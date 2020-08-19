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Зеленський дав силовикам місяць на вирішення проблеми наркоторгівлі в Запорізькій області. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський дав місяць прокуратурі, СБУ і поліції Запорізької області, щоб показати реальний результат у боротьбі з розповсюджувачами наркотичних засобів у регіоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Одна з проблем, на яку скаржилися мешканці Запоріжжя та області - безкарність розповсюджувачів наркотичних засобів і так звані закладки. На думку місцевих жителів, правоохоронці роблять занадто мало для того, щоб викорінити незаконний оборот наркотиків. Тому від сьогодні у прокуратури, Служби безпеки та поліції області є місяць на те, щоб показати роботу і реальний результат у цьому напрямку", - сказано в повідомленні.

Звіт про результати проведеної роботи правоохоронці мають надати у вересні.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23845) наркотики (1447) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Запорізька область (3608)


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Топ коментарі
+35
Зеленский дал силовикам месяц на решение проблемы наркоторговли в Запорожской области - Цензор.НЕТ 5830
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19.08.2020 20:06
+32
Не смог дозу найти?
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19.08.2020 20:06
+26
Зе-наркоман борется с наркоторговлей.
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19.08.2020 20:08
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Не смог дозу найти?
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19.08.2020 20:06 Відповісти
оно на *******************-там пожизненно нашару...
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19.08.2020 20:23 Відповісти
Зеля тупой. Проблема наркоторговли разве только в Запорожской области? И что это за силовики, если их нужно тыкать носом на любую проблему, чтобы они соизволили ее решать?Разве силовики не знают проблем в стране? Наркоторговля, работорговля, торговля детьми ( в том числе и продажа детей от суррогатных матерей), педофилия, проституция, подпольное производство товаров и медикаментов, коррупция, неуплата налогов, контрабанда, организованные бандитские формирования, семейное насилие в том числе и над детьми. Мало проблем у силовиков?
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19.08.2020 22:19 Відповісти
але ти тупе, це не проблеми силовиків. це їх бізнес.
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20.08.2020 07:38 Відповісти
"Мало проблем у силовиков?" Не мало... То игорный бизнес прикрывают, то теперь на наркотики замахнулись. Направлений для бизнеса МВД все меньше. Нужно повышать рентабельность.... Проститутки наверное подорожают.....
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20.08.2020 10:09 Відповісти
Зеленский дал силовикам месяц на решение проблемы наркоторговли в Запорожской области - Цензор.НЕТ 5830
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19.08.2020 20:06 Відповісти
иначе эту проблему он возьмёт под личный контроль и в один пятак всё вынюхает.
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19.08.2020 23:14 Відповісти
От, ***, не мог поехать в Запорожье месяцем раньше? А теперь нужно ждать целый месяц! Кстати, 20 июля давно прошло, а "Делфи" все еще лежит на пляже
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20.08.2020 01:35 Відповісти
Зе-наркоман борется с наркоторговлей.
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19.08.2020 20:08 Відповісти
Чего ты..
Зеленский дал силовикам месяц на решение проблемы наркоторговли в Запорожской области - Цензор.НЕТ 4745
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19.08.2020 20:14 Відповісти
Наркоторгівля стій, раз-два!
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19.08.2020 20:08 Відповісти
Нужно просто перестать колоться.
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19.08.2020 20:11 Відповісти
срочно за месяц наладить наркоторговлю с нового урожая
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19.08.2020 20:34 Відповісти
и пригрозил лукохуйлу. пока, по доброму так ). парашный мир в беспокойстве!
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19.08.2020 20:08 Відповісти
Бубочка-наркоман "узяв на особистий контроль"?
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19.08.2020 20:09 Відповісти
не хватает? придется от соседей перекидывать ! ))))
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19.08.2020 20:10 Відповісти
Леса уже не вырубывают, пришла очередь наркотиков.
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19.08.2020 20:10 Відповісти
всє потокі в ОПУ!
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19.08.2020 20:11 Відповісти
Помнится в Одесе давал две недели, а танкер и по ныне там
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19.08.2020 20:11 Відповісти
Танкер Делфі зо сміху перевернувся пузом до неба
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19.08.2020 20:11 Відповісти
Смотрю каждый день на копошение с этим танкером (ребенок серфингом в яхт-клубе занима ется, а это в паре метров от перевернутой железяки), кран лениво грузит какие-то железячки, никто его не переворачивает... Все медленно и печально.
