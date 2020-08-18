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"Вертушка була і дві сушки 25-ті. Підтверджені. Нагороду особисто Сурков вручав", - оператор ПЗРК із ПВК Вагнера розповів про свою участь у війні на Донбасі. АУДIО

Вдала спецоперація СБУ дала можливість отримати інформацію про участь російської ПВК Вагнера в бойових діях на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українська журналістка Яніна Соколова опублікувала аудіозаписи, на яких російські найманці розповідають про свою участь в бойових діях для того, щоб завербуватися для нових військових операцій. У ролі вербувальників були офіцери української спецслужби.

Практично повне резюме вдалося отримати, як мінімум, на трьох членів ПВК - Дениса Харитонова, Сергія Щербакова і Олександра Сидорова.

Один з них - Харитонов, причетний до атаки на український вертоліт і два літаки СУ-25.

Вертушка була і дві сушки 25-ті. Підтверджені. Нагороду особисто Сурков вручав, - оператор ПЗРК із ПВК Вагнера розповів про свою участь у війні на Донбасі 01

"З 14-року на Україні в складі батальйону "Степ" працював у Дмитрівці командиром розрахунку ПЗРК. Потім командиром взводу ПЗРК. Здійснював кілька пострілів. Є у мене настріл - три одиниці техніки. З ПЗРК з "Голки" стріляв. Вертушка була і дві сушки 25-ті. Підтверджені", - говорить Харитонов.

Крім того, Харитонов розповів, що підготовку проходив в 22-й бригаді, яка базується в Ростовській області, а нагороди за участь в бойових діях на Донбасі йому вручав у Кремлі Владислав Сурков.

Також читайте: Спецоперацію із затримання терористів ПВК "Вагнер" ​​провалили через витік інформації з України, - Бутусов

"За вертушку я отримав за заслуги перед вітчизною другого ступеня. І потім за південні операції в Пісках я отримав вже першого ступеня ... Коли я зайшов - зайшов штурмовиком. Потім перенавчитися в 22-й бригаді на ПЗРК і зайшов ПЗРКашніком ... Відпрацював одну відрядження в ПЗРК в Дмитрівці. Потім в серпні я зайшов в складі іншого підрозділу - "Амур". Ми брали участь у визволенні Луганська, аеропорту Луганська, Хрящуватого, Комісарівки. Там я вже працював як командир взводу ПЗРК. Наступний візит я вже працював старшиною роти на броні ... Державні нагороди у мене - одна за взяття Пальміри і одна за вертушки в Луганську. Одна вручалася в Москві, в Кремлі, а друга, яка за Пальміру, у нас в конторі. По виходу з Сирії ", - розповідає на записах Харитонов.

Вертушка була і дві сушки 25-ті. Підтверджені. Нагороду особисто Сурков вручав, - оператор ПЗРК із ПВК Вагнера розповів про свою участь у війні на Донбасі 02

