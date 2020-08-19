Снайпер, який здався, розповів про "ЛНР": командири з РФ, загороджувальні загони, у суботу - кіно про фашистів. ВIДЕО

Снайпер незаконного збройного формування "ЛНР", який у неділю здався українським військовослужбовцям, розповів, як влаштоване життя найманців.

Відео допиту снайпера оприлюднив пресцентр штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік розповів, що служив у лавах бойовиків із червня 2014 року.

"Проходили підготовку під Ростовом. Нас тренували фахівці. Ми тренувалися, там, вітер, траєкторія куль... То троє було (фахівців. - Ред.), то п'ятеро", - каже він про підготовку.

За словами снайпера, потім його відправили на КПВВ перевіряти документи. За "роботу" отримував 15 тис. рублів (5560 грн. - Ред.).

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"А потім нас почали відправляти бліндажі будувати, копати. Тобто це не наша робота. А потім взагалі я це перший раз почув - нас хотіли відправити у заградотряд. Хто з наших буде здаватись чи тікать додому, нам давали наказ розстрілювати. Ми з товаришем подумали, що це явно не наша робота, і ми не хотіли, щоб це трапилося. І ми захотіли здатися за програмою "Повернись додому живим"", - розповів снайпер.

Чоловік стверджує, що йому вдалося здатися, а товариша застрелив снайпер із загороджувального загону т. зв. "ЛНР".

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Розповів він і про те, як була влаштована серед найманців ідеологічна робота.

"Збирали нас чи у класі, чи в їдальні, показували по телевізору якісь плівки про німецько-фашистських загарбників, про дітей, як вони знущаються з дітей. І кажуть, що не треба, щоб таке повторилося. Що як вони роблять, так і українська армія робить, і не треба, щоб таке повторилося", - розповів найманець.

Нагадаємо, снайпер "ЛНР" добровільно здався українським військовослужбовцям, не витримавши знущань ватажків бойовиків.