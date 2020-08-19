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"Прилетіли два літаки співробітників із Росії, які виконують наші функції", - працівників Білтелерадіокомпанії не пустили на роботу. ВIДЕО

Співробітників Білтелерадіокомпанії не пустили на роботу, а їхні обов'язки виконують російські журналісти, які прилетіли до Мінська двома літаками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі TUT.BY, розповіла режисерка Білтелерадіокомпанії Альона Мартиновська. Вона заявила, що на роботу пускали лише тих співробітників, яких не було в списку в охоронців на вході.

"Найімовірніше, це були списки тих людей, які підписали вимоги до керівництва Білтелерадіокомпанії", - припустила Мартиновська і розповіла про тих, хто замінив її та колег на роботі: "Це "весела" історія - прилетіли два літаки співробітників із Росії, які виконують наші функції за дуже велику суму".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 43-річний протестувальник помер у госпіталі Мінська, раніше він зазнав вогнепального поранення в голову, - ЗМІ

Автор: 

Білорусь (7931) журналістика (1760) росія (65223)


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Топ коментарі
+77
Фактично завершальна стадія окупації.
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19.08.2020 11:49
+43
Распятые снегири и фаршированные мальчики приготовились к выходу.
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19.08.2020 11:50
+40
"Гусскій мір" він такий. Вас замінять слухняними кацапами, які переповзуть самі, потім і рідню теретягнуть. Врешті решт займуть ваше житло, відіжмуть ваш бізнес, і заявлять, що це їх "ісконниє землі".
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19.08.2020 11:54
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Нит, Таракан не продал заводы. Это сделает оппозиция. А потом кацапы купят заводы и обанкротят их. Всё как в Украине.
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19.08.2020 12:11 Відповісти
А ви звідки знаєте ?
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19.08.2020 12:13 Відповісти
так в "Красной Звезде" ж было написано,

а он её читает внимательно.
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19.08.2020 12:23 Відповісти
о то ти погоджуєся, що то всетаки кацапи все понищили
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19.08.2020 12:32 Відповісти
Ну это факт, что в Украине многие заводы выкупили кацапы и довели их до банкротства, убили конкурентов. Свободный рынок, занадто свободный.
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19.08.2020 12:39 Відповісти
Мнтересно, а откуда она знает про "2 самолета"? И про "бешенные зарплаты"?
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19.08.2020 12:10 Відповісти
Про самолёты СМИ писали.
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19.08.2020 12:11 Відповісти
это те 2 самолета которые в начале прилетели?
Ок, откуда она знает что на них завезли работников?
Эти работники должны где-то жить. Их должны как-то завозить на работу - например автобусами. Пусть покажет автобусы, каждый день привозящие и каждый вечер забиорающие назад. Активистам не составит труда проследовать за ними и выяснить где их поселили.
А пока напоминает историю про "распятого мальчика".
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19.08.2020 12:15 Відповісти
Ну наконец то человек думающий. А не только пишущий без разбору как многие тут.
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19.08.2020 12:44 Відповісти
Та не, то просто русские СМИ не сообщили, а он - только им доверяет
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19.08.2020 16:02 Відповісти
кацапоскоты на казарменном положении.