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19.08.2020 21:10 Відповісти
Лен, подкинь бесплатную идею властям: пускай направят караван в Татарбунары, сгребут на лимане лечебную гязь, привезут в Одессу, обмажут танкер, высохнет - станет зеленовато-голубым и похожим на скалу... можно привозить туристов и брать деньги за осмотр...
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19.08.2020 21:54 Відповісти
От слился,нарк пригрозил соседей по дозняку не разоблачать иво последний приход,хандон...
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19.08.2020 20:13 Відповісти
Если взял " под личный контроль", то за наркотикам ничего не грозит, кроме пары показушных видосиков....уничтоженная много раз контрабанда не даст соврать...
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19.08.2020 20:15 Відповісти
наркотикам грозит потребление контролёром.
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19.08.2020 20:31 Відповісти
Зеленский дал силовикам месяц на решение проблемы наркоторговли в Запорожской области - Цензор.НЕТ 4529
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19.08.2020 20:15 Відповісти
Так они же сами эту торговлю и крышуют
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19.08.2020 20:18 Відповісти
Во всем мире веками не могут решить эту проблему, а ОНО за месяц решит. Под личный контроль взял?
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19.08.2020 20:20 Відповісти
так у мира века небыло величайшего ****** современности. все вопросы в мире не решены потому что зеля просто не успевает все взять под контроль в перерыве между понюшками...
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19.08.2020 20:33 Відповісти
Рановато склероз проявляется: забыла, что у нас теперь Величайший всея галактики.
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20.08.2020 10:54 Відповісти
Я бы главного лесника уволил...
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19.08.2020 20:20 Відповісти
Чо ви усі іржете? За місяць - реально. Очолити.
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19.08.2020 20:21 Відповісти
Навіщо місяць. Давно вже очолили.
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20.08.2020 09:09 Відповісти
Зеленский дал силовикам месяц на решение проблемы наркоторговли в Запорожской области - Цензор.НЕТ 9266
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19.08.2020 20:23 Відповісти
не волнуйтесь , все порешают, только наркоторговля нигде не денется
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19.08.2020 20:25 Відповісти
Зараз би мені знадобився смайлик - ржу, ні магу
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19.08.2020 20:25 Відповісти
ЭТО еще кто-то серьезно воспринимает?
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19.08.2020 20:27 Відповісти
бжоли проти меду?????
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19.08.2020 20:27 Відповісти
ойц ! таки будет как с победой по добыче бурштына теперь там его моют в три смены
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19.08.2020 20:29 Відповісти
вот оно че, просто приказа зелоха набыло... а так фигня вопрос
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19.08.2020 20:32 Відповісти
ось вам, порохоботи! инши балакають. а це робе!
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19.08.2020 20:32 Відповісти
Ребе робе?...
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19.08.2020 20:39 Відповісти
А в київській?
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19.08.2020 20:32 Відповісти
Кста,пусть подлый лука не гонит на нашего вейвалы-это наша корова...и тока мы иво будем ..ать!
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19.08.2020 20:45 Відповісти
"Бджоли проти меду...". Нічого ви не розумієте - "найвеличніший лідер **********" просто побачив, що торгівля наркотою безсистемна, хаотична... Ціни скачуть, якість товару не контролюється, доставка неврегульована, прайс-листи відсутні, реклама в невстановлених місцях... Тому і став вимагать наведення порядку...
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19.08.2020 20:54 Відповісти
Типа - найдите себе за месяц новые источники доходов,со старыми вы слишком уж попалились,хватит позорить меня,бакашку и авакяшку.
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19.08.2020 21:04 Відповісти
резкий клоун сие зеленое чмо )))
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19.08.2020 21:05 Відповісти
По всей Украине нужно давать бой . Везде , где есть многоэтажки , - можно видеть на стенах адреса-рекламу . Думаю , что полиция не хочет заниматься этой проблемой , потому что из этой проблемы для полиции много бонусов . Прикро це все освідомлювати , але бачу , що в новій поліції нічого не змінилося накраще ... .
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19.08.2020 21:06 Відповісти
Т.е месяц еще можно торчать?
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19.08.2020 21:10 Відповісти
Проблема наркоторговли? Мало точек? Или ассортимент неподходящий?
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19.08.2020 21:19 Відповісти
похоже дал команду сесть на потоки.
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19.08.2020 21:32 Відповісти
На запорожском ДД взвинтили цены... дефицит... да и риски увеличились...
