Снайпер, який здався, розповів про "ЛНР": командири з РФ, загороджувальні загони, у суботу - кіно про фашистів. ВIДЕО
Снайпер незаконного збройного формування "ЛНР", який у неділю здався українським військовослужбовцям, розповів, як влаштоване життя найманців.
Відео допиту снайпера оприлюднив пресцентр штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловік розповів, що служив у лавах бойовиків із червня 2014 року.
"Проходили підготовку під Ростовом. Нас тренували фахівці. Ми тренувалися, там, вітер, траєкторія куль... То троє було (фахівців. - Ред.), то п'ятеро", - каже він про підготовку.
За словами снайпера, потім його відправили на КПВВ перевіряти документи. За "роботу" отримував 15 тис. рублів (5560 грн. - Ред.).
"А потім нас почали відправляти бліндажі будувати, копати. Тобто це не наша робота. А потім взагалі я це перший раз почув - нас хотіли відправити у заградотряд. Хто з наших буде здаватись чи тікать додому, нам давали наказ розстрілювати. Ми з товаришем подумали, що це явно не наша робота, і ми не хотіли, щоб це трапилося. І ми захотіли здатися за програмою "Повернись додому живим"", - розповів снайпер.
Чоловік стверджує, що йому вдалося здатися, а товариша застрелив снайпер із загороджувального загону т. зв. "ЛНР".
Розповів він і про те, як була влаштована серед найманців ідеологічна робота.
"Збирали нас чи у класі, чи в їдальні, показували по телевізору якісь плівки про німецько-фашистських загарбників, про дітей, як вони знущаються з дітей. І кажуть, що не треба, щоб таке повторилося. Що як вони роблять, так і українська армія робить, і не треба, щоб таке повторилося", - розповів найманець.
Нагадаємо, снайпер "ЛНР" добровільно здався українським військовослужбовцям, не витримавши знущань ватажків бойовиків.
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А воюют россияне.
Я так понимаю если бы его таки отправили снайпером убивать украинцев, то этого опущенца все бы устраивало, ведь "это его работа"...
Хорошо хоть есть хороший посредник в лице РФ, у которого есть влияние на ту стороноу.
Но вы же утверждаете, что у вас сепаратисты. И главный враг это местное население - «домбасяни».
Не чего места занимать в тюрьмах , они нужны для оппонентов власти
Ибо Ленин говорил шо лучшие комми - инородцы. Предал своих(разочаровался) = будешь до последнего за нас.
Это как напр. с атеистами - лучшие в этом деле - бывшие веруны. Хорошо шо не убил никого(верим на слово ватнику, да-да)
все, як ви любите
2. Очевидно, что добровольно или насильно плененный по желанию пленившей стороны всегда публично расскажет, что прикажут, кто ему поверит, кроме тех, кому хочется, чтоб так было?
3. В принципе историки и следователи ко всем "рассказкам" относятся скептически, обычно в любых показаниях изрядно вымысла, это не новость.
2. Совершенно не очевидно! ..возможно,но не обязательно..а это разные вещи
3 ..так я вам и предложил не скептический факт Крым! ..тут уж без всяких домыслов
чудово, молодець! дайте йому квартиру в Києві і оформіть дітьо на бюджет!
И что с этим дерьмом делать.
Тюрьма для него еще тот санаторий.