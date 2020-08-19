Зеленський назвав "слабкими місцями" дороги українських міст: "Ми маємо тиснути на місцеву владу". ВIДЕО
Дороги, які перебувають на утриманні місцевої влади, є слабкими місцями багатьох міст України.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський у Запоріжжі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вважаю слабкими місцями місцеві дороги в багатьох містах України. Вони не на балансі Укравтодору. Але я впевнений, що ми повинні тиснути на місцеву владу і робити все, щоб не тільки дороги державного значення були прекрасні, а люди, попадаючи в міста, бачили іншу картину", - зазначив Зеленський.
За його словами, у 2021 році в рамках програми "Велике будівництво" планується відновлення великої кількості мостів.
"У нас є програма на наступний рік в рамках "Великого будівництва" - мости нашої України. Будуть розроблені плани, під них будуть підготовлені кошти. Як тільки у нас побудується в Україні інфраструктура, тільки тоді в Україні буде і туристична програма, і люди будуть їздити, і розвиток внутрішнього туризму. Сьогодні людям з будь-кого куточка України легше долетіти на літаку в Туреччину чи в Європу, ніж поїхати нашими українськими дорогами, і дешевше, бо потім ти ще повинен ремонтувати машину після доріг, які були і є. Без таких кроків не буде ні економіки, ні туризму, ні поваги до влади", - додав Президент.
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Вернее, пустое место.
Или таки на витальку нужно надавить?
1. Кроме дорог там есть еще благоустройство парков, обустройство тротуаров, канализация, уборка мусора, подрезка деревьев.....
2. Местные бюджет только буквально пару лет назад начали формироваться. При этом зеленые коммунисты уже засунули туда свои руки (в 2019 вообще заморозили, а в этом году в связи к вирусом отменили налоги с аренды и т.п. наполнявшие местные бюджеты)
3. Местная власть лучше знает, что актуальней и на что потратить и так скудный бюджет.
- віддала Росії людину, яка збивала Боїнг
- віддала Росії беркутівців, які розстрілювали Небесну Сотню
- схоже, віддали Росії терористів, причетних до купи злочинів на Донбасі
Що ще має трапитись, щоби ця тупа бошка перестала вякать і нести несусвітню херню ?
Соромно і боляче спостерігати за цим недолугим блазнєм !
Ну и кто оказался в итоге Зе-сранцем?
Те, чим мала б займатись держава в особі КМУ ви переклали на місцеві органи влади (боротьба з вірусом), а гроші, виділені для цього віддали на бєнєбітум "бальшой стройкі" (35 мільярдів). Місцеві бюджети просіли, але витримали... Тепер ви вирішили їх добити новим "тиском" на дороги? А з чого місцеві бюджети будуть наповнюватись, якщо ви граєтесь кольорами карантину як дурень козявкою і малий та середній бізнес не можуть нормально працювати?!
А стосовно "другой картіньі", то на всіх твого порошку не вистачить, щоб перейти в паралельну реальність твого існування.
У них Буба великий кормчий.
если человек идиот, то это не лечится))
для того что бы делать дороги на местном уровне надо что бы были деньги в местных бюджетах )))) а если их нет, то можешь только давить какашку из своей задницы)))
-а давайте создадим фонд для борьбы с коронавирусом! будем пи#дить деньги оттуда!
-на масках?
-не, маски мы уже спи#дили, будем ******* на дорогах!
-а причем дороги к коронавирусу?
-а какая разница?
-так это же и дороги строить надо...
-а на#уя? нужно просто надавить на местные власти! пусть они строят. а мы потом перед местными выборами на этом пропиаримся!
Бедоносец в городе!
Знаете зачем? Нет ?
Он тоже не знает
Имитация активности ...😂
и я осилил минуту(целую! )
Ну а то что он несет.....
У Мендель вон легко нащупал слабое место - передок.
клавишигруши околачивать.
Бетон против асфальта: какие дороги лучшие | DW Ukrainian
https://www.youtube.com/watch?v=g9zXDY3hLz0
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