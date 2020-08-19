Зеленський назвав "слабкими місцями" дороги українських міст: "Ми маємо тиснути на місцеву владу". ВIДЕО

Дороги, які перебувають на утриманні місцевої влади, є слабкими місцями багатьох міст України.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у Запоріжжі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вважаю слабкими місцями місцеві дороги в багатьох містах України. Вони не на балансі Укравтодору. Але я впевнений, що ми повинні тиснути на місцеву владу і робити все, щоб не тільки дороги державного значення були прекрасні, а люди, попадаючи в міста, бачили іншу картину", - зазначив Зеленський.

За його словами, у 2021 році в рамках програми "Велике будівництво" планується відновлення великої кількості мостів.

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"У нас є програма на наступний рік в рамках "Великого будівництва" - мости нашої України. Будуть розроблені плани, під них будуть підготовлені кошти. Як тільки у нас побудується в Україні інфраструктура, тільки тоді в Україні буде і туристична програма, і люди будуть їздити, і розвиток внутрішнього туризму. Сьогодні людям з будь-кого куточка України легше долетіти на літаку в Туреччину чи в Європу, ніж поїхати нашими українськими дорогами, і дешевше, бо потім ти ще повинен ремонтувати машину після доріг, які були і є. Без таких кроків не буде ні економіки, ні туризму, ні поваги до влади", - додав Президент.