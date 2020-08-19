Лукашенко доручив Держприкордонкомітету Білорусі посилити охорону держкордону по всьому периметру. ВIДЕО
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, доручив Державному прикордонному комітету Білорусі посилити охорону державного кордону по всьому периметру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на держагентство БЕЛТА.
"Доручаю Державній прикордонній комітету, ми з обговорення це бачимо, посилити охорону державного кордону по всьому периметру з метою недопущення в Білорусь з інших країн бойовиків, зброї, боєприпасів, грошей для фінансування заворушень. Ми бачимо, що ці гроші надходять", - сказав Лукашенко .
За його словами, органи прикордонної служби, крім спецслужб, також повинні брати участь в перекритті подібних фінансових потоків і каналів.
Нагадаємо, раніше Лукашенко доручив МЗС Білорусі попередити Зеленського про відповідальність за "розпалювання заворушень".
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Воша та кожух..))
знаешь такие слова, кацап?
тебе это полезно
и во-вторых, мы даже по экономическим показателям середнячок
Во-вторых, 131-я по данным МВФ, но это за 18-й год, а сейчас 20-й, эти 2 года был рост
Но даже если и 131-е место из 200 - это что, не примерно середина, не? ох и "математик" ты, кацап, однако...
P.S.
из всех кацапских ботов самыми дебильными всегда были те, кто пытался ********* до моего ника
неужели не доходит, дурачок, что я его специально выбрал, - чтобы таких как ты ловить?
это для тебя открытие, кацап?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Короче - херово вас там готовят, у Повара...
Фарисей..
Крадутся бесчисленные европейские гомосеки к заднице Бацьки!
- Все страны мира, как могут, стремятся сделать жизнь своих граждан лучше, а Россия может, но не хочет… А вот сделать жизьнь других стран хуже - это и может, и хочет…
...
Так ты говоришь,за Тихановскую голосовала?Страна тебе не нравится?Денег ты мало зарабатываешь?Стабильность тебе надоела?
Это ж каким опомойком нужно быть, чтобы так позориться на видео?