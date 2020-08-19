Лукашенко доручив Держприкордонкомітету Білорусі посилити охорону держкордону по всьому периметру. ВIДЕО

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, доручив Державному прикордонному комітету Білорусі посилити охорону державного кордону по всьому периметру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на держагентство БЕЛТА.

"Доручаю Державній прикордонній комітету, ми з обговорення це бачимо, посилити охорону державного кордону по всьому периметру з метою недопущення в Білорусь з інших країн бойовиків, зброї, боєприпасів, грошей для фінансування заворушень. Ми бачимо, що ці гроші надходять", - сказав Лукашенко .

За його словами, органи прикордонної служби, крім спецслужб, також повинні брати участь в перекритті подібних фінансових потоків і каналів.

Нагадаємо, раніше Лукашенко доручив МЗС Білорусі попередити Зеленського про відповідальність за "розпалювання заворушень".

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