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Україна відсудила 26 БМП-1 та $3 млн у польської компанії Wtórplast, яка не виконала контракт. ВIДЕО

У 2016 році "Укрспецекспорт" підписав контракт із польською приватною компанією Wtórplast про постачання військової техніки. Україна заплатила за понад 50 броньованих машин, але закордонний партнер поставив лише першу партію - 20.

Термін контракту закінчився і Україні довелося звертатися до суду, пише Цензор.НЕТ із посиланням на TСН.

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За угодою, Україна мала отримати 93 бойові машини піхоти. Ціна питання - 15 345 000 доларів. "Укрспецекспорт" переказав майже 9 мільйонів доларів і отримав першу партію з 20 броньованих машин. Решту компанія мала поставити до кінця 2018 року.

"На жаль, польський партнер не виконав умов контракту і вже понад два роки не поставляв техніку державній компанії", - зазначив керівник юридичного відділу "Укрспецекспорт" Ігор Долуда.

Голова правління польської фірми зазначає, що хотів переглянути ціну поставки машин. Самі ж БМП поставляли з інших країн, деякі з них потрібно було повертати на заміну частин і це теж нібито викликало затримку.

Україна подала на компанію до польського суду. Адвокати, які займалися справою, називають аргументи Wtórplast безпідставними.

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На бік України в цій справі стали арбітражний і апеляційний суди Польщі. Добровільно передавати техніку польська фірма не захотіла, тому довелося залучити судового виконавця.

У результаті було вилучено 26 військових машин. В "Укрспецекспорті" сподіваються, що вже скоро БМП перетнуть польсько-український кордон. Оскільки ці машини, зокрема, фігурують у державному оборонному замовленні на цей рік.

Для постачальника військової техніки справа також ще не закінчилася. В Україні проти Wtórplast ведуть окреме провадження. Свої розслідування за угодою з компанією проводять ДБР та НАБУ.

Також польський арбітраж зобов'язав Wtórplast виплатити "Укрспецекспорту" понад 3 мільйони доларів за непоставлені БМП і судові витрати.

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Нагадаємо, у квітні 2018 року у виданні "НВ" з'явилася стаття, в якій і деться про масштабну корупцію в "Укроборонпромі" під час закупівлі польських бойових машин піхоти. У статті "Служили два товариші. Секретні оборонні замовлення стали золотою жилою для представників влади", автором якої є Іван Верстюк, йдеться про те, що українські оборонні відомства налагодили незаконну схему закупівлі продукції за завищеними цінами.

"Укроборонпром" зі свого боку заявив, що публікація "НВ" щодо закупівлі БМП-1 є брехнею та інформаційною диверсією, а польська компанія повідомляла, що має намір судитися з виданням.

18 квітня відбулися засідання Комітету з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради, на якому розглянули факти корупції під час проведення закупівель військової техніки й обладнання, оприлюднені в журналі. За результатами тодішній голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський заявив, що фінансові документи із закупівлі в польській компанії Wtorplast БМП-1АК буде відкрито.

Автор: 

оборона (4781) Польща (8500) суд (11683) Укрспецекспорт (93)


