Біло-червоний прапор на знак солідарності з протестувальниками в Білорусі підняли в Сумах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На площі Незалежності в Сумах 18 серпня кілька десятків містян вийшли на акцію солідарності з білоруським народом у боротьбі проти авторитарного режиму.

Після промов зі словами підтримки білоруським учасникам протесту, під пісні білоруської групи Brutto організатори заходу підняли прапор Білорусі на флагштоку перед Сумською міською державною адміністрацією разом із прапорами Сум та області, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами співорганізатора акції Андрія Букіна, організатори також сподіваються, що Сумська міська рада на своєму позачерговому засіданні 19 серпня ухвалить рішення на підтримку білоруських протестувальників.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. У Мінську почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Акції на підтримку білоруських протестувальників вже відбулися і в українських містах, зокрема в Дніпрі.