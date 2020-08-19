Україна відсудила 26 БМП-1 та $3 млн у польської компанії Wtórplast, яка не виконала контракт. ВIДЕО

У 2016 році "Укрспецекспорт" підписав контракт із польською приватною компанією Wtórplast про постачання військової техніки. Україна заплатила за понад 50 броньованих машин, але закордонний партнер поставив лише першу партію - 20.

Термін контракту закінчився і Україні довелося звертатися до суду, пише Цензор.НЕТ із посиланням на TСН.

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За угодою, Україна мала отримати 93 бойові машини піхоти. Ціна питання - 15 345 000 доларів. "Укрспецекспорт" переказав майже 9 мільйонів доларів і отримав першу партію з 20 броньованих машин. Решту компанія мала поставити до кінця 2018 року.

"На жаль, польський партнер не виконав умов контракту і вже понад два роки не поставляв техніку державній компанії", - зазначив керівник юридичного відділу "Укрспецекспорт" Ігор Долуда.

Голова правління польської фірми зазначає, що хотів переглянути ціну поставки машин. Самі ж БМП поставляли з інших країн, деякі з них потрібно було повертати на заміну частин і це теж нібито викликало затримку.

Україна подала на компанію до польського суду. Адвокати, які займалися справою, називають аргументи Wtórplast безпідставними.

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На бік України в цій справі стали арбітражний і апеляційний суди Польщі. Добровільно передавати техніку польська фірма не захотіла, тому довелося залучити судового виконавця.

У результаті було вилучено 26 військових машин. В "Укрспецекспорті" сподіваються, що вже скоро БМП перетнуть польсько-український кордон. Оскільки ці машини, зокрема, фігурують у державному оборонному замовленні на цей рік.

Для постачальника військової техніки справа також ще не закінчилася. В Україні проти Wtórplast ведуть окреме провадження. Свої розслідування за угодою з компанією проводять ДБР та НАБУ.

Також польський арбітраж зобов'язав Wtórplast виплатити "Укрспецекспорту" понад 3 мільйони доларів за непоставлені БМП і судові витрати.

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Нагадаємо, у квітні 2018 року у виданні "НВ" з'явилася стаття, в якій і деться про масштабну корупцію в "Укроборонпромі" під час закупівлі польських бойових машин піхоти. У статті "Служили два товариші. Секретні оборонні замовлення стали золотою жилою для представників влади", автором якої є Іван Верстюк, йдеться про те, що українські оборонні відомства налагодили незаконну схему закупівлі продукції за завищеними цінами.

"Укроборонпром" зі свого боку заявив, що публікація "НВ" щодо закупівлі БМП-1 є брехнею та інформаційною диверсією, а польська компанія повідомляла, що має намір судитися з виданням.

18 квітня відбулися засідання Комітету з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради, на якому розглянули факти корупції під час проведення закупівель військової техніки й обладнання, оприлюднені в журналі. За результатами тодішній голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський заявив, що фінансові документи із закупівлі в польській компанії Wtorplast БМП-1АК буде відкрито.