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Снайпер, який здався, розповів про "ЛНР": командири з РФ, загороджувальні загони, у суботу - кіно про фашистів. ВIДЕО

Снайпер незаконного збройного формування "ЛНР", який у неділю здався українським військовослужбовцям, розповів, як влаштоване життя найманців.

Відео допиту снайпера оприлюднив пресцентр штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік розповів, що служив у лавах бойовиків із червня 2014 року.

"Проходили підготовку під Ростовом. Нас тренували фахівці. Ми тренувалися, там, вітер, траєкторія куль... То троє було (фахівців. - Ред.), то п'ятеро", - каже він про підготовку.

За словами снайпера, потім його відправили на КПВВ перевіряти документи. За "роботу" отримував 15 тис. рублів (5560 грн. - Ред.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снайпер "ЛНР" добровільно здався українським військовослужбовцям

"А потім нас почали відправляти бліндажі будувати, копати. Тобто це не наша робота. А потім взагалі я це перший раз почув - нас хотіли відправити у заградотряд. Хто з наших буде здаватись чи тікать додому, нам давали наказ розстрілювати. Ми з товаришем подумали, що це явно не наша робота, і ми не хотіли, щоб це трапилося. І ми захотіли здатися за програмою "Повернись додому живим"", - розповів снайпер.

Чоловік стверджує, що йому вдалося здатися, а товариша застрелив снайпер із загороджувального загону т. зв. "ЛНР".

Також читайте: Бойовики так званої "ЛНР" затримали "міністерку" Деркач, - ЗМІ

Розповів він і про те, як була влаштована серед найманців ідеологічна робота.

"Збирали нас чи у класі, чи в їдальні, показували по телевізору якісь плівки про німецько-фашистських загарбників, про дітей, як вони знущаються з дітей. І кажуть, що не треба, щоб таке повторилося. Що як вони роблять, так і українська армія робить, і не треба, щоб таке повторилося", - розповів найманець.

Нагадаємо, снайпер "ЛНР" добровільно здався українським військовослужбовцям, не витримавши знущань ватажків бойовиків.

Автор: 

бойовик (3414) допит (696) Луганськ (576) Донбас (22356) снайпери (357)