росія (65223) Донбас (22356) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+70
Именно, только не прошляпили, а умышленно передали врагу.
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18.08.2020 18:07
+50
Це тих, що бубочка-сцикуновна з дЄрьмаком прошляпили?
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18.08.2020 18:04
+49
ему с рук сошла игра хером по клавишам, "термос" вместо Томос, Украина, как актриса немецкого порнофильма, эбанитовые палочки, Оманская эпопея, полностью замешанная на пестеже за счет его унылой марухи и, главное, смерть Ярослава Журавеля на его личном контроле. Кузьме - Героя Украины... Морпеху - контроль и молчание
Я презираю эту мразь в роли президента.
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18.08.2020 18:24
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Це тих, що бубочка-сцикуновна з дЄрьмаком прошляпили?
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18.08.2020 18:04 Відповісти
Именно, только не прошляпили, а умышленно передали врагу.
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18.08.2020 18:07 Відповісти
Чи зійде це їм з рук?
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18.08.2020 18:10 Відповісти
ему с рук сошла игра хером по клавишам, "термос" вместо Томос, Украина, как актриса немецкого порнофильма, эбанитовые палочки, Оманская эпопея, полностью замешанная на пестеже за счет его унылой марухи и, главное, смерть Ярослава Журавеля на его личном контроле. Кузьме - Героя Украины... Морпеху - контроль и молчание
Я презираю эту мразь в роли президента.
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18.08.2020 18:24 Відповісти
А я ставлюсь з презирством до мого рідного українського народу, який не тільки обрав цю підлоту на посаду Президента, але ж і продовжує його гаряче підтримувати. Що в голові українців?
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18.08.2020 19:33 Відповісти
Я презираю эту мразь в роли президента.
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18.08.2020 21:52 Відповісти
Образец " умышленно передали врагу" - это когда порошенко планово вывел ВСУ из Дебальцево и сдал город врагу.
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18.08.2020 21:28 Відповісти
кацапе і тут тобі порох в штани нагадив?
вали напуй звідси на свою лента.сру тут не подають.
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18.08.2020 21:54 Відповісти
Порох тебе в мозги нагадил.
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18.08.2020 22:09 Відповісти
А ты отказывался нибось выходить из Дебальцево и хотел в касках 45 года и нищей армией отбить вторжение РФ? Или где ты был герой в это время? Твоя Бубочка поотводила войска с занятых позиций добровольно без боя если что, безмозглая Зебизянка.
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18.08.2020 22:37 Відповісти
кому ты отвечаешь? он то амереканец то украинец а на поверку будет кацап с мокшандии.
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18.08.2020 23:53 Відповісти
"нибось..." - такие слова у вас в мокшандии распространены.
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19.08.2020 08:00 Відповісти
Из под впн вещаешь?
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19.08.2020 08:11 Відповісти
What state are you from?
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19.08.2020 09:58 Відповісти
Это все что ты смог перднуть по теме лаптеногий?))) Я до тебе тепер виключно рідною мовою буду звертатись, понапружуйся ще з перекладачем
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19.08.2020 10:39 Відповісти
Лаптеногий, рідною українською мовою потрібно писати "буду звертатися", а не "буду звертатись".
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19.08.2020 11:21 Відповісти
Ти про Дебальцево не відповів, хотів штурмом брати, а тебе вивели "герою"?
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19.08.2020 12:07 Відповісти
Рідною українською мовою потрібно писати "буду звертатися", а не "буду звертатись". Понапружуйся ще з перекладачем.
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19.08.2020 12:19 Відповісти
Підвис Чепушило?)))
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19.08.2020 12:28 Відповісти
Слово "чепушило" з лексикону російського языка і вживається в мокшандії, походить від слова "чепуха". В рідній українській мові таких слів немає. Понапружуйся ще з перекладачем.
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19.08.2020 13:42 Відповісти
Так я до тебе звертався, а не до українця всеж логічно. Ти бачу експерт по мокшандії. Так що по Дебальцево? Чекаю історію як ти його звільняв, а тобі не дали
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19.08.2020 14:48 Відповісти
Твої слова: "Я до тебе тепер виключно рідною мовою буду звертатись", а слово "чепушило" з лексикону російського языка і вживається в мокшандії, походить від слова "чепуха". В рідній українській мові таких слів немає. Правопис часток: "все ж" потрібно писати окремо, а не разом "всеж", як ти. Понапружуйся ще з перекладачем.
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19.08.2020 15:09 Відповісти
