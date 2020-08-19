"Прилетіли два літаки співробітників із Росії, які виконують наші функції", - працівників Білтелерадіокомпанії не пустили на роботу. ВIДЕО

Співробітників Білтелерадіокомпанії не пустили на роботу, а їхні обов'язки виконують російські журналісти, які прилетіли до Мінська двома літаками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі TUT.BY, розповіла режисерка Білтелерадіокомпанії Альона Мартиновська. Вона заявила, що на роботу пускали лише тих співробітників, яких не було в списку в охоронців на вході.

"Найімовірніше, це були списки тих людей, які підписали вимоги до керівництва Білтелерадіокомпанії", - припустила Мартиновська і розповіла про тих, хто замінив її та колег на роботі: "Це "весела" історія - прилетіли два літаки співробітників із Росії, які виконують наші функції за дуже велику суму".

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