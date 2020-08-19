Зеленський дав силовикам місяць на вирішення проблеми наркоторгівлі в Запорізькій області. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський дав місяць прокуратурі, СБУ і поліції Запорізької області, щоб показати реальний результат у боротьбі з розповсюджувачами наркотичних засобів у регіоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Одна з проблем, на яку скаржилися мешканці Запоріжжя та області - безкарність розповсюджувачів наркотичних засобів і так звані закладки. На думку місцевих жителів, правоохоронці роблять занадто мало для того, щоб викорінити незаконний оборот наркотиків. Тому від сьогодні у прокуратури, Служби безпеки та поліції області є місяць на те, щоб показати роботу і реальний результат у цьому напрямку", - сказано в повідомленні.

Звіт про результати проведеної роботи правоохоронці мають надати у вересні.

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