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Зеленський назвав "слабкими місцями" дороги українських міст: "Ми маємо тиснути на місцеву владу". ВIДЕО

Дороги, які перебувають на утриманні місцевої влади, є слабкими місцями багатьох міст України.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у Запоріжжі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вважаю слабкими місцями місцеві дороги в багатьох містах України. Вони не на балансі Укравтодору. Але я впевнений, що ми повинні тиснути на місцеву владу і робити все, щоб не тільки дороги державного значення були прекрасні, а люди, попадаючи в міста, бачили іншу картину", - зазначив Зеленський.

За його словами, у 2021 році в рамках програми "Велике будівництво" планується відновлення великої кількості мостів.

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"У нас є програма на наступний рік в рамках "Великого будівництва" - мости нашої України. Будуть розроблені плани, під них будуть підготовлені кошти. Як тільки у нас побудується в Україні інфраструктура, тільки тоді в Україні буде і туристична програма, і люди будуть їздити, і розвиток внутрішнього туризму. Сьогодні людям з будь-кого куточка України легше долетіти на літаку в Туреччину чи в Європу, ніж поїхати нашими українськими дорогами, і дешевше, бо потім ти ще повинен ремонтувати машину після доріг, які були і є. Без таких кроків не буде ні економіки, ні туризму, ні поваги до влади", - додав Президент.

Автор: 

дороги (3061) Зеленський Володимир (23845) ремонт (2303) будівництво (3018)


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Топ коментарі
+30
"слабое место", это твоя голова, надави туда, может че умное надумаешь
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19.08.2020 14:25
+23
надави себе на свой орган игры на рояле, зе-осел
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19.08.2020 14:25
+20
С дальнобойщиками и перегрузом уже разобрался?
Ну и кто оказался в итоге Зе-сранцем?
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19.08.2020 14:28
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надави себе на свой орган игры на рояле, зе-осел
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19.08.2020 14:25 Відповісти
Зеленський назвав "слабкими місцями" дороги українських міст: "Ми маємо тиснути на місцеву владу" - Цензор.НЕТ 8335
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19.08.2020 14:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EnOEwQMCJ3I Процишин офіційний - На могилі
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19.08.2020 15:06 Відповісти
"слабое место", это твоя голова, надави туда, может че умное надумаешь
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19.08.2020 14:25 Відповісти
Слабое место - бубачка.
Вернее, пустое место.
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19.08.2020 14:43 Відповісти
Дураки и дороги - пожизненная проблема Украина.
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19.08.2020 14:46 Відповісти
Зеленский , - Слабое место . Нет Вертикали и если ты Мер , то Знай , что завтра ты в Тюрме , за проступок , а не Давить , что это Значит???.
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19.08.2020 14:25 Відповісти
Начните с Киева дороги строить, Ато центральные дороги обновили а когда едешь по спальным раенам так как будто в советский союз вернулся с того времени они еще не ремонтировались. Одни латки.
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19.08.2020 14:26 Відповісти
Тюююю, а шо виталька уже и не мэр и не глава?
Или таки на витальку нужно надавить?
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19.08.2020 14:28 Відповісти
А реально отремонтировать всё и сразу? Бюджет Киева не резиновый, а дорог в городе почти 1700 км.
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19.08.2020 15:25 Відповісти
полно дорог в спальньіх районах ремонтируется...токо за счет местной власти, а не бубочки... а ты на маршрутках ездишь?
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19.08.2020 15:56 Відповісти
Вова, за Конституцією місцевій владі ти ніхто і звати тебе ніяк. Юрист, мля...
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19.08.2020 14:27 Відповісти
Городские дороги действительно находятся в на балансе города но:
1. Кроме дорог там есть еще благоустройство парков, обустройство тротуаров, канализация, уборка мусора, подрезка деревьев.....
2. Местные бюджет только буквально пару лет назад начали формироваться. При этом зеленые коммунисты уже засунули туда свои руки (в 2019 вообще заморозили, а в этом году в связи к вирусом отменили налоги с аренды и т.п. наполнявшие местные бюджеты)
3. Местная власть лучше знает, что актуальней и на что потратить и так скудный бюджет.
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19.08.2020 15:15 Відповісти
А еще учитывая, что эта гнида отобрала у местных советов средства, положенные им по реформе децентрализации от Пороха, то лучше бы уже молчал. Вдобавок оно еще и все затраты карантина переложило на местные бюджеты. А теперь тупые сказки для лохов поет.
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19.08.2020 16:12 Відповісти
Влада Зеленського
- віддала Росії людину, яка збивала Боїнг
- віддала Росії беркутівців, які розстрілювали Небесну Сотню
- схоже, віддали Росії терористів, причетних до купи злочинів на Донбасі

