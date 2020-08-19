УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13206 відвідувачів онлайн
Новини Відео
76 020 545

"Якби Росія не захопила Крим, то втратила б його навічно і сюди прийшли б американці", - Фокін. ВIДЕО

Перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі, колишній прем'єр-міністр України Вітольд Фокін у березні 2017 року виправдовував окупацію Криму Росією.

Свою позицію Фокін тоді озвучив в інтерв'ю Дмитру Гордону на телеканалі "112 Україна". Фрагмент інтерв'ю оприлюднив у фейсбуці блогер Віктор Примаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Є ще одна версія, і я схильний думати, що вона серйозна. Чому ж американські авіаносці увійшли в Середземне море, пройшли Дарданелли, Босфор? Є версія, що якби Росія не захопила тоді Крим, то цілком можливо, вона б втратила Крим навічно, бо прийшли б сюди американці. А Росію потрібно зрозуміти: у неї там флот", - сказав Фокін.

Також читайте: Фокін про роботу в ТКГ: "Я відповідатиму за взаємодію з представниками Донбасу"

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 18 серпня увів Фокіна до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ).

Також читайте: Фокін говорив, що в 2014-му "повстав трудовий Донбас", - журналістка Бесперстова

За словами глави делегації Леоніда Кравчука, Фокін допоможе налагодити взаємодію як з мешканцями Донбасу, які проживають на непідконтрольній Україні території, так і з тими, які живуть зараз на решті території країни.

Автор: 

Крим (14153) окупація (6695) росія (65223) Фокін Вітольд (98)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+203
Зебіли, ваш клієнт.
показати весь коментар
19.08.2020 12:20
+131
"Если бы Россия не захватила Крым, то потеряла бы его навечно и сюда пришли бы американцы", - Фокин - Цензор.НЕТ 5832
показати весь коментар
19.08.2020 12:26
+124
неее.. это их вдохновитель! каждый зебил готов поддержать слова фокина...
показати весь коментар
19.08.2020 12:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 6 з 6
Падажжите чекаемо відповідь бубочки
показати весь коментар
20.08.2020 00:42 Відповісти
чемодан рассея!
показати весь коментар
19.08.2020 23:49 Відповісти
Пусть Фокин это скажет крымскому Хану,а не представителю московской Орды.
показати весь коментар
19.08.2020 23:51 Відповісти
Ах, если бы некоторых убрали вовремя, то Россия всю Украину потеряла бы навсегда!
показати весь коментар
20.08.2020 00:12 Відповісти
Марення сивого мерина. По-перше, американські авіаносці не проходили Дарданели і Босфор, і згідно з конвенцією Монтре, ім це не дозволено. По-друге, пенсіонер, який поширює фантастичні російські фейки, які межують з безумством, не може залучатися до справ державної ваги.
показати весь коментар
20.08.2020 00:28 Відповісти
от таке лайно не потрібне ні Богу, ні чорту - сидить на шиї України і смердить!
показати весь коментар
20.08.2020 00:41 Відповісти
Для того, чтобы занимать такие высокие посты, предполагаю, что люди, типа Фокина и Кравчука, безусловно были сотрудниками КГБ. А в этой организации "бывших" не бывает. Сейчас, возможно, пришла пора отрабатывать те денежки, те дивиденты, которые были ими получены ранее. Вот и были вскрыти эти "старые гнилые консервы", так как не нашлось подобных "деятелей" помоложе. Один отказ команды Кравчука от ядерного оружия полностью изобличает этих людей. Почему до сих пор никто не спросил у него по настоящему, по закону, по суду, почему были преданы тогда стратегические интересы Украины? А скорее всего, проданы. Кто и в чем был выгодополучателем, всем нам это хотелось бы знать. И все эти люди должны понести ответственность, несмотря на свой возраст, так как содеянное ими имеет особо тяжкие последствия для всей Украины сегодня и в будущем. Ядерное оружие можно было бы оставить хотя бы тактическое и с условием возможности возврата к статегическому, в случае подобных угроз, которые мы имеем сегодня. Та ситуация фактического бессилия в решении вопросов АТО, которую мы имеем сегодня, была заложена именно тогда. Эти ребята сегодня работают "под дурака", но они вовсе не были слабоумными и должны ответить и за то и за это, что планируется ими сегодня, вместе с сегодняшним президентом. Старые высокопоставленные коммунисты не могли не быть кэгэбистами. И вот эти, возможно сексоты, которые, одной ногой уже стоят в могиле, уже частично оттуда, и сегодня продолжают творить свои мерзости предавая интересы Украины, продолжая совершать деяния, подобные тем, которые они творили при совке. Неужели в Украине не осталось серьезных и ответственных политиков, которые способны сегодня их призвать к ответу???
показати весь коментар
20.08.2020 00:54 Відповісти
Як і молодим пуйлососам при владі.
показати весь коментар
20.08.2020 07:35 Відповісти
100%...
показати весь коментар
20.08.2020 15:43 Відповісти
І чим швидше, тим краще, від тих смердить козломордими
показати весь коментар
20.08.2020 10:45 Відповісти
Якби Україна не платила пенсію Вітольду Фокіну,
то це зробили би солдати НАТО (або американці)!
показати весь коментар
20.08.2020 01:59 Відповісти
А Россию нужно понять: у нее там флот", - сказал Фокин Источник: https://censor.net.ua/v3214663
Хххххххххххххххххх
Т.е. согласно етой мрази у Украиньі там не бьіло ничего???
Ни флота, ни производства, ни сельского хозяйства, ни инфраструктурьі.

