За добу в Україні госпіталізували рекордну кількість пацієнтів з коронавірусом - 463. COVID-19 набирає обертів, - Степанов. ВIДЕО

Тенденція до зростання випадків захворювання на коронавірусну хворобу в Україні спостерігається вже протягом місяця.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу ми також отримали своєрідний антирекорд щодо кількості госпіталізованих осіб - це 463 особи, які були госпіталізовані за минулу добу", - зазначив глава МОЗ.

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"Ви бачите, що COVID-19 набирає обертів, по іншому це не назвеш. Ми бачимо цю тенденцію (протягом. - Ред.) останнього місяця. Ми дуже швидко перейшли рубіж в 1 тис. хворих за добу. Ми вже наближаємося до 2 тис. хворих (за добу. - Ред.)", - зазначив Степанов.