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19.08.2020 21:58 Відповісти
Прошли времена когда толпы наркотов бегали по цыганским дворам. Теперь по другому модно сбывать.
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19.08.2020 22:17 Відповісти
давно пора... там на Сталеваров полно красивых ухоженных иосков
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19.08.2020 22:33 Відповісти
Боже ну какое оно тупое . Его тупость реально дна не имеет . Права народная мудрость : Идиот не когда не поймет , что он идиот именно по тому что он идиот.
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19.08.2020 22:02 Відповісти
ТАК ХЙЛУ БЫ СКАЗАЛ, ЭТО ФСБ СЕПАРОВ ПОДНАЧИВАЕТ !!!
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19.08.2020 22:03 Відповісти
А что в Запорожской области плохо идет торговля наркотиками ?
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19.08.2020 22:04 Відповісти
Придётся наркам на вторяках торчи ждать...не парьтесь, в середине сентября уже

глюки-свежаки можно будет глючить, временные неудобства одним словом.
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19.08.2020 22:04 Відповісти
клоун на спектакле
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19.08.2020 22:07 Відповісти
Поставки прекратились ? ))
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19.08.2020 22:13 Відповісти
И Д И О Т !
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19.08.2020 22:14 Відповісти
Когда-то давал пару недель на нахождение прослушки Гончарука. "Правоохранители" забили, а потому пришлось Гончарука уволить. Кого клоун будет увольнять в этот раз? Авакова?
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19.08.2020 22:25 Відповісти
Що ж це робиться??? Спочатку нелюди забрали в бідолашних полісбізнесменів гральний бізнес, тепер замахнулись на наркоторгівлю, ще трохи і крім кришування циган-карманників у бідолах нічо не залишиться!
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19.08.2020 22:34 Відповісти
а в другіх областях можно?
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19.08.2020 22:36 Відповісти
я думал это Авакова задача, борьба с наркоманией.
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19.08.2020 22:36 Відповісти
Клован
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19.08.2020 22:56 Відповісти
Ниче си? Я больше года здесь пишу о циганах и закладках, но все ответы по моим комментам сводятся во мнение, что "ничего ты не понимаешь, это ромы, они не наркоманы, они люди". Да не люди они, ******* вы уже. Через 2 дома живет целое семейство дегенератов. Каждый вечер, если выйду на улицу, я наблюдаю наркоманов, которые ищут закладки. И что? Это никто не видит?! Не видете вы, вижу Я. Здесь еще пара хачовских заведений есть, стреляют салютами несмотря на запрет всё время. Вы думаете, дело в цыганах? Да *** там, дела в прокуратуре, а главное - на начальника шевченковского райотдела НПУ!. Он ими сам и заведует, сам им задачи и ставит. Год назад на моей улице не один цыган не мог оставить закладку, а теперь здесь целый склад
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19.08.2020 23:34 Відповісти
Да все уже решено и контролируется! Проблем нет!
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20.08.2020 01:29 Відповісти
проблема в том что нет сервиса....
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20.08.2020 01:31 Відповісти
всё снюхал и не смог купить кокс в Запорожье.
говорит:
-Ей, аваков, у тебя месяц, чтобы исчезла эта проблема в наркоторговле.
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20.08.2020 07:06 Відповісти
это не его дело а полиции где начальник пусть он отвечает..при ехав на каком ни будь хамере
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20.08.2020 07:39 Відповісти
И заодно танкер в Одессе вытащить, и коррупционеров посадить...
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20.08.2020 07:50 Відповісти
Клоун
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20.08.2020 09:22 Відповісти
Правильно, хай переходять на айкоси - а ти їм "кришу" організуй.
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20.08.2020 09:28 Відповісти
Через месяц посадят прокуратуру, СБУ и полицию за крышевание наркоторговцев?
Не верю!!
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20.08.2020 10:37 Відповісти
Ага...
Самому не вистачає, а ті покидькі у Запоріжжя везуть...
непорядок...
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20.08.2020 10:51 Відповісти
Аваков на месяц наркодиллеров -мусоров в отпуск на гаваи отпустит..верховодку и тюльку поганяют..и пару бомжей -наркобаранов оформят и так месяц пройдёт..надо же отпуск мусорам использовать
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20.08.2020 12:07 Відповісти
*** ржу не могу, а как там с поднятием затонувшего танкера в одессе?
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20.08.2020 12:13 Відповісти
 
 