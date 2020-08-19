УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5895 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
5 250 10

З 1 вересня в школу не підуть діти з регіонів, які потрапили в "червону зону" карантину, - Шкарлет. ВIДЕО

Виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет розповів, в яких регіонах діти не підуть у школи з 1 вересня.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Дім", передає Цензор.НЕТ.

"Все залежить від того, яким чином розвиватиметься епідеміологічна ситуація в Україні. Всі наші основні сценарії побудовані на постановах Кабінету Міністрів, що стосуються регулювання санітарно-епідеміологічної ситуації в Україні і залежать від зон: червона, оранжева, жовта і зелена. ... Ми всі висловлюємо те гасло, що діти мають піти до школи. До школи не підуть лише ті, хто потрапить у "червону" зону. У цій частині у зв'язку з цим технології освіти будуть проводитися у змішаному режимі", - зазначив в.о. міністра.

За словами Шкарлета, у школах будуть обов'язкові: температурний скринінг, дотримання санітарних норм, а також носіння масок.

Також Міносвіти рекомендуватиме розділяти входи для учнів різних вікових категорій, а також обмежувати переміщення дітей між різними кабінетами.

Читайте також: Першокласники обов'язково мають пройти медогляд перед 1 вересня, - Ляшко

Автор: 

карантин (18172) школа (2209) Міносвіти (1412) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Шкарлет Сергій (353)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
А в Белоруссии детки пойдут в школу и ходили весной. И ноль проблем с лоховирусом. ********** уже с этим бредом. В него даже упоротые пенсионерки уже не верят
показати весь коментар
19.08.2020 16:16
+2
да ну, а ты в больничку с инфицированными пойди и расцелуй всех там и докажи всему миру что вируса нет
показати весь коментар
19.08.2020 16:46
+1
А где ещё баблишко можно "напилить"
показати весь коментар
19.08.2020 16:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в Белоруссии детки пойдут в школу и ходили весной. И ноль проблем с лоховирусом. ********** уже с этим бредом. В него даже упоротые пенсионерки уже не верят
показати весь коментар
19.08.2020 16:16 Відповісти
А где ещё баблишко можно "напилить"
показати весь коментар
19.08.2020 16:18 Відповісти
да ну, а ты в больничку с инфицированными пойди и расцелуй всех там и докажи всему миру что вируса нет
показати весь коментар
19.08.2020 16:46 Відповісти
Ну и чем этот вирус страшней других, если чтобы найти хоть 1 больного нужно идти в больницу. У меня ноль знакомых и у знакомых тоже ноль знакомых с вирусом за пол года. Эта истерика вообще ни чем.
показати весь коментар
19.08.2020 17:01 Відповісти
Так у всех ноль знакомых у знакомых. А бабла попилили под лоховирус уйму. Понравилось, остановиться не могут.
показати весь коментар
19.08.2020 17:49 Відповісти
Ватный хрюсский тупой длбб, ты ,вероятно, и не веришь, что существуют вирусы и бактерии,потому что их не видно ,а работаешь бетонщиком ,льешь оградки для впопучленцев-ихтамнетов...
показати весь коментар
19.08.2020 19:26 Відповісти
Программа "Дети второго сорта" от ЗЕбилки Третьяковой в действии.
показати весь коментар
19.08.2020 16:31 Відповісти
в суд хтось пробував звертатись, щоб зупинити цю сваволю.
показати весь коментар
19.08.2020 16:34 Відповісти
Перевожу, те мэры городов которые не пошлют МОЗ нахер по примеру Тернополя в тех городах дети не пойдут в школу.
показати весь коментар
19.08.2020 16:50 Відповісти
А ВОЗ разрешил этой хернёй с зонами заниматься, последние рекомендации ВОЗ - это маски и дистанция, нет и речи о каких то зонах.
показати весь коментар
19.08.2020 18:12 Відповісти
 
 