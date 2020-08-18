10 тисяч білорусів провели мирний мітинг у центрі Мінська. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Протестувальники вимагали відставки "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на портал TUT.by.
Протестувальники почали збиратися біля Будинку уряду на площі Незалежності близько 19 години.
Вони принесли з собою кілька столів, виклали на них фрукти, печиво, сушки, цукерки, поставили пляшки з водою і стаканчики.
На мітингу не було ні сцени, ні ораторів. Люди час від часу починали скандувати "Живе Білорусь!" та "Йди!". Також вони скандували назви страйкуючих заводів - "МЗКТ", "БелАЗ", "БМЗ".
Коли стемніло, учасники мітингу запалили тисячі ліхтариків.
Близько 22-ї години мітинг закінчився. Його учасники розійшлися, скандуючи "Щодня!", "Трибунал!", "До кінця!".
Аналогічні мітинги відбулися сьогодні ввечері в Гомелі, Бресті, Гродно, Бобруйську та інших містах.
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И вопрос только в том, как россия договорится с Западом и Китаем !
Беларусов в этом списке договорщиков нет...Все решат без вас....Поздравляю !!!
ребят, прикинь, уже 7000 избили/унизили/искалечили/убили
а вы играетесь в конфетно-букетный период...
где там фото девочки "мою подругу дважды изнасиловали резиновой дубинкой, компрессионный перелом позвоночника, разрыв шейки матки"...
где там инфа от врачей про переломы всего, чего можно + разрывы прямой кишки у мужиков?
а вы столы накрываете...
СМАЧНОГО.
ХОЧУ ПОМОЧЬ
Но чтоб знать конкретный результат
что если скину лаве оно не пойдет ни луке ни пу
типа с миру по нитке
просто на фоне печенек проплывают фотки с размолотыми омоном пальцами, парня, с разрывом печени (слава БГ если выживет)...
РЕБЯТА, ПЕЧЕНЬКИ НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ СИЛЫ
завершайте туда переход - и действуйте