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Лукашенко доручив Держприкордонкомітету Білорусі посилити охорону держкордону по всьому периметру. ВIДЕО

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, доручив Державному прикордонному комітету Білорусі посилити охорону державного кордону по всьому периметру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на держагентство БЕЛТА.

"Доручаю Державній прикордонній комітету, ми з обговорення це бачимо, посилити охорону державного кордону по всьому периметру з метою недопущення в Білорусь з інших країн бойовиків, зброї, боєприпасів, грошей для фінансування заворушень. Ми бачимо, що ці гроші надходять", - сказав Лукашенко .

За його словами, органи прикордонної служби, крім спецслужб, також повинні брати участь в перекритті подібних фінансових потоків і каналів.

Нагадаємо, раніше Лукашенко доручив МЗС Білорусі попередити Зеленського про відповідальність за "розпалювання заворушень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко доручив КДБ виявляти організаторів протестів

Автор: 

Білорусь (7931) кордон (4769) Лукашенко Олександр (2655)


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Топ коментарі
+13
Сколько еще говна придется хлебнуть братьям сябрам. Они отстают от нас лет на 10 минимум, даже при нашем зашкваре с Зеленским...
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19.08.2020 16:42
+12
в построении своего национального суверенного демократичного государства
знаешь такие слова, кацап?
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19.08.2020 16:45
+8
Крадутся!
Крадутся бесчисленные европейские гомосеки к заднице Бацьки!
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19.08.2020 16:43
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А зачем по всему перимтру, разве сосияне нападут на родню сястру Бяларусь?
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19.08.2020 16:38 Відповісти
Загострення параноїдальної шизофреніі прогресує !!))
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19.08.2020 16:42 Відповісти
Я не пойму в какой стране президент клоун...
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19.08.2020 16:39 Відповісти
Тяжело тебе живётся.
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19.08.2020 16:40 Відповісти
С чего ты взял?
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19.08.2020 16:46 Відповісти
это кацапский бот
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19.08.2020 16:47 Відповісти
Враг не пройдёт!
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19.08.2020 16:39 Відповісти
Беларусь у ворожій облозі!! "Белобрьісьіе" негри на Абромсах в 15 хв. польоту до Беларусі !!)))
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19.08.2020 16:44 Відповісти
и враг не прйдёт..и свое за кордон не выскользнёт ))))
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19.08.2020 17:00 Відповісти
Дегенерат. Железный занавес опускай, Таракан нелегитимный.
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19.08.2020 16:39 Відповісти
Шоб никто не сбежал.
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19.08.2020 16:40 Відповісти
Наша Армiя Червона стереже свого кордона (с)
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19.08.2020 16:40 Відповісти
Може стерти свого "кордону"..))
Воша та кожух..))
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19.08.2020 16:44 Відповісти
Глупая\ затея . На западе , юге и севере от вас строят стену . На востоке - милости просим .
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19.08.2020 16:41 Відповісти
Сколько еще говна придется хлебнуть братьям сябрам. Они отстают от нас лет на 10 минимум, даже при нашем зашкваре с Зеленским...
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19.08.2020 16:42 Відповісти
И в чём же это они отстают?
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19.08.2020 16:43 Відповісти
в построении своего национального суверенного демократичного государства
знаешь такие слова, кацап?
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19.08.2020 16:45 Відповісти
У, как интересно, надо же... Надо записать, а то забуду.
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19.08.2020 16:49 Відповісти
да-да, запиши, а потом погугль
тебе это полезно
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19.08.2020 16:51 Відповісти
В самоидентификации,в желании вырваться из обьятий рузге братьев ,но тебе этого не понять, ватан.
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19.08.2020 16:46 Відповісти
Головне, що українці врешті решт позбулись богатовікового московського ярма і отримали можливість побудови суверенної України !!))
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19.08.2020 16:52 Відповісти
Поки що тільки стали на цей шлях, але знову пішли манівцями.
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19.08.2020 21:18 Відповісти
минимум на 30
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19.08.2020 16:46 Відповісти
от нас отстают? от нас отстать невозможно, по нашим показателям- мы в последней десятке мира
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19.08.2020 16:46 Відповісти
А ваши показники які??)))
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19.08.2020 16:49 Відповісти
ну, во-первых, показатели бывают разные: есть экономика, а есть свобода и права человека
и во-вторых, мы даже по экономическим показателям середнячок
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19.08.2020 16:49 Відповісти
провильно назвался- дилетант, погугли про украину, и ее место в мире-первое- это 134 место по ввп на дущу населения
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19.08.2020 16:52 Відповісти
Во-первых, всего стран в рейтингах под 200.
Во-вторых, 131-я по данным МВФ, но это за 18-й год, а сейчас 20-й, эти 2 года был рост
Но даже если и 131-е место из 200 - это что, не примерно середина, не? ох и "математик" ты, кацап, однако...