Що ще має трапитись, щоби ця тупа бошка перестала вякать і нести несусвітню херню ?
Соромно і боляче спостерігати за цим недолугим блазнєм !
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19.08.2020 14:28 Відповісти
да что там давить -закатать их под асфальт!...
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19.08.2020 14:28 Відповісти
С дальнобойщиками и перегрузом уже разобрался?
Ну и кто оказался в итоге Зе-сранцем?
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19.08.2020 14:28 Відповісти
Ага. Еще оно разобралось с Делфи.
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19.08.2020 14:44 Відповісти
Зеленский назвал "слабыми местами" дороги украинских городов: "Мы должны давить на местные власти" - Цензор.НЕТ 1208
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19.08.2020 14:28 Відповісти
Так а чем ЗЕкоманда больше года занималась? Перед очередными выборами решили популизмом заняться...
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19.08.2020 14:28 Відповісти
...вальдемар, "слабое место" ты можешь увидеть в зеркале
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19.08.2020 14:28 Відповісти
Які дороги, мертвечук, сепари при владі? Зараз головне питання новин, "Чё там у сябров?"
Зеленский назвал "слабыми местами" дороги украинских городов: "Мы должны давить на местные власти" - Цензор.НЕТ 7673
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19.08.2020 14:29 Відповісти
Жалюгідна спроба перевести стрілки, звинувачуючи в чомусь місцеву владу перед місцевими виборами. Він наївно вважає, що залані мають шанси на виборах?
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19.08.2020 14:29 Відповісти
В Гепаграде на окраинах вообще дорог нет.Японские, тояма токанава.
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19.08.2020 14:30 Відповісти
Самое слабое место, - это дураки при власти, которых выбрал "мудрый" украинские народ, а точнее 73% зебилов!
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19.08.2020 14:30 Відповісти
Сила Дєйсвія=сілі Протівнодєйствія..😁
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19.08.2020 14:31 Відповісти
Зеленский назвал "слабыми местами" дороги украинских городов: "Мы должны давить на местные власти" - Цензор.НЕТ 3667
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19.08.2020 14:33 Відповісти
Слабые места - это казнокрады и взяточники,такие как лазарева например.
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19.08.2020 14:36 Відповісти
самое слабое место в Украине, это шут на троне и барыжный цирк у власти.
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19.08.2020 14:37 Відповісти
Зеленский назвал "слабыми местами" дороги украинских городов: "Мы должны давить,давить и давить!
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19.08.2020 14:37 Відповісти
"мы должны давить на местные власти и делать все, чтобы не только дороги государственного значения были прекрасны, а люди, попадая в города, видели другую картину" Источник: https://censor.net/n3214702

Те, чим мала б займатись держава в особі КМУ ви переклали на місцеві органи влади (боротьба з вірусом), а гроші, виділені для цього віддали на бєнєбітум "бальшой стройкі" (35 мільярдів). Місцеві бюджети просіли, але витримали... Тепер ви вирішили їх добити новим "тиском" на дороги? А з чого місцеві бюджети будуть наповнюватись, якщо ви граєтесь кольорами карантину як дурень козявкою і малий та середній бізнес не можуть нормально працювати?!
А стосовно "другой картіньі", то на всіх твого порошку не вистачить, щоб перейти в паралельну реальність твого існування.
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19.08.2020 14:41 Відповісти
Дороги ремонтируют,а тротуары такие , что ноги можно поломать !!!
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19.08.2020 14:41 Відповісти
петрушка сдает анализы прямо на лица избирателей - типо они не помнят, что зеленая саранча отобрала у всех местных бюджетов деньги от бюджетной централизации, на которые дороги с 2017го и ремонтировались
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19.08.2020 14:41 Відповісти
Многие не помнят, Г+Г об этом не сообщает.
У них Буба великий кормчий.
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19.08.2020 15:42 Відповісти
"мы должны давить на местные власти и делать все, чтобы не только дороги государственного значения были прекрасны, а люди, попадая в города, видели другую картину", - отметил Зеленский. бу-га- га-га )))) вот что делает айкос с мозгами зебарана))))
если человек идиот, то это не лечится))
для того что бы делать дороги на местном уровне надо что бы были деньги в местных бюджетах )))) а если их нет, то можешь только давить какашку из своей задницы)))
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19.08.2020 14:45 Відповісти
или прыщи.
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19.08.2020 15:14 Відповісти
-проклятые несуществующие реформы порошенко не дают воровать на госзакупках!
-а давайте создадим фонд для борьбы с коронавирусом! будем пи#дить деньги оттуда!
-на масках?
-не, маски мы уже спи#дили, будем ******* на дорогах!
-а причем дороги к коронавирусу?
-а какая разница?
-так это же и дороги строить надо...
-а на#уя? нужно просто надавить на местные власти! пусть они строят. а мы потом перед местными выборами на этом пропиаримся!
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19.08.2020 14:50 Відповісти
На місцевих виборах проводь своє ЗЕгівно в депутати міських і селищних рад і "дави". - Оце законний щлях. Але ж ти знаєш, що на місцевих виборах твої ЗЕгівно пролітає і тому "гониш пургу"...
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19.08.2020 14:51 Відповісти
Мендель аборт сделала?
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19.08.2020 14:53 Відповісти
Нет. Иначе не было бы смысла мочить Ленку.
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19.08.2020 15:13 Відповісти
Усі дороги державного значення вже відремонтував, зарплатні вчителям підвищив, війну з рабсійською ********** вже виграв, тепер можна і міськими дорогами зайнятись. Зелений клоун.
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19.08.2020 14:53 Відповісти
великий дорожник всея вселенной
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19.08.2020 14:54 Відповісти
Надеюсь, в Запорожье подняли по тревоге все службы МЧС?
Бедоносец в городе!
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19.08.2020 14:58 Відповісти
Минфин продал ОВГЗ и радостный Вова улетел в Запорожье.
Знаете зачем? Нет ?
Он тоже не знает
Имитация активности ...😂
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19.08.2020 15:07 Відповісти
Что важно - Зеля почти не хрипел.
и я осилил минуту(целую! )