Никто не шляпил - это тупо предательство
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18.08.2020 18:27 Відповісти
Не прошляпили, а не дали зіпсувати обмін. Там ще таксистів було не набрали під вагнерівців.
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18.08.2020 18:33 Відповісти
Зебіли страшніші ніж тітушки бо їх до**я.
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18.08.2020 19:02 Відповісти
С таким же успехом могли сдать Бакланов или Бурба
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18.08.2020 20:23 Відповісти
Это все очень важные записи, после прослушивания такого же правдивого радиоперехвата СБУ голландский суд этой весной вычеркнул из числа подозреваемых в уничтожении МН17 Безлера.
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18.08.2020 18:09 Відповісти
"...суд этой весной вычеркнул из числа подозреваемых в уничтожении МН17 Безлера."
Значит он не был участником, в чем здесь проблема?
А этот перехват правдивый и фамилии установлены.
И тот перехват был правдивым, просто суд решил, что Безлер не фигурант, только и всего.
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18.08.2020 18:16 Відповісти
До ватного бабуїна не дійде, в нього інше пойняття про суд.
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18.08.2020 18:20 Відповісти
Само собой, представленный нам и суду перехват был правдивым, только дату к нему приделали другую и обрезали конец. Безлер на допросе в суде пояснил, что военные самолеты сбивал и перехват как раз касается сбитого им штурмовика, а СБУ его прилепило к МН17, как доказательство. Помните: "Птичка упала за терриконом?"
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18.08.2020 19:55 Відповісти
Птичка упала за терриконом это не безлер, а гиркин... И касалось именно Боинга... "Единожды совравший, кто тебе поверит?"(с) Так зачем врешь???
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18.08.2020 21:18 Відповісти
Чего? лошарик и не врет?)))) Ты дурак или притворяешься?)) Ты зачем мне эту мерзость подсовываешь?) Я задал конкретный вопрос... Ты зачем врешь??? Ты не спутал, ты сознательно СОВРАЛ... твой лошарик врет по схеме 60 на 40, а ты не выдержал и соврал СРАЗУ...
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18.08.2020 21:43 Відповісти
Натурально булькаешь, как пачка дрожжей в сортирной яме. Ты больше крупных букв и восклицательных знаков употребляй, еще умнее станешь.
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18.08.2020 22:06 Відповісти
Туп вы батенька, а туда-же в коментаторы...
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18.08.2020 18:21 Відповісти
"Вертушка была и две сушки 25-е. Подтвержденные. Награду лично Сурков вручал", - оператор ПЗРК из ЧВК Вагнера рассказал о своем участии в войне на Донбассе - Цензор.НЕТ 7636
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18.08.2020 18:11 Відповісти
А ЧТО ВАС ВСЕХ УДИВЛЯЕТ КОЛОТИТ НЕЧИСТЬ КОИМИ ЕСТЬ ЗЕЛЕНСКИЙ И ЕРМАК И ИХ БАНДА БЕСОВСКАЯ ЗАВТРА 19 АВГУСТА ЯБЛОЧНЫЙ СПАС 1991 ГОД ГКЧП МОСКВА ПОПЫТКА ПЕРЕВОРОТА И ХУНТЫ В СССР СТАРЫМИ МАРАЗМАТИКАМИ ИТОГ РАЗВАЛ СОЮЗА... вот чертей и крутит на всякие пакости...
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18.08.2020 18:21 Відповісти
Та кака разніца? Головнокомандувач армії боїться, в тому числі своєї ))
А в Ірані літак збили якраз коли бубочка в Омані "відпочивав" з ФСБ. Совпадєніє? Не думаю ))
Йому показали, що може трапитися. Тепер це - консерва, яка ще відкриється.
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18.08.2020 18:18 Відповісти
Вважаєте їі досі не відкритою? Мені сдається що вона вже вибухнула, та заляпала все навкруги своїм бридким вмістом, якщо країна и це з'їсть, я вже не знаю що ще треба зробити, разом з #уйлом провести на майдані день росіянського победобесія хіба що......
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18.08.2020 20:22 Відповісти
Руський тішиться, що його нагороджує чеченський збоченець Сурков, не дивно що їх стільки за Гітлера воювало.
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18.08.2020 18:18 Відповісти
Ермак, не только сорвал операцию, но и сдал лешгендированого офицера "Шамана" и всю сеть.
Это не что иное, как ПРЕДАТЕЛЬСТВО. Ермак должен сесть, не больше ни меньше, а если бубочка будет кочевряжиться, то тоже сядит.
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18.08.2020 18:22 Відповісти
сидят два рыбака на необитаемом острове, рыбу ловят, про бабу мечтают. Вдруг у одного клюнуло! Вытаскивает - русалка. Снял с крючка и выкинул в воду. Второй вздернул брови, мол, ты шо... а выловивший развел руками, мол, а как...
Я к тому, что думаем мы одинаково и даже идею за хвост поймали. Только я вот развожу руками...
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18.08.2020 19:21 Відповісти
Так Ви ж тільки подумайте, хто воно таке ?
Які його обов*язки і посада ?
А воно скрізь їздить і все вирішує та озвучує.
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19.08.2020 06:49 Відповісти
Свору предателей Украины возглавляет и покрывает лично Зеленский: доказательства