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Топ коментарі
+19
Для армии. БМП-1 значительно лучше автобусов. И пушка у нее подходящая под минские ограничения.
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19.08.2020 00:23
+18
В 2016 что бы закрыть потери искали все возможности. Нечем новые бригады было вооружать. Давно переборчивыми стали?
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19.08.2020 01:01
+15
Так вопрос к Пороху в чем? Что купили технику, после 25 лет распродаж?
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19.08.2020 01:03
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Надо копать под польскую компанию. Не удивлюсь, если оттуда торчат соевые ухи.
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19.08.2020 00:08 Відповісти
Це афера порошенка, по закупівлі БМП-1 по 180 тис. доларів, тоді як їх ціна 20-25 тис. доларів. За це порошенка мають посадити до в'язниці.
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19.08.2020 11:19 Відповісти
ето тебе шарий с ютубчика расказал ?
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19.08.2020 11:27 Відповісти
Цю аферу розслідували українські журналісти ще до того як педофілшарій виліз в телевізор.
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19.08.2020 11:32 Відповісти
бигус - которий потом обосрался в суде
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19.08.2020 11:37 Відповісти
Ну рішення українського суду у всьому світі сприймаються як анекдот. Африканці вже ображаються коли їх правосуддя порівнюють з українським! Африканці кажуть - ми не дикуни, з Україною нас не порівнюйте!
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19.08.2020 12:09 Відповісти
а Бигус типа 100% доверенний источник ?
такой же фейкомет как и твой шарий
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19.08.2020 12:22 Відповісти
Ришуче та нестримо ...трамбуйте гроши!!!)))))
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19.08.2020 00:17 Відповісти
Закупаем у поляков БМП-1? Для музея?
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19.08.2020 00:18 Відповісти
Для армии. БМП-1 значительно лучше автобусов. И пушка у нее подходящая под минские ограничения.
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19.08.2020 00:23 Відповісти
БМП-1 модернізується до ********* рівня https://zhbtz.com/produkc-ja-ta-poslugi/produkc-ja-v-iskovogo-priznachennja/gusenichna-bronetehn-ka/boiova-mashina-p-hoti-bmp-1umd.html БМП-1УМД
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19.08.2020 10:58 Відповісти
А навіщо взагалі ті бмп-1??? Це ж антикваріат 1966 року розробки!
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19.08.2020 00:25 Відповісти
так это вопрос тем, кто в 2016 их заказал
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19.08.2020 00:41 Відповісти
В 2016 что бы закрыть потери искали все возможности. Нечем новые бригады было вооружать. Давно переборчивыми стали?
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19.08.2020 01:01 Відповісти
Свынарчуки искали как бы оборонный бюджет попилить, а не "потери закрыть".
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19.08.2020 01:10 Відповісти
Ну 5 лет же у телеков от войны уставали. Они все знают, им видней.
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19.08.2020 01:56 Відповісти
Ціна-якість.техніка в новому стані,з мінімальним мотопробігом.
Швидко поповнити бойові,ремонтні втрати (після Дебальцево ).
Деякі характеристики кращі за БМП-2
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19.08.2020 03:31 Відповісти
93 за 15.3млн долларов цена отличная ещё нам и вернули 3 то не стоит ныть все окей
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19.08.2020 04:10 Відповісти
Так и АК-47 не вчера разработали.
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19.08.2020 07:38 Відповісти
я тебе даже больше скажу. конная дивизия не нуждается в поставках бензина.
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19.08.2020 09:02 Відповісти
Не скажи, а сіно возити возами? А якщо вантажівка и, то...
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19.08.2020 09:38 Відповісти
От так рішуче, невпинно та миролюбно Петро "посилював" украінську армію...
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19.08.2020 00:52 Відповісти
Так вопрос к Пороху в чем? Что купили технику, после 25 лет распродаж?
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19.08.2020 01:03 Відповісти
Что купили у "левой" польской фирмы "Рога и копыта". Скорее всего это очередные подельники свинарчуков. Теперь уже польские.
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19.08.2020 01:09 Відповісти
Не то що зараз.
Не купують навіть свого, а мародьорять замовлення з НГУ до ЗСУ.
А наступного року мабуть навпаки відкличуть із ЗСУ і поставлять в НГУ. І буде зьозьо-перемога!
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19.08.2020 01:25 Відповісти
Даже тюрьмы собрались распродавать. А что потом с преступниками делать? Стрелять? А из Донбасса много их ожидается.
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19.08.2020 05:59 Відповісти
это шоб самих сажать некуда было...предусмотрительные бубочки
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19.08.2020 10:29 Відповісти
Ага. Вот только после этого ЗЕлебоба уже дважды их в ВСУ с помпой поставил.
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19.08.2020 01:55 Відповісти
Вас,очевидно,влаштувала б офіційна покупка найкращих зразків,а не в мутного контрабандиста ? Ну,те,що отримали б не 50 шт.,а 5-то фігня.
І це справді польські подєльнікі Гладковського.Нєгодяі,що взялись поставити в 2016 році робочу бойову техніку в українську армію.
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19.08.2020 03:37 Відповісти
Ключевое слово купили. В 2016 желающих нам продавать военную технику было не много. Немцы менжевались дизеля для БТР продавать, а не то БМП. Плюс цена. За 150 тыс. дол шшт. в отличном состоянии.
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19.08.2020 09:47 Відповісти
На моей памяти это уже третий заход одних и тех же польских БМП.
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19.08.2020 01:54 Відповісти
На сторону Украины в этом деле стали арбитражный и апелляционный суды Польши.Источник: https://censor.net/v3214586

Якби ще українськи суди ставали на сторону України.
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19.08.2020 08:37 Відповісти
Краще, щоб судді стояли на стороні закону
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19.08.2020 10:07 Відповісти
Україна через свій народ є джерелом закону.

Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
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19.08.2020 13:31 Відповісти
БМП-1??? "Армия, мова.. " говорите... Идем в НАТО значит.. Мрази!!! Пороха под суд!!!
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19.08.2020 09:18 Відповісти
быдлан, вернись в свой кацапский хлев и дверь закрой, воняет.
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19.08.2020 10:29 Відповісти
чего возбудилось,кацапня?для тебя и бмп-1 свердостаточно
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19.08.2020 10:30 Відповісти
Дві прокладки "Укрспецэкспорт" та Wtórplast на одному контракті!
Мінімум 50% накрутка на ціні, навіть при таких наварах не змогли договоритись.
А де Мустафа і Абромавічус, які в захльоб кричали, що ліквідують усі прокладки?
Відповідь відома - стрижуть свій процент і помовкують.
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19.08.2020 10:57 Відповісти
кто то не хило поимел бабла из окружения барыги шоколадного))))
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19.08.2020 11:15 Відповісти
 
 