"Путін не став би винаходити способи нечесного голосування", - кремлівська пропагандистка Симоньян про "обнулення" Путіна і вибори в Білорусі. ВIДЕО

Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що Путін не тримається за владу і не стане фальсифікувати результати виборів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Симоньян заявила в ефірі пропагандистського шоу Соловйова.

"Лукашенко - не Путін жодного разу. Путін, як ми прекрасно розуміємо, ні за що не став би чіплятися за владу і залишатися президентом країни, народ якої його не підтримує. Він не став би заради цієї влади придумувати і винаходити якісь способи нечесного голосування", - заявила пропагандистка.

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