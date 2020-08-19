З 1 вересня в школу не підуть діти з регіонів, які потрапили в "червону зону" карантину, - Шкарлет. ВIДЕО

Виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет розповів, в яких регіонах діти не підуть у школи з 1 вересня.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Дім", передає Цензор.НЕТ.

"Все залежить від того, яким чином розвиватиметься епідеміологічна ситуація в Україні. Всі наші основні сценарії побудовані на постановах Кабінету Міністрів, що стосуються регулювання санітарно-епідеміологічної ситуації в Україні і залежать від зон: червона, оранжева, жовта і зелена. ... Ми всі висловлюємо те гасло, що діти мають піти до школи. До школи не підуть лише ті, хто потрапить у "червону" зону. У цій частині у зв'язку з цим технології освіти будуть проводитися у змішаному режимі", - зазначив в.о. міністра.

За словами Шкарлета, у школах будуть обов'язкові: температурний скринінг, дотримання санітарних норм, а також носіння масок.

Також Міносвіти рекомендуватиме розділяти входи для учнів різних вікових категорій, а також обмежувати переміщення дітей між різними кабінетами.

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