"Якби Росія не захопила Крим, то втратила б його навічно і сюди прийшли б американці", - Фокін. ВIДЕО

Перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі, колишній прем'єр-міністр України Вітольд Фокін у березні 2017 року виправдовував окупацію Криму Росією.

Свою позицію Фокін тоді озвучив в інтерв'ю Дмитру Гордону на телеканалі "112 Україна". Фрагмент інтерв'ю оприлюднив у фейсбуці блогер Віктор Примаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Є ще одна версія, і я схильний думати, що вона серйозна. Чому ж американські авіаносці увійшли в Середземне море, пройшли Дарданелли, Босфор? Є версія, що якби Росія не захопила тоді Крим, то цілком можливо, вона б втратила Крим навічно, бо прийшли б сюди американці. А Росію потрібно зрозуміти: у неї там флот", - сказав Фокін.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 18 серпня увів Фокіна до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ).

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За словами глави делегації Леоніда Кравчука, Фокін допоможе налагодити взаємодію як з мешканцями Донбасу, які проживають на непідконтрольній Україні території, так і з тими, які живуть зараз на решті території країни.