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Колишньому працівнику КДБ і найманцю РФ на Донбасі повідомили про підозру в участі в "Самообороні Криму", - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Поліцейські повідомили про підозру 55-річному колишньому працівникові КДБ СРСР, який в 2014 році брав участь в силовому розгоні мітингу в Сімферополі і захоплення будівлі Верховної ради АР Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України.

Встановлено, що 55-річний чоловік, у минулому працівник КДБ СРСР. У 2014 році він разом з іншими учасниками у складі незаконного збройного формування "Самооборона Криму" брав участь у силовому розгоні мітингу під будівлею Верховної Ради АР Крим в місті Сімферополі. Тоді внаслідок силового штурму мітингувальників загинуло двоє осіб. Також фігурант захоплював адміністративну будівлю Верховної Ради АР Крим.

"Після окупації Криму чоловік воював на стороні бойовиків у Донецькій області, за що був нагороджений медалями та орденами окупаційної влади Криму та ДНР.

Начальник поліції Криму Віталій Стрижак повідомив, що правоохоронці здобули достатньо доказів, які свідчать про створення та участь чоловіка в незаконному збройному формуванні "Самооборона Криму".

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Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 (Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Колишньому працівнику КДБ і найманцю РФ на Донбасі повідомили про підозру в участі в Самообороні Криму, - Нацполіція 01
Колишньому працівнику КДБ і найманцю РФ на Донбасі повідомили про підозру в участі в Самообороні Криму, - Нацполіція 02

Крим (14153) Нацполіція (15176) найманці рф (2054)


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Топ коментарі
+10
А тем временем с Ближнего Востока поступили позитивные новости:

Российский военный советник в звании генерал-майор погиб в результате нападения в Сирии
Об этом несколько минут назад объявило Министерство обороны РФ. По его сведениям, взрывное устройство сработало на дороге во время движения российской колонны неподалеку от города Дейр-эз-Зор. Ранения получили трое российских военнослужащих. Имени погибшего в Министерстве обороны пока не называли.
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18.08.2020 18:54
+7
Бывшему работнику КГБ и наемнику РФ на Донбассе сообщили о подозрении в участии в "Самообороне Крыма", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6493
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18.08.2020 18:58
+5
Бывшему работнику КГБ и наемнику РФ на Донбассе сообщили о подозрении в участии в "Самообороне Крыма", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7510
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18.08.2020 19:01
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А тем временем с Ближнего Востока поступили позитивные новости:

Российский военный советник в звании генерал-майор погиб в результате нападения в Сирии
Об этом несколько минут назад объявило Министерство обороны РФ. По его сведениям, взрывное устройство сработало на дороге во время движения российской колонны неподалеку от города Дейр-эз-Зор. Ранения получили трое российских военнослужащих. Имени погибшего в Министерстве обороны пока не называли.
показати весь коментар
18.08.2020 18:54 Відповісти
Бывшему работнику КГБ и наемнику РФ на Донбассе сообщили о подозрении в участии в "Самообороне Крыма", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7510
показати весь коментар
18.08.2020 19:01 Відповісти
Бывшему работнику КГБ и наемнику РФ на Донбассе сообщили о подозрении в участии в "Самообороне Крыма", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6493
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18.08.2020 18:58 Відповісти
«Знакомий із РФ»?
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18.08.2020 19:31 Відповісти
У меня три друга по студенческой скамье в РФ живут. Все три правильные мужики. Так у них жизнь сложилась при СССР. Я тоже пятнадцать лет геологом по Якутии побродил, но домой тянуло, уехал еще в девяностые годы.
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18.08.2020 20:19 Відповісти
Бывшему работнику КГБ и наемнику РФ на Донбассе сообщили о подозрении в участии в "Самообороне Крыма", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1878Бывшему работнику КГБ и наемнику РФ на Донбассе сообщили о подозрении в участии в "Самообороне Крыма", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1673Бывшему работнику КГБ и наемнику РФ на Донбассе сообщили о подозрении в участии в "Самообороне Крыма", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2964Бывшему работнику КГБ и наемнику РФ на Донбассе сообщили о подозрении в участии в "Самообороне Крыма", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1130Бывшему работнику КГБ и наемнику РФ на Донбассе сообщили о подозрении в участии в "Самообороне Крыма", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8898
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18.08.2020 19:10 Відповісти
Я так і не зрозумів - цей виродок впійманий та сидить в нашій буцигарні, чи це оголошено заочно?
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18.08.2020 20:05 Відповісти
Что такое сообщили о подозрении? Его задержали или ему телеграммой отправили?
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18.08.2020 20:16 Відповісти
улыбнуло в википедии как кацапня забила для лохов хитрожопую цитату : 18 марта 2014 года на Крымском полуострове были образованы Республика Крым и город федерального значения Севастополь...
"были образованы" карл... мля.
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куда смотрят модеры?
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18.08.2020 20:35 Відповісти
Как сообщили? Как всегда, через интернет?((
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18.08.2020 20:47 Відповісти
 
 