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Предательство на самом верху: президент Зеленский уволил начальника ГУР МО Бурбу за требование расследовать провал операции по захвату «вагнеровцев», отложенной главой ОП Ермаком.
Об этом https://www.facebook.com/butusov.yuriy пишет сегодня в Фейсбуке известный журналист, главред издания «Цензор.Нет» и общественный активист Юрий Бутусов.
Служба безопасности Украины обязана открыть расследование по статье государственная измена, а Верховная Рада обязана создать следственную комиссию по проверке причастности президента Владимира Зеленского и его ближайшего окружения к утечке информации, к срыву секретной операции СБУ и ГУР МО по задержанию террористов в Беларуси. Но в скандале оказалось замешано высшее руководство страны.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба, который потребовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, сразу после своего заявления был… уволен указом Зеленского! Таким образом, президент Украины этим увольнением скрыл высокопоставленных должностных лиц от прохождения проверки и уголовного дела.
«Цензор.Нет» установил картину происшедшего, исходя из данных наших источников в правоохранительных органах и опубликованной информации в СМИ.
Цель сорванной операции украинских спецслужб сегодня можно назвать. Более года назад была начата операция по розыску и задержанию 28 террористов, проживающих в РФ (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), с целью обеспечить правосудие и пополнить «обменный фонд» для проведения обмена пленными, который блокирует Россия. В составе группы планировали задержать - двух террористов, причастных к уничтожению «Боинга» МН-17 под Торезом; одного террориста, причастного к уничтожению Ил-76 в Луганском аэропорту; одного террориста, причастного к уничтожению АН-26 близ Луганска. 9 террористов из 28 были гражданами Украины, и использовали украинские паспорта. 11 человек из группы уже находились в базе розыска «Миротворец».
Группу в СМИ назвали «вагнеровцы», но в реальном «Вагнере» большинство из них не служили. Они были наемниками, которым все равно за кого воевать.
В ходе вербовки наемников они дали подробные показания на видео о своих преступлениях на территории Украины - они хвастались, думая, что показывают уровень своей «квалификации».
Украинские спецслужбы обнаружили террористов. Затем предложили им выгодную работу от имени российской частной военной компании «МАР», созданной в 2014-м в Санкт-Петербурге для вербовки наемников для войны против Украины, но закрытой учредителями в 2018-м году. Работа - охрана нефтяных вышек в Венесуэле, откуда террористам поступило приглашение. Набрали группу из 33 человек (кроме 28 террористов были и случайные люди).
Согласно плану, водитель Геннадий Кумпан должен был перевезти всю группу 24 июля из Москвы прямо в Минский аэропорт, не задерживаясь в Беларуси ни на один час, откуда они должны были 25 июля вылететь рейсом Минск - Стамбул в Турцию.
Самолет по определенным причинам приземлился бы в Украине, террористы были бы задержаны, а пассажиры и экипаж смогли бы быстро продолжить полет.
«Цензор.Нет» частично восстановил хронологию событий:
1. 24 июля начальник ГУР МО Василий Бурба совместно с первым зампредом СБУ Русланом Баранецким прибыли к президенту для доклада о проведении финальной части операции и скором вылете террористов из Минска. В кабинете на совещании вместе с Зеленским присутствовали: глава Офиса президента Андрей Ермак, первый заместитель секретаря СНБО - глава комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец, секретарь президента Мария Левченко.
По данным источников издания, на совещании глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что операцию необходимо перенести. Ермак сослался на переговоры с Дмитрием Козаком, помощником президента РФ Путина, что задержание террористов помешает началу очередного перемирия на Донбассе 27 июля.
Руководители спецслужб сказали, что террористы уже в пути, зарегистрированы на рейс, и приостановка операции может привести к полному провалу. Операция готовилась больше года и связана с задержанием террористов, которые находились в розыске в Украине, и представляют интерес для правосудия Нидерландов, что никак не связано с Минским процессом.
Однако Зеленский поддержал Ермака и дал приказ СБУ и ГУР МО захват террористов приостановить, а операцию перенести на 30 июля, чтобы было удобней объясняться с Москвой.
2. 25 июля на рейс Минск-Стамбул не явилось сразу 33 зарегистрированных пассажира. Они заселились в один из санаториев с приказом ждать нового вылета.
3. Вылет был назначен на 30 июля. Однако 29 июля спецслужбы Беларуси внезапно задержали всю группу накануне вылета. Действовавший на тот момент президент Лукашенко заявил, что цель группы - участие в массовых беспорядках на выборах в Беларуси 9 августа.
4. 31 июля Генпрокуратура Украины направляет представление прокуратуре Беларуси с просьбой об экстрадиционном аресте задержанных и выдаче их в Украину. Однако никакого ответа из Беларуси не пришло.
5. 3 августа в понедельник Зеленский снова собрал на совещание ту же группу лиц.