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Топ коментарі
+31
І звісно ж - стояв на блок-постах і перевіряв документи. Снайпер.
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19.08.2020 12:41
+24
И заметьте, он сдался не потому что осознал, что должен убивать тех, кто защищает свою страну, а потому что испугался заградотрядов.
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19.08.2020 12:45
+20
Сдавшийся снайпер рассказал об "ЛНР": командиры из РФ, заградотряды, по субботам - кино про фашистов - Цензор.НЕТ 2123
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19.08.2020 12:48
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І звісно ж - стояв на блок-постах і перевіряв документи. Снайпер.
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19.08.2020 12:41 Відповісти
да уж... получается что все орки в элдэрах стоят только на блокпостах .. может прямо оттуда и стреляют
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19.08.2020 12:52 Відповісти
Именно так, местные только для героицкой картинки для геббельсТВ.
А воюют россияне.
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19.08.2020 13:27 Відповісти
Мабуть інші у кого кров на руках не задаються.
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19.08.2020 13:03 Відповісти
"ко-ко-ко потом нас начали отправлять блиндажи строить, копать, но это не наша работа", "ко-ко-ко, а потом вообще нас хотели отправить в заградотряд. Кто из наших будет сдаваться или бежать домой, нам давали приказ расстреливать, но это явно не наша работа".
Я так понимаю если бы его таки отправили снайпером убивать украинцев, то этого опущенца все бы устраивало, ведь "это его работа"...
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19.08.2020 13:42 Відповісти
про фашистов и парнуха зоофильная с баранами...
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19.08.2020 12:43 Відповісти
Мне вот интересно, и какое будущее этот боевичёк видит для себя в Украине и кто будет ему платить зарплату и социальную пенсию? Да и за медицину не забываем, в Дамбабве половина, если не больше "народных милиционеров" контуженна, после ранений, психотравмы и тому подобное, лечить за чьи деньги?
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19.08.2020 12:44 Відповісти
Кайло в руки і на відновлення Домбасу за миску похльобки.
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19.08.2020 12:48 Відповісти
Працею скасовувати провину!
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19.08.2020 13:25 Відповісти
Ja,ja. Arbeit macht frei жорстоко. але вірно, тільки працею по відбудові розп...ного кацапами донбабве і луганди змивається провина перед Україною.
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19.08.2020 13:49 Відповісти
Еще одно тело слегка протрезвело. Таких нужно распинать, в трусиках, а то какие мы после этого фашисты ?
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19.08.2020 12:44 Відповісти
И заметьте, он сдался не потому что осознал, что должен убивать тех, кто защищает свою страну, а потому что испугался заградотрядов.
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19.08.2020 12:45 Відповісти
не... потому что копать заставили, это не его -работа..
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19.08.2020 12:49 Відповісти
для снайпера лопата...очень вредна...
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19.08.2020 13:02 Відповісти
Командний склад - іхтамнети, все інше - домбасяни(тамжінашілюді).
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19.08.2020 12:46 Відповісти
Настоящая гражданская война.
Хорошо хоть есть хороший посредник в лице РФ, у которого есть влияние на ту стороноу.
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19.08.2020 13:03 Відповісти
Коли власівці воювали проти совітів теж була громадянська війна?
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19.08.2020 13:15 Відповісти
Там были коллаборационисты.
Но вы же утверждаете, что у вас сепаратисты. И главный враг это местное население - «домбасяни».
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19.08.2020 13:27 Відповісти
Всі хто співпрацює з окупантом це колаборанти, незалежно від того де він знаходиться.
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19.08.2020 13:48 Відповісти
Если бы Рашки не было на территории Украины, то и войны бы не было, не приходило такое в голову, нет?
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19.08.2020 14:59 Відповісти
Это был сарказм.
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19.08.2020 15:08 Відповісти
Когда выпускают ?
Не чего места занимать в тюрьмах , они нужны для оппонентов власти
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19.08.2020 12:46 Відповісти
Учили-учили чувака на снайпера, а потом отправили канавы копать?
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19.08.2020 12:47 Відповісти
Ущімлялі, мля... А якби не ущімлялі то й досі б в снайперах був?
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19.08.2020 12:48 Відповісти
Сдавшийся снайпер рассказал об "ЛНР": командиры из РФ, заградотряды, по субботам - кино про фашистов - Цензор.НЕТ 2123
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19.08.2020 12:48 Відповісти
Деды научили)))
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19.08.2020 13:11 Відповісти
Может пусть за нас бы воевал.
Ибо Ленин говорил шо лучшие комми - инородцы. Предал своих(разочаровался) = будешь до последнего за нас.
Это как напр. с атеистами - лучшие в этом деле - бывшие веруны. Хорошо шо не убил никого(верим на слово ватнику, да-да)
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19.08.2020 12:49 Відповісти
"А в тюрмє сейчас ужін, макарони!!!" (С)
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19.08.2020 12:50 Відповісти
Ну вот видите, боевик разговаривает на украинском языке. А нам тут со всех телевизоров втирают что дамбас воюет за рузгий языг.
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19.08.2020 12:59 Відповісти
Чересчур художественно.
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19.08.2020 13:00 Відповісти
Спросите у него за что он воевал. Ато тут нам Ермаки, Кучмы, Фокины и Мертвечуки с Бойками рассказывают что дамбас хочет автономии и рузгого языга государственным. А оказалось все намного банальнее, они хотят денег и не работать.
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19.08.2020 13:02 Відповісти
командиры из РФ, заградотряды, по субботам - кино про фашистов

