придумувати і винаходити якісь способи нечесного голосування", - заявила пропагандистка.

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Автор: 

Лукашенко Олександр (2655) пропаганда (2802) путін володимир (23827) росія (65223)


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Топ коментарі
+16
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18.08.2020 16:56
+14
Верим! Конечно бы не стал, как и те, которые чавкают с ним у одного корыта.
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18.08.2020 16:58
+14
"Путин не стал бы изобретать способы нечестного голосования". Конечно, не стал бы. Зачем изобретать то, что уже давно им изобретено и неоднократно проверено на практике?
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18.08.2020 16:59
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18.08.2020 16:56 Відповісти
https://habr.com/ru/post/515556/ математики довели, що результати голосування намальовані під конкретно задані зверху результати
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18.08.2020 21:13 Відповісти
Жена Цезаря выше подозрений!
Бывший муж Людмилы Путиной выше подозрений!
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18.08.2020 16:56 Відповісти
Шимонян шо ты армянка с еврейским замесом то куришь убогая..даже матюков не хватает чтобы как то реагировать на обнутых в *********...
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18.08.2020 17:03 Відповісти
убей бобриху спаси елку в тайге на сайберии.
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18.08.2020 16:58 Відповісти
Верим! Конечно бы не стал, как и те, которые чавкают с ним у одного корыта.
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18.08.2020 16:58 Відповісти
Дура.
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18.08.2020 16:58 Відповісти
Бобриха обыкновенная
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18.08.2020 18:49 Відповісти
Боброедка уже давно переплюнула Геббельса
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18.08.2020 16:59 Відповісти
та ну на..
Геббельс,образование -
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Боннский университет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Гейдельбергский университет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Фрайбургский университет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%86%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Вюрцбургский университет Учёная степеньдокторская степень

марго - Окончила факультет журналистики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Кубанского государственного университета и Школу телевизионного мастерства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимира Познера .(фактически ПТУ)
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18.08.2020 17:07 Відповісти
Геббельс мав фізичну ваду і змушений був більше вчитись.
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18.08.2020 17:12 Відповісти
"Путин не стал бы изобретать способы нечестного голосования". Конечно, не стал бы. Зачем изобретать то, что уже давно им изобретено и неоднократно проверено на практике?
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18.08.2020 16:59 Відповісти
А налетчице Трешаковой кто засадил вертикаль власти и подсунул бОмажку про обнуление?
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18.08.2020 18:03 Відповісти
Патамуша уже изобрел))
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18.08.2020 16:59 Відповісти
1) 126% из 100 возможных
2) запрет собраний и свободного волеизьявления граждан
3) расширение и раздувание внутреннего силового блока
4) полное подавление и искоренение оппозиции
5) физическое уничтожение конурентов(Немцов)
6) обнуление сроков и попытки провластнызх партий протолкнуть "царствование"
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18.08.2020 17:00 Відповісти
Светлана Тихановская - "Я повторюсь: мы не хотим крови, мы не хотим никакой плошчи (площади), никакого майдана. Это только от него звучит. Ни от одного из нас слова «война» и «майдан» не звучали".

"
Как вы относитесь к декоммунизации?
Де… Чему?
К декоммунизации.
Мне очень стыдно, но я не знаю, что это такое." ,- интервью лента сру
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18.08.2020 17:01 Відповісти
Во трэш,во жесть
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18.08.2020 17:01 Відповісти
Ну, конечно. Он не такой!
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18.08.2020 17:01 Відповісти
Да правильно она говорит, просто бы заменили бюлетени и показали бы 146% ))
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18.08.2020 17:01 Відповісти
за нього б все зробили такі сявки, як ти
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18.08.2020 17:03 Відповісти
Історично кацапи завжди були просто звичайним царським бидлом, лінькуватим, туповатим - там обнулятись можна вічно.
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18.08.2020 17:03 Відповісти
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18.08.2020 17:03 Відповісти
я пропустил - ей успели показать болт в прямом эфире,как т.н."соловьёву" ?
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18.08.2020 17:03 Відповісти
Она женШШина вАсточная, ей смугленького нужно, а в тот момент такого под рукой ни у кого не нашлось "Путін не став би винаходити способи нечесного голосування", - кремлівська пропагандистка Симоньян про "обнулення" Путіна і вибори в Білорусі - Цензор.НЕТ 4613
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18.08.2020 19:07 Відповісти
Схера что то изобретать, на раше их просто совершенствуют
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18.08.2020 17:07 Відповісти
Горькая правда в том что кацапы действительно голосуют за Путина.
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18.08.2020 17:09 Відповісти
А що там гіркого, не треба щоб там до влади прийшов розумний політик, нехай буде клептократ.
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18.08.2020 17:14 Відповісти
Самое большое количество голосов у него отнимают коммунисты со своей армией пенсионеров.
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18.08.2020 17:17 Відповісти
Не розуміють люди, що нові яхти Ротенберга росії на пользу, совок.
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18.08.2020 17:18 Відповісти
"Путін не став би винаходити способи нечесного голосування", - кремлівська пропагандистка Симоньян про "обнулення" Путіна і вибори в Білорусі - Цензор.НЕТ 9663
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18.08.2020 17:12 Відповісти
"Путін не став би винаходити способи нечесного голосування", - кремлівська пропагандистка Симоньян про "обнулення" Путіна і вибори в Білорусі - Цензор.НЕТ 6690
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18.08.2020 17:14 Відповісти
🤣🤣🤣😭🤮
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18.08.2020 17:17 Відповісти
Но проценты дописывать что бы была победище это уж обязательно. ( это я про пукина).. ему же 60-65% этого не достаточно.
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18.08.2020 17:17 Відповісти
Все всё понимают, но холуи ещё и на лбу у себя пишут то, что все и так понимают.
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18.08.2020 17:29 Відповісти
так глубоко лизнула,что аж запах говна пуйла просочился через экран телевизора.
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18.08.2020 17:38 Відповісти
Монитор хоть не придется менять?
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18.08.2020 17:50 Відповісти
Тебе бы надо
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18.08.2020 18:11 Відповісти
монитор поплавило
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18.08.2020 18:15 Відповісти
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18.08.2020 23:05 Відповісти
Да, да, да... 146%%
Знаем, плавали
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18.08.2020 17:39 Відповісти
о ***** в прошедшем времени )
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18.08.2020 17:39 Відповісти
Ее слова могут иметь смысл только в контексте того, что нынче соперников у него нет, и даже если бы выборы произошли завтра, он набрал бы большинство.
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18.08.2020 17:41 Відповісти
Ла-ла-ла,ла-ла ла ла
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18.08.2020 17:41 Відповісти
Хочется еще раз послушать притчу о распятом мальчике.
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18.08.2020 17:49 Відповісти
"Путін не став би винаходити способи нечесного голосування", - кремлівська пропагандистка Симоньян про "обнулення" Путіна і вибори в Білорусі - Цензор.НЕТ 3413"Путін не став би винаходити способи нечесного голосування", - кремлівська пропагандистка Симоньян про "обнулення" Путіна і вибори в Білорусі - Цензор.НЕТ 2145
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18.08.2020 18:49 Відповісти
Бобры захватили телефон и телеграф.
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18.08.2020 19:13 Відповісти
Смешно.
"Да, 100%. Да, не вопрос. Да."
По-моему, все же путя им переплачивает, они уже стали спустя рукава работать, без огонька, зажрались.
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18.08.2020 23:54 Відповісти
эта армянская соска ***** сосет, или только пытается поднять стручок ботоксного недоноска?
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19.08.2020 05:59 Відповісти
 
 