Начальник ГУР МО Бурба заявил о провале дорогостоящей операции по захвату террористов, и что причина - предательство. Бурба потребовал начать проверку всех, у кого была информация об операции, и провести проверку на полиграфе себя, Ермака, Демченко и Машовца. Ермак высказал неудовольствие, что информация о провале появилась у наших партнеров из США. Однако никаких решений о проведении проверки по случаю провала президент Зеленский не принял.
6. 5 августа - без каких-либо предупреждений и обсуждений президент Зеленский издает указ об увольнении Бурбы и назначении нового начальника ГУР МО Кирилла Буданова.
Расследование провала дорогостоящей операции по захвату террористов так и не было начато. Президент Зеленский проводит переговоры с Лукашенко о выдаче террористов, по крайне мере тех девяти, которые являются гражданами Украины и используют украинские паспорта.
7. 7 августа Путин проводит переговоры с Лукашенко о выдаче всей группы террористов в РФ.
8. 14 августа Генпрокуратура РФ заявляет, что все задержанные в Беларуси террористы выданы в Россию.
Что стало причиной провала спецоперации?
1. Произошла преднамеренная утечка информации, с целью привлечь внимание спецслужб Беларуси к террористам, чтобы спровоцировать их задержание и расшифровку целей их полета. Группа должна была вылететь новым рейсом 30 июля, то есть за 9 дней до момента проведения выборов в Беларуси, то есть не могла представлять угрозы для спецслужб Беларуси. Никакого оружия, никаких контактов с политическими движениями, которые могли бы привести сами по себе к такой масштабной операции, не было.
2. Учитывая тесное сотрудничество между Беларусью и Россией в сфере спецслужб, очевидно, что если бы у них была изначально агентурная информация, они бы не допустили выезда террористов в Минск и регистрации на рейсе. Либо постарались бы использовать бы ситуацию в своих целях - например, записали бы видео с задержанными. Очевидно, что беларусы и россияне не располагали точной информацией об обстановке, их действия были спонтанными.
3. Утечка информации произошла из Украины, и наиболее вероятно, из тех кругов, которые работают на сближение с Россией ценой любых уступок, и имеют доступ к совершенно секретной информации самого высокого допуска.
Кто провалил операцию по захвату террористов?
1. Причиной провала захвата террористов является прежде всего незапланированный перенос сроков вылета террористов. Решение принято главой ОП Ермаком и одобрено президентом Зеленским. Мотивы Ермака сорвать операцию он озвучил сам - Ермак не хочет испортить свои отношения с Козаком - помощником Путина.
2. 16 июня президент Зеленский назначил первым заместителем секретаря СНБО и главой комитета по разведке Руслана Демченко. Руслан Демченко - это один из авторов печально знаменитых Харьковских соглашений 2012-го года, которые узаконили оккупацию Крыма и дали России свободу действий для быстрого захвата Крыма в 2014-м. По сути, Демченко способствовал оккупации и войне, он был при Януковиче заместителем министра, затем первым замминистра, поддерживал Януковича до конца, он является известным русофилом. При Порошенко Демченко был включен в Трехстороннюю контактную группу, как удобная для России фигура в качестве советника - очевидно, Порошенко пошел на уступки России в данном вопросе, и внедрил их человека в переговорный процесс. А Зеленский поднял Демченко на самый верх власти.
Во время войны с Россией Зеленский передал стороннику России контроль за всей украинской разведкой и доступ ко всей совсекретной информации, всем операциям украинских спецслужб против РФ! Причем Демченко назначен Зеленским на этот пост незаконно, поскольку подлежит люстрации - но видно, очень кто-то просил отдать ему под контроль нашу разведку. Демченко, по данным издания, в Трехсторонней контактной группе известен тем, что неоднократно в 2019-20-м годах обвинял украинских военных в нарушении условий перемирия, передавал Зеленскому российские графики обстрелов на фронте, просто позорно отрабатывал российскую повестку. Допуск Демченко на пост главы комитета по разведке - это прямая угроза национальной безопасности Украины.
Выводы:
1. Президент Зеленский обязан немедленно начать провер
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18.08.2020 18:26 Відповісти
Есть альтернативная версия - Бурба был уволен именно из-за того, что утечка произошла из его ведомства
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18.08.2020 20:26 Відповісти
1. Президент Зеленский обязан немедленно начать проверку предательства в своем кабинете, все без исключения участники совещания, в том числе президент, обязаны пройти проверку на полиграфе, СБУ должна открыть уголовное дело по госизмене.
2. Зеленский должен немедленно уволить Демченко из комитета по разведке, СБУ должна лишить Демченко допуска к государственной тайне.
3. Верховная Рада должна создать следственную комиссию по контролю расследования, участники совещания должны дать показания перед народными депутатами. Необходимо изучить, насколько широкий объем информации утекает из президентского кабинета, какие еще операции разведки могли быть засвечены.