Очищение начнется когда мрази типа Фокиньіх начнут собой украшать киевские каштаньі.
По другому, увьі, по всей видимости очистится не получится
показати весь коментар
20.08.2020 02:09 Відповісти
А навіщо росіянам ще й Крим, у них флот по всьому периметру території. Краще б Крим зайняли американці, тоді б жилося спокійно українцям. А фокінську кацапську морду на мило.
показати весь коментар
20.08.2020 07:39 Відповісти
Он безумен. Дедушка в полном геополитическом маразме... Только дегенат мог его назачить на должность в ТГК...
показати весь коментар
20.08.2020 02:34 Відповісти
Вот эти Фокины и все другие предатели Родины и престарельцы совковые обязаны давно болтаться на гилляке, как и положено врагам государства, а не в группах разных заседать!
показати весь коментар
20.08.2020 03:36 Відповісти
зеленский... сколько же он всего за год натворил фигни... а впереди сколько...
показати весь коментар
20.08.2020 04:02 Відповісти
Маячня пристарілого маразматичного АНТИУКРАЇНСЬКОГО мурла - як обличчя україножерської влади в Україні.
показати весь коментар
20.08.2020 05:02 Відповісти
Ну так зебилам такие единомышленники и нужны, чем этот фокин отличается от того дже самого дерьмака, сивухи или самого зельцмана? Все они вата, и все они готовы сдавать интересы Украины.
показати весь коментар
20.08.2020 05:13 Відповісти
Фокін- це старе антидержавне,антиукраїнське, антипатріотичне, сидяче на шиї українських громадян і українського бюджету.....промосковське,проокупаційне,проросійське .....ЛАЙНО. І ми "гордимось" тим,що воно знову спливло і буде робити для України своє лайнове,антидержавне промосковське діло чи справу. За все це поцілуємо в зад тов. Кравчука і їх визначенця. Ще один "єрмак" піде блукати по російським стежкам і заведе нас в чащу,бе нас і прикінчать!
показати весь коментар
20.08.2020 05:28 Відповісти
Що він цей вербонутий КДБ тут забув. Його слова типу якби Гітлер не захопив Австрію там були б війська антигітлеровської коаліції? Не Україна, а прохідних двір для агентів СЗР і ФСБ РФ. О ці до миротворять, аж до Дніпра.
показати весь коментар
20.08.2020 06:23 Відповісти
"Якби Росія не захопила Крим, то втратила б його навічно і сюди прийшли б американці", - публічно заявив 1-ий заст голови української(!) делегації у ТКГ Фокін!
Якщо Зеленський до вечора не підпише указ про його звільнення, значить і він згоден із таким виправданням анексії Криму!
показати весь коментар
20.08.2020 06:46 Відповісти
Оточити себе відвертими ворогами України -- це воля Президента і Верховного головнокомандувача...
показати весь коментар
20.08.2020 07:48 Відповісти
давайте уже пригласим Януковича помочь окончить войну на Донбассе
показати весь коментар
20.08.2020 08:16 Відповісти
Очередного верного Ленинца, маразматика отмыл от талька и вперед
показати весь коментар
20.08.2020 08:19 Відповісти
Он же не сказал простить, возможно это и двигало путмным
показати весь коментар
20.08.2020 08:21 Відповісти
Отчебучил! Ладно ,старому не много осталось и он может жить воспоминаниями о прошлом ,где он жил привелегерованной жизнью, но какой идиот вынул его из нафталина? Кому понадобились эти тени прошлого ? Это смахивает на подготовку смены курса оффиса ,а точнее на гос. измену!
показати весь коментар
20.08.2020 09:24 Відповісти
Шедевр! Вроді всього декілька слів - а як влучно визначив світогляд зебілів.
показати весь коментар
20.08.2020 09:41 Відповісти
Саме такий виживший з розуму маразматик і потрібен Янелоху. Він же не лох, щоб призначати когось адекватного.
показати весь коментар
20.08.2020 09:50 Відповісти
Сколько было хорошего, в бытность премьером ? И вдруг все кончилось .... подчиненные побросали партбилеты ,членовоз не приехал ,а пенсия не позволяет есть омаров каждый день. Все это благодаря извечным врагам ! Так и любимый санаторий в Крыму ...как теперь отдохнуть? Американцы проклятые всего лишили!! С Витольдом ясно,а кто его достал из шкафа? И зачем?
показати весь коментар
20.08.2020 10:11 Відповісти
Зеля назначил пророссийского ватника переговорщиком со стороны Украины.
СУПЕР!
показати весь коментар
