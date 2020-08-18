"Вертушка була і дві сушки 25-ті. Підтверджені. Нагороду особисто Сурков вручав", - оператор ПЗРК із ПВК Вагнера розповів про свою участь у війні на Донбасі. АУДIО

Вдала спецоперація СБУ дала можливість отримати інформацію про участь російської ПВК Вагнера в бойових діях на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українська журналістка Яніна Соколова опублікувала аудіозаписи, на яких російські найманці розповідають про свою участь в бойових діях для того, щоб завербуватися для нових військових операцій. У ролі вербувальників були офіцери української спецслужби.

Практично повне резюме вдалося отримати, як мінімум, на трьох членів ПВК - Дениса Харитонова, Сергія Щербакова і Олександра Сидорова.

Один з них - Харитонов, причетний до атаки на український вертоліт і два літаки СУ-25.

"З 14-року на Україні в складі батальйону "Степ" працював у Дмитрівці командиром розрахунку ПЗРК. Потім командиром взводу ПЗРК. Здійснював кілька пострілів. Є у мене настріл - три одиниці техніки. З ПЗРК з "Голки" стріляв. Вертушка була і дві сушки 25-ті. Підтверджені", - говорить Харитонов.

Крім того, Харитонов розповів, що підготовку проходив в 22-й бригаді, яка базується в Ростовській області, а нагороди за участь в бойових діях на Донбасі йому вручав у Кремлі Владислав Сурков.

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"За вертушку я отримав за заслуги перед вітчизною другого ступеня. І потім за південні операції в Пісках я отримав вже першого ступеня ... Коли я зайшов - зайшов штурмовиком. Потім перенавчитися в 22-й бригаді на ПЗРК і зайшов ПЗРКашніком ... Відпрацював одну відрядження в ПЗРК в Дмитрівці. Потім в серпні я зайшов в складі іншого підрозділу - "Амур". Ми брали участь у визволенні Луганська, аеропорту Луганська, Хрящуватого, Комісарівки. Там я вже працював як командир взводу ПЗРК. Наступний візит я вже працював старшиною роти на броні ... Державні нагороди у мене - одна за взяття Пальміри і одна за вертушки в Луганську. Одна вручалася в Москві, в Кремлі, а друга, яка за Пальміру, у нас в конторі. По виходу з Сирії ", - розповідає на записах Харитонов.





