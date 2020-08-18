"Путін не став би винаходити способи нечесного голосування", - кремлівська пропагандистка Симоньян про "обнулення" Путіна і вибори в Білорусі. ВIДЕО
Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що Путін не тримається за владу і не стане фальсифікувати результати виборів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Симоньян заявила в ефірі пропагандистського шоу Соловйова.
"Лукашенко - не Путін жодного разу. Путін, як ми прекрасно розуміємо, ні за що не став би чіплятися за владу і залишатися президентом країни, народ якої його не підтримує. Він не став би заради цієї влади придумувати і винаходити якісь способи нечесного голосування", - заявила пропагандистка.
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+16 буков
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+14 Vladimir Novosolov #445955
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Жена Цезаря выше подозрений!
Бывший муж Людмилы Путиной выше подозрений!
Геббельс,образование -
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Боннский университет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Гейдельбергский университет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Фрайбургский университет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%86%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Вюрцбургский университет Учёная степеньдокторская степень
марго - Окончила факультет журналистики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Кубанского государственного университета и Школу телевизионного мастерства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимира Познера .(фактически ПТУ)
2) запрет собраний и свободного волеизьявления граждан
3) расширение и раздувание внутреннего силового блока
4) полное подавление и искоренение оппозиции
5) физическое уничтожение конурентов(Немцов)
6) обнуление сроков и попытки провластнызх партий протолкнуть "царствование"
"
Как вы относитесь к декоммунизации?
Де… Чему?
К декоммунизации.
Мне очень стыдно, но я не знаю, что это такое." ,- интервью лента сру
Знаем, плавали
"Да, 100%. Да, не вопрос. Да."
По-моему, все же путя им переплачивает, они уже стали спустя рукава работать, без огонька, зажрались.