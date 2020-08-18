10 тисяч білорусів провели мирний мітинг у центрі Мінська. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Протестувальники вимагали відставки "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на портал TUT.by.

Протестувальники почали збиратися біля Будинку уряду на площі Незалежності близько 19 години.

Вони принесли з собою кілька столів, виклали на них фрукти, печиво, сушки, цукерки, поставили пляшки з водою і стаканчики.

На мітингу не було ні сцени, ні ораторів. Люди час від часу починали скандувати "Живе Білорусь!" та "Йди!". Також вони скандували назви страйкуючих заводів - "МЗКТ", "БелАЗ", "БМЗ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Могильові на мітинг за Лукашенка зганяють робітників, за відмову погрожують звільненням

Коли стемніло, учасники мітингу запалили тисячі ліхтариків.

Близько 22-ї години мітинг закінчився. Його учасники розійшлися, скандуючи "Щодня!", "Трибунал!", "До кінця!".

Аналогічні мітинги відбулися сьогодні ввечері в Гомелі, Бресті, Гродно, Бобруйську та інших містах.

Також дивіться: Два співробітники МЗС Білорусі вийшли на пікет. ВІДЕО+ФОТО