P.S.
из всех кацапских ботов самыми дебильными всегда были те, кто пытался ********* до моего ника
неужели не доходит, дурачок, что я его специально выбрал, - чтобы таких как ты ловить?
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19.08.2020 16:58 Відповісти
все словил, в украине все прекрасно, народ процветает, хоть и 80 % на субсидиях или тоже не правда?
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19.08.2020 17:01 Відповісти
нормально в Украине, ничуть не хуже. чем в российской провинции
это для тебя открытие, кацап?
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19.08.2020 17:02 Відповісти
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19.08.2020 17:02 Відповісти
ну а шо тебе еще в ответ писать можно? нечего...
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19.08.2020 17:05 Відповісти
Звіздьож , за данними МВФ 2018 р, -111 місце з 185 країн !!!))
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19.08.2020 17:01 Відповісти
там есть разные показатели ввп и от разных составителей
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19.08.2020 17:08 Відповісти
Гугли вже далі, про борг на душу, який в Біларусі в 1,5 рази більший, про мінімалку, не зупиняйся, відкривай очі.
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19.08.2020 17:00 Відповісти
Да, а вот по показателю ВВП (по паритету покупательной способности) на душу населения по данным МВФ за 18-й год - 112-е, по данным ВБ - 98-е.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Короче - херово вас там готовят, у Повара...
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19.08.2020 17:01 Відповісти
Тебе бы закусить не мешало.
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19.08.2020 16:54 Відповісти
ну вот и накати себе бояры аль стекломоя - вашего кацапского любимого напитка
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19.08.2020 17:03 Відповісти
украина занимает 134 место в мире по ввп на душу населения, как от нас можно отстать?
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19.08.2020 16:51 Відповісти
Ты хоть бы прочитал разьяснения ниже, мои и Дилетанта Дилетантов ,прежде чем строчить эту пургу с экономическими показателями...
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19.08.2020 16:53 Відповісти
Воля це безЦІННИЙ Божий дар , який неможливо вимірювати ніякими грошима !!)))
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19.08.2020 17:03 Відповісти
это кацапский бот
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19.08.2020 17:03 Відповісти
От тебя не отстанешь. Ты же имбецил)
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19.08.2020 16:55 Відповісти
2018 р. по данним МВФ -111 місце з 185 країн !!))
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19.08.2020 16:58 Відповісти
Ось "консерва" й пррорвалася, гнила..
Фарисей..
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19.08.2020 16:42 Відповісти
Витя , позови Сашу . Чего он так убивается ?
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19.08.2020 16:42 Відповісти
Крадутся!
Крадутся бесчисленные европейские гомосеки к заднице Бацьки!
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19.08.2020 16:43 Відповісти
вот дурак лукашенка, не хочет идти в европу, как украина
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19.08.2020 16:47 Відповісти
...а хочет сидеть на бутылке,как подобные тебе.
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19.08.2020 16:53 Відповісти
ну наверное, чтоб тебе угодить нужно написать , что Украина в первой десятке,но от этого ничего не изменится, попка от этого останется такая, какая есть
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19.08.2020 16:59 Відповісти
А что тебе Украина? Ты про место своего залесья переживай,накручиваясь на бутылку. Тебе с продажи нефти и газа хоть на новые трусы перепало? Как там "народное достояние"?))
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19.08.2020 17:03 Відповісти
- Чем отличается Россия от других стран мира?
- Все страны мира, как могут, стремятся сделать жизнь своих граждан лучше, а Россия может, но не хочет… А вот сделать жизьнь других стран хуже - это и может, и хочет…
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19.08.2020 17:12 Відповісти
скоро из Беларуси пойдет поток беженцев...
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19.08.2020 16:44 Відповісти
Кудой? Сюдой?
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19.08.2020 16:46 Відповісти
не к тебе в кацапию, не переживай
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19.08.2020 16:50 Відповісти
Вже Польша приймає..))
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19.08.2020 16:46 Відповісти
Вся интилигенция и IT-шники убегут в другие страны, останется Лука с трахторыстами и доярками дохлую корову доить и молоко пытаться куда то продать с нее
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19.08.2020 16:48 Відповісти
У ватного шизофреника "Правый сектор" наступает по всему периметру. А его супругу "Азов" по кругу пустил.
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19.08.2020 16:48 Відповісти
Убица ты!!!! Я верю что тебе дадут подсрачник!!!! Просто верю!!!
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19.08.2020 16:53 Відповісти
С роисей границу организуй для начала.... Или туда уже фыркать нельзя, бо ***** твоя последняя надежда?
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19.08.2020 16:55 Відповісти
Лукашенко доручив Держприкордонкомітету Білорусі посилити охорону держкордону по всьому периметру - Цензор.НЕТ 1342