все, як ви любите
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19.08.2020 13:03 Відповісти
А як у тюрмі заставлять щоранку співати "Ще не вмерла...", то втече назад?
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19.08.2020 13:49 Відповісти
А ще диктант з української мови щодня (написав на 2 і без пайки залишився), а "Каменярі" вивчити, а "Лісову Пісню" переказати близько до тексту...... 100% назад втече.
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19.08.2020 14:00 Відповісти
Накуя его рассказы , эта гнида сколько положила наших хлопцев? Овца сказочная ....
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19.08.2020 13:10 Відповісти
На его месте это рассказал бы каждый, даже не снайпер, даже не сдавшийся и даже никогда не бывавший в Донбассе.
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19.08.2020 13:14 Відповісти
https://censor.net/user/472599 - если следовать вашей логике то все рассказки с любой стороны и всяческой исторической глубины являются сказочным вымыслом народных масс ..одним словом вы бредите в попытках рассуждений ..Но я вам дам якорь для сознания!..непреодолимый и голый факт среди словесной болтологии.. - это фактически захваченный в юридическое поле России Крым
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19.08.2020 14:48 Відповісти
1.Какое отношение Крым имеет к рассказам пленного?
2. Очевидно, что добровольно или насильно плененный по желанию пленившей стороны всегда публично расскажет, что прикажут, кто ему поверит, кроме тех, кому хочется, чтоб так было?
3. В принципе историки и следователи ко всем "рассказкам" относятся скептически, обычно в любых показаниях изрядно вымысла, это не новость.
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19.08.2020 15:02 Відповісти
https://censor.net/user/472599 - 1. скорее к вашей логике а не к рассказу пленного

2. Совершенно не очевидно! ..возможно,но не обязательно..а это разные вещи
3 ..так я вам и предложил не скептический факт Крым! ..тут уж без всяких домыслов
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19.08.2020 16:14 Відповісти
В заголовке - мечта любого украинского ватника.
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19.08.2020 13:26 Відповісти
Тоже подозреваешь, что это реклама?
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19.08.2020 13:59 Відповісти
Снайпер, який здався, розповів про "ЛНР": командири з РФ, загороджувальні загони, у суботу - кіно про фашистів - Цензор.НЕТ 9354
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19.08.2020 13:27 Відповісти
Клоун с батькиными усами на цепи: ЗЕкашенко?
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19.08.2020 13:46 Відповісти
_Разумеется. Не существует никаких т .н. ЛНР и ДНР. Это окуупированные вооружёнными формированиями рф территории Украины. А то что эти войска под вымышленными тряпками на флагштоках и в вымышленной форме... так это формальность, никак не меняющая сути: это войска рф и войну ведёт именно рф!
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19.08.2020 13:52 Відповісти
А я б його на обмін запропонував...
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19.08.2020 13:58 Відповісти
Это вдохновило бы других сдаваться!
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19.08.2020 14:00 Відповісти
тобто, доки стріляв по украм - все влаштовувало, а коли відправили копати бліндажі та розстрілювати боягузів - то вирішив здатися, бо це не його робота???
чудово, молодець! дайте йому квартиру в Києві і оформіть дітьо на бюджет!
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19.08.2020 14:00 Відповісти
Уволился по собственному желанию. Не устроили условия труда. На шестой год как до жирафа дошло. Прозрел только когда поставили убивать СВОИХ ТЕРРОРИСТОВ. "Своих" стало жалко.
И что с этим дерьмом делать.
Тюрьма для него еще тот санаторий.
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19.08.2020 14:07 Відповісти
Вата в своём репертуаре и посему их надо уничтожать безусловно и безжалостно .
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19.08.2020 14:12 Відповісти
В зоопарке в клетку к обезьянам, суку!
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19.08.2020 14:28 Відповісти
А чого не спитали скільки він убив наших ?
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19.08.2020 15:05 Відповісти
і мову ********** як прижали......
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19.08.2020 15:06 Відповісти
Є людина, є тварина, а є ще коцап
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19.08.2020 17:08 Відповісти
Я не я і хата не моя...
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19.08.2020 18:27 Відповісти
Як швидко ця наволоч українську мову вивчила!!!
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19.08.2020 19:10 Відповісти
Объявите время и место, когда этого предателя Родины по программе "Вернись домой висельником" на гилляку вздергивать предписано Трибуналом?
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20.08.2020 09:11 Відповісти
 
 