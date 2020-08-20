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ФСБ РФ повідомляє про затримання семи громадян Росії: нібито намагалися вивезти в Україну одного з ватажків найманців РФ на Донбасі. ВIДЕО

ФСБ РФ повідомляє про затримання семи громадян РФ, які нібито співпрацювали з українськими спецслужбами і нібито спробували вивезти з території РФ в Україну одного з ватажків найманців РФ на Донбасі.

У Центрі громадських зв'язків ФСБ "Интерфаксу" не уточнили, кого саме планували вивезти, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, нібито безпосередньо під час спроби організації вивезення затримано громадян Росії - Т.Макарова, М.Міщенка, О.Капкаєва, А.Кормича, М.Пизіна, Є.Мороза, В.Долгова. Організатором і координатором викрадення, за даними ФСБ, нібито були громадяни України Андрій Байдала та Ігор Міщенко.

"Байдала відомий як позаштатний співробітник СБУ і Головного управління розвідки Міністерства оборони України, а також довірена особа 5-го управління департаменту контррозвідки СБУ під псевдонімом Швед", - заявили у ФСБ РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ повідомляє про затримання українського воїна-добровольця в окупованому Криму

За даними ФСБ, Байдала і Міщенко нібито пообіцяли групі Макарова грошову винагороду в розмірі $200 тисяч і нібито виплатили аванс - $50 тисяч. При цьому, зазначають там, нібито Байдала дистанційно керував обома групами в режимі реального часу. Організатором каналу переміщення нібито був громадянин Росії Мороз.

Представниця столичного главку Слідчого комітету Росії Юлія Іванова повідомила, що за цим фактом порушено кримінальну справу про замах на викрадення людини.

За її словами, нібито 30 липня під обманним приводом придбання нерухомості потерпілого затримані поїхали з ним в Московську область, де в автомобілі нібито вдарили електрошокером, однак потерпілий чинив активний опір і зміг покинути автомобіль.

Усім затриманим висунуто обвинувачення, вони перебувають під вартою.

Автор: 

затримання (4339) росія (65122) ФСБ (1450)