20.08.2020 10:26 Відповісти
Им надо протянуть зраду незаметно. Так что б народ не взбунтовался. Делается всё будет тышком нышком, пока мудрый украинский нарид клювом щёлкает. А не так как Янукович - пришёл и честно заявил, что в ЕС не идём, идём под Раху. Так грубо нельзя. А если тихо без шума и пыли, со смазкой - так сработает. В качестве смазки - Раша очаровала укр. нарид сказкой-сериалом о Голобородьке, украинские телеканалы олигархов тоже хорошо поработали, уничтожая Порошенко - и вуаля - украинский народ в мешке, осталось только завязать!
показати весь коментар
20.08.2020 10:42 Відповісти
100%+++++
показати весь коментар
20.08.2020 11:00 Відповісти
ще один маразматичний дебіл.
Зеля, ти що ідіот?? Ні, *****, ти не ідіот, ти паскудний зухвалий підлий ворог ! Сцяними ганчірками взаший гнати цю зелену мразоту !
показати весь коментар
20.08.2020 11:00 Відповісти
поки ***** нічого не анексував то і в Чорному морі не було ніяких "американских авианосцев". В цього старого придурка порушений причинно-наслідковий зв"язок.
показати весь коментар
20.08.2020 11:04 Відповісти
Что ожидать от совкового пердуна 80+!!!
показати весь коментар
20.08.2020 11:31 Відповісти
И вот таких старых кпссников отправили представлять нашу страну на переговорах.
показати весь коментар
20.08.2020 11:37 Відповісти
Стара, комуняцька рухлядь, поточена шашлями, яка не читає інтернет, а всі новини отримує з російського зомбоящика або з камсамольской правди. Якби у клоуна була клепка в голові, то навіть накурений і нанюханий зрозумів би, що на сьогоднішній день ці фокіни-з-кравчуками не є авторитетами ані для бойовикі на Донбасі, ані для кремлівських карликів. Фокін закінчив свою "державну" діяльність у 1992 році. На сьогоднішній день серед тих хто приймає рішення в Кремлі не має тих з ким тридцять років тому співпрацювали Фокін з Кравчуком. Більшість з них перебуває там де Єльцин, а хто ще й дихає на цьому світі, то не спроможний сам, без сторонньої допомоги, на горщок сходити.
показати весь коментар
20.08.2020 11:48 Відповісти
Цих видатних політиків можна допустити до переговорів у мінську тільки при одній умові, якщо вони упізнають один одного. Макарович у Скабеєвої повідомив, що сталін та гітлер зустрічались в 1940 році у Львові. Вся Україна та росія плакали зі сміху. А Скабеєва "хохотала в прямом ефире". Схоме, що Макарович наслідує свого багатолітнього друзяку бувшого патріарха Філарета. А включення Фокіна можна пояснити виключно одним - він родом із одного із стойбіщ разом з міністром оборони Росії Шойгу десь на просторах Бурят-Монголії чи Ойротії, а може Баргузінії. "Отци нации" одним словом.
показати весь коментар
20.08.2020 13:38 Відповісти
спасибо вам, 73%, за ваш безмозглый выбор. Каждый день всплывает это говно, которое вы пустили во власть.
Очень скучаю за временами, когда рыгоаналы выходили в окна и прятались по швейцариям.
показати весь коментар
20.08.2020 13:58 Відповісти
старая пид.расина
показати весь коментар
20.08.2020 13:58 Відповісти
це ж яким зебілом треба бути щоб призначити старого маразматика на серйозну справу? Хотів би по дорослому потролити х йла то призначив би Пастора чи Зеркаль.
А за таку заяву то гнати в три шиї і відкривати справу за зраду. Патерпевший тільки шмарклі жуватиме і відосіки для лохів і більш ні на що негоден
показати весь коментар
20.08.2020 20:28 Відповісти
Ви знаєте,раніш я вважав старість свого роду Монумент Розуму та Мудрості,яка допомагає народу вижити при загрозах і процвітати в послідуючих поколіннях. Дивлюсь ось на цю особу,Фокіна, і мені....СОРОМНО за Україну,Господи- як СОРОМНО не передати, бо він сидить і співчуває Росії і за її флот, за її інтереси. Жодного слова ....за Україну,за її окупацію, за захист конституційного громадянства на окупованих територіях. Скажіть, і це був "державний діяч Ук...".
показати весь коментар
19.01.2021 22:35 Відповісти
Якщо не привелемо до влади людей верхпатріотичного спрямування, сильної волі, сміливих....після Зеленського, то країни не буде! І не буде нічого і ні у кого!
показати весь коментар
19.01.2021 22:38 Відповісти
Сторінка 6 з 6
 
 