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"Прилетіли два літаки співробітників із Росії, які виконують наші функції", - працівників Білтелерадіокомпанії не пустили на роботу. ВIДЕО
Співробітників Білтелерадіокомпанії не пустили на роботу, а їхні обов'язки виконують російські журналісти, які прилетіли до Мінська двома літаками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі TUT.BY, розповіла режисерка Білтелерадіокомпанії Альона Мартиновська. Вона заявила, що на роботу пускали лише тих співробітників, яких не було в списку в охоронців на вході.
"Найімовірніше, це були списки тих людей, які підписали вимоги до керівництва Білтелерадіокомпанії", - припустила Мартиновська і розповіла про тих, хто замінив її та колег на роботі: "Це "весела" історія - прилетіли два літаки співробітників із Росії, які виконують наші функції за дуже велику суму".
Топ коментарі
+77 Владислав Носковский
показати весь коментар19.08.2020 11:49
+43 Николай Николаевич #334532
показати весь коментар19.08.2020 11:50
+40 Чайка Київ
показати весь коментар19.08.2020 11:54
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а он её читает внимательно.
Ок, откуда она знает что на них завезли работников?
Эти работники должны где-то жить. Их должны как-то завозить на работу - например автобусами. Пусть покажет автобусы, каждый день привозящие и каждый вечер забиорающие назад. Активистам не составит труда проследовать за ними и выяснить где их поселили.
А пока напоминает историю про "распятого мальчика".
они оттуда не выходят.
Олег Гайдукевич, глава Либерально-демократической партии Беларуси, http://ross-bel.ru/about/news_post/obrashchenie-koordinacionnogo-komiteta-narodno-patrioticheskogo-dvizheniya-belarusi http://ross-bel.ru/about/news_post/obrashchenie-koordinacionnogo-komiteta-narodno-patrioticheskogo-dvizheniya-belarusi объявил о создании Народно-патриотического движения Беларуси, а себя - главой Координационного Комитета этого движения.
Сообщается, что движение выступает за "безусловное сохранение и развитие Союза с Россией и ОДКБ, как гарантию Суверенитета и Независимости страны". Движение начинает "подготовку и проведение учредительных собраний во всех областях страны и г.Минске". Оно призывает парламент собраться на внеочередную сессию и рассматривает его как "общенациональную площадку для всей страны".
Таким образом, Гайдукевич становится ключевой фигурой альтернативного московского плана по обеспечению подконтрольности ситуации в Беларуси.
У зв'язку з цим не зрозуміло що вони хочуть змінити у своєму житті? Просто прибрати з-перед очей бацьку, посадивши на трон чергового засланого недомоскаля?
А, по мозгам бить эффективней, чем по жопе -- охват поголовья больше.
НУ ЩО КУХОНІ СКЕПТИКИ, ХТО ТАМ НЕ ВІРИВ ПРО ВВІД КРЕМЛІВСЬКИХ ВІЙСЬК У БЕЛАРУСЬ - ПОЧИНАЄТЬСЯ З ЖУРНАЛІСТІВ