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Топ коментарі
+55
Ермаки и К, всех агентов сдали кацапью?
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20.08.2020 10:44
+47
И это с Ермаком никак не связано, да зелёные черти?....
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20.08.2020 10:44
+40
Или последствия предательства Зели и Ермака, что более вероятно. Пошли по цепочке.
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20.08.2020 10:56
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Посыпалась сеть "Шамана"...?
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20.08.2020 10:42 Відповісти
Операція прикриття агента в Україні.
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20.08.2020 10:42 Відповісти
Или последствия предательства Зели и Ермака, что более вероятно. Пошли по цепочке.
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20.08.2020 10:56 Відповісти
Начали гнать очередную волну службы Украины.
Собственно, они и не прекращали - всё по плану, это мы каждый раз ловимся, как в первый.
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20.08.2020 12:52 Відповісти
на службы
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20.08.2020 12:53 Відповісти
Ермаки и К, всех агентов сдали кацапью?
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20.08.2020 10:44 Відповісти
Достаточно задать часть. Остальное выявить -- уже дело техники. За яйца подвесить на Крещатике мало гниду.
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20.08.2020 10:59 Відповісти
так давно пора твоего идола шиколядного агента лолиту ..
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20.08.2020 12:34 Відповісти
ФСБ РФ повідомляє про затримання семи громадян Росії: нібито намагалися вивезти в Україну одного з ватажків найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 7261
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20.08.2020 12:35 Відповісти
И это с Ермаком никак не связано, да зелёные черти?....
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20.08.2020 10:44 Відповісти
та у него шокер не той системы...
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20.08.2020 10:49 Відповісти
Связано с..... Гиркиньім, утверждают, есть данньіе что план бьіл похитить именно его , кстати, у него своего жилья нет , так что он мог бьіть и покупателем, возможно и обьявление бьіло под него составлено
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20.08.2020 13:36 Відповісти
Тоесть главари террористов прекрасно себе поживают в Маскве. Ну и где реакция Киева и всего мира что кремль ето спонсор мирового терроризма?
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20.08.2020 10:44 Відповісти
А что было признание ЛДНР террористическими организациями?
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20.08.2020 11:05 Відповісти
ВР визнала дирляндію та лугандон терористичними організаціями, але належного юридичного рішення (судового) досі немає
https://france.mfa.gov.ua/news/32454-verkhovna-rada-ukrajini-viznala-dnr-i-lnr-teroristichnimi-organizacijami-a-rosiju-agresorom
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20.08.2020 11:38 Відповісти
Ну ето вопросы к Пете. Почему он не признал ни войны ни террористов. А назвал все ето гибридной торговлей.
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20.08.2020 11:52 Відповісти
фу-фу-фу. Паганій петя! Тільки в краіні вже рік як монобільшість Зе!
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20.08.2020 12:29 Відповісти
и даже фамилии уже озвучили ?....вау! что-то космическое....и наивно-пропагандонистое...
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20.08.2020 10:45 Відповісти
Ермак всю агентуру слил
******
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20.08.2020 10:46 Відповісти
Ну... фесебе доверять, себя на уважать. Но я уверен, что всю нашу агентуру на кацапии уже слили с потрохами. Скоро услишим новость, что фокина подписал союзный договор с дырляндией о вхождении Украины в состав рЭспублики.
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20.08.2020 10:46 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.08.2020 12:34 Відповісти
Ответочка за вагнеровцев?
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20.08.2020 10:47 Відповісти
Выдадут беларусам?
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20.08.2020 10:51 Відповісти
Бубочка зіі своїми дєрьмаками здасть всю резидентську базу (лішь бі нє стрілялі)!
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20.08.2020 10:48 Відповісти
Теперь ***** отравив Навального, будет нас регулярно закидывать такими фейками списывая все преступления на украинских биндеровцев. Не понятно только зачем кого то похищать и тащить через границу рискуя жизнью если можно кончить его просто на месте или затащить в лес и там вытащить всю информацию если она нужна а потом там же зырыть
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20.08.2020 10:49 Відповісти
Инфа не нужна,она есть и озвучена. Нужно тело в суде (не в Украине) способное произносить членораздельные звуки.
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20.08.2020 10:56 Відповісти
Какое тело. Его все равно бы в Украине отпустили или обменяли на таксиста. Сколько еще нужно фактов чтобы ето понять. Поетому врагов нужно уничтожать на месте. Ето и приятнее и результативнее и безопаснее. Лучше уничтожить 10 врагов на месте чем доставить одного на суд где он будет кривляться с родственников жертв и смеяться когда его продажные суды оправдают или обменяют на какого то бомжа.
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20.08.2020 11:55 Відповісти
Читай внимательно. Понимай правильно. Тогда фигню не будеш писать!
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20.08.2020 21:29 Відповісти
тю.. Це означає що фсб затримує своїх вербувальників? Чи як розуміти цю статтю?
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20.08.2020 10:49 Відповісти
СБУ опять обосралось, но это уже никого не удивляет.
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20.08.2020 10:49 Відповісти
ну да, при Сразулейтенанте другого кто-то ож*дал?
не думаю
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20.08.2020 10:56 Відповісти
А до чого тут СБУ якщо прямо з ОП йде злив даних?
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20.08.2020 11:16 Відповісти
СБУ сама не в состоянии хранить в тайне свои операции.
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20.08.2020 14:19 Відповісти
В Раше наёмничество запрещено законом, но они в открытую защищают своих наёмников.
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20.08.2020 10:50 Відповісти
Уркаганы усроили разборки под Мацквой, а ФСБ решило прилепить к этому "страшную Украину".
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20.08.2020 10:52 Відповісти
Єрмак?
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20.08.2020 10:53 Відповісти
"...где в автомобиле якобы ударили электрошокером, однако потерпевший оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль...."Источник: https://censor.net/n3214867 Це як?? Після удару шокером, його током вдарили, чи просто по голові самим пристроєм?))) Дивна новина якачь, на дешеву виставу схожа.
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20.08.2020 10:54 Відповісти
По ее словам, якобы 30 июля под обманным предлогом приобретения недвижимости потерпевшего задержанные проследовали с ним в Московскую область, где в автомобиле якобы ударили электрошокером, однако потерпевший оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль, это не проффесора виктора федоровича хотели вывезти?
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20.08.2020 10:54 Відповісти
шел на вОйну
зад горит
обосрался - не убит