Ну а то что он несет.....
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19.08.2020 15:05 Відповісти
А Зеля спец по наъхождению "слабых мест"!
У Мендель вон легко нащупал слабое место - передок.
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19.08.2020 15:12 Відповісти
не передок, а кошелек) не путайте, вряд ли зеля со своими 10 см чето там нащупает))
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19.08.2020 16:00 Відповісти
Многие местные власти разворовывают свои бюджеты, устанавливая себе завышенные зарплаты, доплаты, премии и пр. Контроля нет и спроса нет. Им сколько не давай на дороги все стырят. Наша децентрализация и самоуправление оказались из-за отсутствия контроля расходной статьи бюджетов нежизнеспособной. Не буду утверждать, что так везде. Может где-то стало больше порядка, но в целом реформа оказалась недоделанной. Довести её до ума необходимо не мешкая. Самоуправление без злоупотреблений - вот девиз реформы.
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19.08.2020 15:25 Відповісти
Слабким місцем в Україні є голова чинного президента, державний колапс, похідне цього факту.
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19.08.2020 15:33 Відповісти
не тільки... його ж обирали якійсь йолопи, там також з головами непорядок
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19.08.2020 15:59 Відповісти
Менталитет украинцев состоит в ихнем поголовном голосовании за кандидатуру нового президента и через неделю-другую единогласно желают свого избранника уничтожить.
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19.08.2020 15:39 Відповісти
Слабое место - зеленый х*еграй, который не в состоянии не только выполнять, но и понять своей башкой функции презедента!
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19.08.2020 15:46 Відповісти
яке воно тупе і дурне це зелене чмо
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19.08.2020 15:51 Відповісти
Зеленський назвав "слабкими місцями" дороги українських міст: "Ми маємо тиснути на місцеву владу" - Цензор.НЕТ 5398
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19.08.2020 15:55 Відповісти
Как раз работа для СБУ. "Управленец" хренов. Оказалось, что страной руководить -- не членом клавиши груши околачивать.
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19.08.2020 16:15 Відповісти
а де про дальнобойщиков и взвешивания?
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19.08.2020 15:58 Відповісти
Во всем мире строят бетонные дороги, которые лучше по всем параметрам. Вот DW посмотрите про какие дороги лучше асфальтные или бетонные.
Бетон против асфальта: какие дороги лучшие | DW Ukrainian
https://www.youtube.com/watch?v=g9zXDY3hLz0
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19.08.2020 16:40 Відповісти
Віддай гроші ...лупень ....
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19.08.2020 16:44 Відповісти
Даже в Германии 30% бетонных дорог, а в Украине их только 1% - это позор! В США вообще самые длинные протяженности бетонных дорог. Китай тоже с США имеет самые длинные протяженности бетонных дорог! Бетонные дороги долговечные! Бетонные дороги крепче асфальта в 15 раз! Зацеп колес лучше у бетонных дорог. Бетонные дороги отсвечивают ночью ибо они белые и видимость хорошая на дороге. Дешевле они потому что не нужно постоянно ремонтировать дороги. И все в пользу бетонных дороги и потому все их строят. Даже уже в РФ и Беларуси настроили бетонных дорог, а у нас дно!
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19.08.2020 16:44 Відповісти
Нужно утопить в дерьме всю мерию Марганца, у них на территории целый ГОК, который платит миллионы налогов, магазины, автовокзал, всё как у людей, а в голове совок. Всё ждут, когда сверху деньги и ******* свалятся. Самый конченый город в стране, по нему не проехать никак. Уроды
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19.08.2020 16:55 Відповісти
....какая лапуля у нас все же преЗЕдент... возникает ощущение, что до Зеленского никто ничего не строил в Украине.... (цитата)
Зеленський назвав "слабкими місцями" дороги українських міст: "Ми маємо тиснути на місцеву владу" - Цензор.НЕТ 1914

...
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19.08.2020 19:50 Відповісти
Какой нахрен туризм в Украине!!! Мы это слышим со времён гобачёва!! И что дальше?? Одна болтология и замыливание глаз!!
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19.08.2020 20:37 Відповісти
 
 