Біло-червоний прапор на знак солідарності з протестувальниками в Білорусі підняли в Сумах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На площі Незалежності в Сумах 18 серпня кілька десятків містян вийшли на акцію солідарності з білоруським народом у боротьбі проти авторитарного режиму.
Після промов зі словами підтримки білоруським учасникам протесту, під пісні білоруської групи Brutto організатори заходу підняли прапор Білорусі на флагштоку перед Сумською міською державною адміністрацією разом із прапорами Сум та області, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За словами співорганізатора акції Андрія Букіна, організатори також сподіваються, що Сумська міська рада на своєму позачерговому засіданні 19 серпня ухвалить рішення на підтримку білоруських протестувальників.
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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. У Мінську почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
Акції на підтримку білоруських протестувальників вже відбулися і в українських містах, зокрема в Дніпрі.
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Мне кажется события в Белоруси спровоцировали когнетивный диссонанс для некоторых.
Интересно, кто посоветовал таракану устроить такие зверства, напоминающие облавы эсесовцев 78 лет назад? И кто отключил интернет?
https://www.youtube.com/watch?v=VxvYsZLzsSE
Ватников там много, но анализ говорит, что реальное соотношение голосов было приблизительно 50 на 50 с небольшим перевесом Тихановской, скажем так 47% за Тихановскую и 40% за бацьку. То есть члены ЦИК могли запросто нарисовать таракану 51%, а Тихановской 41% и прокатило бы так, что комар носа бы не подточил. Но зачем было рисовать лукашеске 80%, и зачем оппозиция нарисовала Тихановской над 70%????
Интересно, кто посоветовал таракану устроить такие зверства, напоминающие облавы эсесовцев 78 лет назад? И кто отключил интернет?
Кому и зачем это нужно было?
Это сделано после того, как Лука отказался сдать Беларусь под оккупацию Моксвы и начал налаживать контакты с Западом...
курица Тихановская и прочая срань - это кремлёвские инструменты.
Там все сделано для того, чтобы таракана убрать а не нагнуть, та то что отказался от союзного государства, в котором ему бы не дали править. После его поражения в повторных выборах Бабарыка (или как его там) сделает все что надо.
У таракана слишком большие амбиции, он не может быть никем, кроме верховного правителя. Он весь этот цирк с союзным государством в 1996 году, мутил для того, чтобы им править. Он хотел сместить Ельцина и возглавить им созданный новый ссср. Потом путлер ему все планы поломал, за это он его ненавидит. Он не союзник Украины, он просто не может быть губернатором.
Но на смену ему будет или тупая курица, - для путена - пустое место не мешающее ему ни в чём, или, кто там второй, вообще чистый ФСБ-ный кадровый подчинённый х.йла...
Украине, при ватном белорусском быдлоэлекторате, будет ещё хуже чем при Луке.
Украине будет хуже при любом раскладе. Не забывайте что таракан хотел править союзом славянских республик, если бы он смог подмять под себя союзное государство, то и с Украиной бы ему было легче расправиться. Бацька, он еще больший любимец всех пророссийских совкодрочеров в Украине и не только, чем путлер. Он реально опаснее. Параша в любом случае получит Белорусь, уже по тому сколько они туда денег угрохали.
и "посоветовали работающие на рашку" равнозначно "путин организовал".
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Якщо режим вбиває,викрадає людей, утримує політв'язнів, то це тоталітарний, а не авторитарний режим.
ключова різниця в тому, які сфери контролює держава. якщо виключно політичну - зачищає опозицію і т.д., то це авторитаризм, якщо ж починає втручатись в інші сфери, наприклад в особисте життя людей, в церковні справи іт.д., то це вже тоталітаризм. в Білорусі почали з'являтись перші ознаки тоталітаризму - боротьба з "тунеядством"
Флаг Беларуси, который использовался государством в начале 90-х, стал символом протестов в стране.
В Гомеле возбудили уголовное дело из-за того, что с флагштока сняли официальный флаг Беларуси и повесили вместо него бело-красно-белый флаг. Об этом https://mediazona.by/online/2020/08/18/belvybary-10#34614 сообщает «Медиазона» со ссылкой на представительницу управления Следственного комитета по Гомелю.
Ми теж зі *стоп зек * починали ..
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