...
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19.08.2020 16:59 Відповісти
А що вони записують в ті совкові блокноти?
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19.08.2020 17:08 Відповісти
нам следует теперь ждать провакаций на границе?
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19.08.2020 17:08 Відповісти
Да ну , и границу с московией охранять будут ..??)))
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19.08.2020 17:20 Відповісти
Это типо,шо то из жанра ужастиков.Когда маньячелло,закрывает дом изнутри и начинает кровавую жатву гоняясь за перепуганными школьниками.
Так ты говоришь,за Тихановскую голосовала?Страна тебе не нравится?Денег ты мало зарабатываешь?Стабильность тебе надоела?
Лукашенко доручив Держприкордонкомітету Білорусі посилити охорону держкордону по всьому периметру - Цензор.НЕТ 1504
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19.08.2020 17:23 Відповісти
Громче всех "Держи вора!" кричит сам вор.
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19.08.2020 18:08 Відповісти
Это не спасёт: все перечисленные позиции(деньги,оружие...) растут неизвестным образом как грибы,несмотря на то ,что их никто даже не садил))))))
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19.08.2020 18:49 Відповісти
Лука перетворив Білорусь на улус московської орди та виступає зараз в чині путінського сатрапа.
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19.08.2020 21:13 Відповісти
Дёргает военных для проверки, что власть не потерял. Упрёк Януковичу помните? "Где ж его войско, если он президент?"
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20.08.2020 01:18 Відповісти
А как же граница с *********** - там же у Таракана нихя нет кроме патрулей самих ************
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20.08.2020 03:10 Відповісти
А совкозаседетели на видосе внимают престарелому вожаку Таракану и пишут все как один в блокнотиках гениальные маразмы генсекеля - ТОЧНО КАК У ЫНА ХОЛУИ ПОЗОРНЫЕ ПИШУТ ВСЕГДА весь бред, что он мандит
Это ж каким опомойком нужно быть, чтобы так позориться на видео?
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20.08.2020 03:14 Відповісти
 
 