4. В случае неисполнения президентом Зеленским элементарных требований по защите безопасности страны, необходима мобилизация гражданского общества. Этот провал не может остаться безнаказанным.
5. Украина должна начать суд по обстоятельствам захвата Крыма в 2014-м году. Предатели, сдавшие украинские земли и способствовавшие агрессии Путина, высокопоставленные подручные Януковича, имеют права находиться во власти только в качестве подследственных.
***
«Экономика от Пророка» напоминает, что информация о провале операции СБУ с вагнеровцами в Беларуси появилась в украинских СМИ больше недели назад. Виновником провала и, соответственно, предателем в этих сообщениях назывался глава ОП Ермак:
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB.html Предатель Ермак (агент «Тихий») сорвал операцию СБУ и подставил Украину - источник
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B-%D0%BE%D0%BF-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0.html Государственная измена главы ОП Украины Ермака - агент НАБУ
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BF-%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA-%D1%8F-%D1%83%D0%B6%D0%B5-100-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1.html Нардеп: «Ермак, я уже 100% знаю, что твоя вербованная ж@па спалилась»
Но, судя по сведениям от Юрия Бутусова, наверняка еще одним агентом Москвы, который мог «слить» операцию, является Демченко.
Возможно, кто-то еще…
Кроме того, и это главное, невозможно поверить, что Зеленский настолько уж туп, что окружил себя агентами Кремля и совсем ни о чем не догадывается. Следовательно, вывод: главный предатель Украины, работающий на Путина - президент Зеленский!!!
P. S. «Якщо це правда, Володимир Зеленський має бути позбавлений посади Президента України і постати перед судом», - так https://www.facebook.com/IegorSoboliev прокомментировал эту новость несколько минут назад в Фейсбуке экс-нарлеп Егор Соболев. Трудно с ним не согласиться…
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18.08.2020 18:28 Відповісти
Но, судя по сведениям от Юрия Бутусова, наверняка еще одним агентом Москвы, который мог «слить» операцию, является Демченко.
Возможно, кто-то еще…
Кроме того, и это главное, невозможно поверить, что Зеленский настолько уж туп, что окружил себя агентами Кремля и совсем ни о чем не догадывается. Следовательно, вывод: главный предатель Украины, работающий на Путина - президент Зеленский!!!
P. S. «Якщо це правда, Володимир Зеленський має бути позбавлений посади Президента України і постати перед судом», - так https://www.facebook.com/IegorSoboliev прокомментировал эту новость несколько минут назад в Фейсбуке экс-нарлеп Егор Соболев. Трудно с ним не согласиться…
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18.08.2020 18:29 Відповісти
С К О Т Ы !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.08.2020 18:28 Відповісти
Как то странно что чел непонятно кому по телефону все рассказывает!
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18.08.2020 18:29 Відповісти
47-а хромосома, нічого дивного, так само вони викладали в соцмережі свої злочини .
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18.08.2020 18:37 Відповісти
Вольнова Жеку не чув? Рекомендую
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18.08.2020 19:01 Відповісти
Мда... Вы посмотрите "за двумя зайцами") Схема та же, только более масштабная) Он рассказывает уже третьему человеку из "конторы" в которую он нанимается) Его до этого уже обработали и он ждал звонка... Поэтому и выкладывает, чтобы его взяли на работу)))
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18.08.2020 21:29 Відповісти
вот такой вот "внутренний конфликт" ага..
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18.08.2020 18:30 Відповісти
Очередное доказательство "гражданской войны" на Донбассе, курва...
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18.08.2020 18:31 Відповісти
ЗеЛю и Ермака под суд!
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18.08.2020 18:41 Відповісти
Не нужно выдумывать велосипед. Государственное образование как и во всех развитых странах.
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18.08.2020 19:07 Відповісти
такую! операцию завалили. Спросят с тебя Ермак
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18.08.2020 18:53 Відповісти
Самое прикольное, что эта схема уже несколько лет есть на ютубе))) "за двумя зайцами называется")))
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18.08.2020 21:32 Відповісти
но есть и https://nv.ua/world/countries/voyna-v-sirii-pogib-general-mayor-vs-rf-novosti-rossii-50106932.html хорошие новости ))
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18.08.2020 18:55 Відповісти
Вот такой вот "гражданский конфликт"
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18.08.2020 18:58 Відповісти
А Зе - хер ( не герр! ) -" атаман"- юдовыська.
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18.08.2020 18:59 Відповісти
Будет по этому поводу расследование против открытых (!) уже предателей Зеленского и его подчиненного Ермака, или украинцы в очередной раз проглотят и ЭТО?!