они оттуда не выходят.
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20.08.2020 08:25 Відповісти
Ну не даром же они "вкалывают"
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19.08.2020 12:46 Відповісти
"Прилетіли два літаки співробітників із Росії, які виконують наші функції", - працівників Білтелерадіокомпанії не пустили на роботу - Цензор.НЕТ 7738
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19.08.2020 12:11 Відповісти
Гибридьненько так! Давайте не будем вмешиваться, сказало #уйло Меркель и Макрону. Танков, в этот раз, не будет! Мы пойдем другим путем, как сказал когда-то тов. ленин.
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19.08.2020 12:12 Відповісти
Прилетели "зеленые-человечки-телеоператорыи дикторы на русском языке"!!! А они прилетели с автоматами или с телекамерами? Почалоь вторжение России, завтра "зеленые человечки с бурятским обличием" станут за станки на Тракторном заводе или Белазе.
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19.08.2020 12:13 Відповісти
"Прилетіли два літаки співробітників із Росії, які виконують наші функції", - працівників Білтелерадіокомпанії не пустили на роботу - Цензор.НЕТ 2929
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19.08.2020 12:14 Відповісти
Як би те "животноє" не годували, то його б і не було.
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19.08.2020 12:17 Відповісти
как вставить фото?
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19.08.2020 14:15 Відповісти
Тицьни "ответить " зверху сьомий знак після смайлика тиць , і вставляєш посилання на картинку .
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19.08.2020 16:16 Відповісти
UPD: Бєларусь ніхіба не живе. Шлях від хибних цінностей до розбитого корита пройдено. Що і треба було довести.
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19.08.2020 12:15 Відповісти
Колгоспник звиздить про суверинітет лише в електоральних цілях. По факту він давно здав Білорусь кацапам. Половина економіки переробка кацапової жижи, газ на 100% з кацапщини. В етнокульторному плані від булоруської культури залишилась лише згадка/
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19.08.2020 12:18 Відповісти
Да... там особо и прокачивать смысла нет. Бульбаши те еще ватники. В некоторых формах даже хуже. Нужно понимать, что они сей час выступают просто против таракана как личности, а не за кардинальное изменение курса движение всей страны. Для них рюзьге - братья. ***** - вяликий царь всея ********** и бульбашии. В Украине хунта и каратели. Пендосы "врахи" скреп. Так что надеятся на то, что если даже якобы опозиция, люди, не важно кто, замочат лукаша и усе, они от гавнорашки отойдут. Ха... смешно. Другой момент, как мокшляндия себя будет вести. Пойдет на ражен и открытую оккупации. Или продолжит прежний курс, но с корректировками, без главбульбаша.
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19.08.2020 12:23 Відповісти
В целом ты прав. Но у нас ещё все впереди. В Украине тоже, поначалу, было полно ватников...
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19.08.2020 15:19 Відповісти
Ось ще одна причина, чому потрібно перехід на українську мову. Якби телебачення Білорусі було на білоруській мові то заміну на росіян було провести важче.
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19.08.2020 12:28 Відповісти
Штрейкбрехеров из "дружеской страны" хватает.
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19.08.2020 12:30 Відповісти
А ********* приїхала? Вона наче хтіла на БЕЛАЗ на інтервью до того хлопака, що вчора путина соловьову показував.
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19.08.2020 12:33 Відповісти
очень напоминает начало оккупации Донбасса и захват донецкой трк, только без автоматов - пока не нужны, наверное
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19.08.2020 12:35 Відповісти
Здається,що Білорусія буде окупована.Інформаційна окупація вже почалась,тепер справа за військовою."Прохлопали"сябри можливість вивільнитись із бацько-пуцьковських "обіймів".Незабаром їх заставлять вітатись одне із одним:-Хайль бацькапуцька,тому що часи,хоча і фейкової демократії, для них вже пройшли,наступають часи самого чорного тоталітаризму без усяких там "вонючодемократичних" реверансів у сторону народу із боку правлячих кіл,без усіляких там дурних виборів,гарантій і т.д. і т.п.Пуцик і бацик ім покажуть,як Білорусь любити!
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19.08.2020 12:38 Відповісти
Лукашенко направил войска к границам Польши и прибалтийских стран, раскрыв границу России для гибридного вторжения!
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19.08.2020 12:39 Відповісти
Белорусы снимают обувь, становясь на лавочку во время митинга - чистюли! Ай да молодчаги а вас рашистские твари фейсом в дерьмо, в дерьмо!
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19.08.2020 12:42 Відповісти
Они нам уже и Антимайдан заготовили:

Олег Гайдукевич, глава Либерально-демократической партии Беларуси, http://ross-bel.ru/about/news_post/obrashchenie-koordinacionnogo-komiteta-narodno-patrioticheskogo-dvizheniya-belarusi http://ross-bel.ru/about/news_post/obrashchenie-koordinacionnogo-komiteta-narodno-patrioticheskogo-dvizheniya-belarusi объявил о создании Народно-патриотического движения Беларуси, а себя - главой Координационного Комитета этого движения.

