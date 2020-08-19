Зеленський дав силовикам місяць на вирішення проблеми наркоторгівлі в Запорізькій області. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський дав місяць прокуратурі, СБУ і поліції Запорізької області, щоб показати реальний результат у боротьбі з розповсюджувачами наркотичних засобів у регіоні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Одна з проблем, на яку скаржилися мешканці Запоріжжя та області - безкарність розповсюджувачів наркотичних засобів і так звані закладки. На думку місцевих жителів, правоохоронці роблять занадто мало для того, щоб викорінити незаконний оборот наркотиків. Тому від сьогодні у прокуратури, Служби безпеки та поліції області є місяць на те, щоб показати роботу і реальний результат у цьому напрямку", - сказано в повідомленні.
Звіт про результати проведеної роботи правоохоронці мають надати у вересні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
глюки-свежаки можно будет глючить, временные неудобства одним словом.
говорит:
-Ей, аваков, у тебя месяц, чтобы исчезла эта проблема в наркоторговле.
Не верю!!
Самому не вистачає, а ті покидькі у Запоріжжя везуть...
непорядок...