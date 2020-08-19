"Якби Росія не захопила Крим, то втратила б його навічно і сюди прийшли б американці", - Фокін. ВIДЕО
Перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі, колишній прем'єр-міністр України Вітольд Фокін у березні 2017 року виправдовував окупацію Криму Росією.
Свою позицію Фокін тоді озвучив в інтерв'ю Дмитру Гордону на телеканалі "112 Україна". Фрагмент інтерв'ю оприлюднив у фейсбуці блогер Віктор Примаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Є ще одна версія, і я схильний думати, що вона серйозна. Чому ж американські авіаносці увійшли в Середземне море, пройшли Дарданелли, Босфор? Є версія, що якби Росія не захопила тоді Крим, то цілком можливо, вона б втратила Крим навічно, бо прийшли б сюди американці. А Росію потрібно зрозуміти: у неї там флот", - сказав Фокін.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 18 серпня увів Фокіна до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ).
За словами глави делегації Леоніда Кравчука, Фокін допоможе налагодити взаємодію як з мешканцями Донбасу, які проживають на непідконтрольній Україні території, так і з тими, які живуть зараз на решті території країни.
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то це зробили би солдати НАТО (або американці)!
Хххххххххххххххххх
Т.е. согласно етой мрази у Украиньі там не бьіло ничего???
Ни флота, ни производства, ни сельского хозяйства, ни инфраструктурьі.
Очищение начнется когда мрази типа Фокиньіх начнут собой украшать киевские каштаньі.
По другому, увьі, по всей видимости очистится не получится
Якщо Зеленський до вечора не підпише указ про його звільнення, значить і він згоден із таким виправданням анексії Криму!
СУПЕР!
Зеля, ти що ідіот?? Ні, *****, ти не ідіот, ти паскудний зухвалий підлий ворог ! Сцяними ганчірками взаший гнати цю зелену мразоту !
Очень скучаю за временами, когда рыгоаналы выходили в окна и прятались по швейцариям.
А за таку заяву то гнати в три шиї і відкривати справу за зраду. Патерпевший тільки шмарклі жуватиме і відосіки для лохів і більш ні на що негоден