Сообщается, что движение выступает за "безусловное сохранение и развитие Союза с Россией и ОДКБ, как гарантию Суверенитета и Независимости страны". Движение начинает "подготовку и проведение учредительных собраний во всех областях страны и г.Минске". Оно призывает парламент собраться на внеочередную сессию и рассматривает его как "общенациональную площадку для всей страны".

Таким образом, Гайдукевич становится ключевой фигурой альтернативного московского плана по обеспечению подконтрольности ситуации в Беларуси.
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19.08.2020 13:00 Відповісти
Это вам "чёрные сотни" готовят... Только в Украине"майдановцы" "Антимайдан" "загнали под шконку", а в Беларуси "под шконку" загонят вас...
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20.08.2020 08:58 Відповісти
Потому что баранам белорусским не бастовать нужно было, а правдивую информацию в эфир пускать, служить площадкой для протестующих сил. Пусть теперь свыкаются с мыслью что Лукашенко теперь навсегда.
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19.08.2020 13:01 Відповісти
Дни его сочтены. Вопрос, кто после?
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19.08.2020 13:15 Відповісти
Путин
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20.08.2020 07:40 Відповісти
йде підготовка до анексії цілої країни.
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19.08.2020 13:36 Відповісти
так вот чьи уши торчат из-за портъеры
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19.08.2020 13:47 Відповісти
Белорусам надо понять главное - их рабское, бесправное положение происходит из кремля, от кремлёвской крысы, приказы которой покорно выполняет белорусская гнида лукашенка.... А расейские "братья" по приказу кремля будут отрезать белорусам головы, живьём закапывать, пытать, насиловать - будут делать всё то, что уже 6 лет творят в лугандоне и даунбасе кадыровско - кацапские выродки....Всё это будет уже завтра....Ещё есть время начать этому противостоять.....
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19.08.2020 14:02 Відповісти
та ну не гони - как они это поймут - если там 85 % ваты
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19.08.2020 14:05 Відповісти
Рабське розуміння дійсності не дозволяє їм усвідомити стан вільної людини. З цим треба родитися, або довго вчитися.
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19.08.2020 14:48 Відповісти
Теперь в квартирах беларусов из динамиков домашних радиоприемников будут вещать не с привычным гэканьем, а с мацковскими стенаниями над буквой А.
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19.08.2020 14:02 Відповісти
Через некоторое время короткостриженые российские медийщики промаршируют во все студии Беларуси.
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19.08.2020 14:05 Відповісти
ну так надо было не отдавать, а теперь все, кремль рулит.
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19.08.2020 14:11 Відповісти
погранец рулит
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19.08.2020 14:17 Відповісти
Усе що білоруси мають створив бацька з москалями. Мається на увазі не матеріальні здобутки. Насамперед - внутрішня та зовнішня політика з відповідним ставленням влади до громадян та ставленням світу до Білорусі. Цілковита відсутність національної ідентичності, навіть культурної, підлизування жопи "мишибраттям" та комплекс меншовартості.
У зв'язку з цим не зрозуміло що вони хочуть змінити у своєму житті? Просто прибрати з-перед очей бацьку, посадивши на трон чергового засланого недомоскаля?
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19.08.2020 14:24 Відповісти
Невже вони не розуміють що за москалів буде так само або й гірше, лише пики у телевізорі зміняться? Бацька - той хоч трохи відганяв москалів від корита.
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19.08.2020 14:27 Відповісти
Ця істота давно здала Білорусь орді в надії стати ханом "саюзного гасударства".
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20.08.2020 01:37 Відповісти
Мишєбраттяіхнмнєти з другої сторони.
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19.08.2020 14:49 Відповісти
Эта картина называется "Штрейкбрехеры прилетели..."
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19.08.2020 14:39 Відповісти
Штрейкбрехеры прилетают в день яблочного спаса, будем знать.
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19.08.2020 14:45 Відповісти
а за ними прилетают рептилоиды.
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19.08.2020 15:25 Відповісти
Пукашенко на этот раз уср.лся, но не пукнул.
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19.08.2020 14:48 Відповісти
Видел я в Беларуси одного единственного беларуса, возле замка Радзивиллов -- свистульками кацапским туристам торговал...
А, по мозгам бить эффективней, чем по жопе -- охват поголовья больше.
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19.08.2020 14:53 Відповісти
И к тому же следов не остаётся. Это называется "гуманный подход".
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19.08.2020 15:05 Відповісти
Теперь штрейкбрехеры раскроют глаза белоруссам: кто забросил вагнеровцев, о самых честных выборах в мире, о 82% проголосовавших за Пукашенко, о нескольких сотнях протестующих, и вообще расскажут всю правду-матку о событиях в Белоруссии.
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19.08.2020 15:02 Відповісти
Оккупация Беларуси началась с оккупации центрального СМИ.. Как не странно в Украине даже этого делать не нужно, 95% СМИ уже сдано предыдущей и нынешней властью врагу " без единого выстрела".. куда там тому Крыму. Да уж..
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19.08.2020 15:14 Відповісти
у старого фюрера мозг заклинил.. вообще качаны забуксовали ..берега попутал...
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19.08.2020 16:34 Відповісти
кстати не пускать на работу это не функция мили ци и это гестапо уже какое то
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19.08.2020 16:36 Відповісти
ну не хочуть білоруси ЛУКАША, то буде їм ПУКІН! ХАХАХАХАХА! ФСЬО БУДЕ ПУКІН!!!
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19.08.2020 16:47 Відповісти
Это, дети мои, называется штрейкбрехеры.
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19.08.2020 17:00 Відповісти
Дура, братский народ пришел на помощь, а иначе там были бы журналисты НАТО!
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19.08.2020 17:34 Відповісти
Видимо скоро начнется замещение населения как в оккупированном Крыму. А белорусов переселят в Сибирь. А был шанс победить малой кровью, но белорусы чересчур мирные. Вот теперь будет расплата за миролюбивость к врагам. Украинцы это уже проходили в 1918-1933.
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19.08.2020 17:35 Відповісти
Наф-нафа не пустили на работу, кстати, сама сказала, все на извините и пожалуйста. А так, это рынок, хозяин принял такое решение, вы же этого добиваетесь
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19.08.2020 18:29 Відповісти
партайгеноссе йозеф подтянулся
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19.08.2020 19:06 Відповісти
Сотрудников Белтелерадиокомпании не пустили на работу, а их обязанности выполняют российские журналисты, которые прилетели в Минск на двух самолетах.Как сообщает https://censor.net/, об этом в эфире https://t.me/nexta_live/8841 TUT.BY , рассказала режиссер Белтелерадиокомпании Алена Мартиновская. Источник: https://censor.net/v3214657