Это очень серьезно Во время войны иметь предателем Главнокомандующего уже почти равносильно поражению. По крайней мере он открыто и не боясь ведет Украину к ликвидации а украинцев к новому Геноциду как в 1933. Или всем начхать на себя и страну? Так уже было когда большинство населения забило на УНР и как оказалось потом и на свои жизни и жизни своих детей, которых потом в 1933 банально употребляло в пищу.
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18.08.2020 19:03 Відповісти
Извиняюсь за сылку на РашаГовно https://topwar.ru/174234-soobschaetsja-o-gibeli-v-sirii-general-majora-vs-rossii.html Сайт но в Сирии походу зашкварилс РушенШвайн в звании генерал))))
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18.08.2020 19:09 Відповісти
на рашке таких генералов как навоза, одним меньше, одним больше, это ничего не меняет. Но молодцы сирийцы они борются за свою родину против оккупантов.
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18.08.2020 19:11 Відповісти
Чего? Шахт как на Донбассе там конечно нет, но в песках вполне можно накопать патронов.
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18.08.2020 22:35 Відповісти
Суки продажные, ничего святого нет.
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18.08.2020 19:10 Відповісти
"Вертушка була і дві сушки 25-ті. Підтверджені. Нагороду особисто Сурков вручав", - оператор ПЗРК із ПВК Вагнера розповів про свою участь у війні на Донбасі - Цензор.НЕТ 2674
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18.08.2020 19:10 Відповісти
щас его уже черти жарят на сковородке
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18.08.2020 21:33 Відповісти
Генерал-майор Вячеслав Гладких выполнял функции военного советника при Силах Национальной обороны САР.
Звание генерал-майора было присвоено Вячеславу Владимировичу указом Президента Российской Федерации от 12.12.2016 г.
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18.08.2020 19:13 Відповісти
В хня . как какое то тело мудя свои показал пропагадисту соловьеву а то шо у нас первый лица фактически гос изменники уже обыденность и никого не удивляет
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18.08.2020 19:23 Відповісти
цією статтею вдарте по хитрій мордяці кравчучки і фокіна і про всерозумнішого не забульте. Хай знають, яка тут "громадянська війна". Коли гинули наші найкращі військові ці старі чмошники насолоджувалися життям в Києві і ні копійки не дали на підтримку армії.
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18.08.2020 20:06 Відповісти
А какой орден на грудь ЗЕ... за эти заслуги!
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18.08.2020 20:06 Відповісти
А какой орден на грудь ЗЕ... за эти заслуги!
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18.08.2020 20:07 Відповісти
з закруткою на спині.
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19.08.2020 22:26 Відповісти
В голове не укладывается....За такое надо ставить к стенке без разговоров! Сколько же у нас предателей?
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18.08.2020 20:32 Відповісти
Как сообщает https://censor.net/, украинская журналистка https://www.youtube.com/watch?v=9BXWnDDLxYw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0PW3Dl4md8NNrl-njlPayQr-1PpUnwjHdCCh_tPzsrLlRlbleNbVycx00 Янина Соколова опубликовала аудиозаписи, на которых российские наемники рассказывают о своем участии в боевых действиях для того, чтобы завербоваться для новых военных операций. В роли вербовщиков были офицеры украинской спецслужбы.Источник: https://censor.net/p3214524

