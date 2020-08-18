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Новини Відео Революція в Білорусі
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10 тисяч білорусів провели мирний мітинг у центрі Мінська. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Протестувальники вимагали відставки "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на портал TUT.by.

Протестувальники почали збиратися біля Будинку уряду на площі Незалежності близько 19 години.

Вони принесли з собою кілька столів, виклали на них фрукти, печиво, сушки, цукерки, поставили пляшки з водою і стаканчики.

На мітингу не було ні сцени, ні ораторів. Люди час від часу починали скандувати "Живе Білорусь!" та "Йди!". Також вони скандували назви страйкуючих заводів - "МЗКТ", "БелАЗ", "БМЗ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Могильові на мітинг за Лукашенка зганяють робітників, за відмову погрожують звільненням

Коли стемніло, учасники мітингу запалили тисячі ліхтариків.

Близько 22-ї години мітинг закінчився. Його учасники розійшлися, скандуючи "Щодня!", "Трибунал!", "До кінця!".

Аналогічні мітинги відбулися сьогодні ввечері в Гомелі, Бресті, Гродно, Бобруйську та інших містах.

Також дивіться: Два співробітники МЗС Білорусі вийшли на пікет. ВІДЕО+ФОТО

10 тисяч білорусів провели мирний мітинг у центрі Мінська 01
10 тисяч білорусів провели мирний мітинг у центрі Мінська 02
10 тисяч білорусів провели мирний мітинг у центрі Мінська 03
10 тисяч білорусів провели мирний мітинг у центрі Мінська 04
10 тисяч білорусів провели мирний мітинг у центрі Мінська 05
10 тисяч білорусів провели мирний мітинг у центрі Мінська 06
10 тисяч білорусів провели мирний мітинг у центрі Мінська 07
10 тисяч білорусів провели мирний мітинг у центрі Мінська 08
10 тисяч білорусів провели мирний мітинг у центрі Мінська 09
10 тисяч білорусів провели мирний мітинг у центрі Мінська 10
10 тисяч білорусів провели мирний мітинг у центрі Мінська 11
10 тисяч білорусів провели мирний мітинг у центрі Мінська 12

Білорусь (7931) мітинг (753) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+9
Вы хотя бы ленина скинули, не стояли бы остолопами.
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18.08.2020 22:33
+8
Надо было брать власть когда вас собралось 100+к. в центре Минска. Теперь боюсь что пойдет все у вас на спад
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18.08.2020 22:34
+8
10 000 беларусов вышли...
ребят, прикинь, уже 7000 избили/унизили/искалечили/убили
а вы играетесь в конфетно-букетный период...
где там фото девочки "мою подругу дважды изнасиловали резиновой дубинкой, компрессионный перелом позвоночника, разрыв шейки матки"...
где там инфа от врачей про переломы всего, чего можно + разрывы прямой кишки у мужиков?
а вы столы накрываете...
СМАЧНОГО.
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18.08.2020 22:35
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Такі мирні мітинги, закінчуються кривавими посадками. Інфантильні індуїсти. Поки ви чекатимете на Індіру Ганді, вас виріжуть з корінням.
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18.08.2020 22:30 Відповісти
Мітинг це добре і правильно.Але де маски? Тут казали,що білоруси відповідальні і за закриття Білорусі на карантин.І я не підтримую диктаторів,зміна влади потрібна.Але тільки на професіоналі,які будуть проєвропейські і пробілоруські і ні в якому разі,не московські підстилки.
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18.08.2020 22:32 Відповісти
Вы хотя бы ленина скинули, не стояли бы остолопами.
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18.08.2020 22:33 Відповісти
Если скинут то победят?
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18.08.2020 23:34 Відповісти
Кризис в Беларуси закончится простым международным договорняком...
И вопрос только в том, как россия договорится с Западом и Китаем !