НУ ЩО КУХОНІ СКЕПТИКИ, ХТО ТАМ НЕ ВІРИВ ПРО ВВІД КРЕМЛІВСЬКИХ ВІЙСЬК У БЕЛАРУСЬ - ПОЧИНАЄТЬСЯ З ЖУРНАЛІСТІВ
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19.08.2020 19:24 Відповісти
Беларусы, на Юге есть Украина, можно перекантоваться у нас, если что, пока ХЛА не завалим
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19.08.2020 20:43 Відповісти
"Сотруднікі с росіі".. Ох і гниди... Кацапи, які ж ви гниди. Гнидота смердюча, як вас земля носить? Прокляті тварюки..
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19.08.2020 20:48 Відповісти
У ХЙЛА ДЕНЕГ НЕТ УЖЕ ЗА КИСЕЛЬНЫХ ПЛАТИТЬ ))) ЛУКУ НАПРЯГАЕТ !)
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19.08.2020 21:43 Відповісти
А на кровавую бойню он всегда деньги найдет.
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20.08.2020 07:43 Відповісти
Ничего нового.....В1968 и в Праге и в Братиславе первым делом "зачищали" теле и радио-студии. В первые дни ,пока не подобрали "свой" персонал , в эфир выходили мацковские проффесионалы. Выиграть битву за умы советовал незабвенный Геббельс.
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20.08.2020 11:17 Відповісти
"Прилетіли два літаки співробітників із Росії, які виконують наші функції", - працівників Білтелерадіокомпанії не пустили на роботу - Цензор.НЕТ 2988
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20.08.2020 12:14 Відповісти
Так в чем проблема все законно. За не выход на работу УВОЛЕНЫ .То эти товарищи бастовали ну чтож теперь времени много могут идти метинговать
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24.08.2020 21:55 Відповісти
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