_______________________________
а саме головне - в якому році були зроблені ці записи? інформація про факт розмови і всьо?
Білорусь, ФСБ, ПВК Вагнера, СБУ, розвідка, Бутусов, Соколова...... Бонд походу "жалкій нєудачнік"...
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18.08.2020 20:36 Відповісти
А где деньги лежат вам не нужно сказать?)))
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18.08.2020 21:35 Відповісти
тобто нас хочуть переконати, що кацапські чекісти НАСТІЛЬКИ ЛОХИ, що дозволили завербувати ПО ТЕЛЕФОНУ (ХАХАХАХААХ) українській СБУ аж цілих 33 серійних вбивці, які воювали по цілому світі???????? Тобто нас хочуть переконати, що ЖОДЕН з 33-ох дебілів не поцікавився в деталях і не розбирався з ким він "підписує контракт"???? А чому всі "забули" раптово, що версія "причетності" СБУ до цих 33-ох даунів з'явилась СПЕРШУ В *********, а тільки потім почалась тиражуватись в українських ЗМІ????
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18.08.2020 23:21 Відповісти
ну так ты нам и раскрой этот злой умысел не понятно кого.
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19.08.2020 00:14 Відповісти
Так. Вони - дебіли, а Ви сумнівалися. Ні, не поцікавилися.
Москалі самі писали, що у таких покидьків головне - гроші. Їх приманили контрактами - і все.
Хочете скину Вам оригінальну статтю з кп ?
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19.08.2020 06:46 Відповісти
"Мы учавствовали в освобождении Луганска"

Освобождении? Серьезно? Приперся в чужую страну и участвовал "в освобождении" населенных пунктов в этой стране от вооруженных сил этой страны?

Так гитлеровцы, получается, "освобождали" территорию Чехии, Польши, Нидерландов, Бельгии, Франции, СССР и тд во Вторую Мировую?
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19.08.2020 00:18 Відповісти
*********! Хотел написать много чего, а так, та йух вам во все места, и шоб эта тварюжная "власть" повыздыхала! Новые *** лица, жопы это *************!
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19.08.2020 01:01 Відповісти
Пэдро тоже с молью за руку здоровался и Ерофеева с Александровым поменял на медведчуковскую Гадю Савченко или такого не было ?
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19.08.2020 05:15 Відповісти
Так ты юе, полупокер, орало, шо наша Гадя в плену недоедает!
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19.08.2020 10:13 Відповісти
Молодці наші: поставили цей гидотний москальський акцент. Мусили.
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19.08.2020 06:44 Відповісти
Я хвилююся за життя Бурби.
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19.08.2020 06:51 Відповісти
 
 