но нечайно
ФСБ,

"чай" предложит
да, тебе

и вот так, мой "друг"
загремит один из двух

а потом, угу,
ты клиент до СБУ
(напяливает патриотический костюм, гордится подвигами Елдака и Бакланова)
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20.08.2020 10:55 Відповісти
Вот еще одно доказательство, что зеленый кондом вместе со своим любовником дерьмаком - враги Украины, которые сдали всю нашу агентуру кацапам.
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20.08.2020 10:55 Відповісти
я не считаю Зе достойным президентом, НО вас не смущает, что источник этой инфы 100%-ные враги Украины и лучшие эксперты по вранью и фальсификациям? Как то неразумно принимать на веру информацию из такого "источника".
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20.08.2020 11:24 Відповісти
Открою тебе тайну их задержали на россии и сответствено новость первыми преподнесли именно раша сми так во превих ето их страна. Во вторих раша сми тоже говорят правду особенно если ета правда им выгодна.
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20.08.2020 11:47 Відповісти
ну, во первых, правдооткрыватель, я нигде не писал иначе. А во вторых, кэп, им действительно выгодно озвучивать, то что им выгодно, и они не будут озвучивать то что им не выгодно.
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20.08.2020 12:01 Відповісти
Кстати, придумал кличку - СраЛей(Бакланов)(сразу типо лейтенант, кста, номер его скиньте - позвоню)
пользуйтесь(я - Вольнов, хи-хи)
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20.08.2020 10:57 Відповісти
"Байдала известен как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом "Швед"Источник: https://censor.net/n3214867

Ватники палятся жестко В любой стране силовики "враждуют" между собой, ЦРУ и НАБ, ФСБ и ГРУ. И почему то только в Украине, по версии ФСБ, может быть одновременно агент СБУ и ГУР
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20.08.2020 10:58 Відповісти
Брати Грімм нервово палять у сторонці
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20.08.2020 10:58 Відповісти
Хорошая тема. Предлагать бывшим наемникам отлавливать своих руководителей и за вознаграждение привозить на суд. По меньше бы изменников в наших рядах.
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20.08.2020 11:00 Відповісти
ФСБ РФ повідомляє про затримання семи громадян Росії: нібито намагалися вивезти в Україну одного з ватажків найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 2445
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20.08.2020 11:03 Відповісти
Кого здадуть наступного?
Яроша?
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20.08.2020 11:03 Відповісти
Павла Зіброва
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20.08.2020 11:24 Відповісти
Іво Бобула?
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20.08.2020 11:25 Відповісти
Білик
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20.08.2020 11:27 Відповісти
Так Ярош уже сам сдался за деньги. Кому он нах. сейчас нужен.
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20.08.2020 11:56 Відповісти
Да ну бред, платить 200 тыс. зелени за вывоз непонятно кого в обменный фонд.
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20.08.2020 11:04 Відповісти
Лучше б написали как там з "Полтавським терористом".
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20.08.2020 11:27 Відповісти
АнаЛизаторов валом..))
Що дріжжі в вигрібну яму кинути..))
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20.08.2020 11:11 Відповісти
https://www.facebook.com/pumamgo?__cft__[0]=AZXhAOZm6MzwTNc2EK2HQyxv8XWKDAsaqtfLPve1ZEoDXRsCmfvCp7CNOXRjdyjWXbsWi2ppm-zgfqU9eW9xjg5kx_1KHfJTBQjXalqwrNNeWDjCER73f_DWJueUu2tXLC9GBtLYifdrNbUtNqwBYokL&__tn__=-UC%2CP-R Назар Приходько

https://www.facebook.com/pumamgo/posts/3390638417646207?__cft__[0]=AZXhAOZm6MzwTNc2EK2HQyxv8XWKDAsaqtfLPve1ZEoDXRsCmfvCp7CNOXRjdyjWXbsWi2ppm-zgfqU9eW9xjg5kx_1KHfJTBQjXalqwrNNeWDjCER73f_DWJueUu2tXLC9GBtLYifdrNbUtNqwBYokL&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

ФСБ затримала СІМОХ людей, яких вони називають агентами Українських спецслужб, при спробі "викрадення одного з лідерів бойовиків ОРДЛО".

Серед затриманих: Макаров Т. Б., Міщенко М. С., Капкаєва О. Д., Кормич А. М., Пизін М. Ю., Мороз Є. А та Долгов В. В.

Організаторами "викрадення" називають Андрія Байдалу та Ігора Міщенка.

А тепер УВАГА! Андрій Байдала, це саме той офіцер ГУР, який зараз десь там в СІЗО СБУ і якого підозрюють в "організації незаконного кримінального угруповування"...

Хтось. Мені. Може. Посянити. Що. Бл.дь. Відбувається взагалі? Хто-небудь. Будь ласка...

