Колишньому працівнику КДБ і найманцю РФ на Донбасі повідомили про підозру в участі в "Самообороні Криму", - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Поліцейські повідомили про підозру 55-річному колишньому працівникові КДБ СРСР, який в 2014 році брав участь в силовому розгоні мітингу в Сімферополі і захоплення будівлі Верховної ради АР Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України.

Встановлено, що 55-річний чоловік, у минулому працівник КДБ СРСР. У 2014 році він разом з іншими учасниками у складі незаконного збройного формування "Самооборона Криму" брав участь у силовому розгоні мітингу під будівлею Верховної Ради АР Крим в місті Сімферополі. Тоді внаслідок силового штурму мітингувальників загинуло двоє осіб. Також фігурант захоплював адміністративну будівлю Верховної Ради АР Крим.

"Після окупації Криму чоловік воював на стороні бойовиків у Донецькій області, за що був нагороджений медалями та орденами окупаційної влади Криму та ДНР.

Начальник поліції Криму Віталій Стрижак повідомив, що правоохоронці здобули достатньо доказів, які свідчать про створення та участь чоловіка в незаконному збройному формуванні "Самооборона Криму".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік намагався проїхати через закритий КПВВ в окупований Крим за хабар у $200, - ДПСУ

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 (Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.