Беларусов в этом списке договорщиков нет...Все решат без вас....Поздравляю !!!
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18.08.2020 22:33 Відповісти
Надо было брать власть когда вас собралось 100+к. в центре Минска. Теперь боюсь что пойдет все у вас на спад
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18.08.2020 22:34 Відповісти
10 000 беларусов вышли...
ребят, прикинь, уже 7000 избили/унизили/искалечили/убили
а вы играетесь в конфетно-букетный период...
где там фото девочки "мою подругу дважды изнасиловали резиновой дубинкой, компрессионный перелом позвоночника, разрыв шейки матки"...
где там инфа от врачей про переломы всего, чего можно + разрывы прямой кишки у мужиков?
а вы столы накрываете...
СМАЧНОГО.
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18.08.2020 22:35 Відповісти
Спасибо за сочувствие. Хотите помочь? вот ссылка на волонтеров Минска и по РБ. Уже собрали 2, 6 млн. долларов. И прочие инициативы по ссылке, для тех, кому действительно интересно, а не просто поговорить. Надеюсь, что такие люди есть у вас. https://greenbelarus.info/articles/14-08-2020/belarus-solidarnaya-spisok-iniciativ-gotovyh-pomoch-tem-komu-seychas-nelegko
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18.08.2020 23:14 Відповісти
вы знаете?
ХОЧУ ПОМОЧЬ
Но чтоб знать конкретный результат
что если скину лаве оно не пойдет ни луке ни пу
типа с миру по нитке
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18.08.2020 23:23 Відповісти
Инициатива называется BY_Help. Подробнее по ссылке ( она еще за июнь, там подробно написано все https://naviny.by/article/20200629/1593442864-byhelp-kak-poluchit-pomoshch-esli-vy-stali-zhertvoy-repressiy
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18.08.2020 23:40 Відповісти
И после тех издевательств, что устроили опричники луки белорусам, - "мирные протесты" с чаями и печеньками???
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18.08.2020 22:38 Відповісти
я смотрю на расстоянии на эту пастораль - и меня уже ТОШНИТ.
просто на фоне печенек проплывают фотки с размолотыми омоном пальцами, парня, с разрывом печени (слава БГ если выживет)...

РЕБЯТА, ПЕЧЕНЬКИ НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ СИЛЫ
завершайте туда переход - и действуйте
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18.08.2020 22:45 Відповісти
Пока ленин на ********** лука может там на роликах летать.
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18.08.2020 22:43 Відповісти
Беларусы молодцы! Всякая шваль недовольна. Белорусы делают то что нужно их стране.
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18.08.2020 22:52 Відповісти
Такое впечатление, что бульбаши увлеклись митингами, и забылии, что в тюрьмах сидят невинные жертвы, которым возможно нужна медицинская помощь.
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18.08.2020 22:52 Відповісти
если интересно, по ссылке. https://minsknews.by/dezhuryat-posmenno-i-pomogayut-drug-drugu-kak-volontery-rabotayut-na-ul-okrestina/
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18.08.2020 23:06 Відповісти
Дзякую вам, дорогие и уважаемые украинцы! Так приятно читать ваши комменты со словами поддержки и советами.Раньше я пыталась что-то рассказать, бросать какие-то ссылки. Пытаться объяснить очевидные для всех адекватных людей истины. Очень больно было.Теперь досыць! Я добрая жанчына, але ўсяму ёсць мяжа. І ў адказ на адсутнасць у вас спагады хоць бы да збітых, у адказ на вашыя кваліфікаваныя парады, што нам рабіць, проста парадуюся за вас. За вашага годнага прэзідэнта. За наступ "канца эпохі галечы". За абвінавачванні, прад'яўленыя сёння па справе Шарамета. Можна доўга працягваць, але ня буду. Нам цяпер ёсць чым займацца, замест чым суперажываць вам. Поспехаў і здароўя вам!
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18.08.2020 23:04 Відповісти
Не удивляйтесь. Среди украинцев много негодяев. Не зря поляки называют их кабани. Белорусы интеллигентная нация. Берите пример с Латвии, Литвы, Польши, но только не с Украины и россии. Я уверен что Беларусь будет в НАТО и ЕС быстрее чем Украина.
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19.08.2020 00:09 Відповісти
Не сразу понял иезуитский тон псевдобелорусской курвы. Обойдемся без ваших советов.
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19.08.2020 00:26 Відповісти
Судячи по твоєму посту, то так - негідників не бракує, як і у кожного народу. А в Білорусі, напрочуд, інтеллігентний ОМОН та і Лукашенко - спадковий інтелігент. От тільки до НАТО і ЄС щось я не чув, щоб білоруси хотіли йти.
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19.08.2020 09:52 Відповісти
Далучаюся!
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19.08.2020 00:24 Відповісти
скоро на микромордоре мирный нытинг превратится в мыролюбное стояние на коленях перед новым царьком коленькой.
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18.08.2020 23:21 Відповісти
Завтра Таракан 3% будет визжать что печеньки Нуланд привезла наколотые. А столы НАТО расставили
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18.08.2020 23:24 Відповісти
Стильно,модно,молодежно-отдохни в центре Минска с печеньками и флагами))
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18.08.2020 23:33 Відповісти
Пишут СПАСИБО ЗАВОДАМ -ВЫ ГЕРОИ. Еще бы : митинги приходят и уходят,а кушать хочется всегда!
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19.08.2020 00:22 Відповісти
Не ты же кормишь .Что так переживаешь? Они люди взрослые. Приоритеты расставляют сами.
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19.08.2020 00:27 Відповісти
 
 