Я не знаю, що ще додати окрім "треба розбиратися" і "це піз.єц якийсь"... Ви розумієте, що цю групу, якщо це дійсно наші люди - теж могли "злити"...? Я в шоці... В шоці...

https://twitter.com/13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13

Hellis

@13Hellis_13

·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1296350878232961024 32 мин

В ответ
https://twitter.com/svecha62 @svecha62

если правда, то значит Москве уже слита вся агентурная сеть. За такое надо тихо пулю в лоб тому, кто это сделал. Уверена, СБУ знают, кто.
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20.08.2020 11:11 Відповісти
Байдала в СИЗО ??? Интересный факт.Но обьяснимый.Не так давно идин ЗК из Черниговской СИЗО выманил з карточек людей 150 тыс.
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20.08.2020 11:36 Відповісти
это цена мира, господа..., мира, которого в глазах путина увидел (или ему померещилось) наш типо президент..., бесплатный сыр бывает только в мышеловке..., хочешь мира - надо что-то предложить взамен, например, агентурную сеть своей страны или секретные операции своей страны...
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20.08.2020 11:12 Відповісти
Ну если ФСБ так старается на версию Бутусова, то скорее всего этот сценарий придумали они сами.
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20.08.2020 11:17 Відповісти
так. а визитку нашли?
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20.08.2020 11:19 Відповісти
шой-то зачастили грушники и сбушники с остальными немощными структурами Украины в прессе - то об*срутся, то обгадятся, то чего-то не исполнят...
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20.08.2020 11:20 Відповісти
И этих заложили.. Провал за провалом.. Что то не так в "консерватории"...
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20.08.2020 11:20 Відповісти
Хто дав команду ДБР і СБУ знімати з радіолокаторів клістрони у трьох українських зенітних бригадах десь місяць тому? От він і є одним з московських кротів у вищих ешелонах української влади. Зніміть шкуру з нього і він здасть всіх інших.
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20.08.2020 11:23 Відповісти
Так ось звідки вираз "Дєржитє мєня сємєро!"
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20.08.2020 11:29 Відповісти
надо срочно поднять рейтинг филиалу фсб
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20.08.2020 11:32 Відповісти
Может ещё раз тему "мальчика в трусиках" обсудить.
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20.08.2020 11:37 Відповісти
Тварь зеленая всех здала за "мир" в глазах путина
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20.08.2020 11:45 Відповісти
зовсим кепськи справи у фсб. якщо таке лайно видають за перемогу.
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20.08.2020 11:46 Відповісти
Зовсім кепські справи будуть якщо Навальний виживе. Боширова і Петрова наступного разу примусять якість "новачка" на собі перевіряти.
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20.08.2020 11:58 Відповісти
ФСБэ Рассии сча всей стране плохо. Пукин в бункере. У всех кредиты, Задолженности по зарплате, у всех семьи, их надо кормить. Дайте ребятам хоть немного заработать на сырце!..... пока Ураина пошлину не ввела.
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20.08.2020 12:02 Відповісти
готовят благодарочку ОПУистам на Банковой за слитых вагнеровцев ...
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20.08.2020 12:04 Відповісти
В ГУР нет внештатников, да и в СБУ их по моему ещё при наливайченко отменили
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20.08.2020 12:14 Відповісти
Ну прям горжусь Украинскими спецами,то они вагнеровцев в бульбашню притащили,теперь главарей дыровских похищают,то в крыму шороху наводять,какие молодцы не поймали зато кипиш какой,бойтесь кацапы мы скоро и вашего путьку сопрем,а главное что его к нам привезут сами же его охранники с любовницей.Горд за наших разведчиков и это неделю как нового начальника назначили а какой прорыв
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20.08.2020 12:44 Відповісти
Я лично верю Бутусову. Теперь все знают откуда провалы пошли.
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20.08.2020 13:31 Відповісти
Очередной слив от агента Козыря (Ермака)! Путин его уже представил к награде!
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20.08.2020 14:00 Відповісти
не уволенные кроты-предатели от потужного папередника сдали всю операцию.
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20.08.2020 15:22 Відповісти
юрко, що за мара, який "папєрєднік"?
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20.08.2020 16:36 Відповісти
не у меня, а у тебя мара. написано же, от потужного папередника.
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20.08.2020 17:17 Відповісти
А може , ну їх всіх на куй і 24-ого або всіх під суд, або - на палю.
П.С. Як на мене, на палю - краще.
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20.08.2020 16:35 Відповісти
Зрадники здали всю агентурну сітку в московії, яка напрацьована десятиліттями. Кого ви навибирали зебли? Цим людям загрожує смерть, їх сім*ї в небезпеці. Ви цього бажали?
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20.08.2020 16:46 Відповісти
Якого саме, їх багато було?
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20.08.2020 17:34 Відповісти
может быть, операция с ру - прикрытие предыдущей "зрады" с вербовкой вагнеровцев
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20.08.2020 23:42 Відповісти
 
 