ФСБ РФ повідомляє про затримання семи громадян Росії: нібито намагалися вивезти в Україну одного з ватажків найманців РФ на Донбасі. ВIДЕО
ФСБ РФ повідомляє про затримання семи громадян РФ, які нібито співпрацювали з українськими спецслужбами і нібито спробували вивезти з території РФ в Україну одного з ватажків найманців РФ на Донбасі.
У Центрі громадських зв'язків ФСБ "Интерфаксу" не уточнили, кого саме планували вивезти, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з повідомленням, нібито безпосередньо під час спроби організації вивезення затримано громадян Росії - Т.Макарова, М.Міщенка, О.Капкаєва, А.Кормича, М.Пизіна, Є.Мороза, В.Долгова. Організатором і координатором викрадення, за даними ФСБ, нібито були громадяни України Андрій Байдала та Ігор Міщенко.
"Байдала відомий як позаштатний співробітник СБУ і Головного управління розвідки Міністерства оборони України, а також довірена особа 5-го управління департаменту контррозвідки СБУ під псевдонімом Швед", - заявили у ФСБ РФ.
За даними ФСБ, Байдала і Міщенко нібито пообіцяли групі Макарова грошову винагороду в розмірі $200 тисяч і нібито виплатили аванс - $50 тисяч. При цьому, зазначають там, нібито Байдала дистанційно керував обома групами в режимі реального часу. Організатором каналу переміщення нібито був громадянин Росії Мороз.
Представниця столичного главку Слідчого комітету Росії Юлія Іванова повідомила, що за цим фактом порушено кримінальну справу про замах на викрадення людини.
За її словами, нібито 30 липня під обманним приводом придбання нерухомості потерпілого затримані поїхали з ним в Московську область, де в автомобілі нібито вдарили електрошокером, однак потерпілий чинив активний опір і зміг покинути автомобіль.
Усім затриманим висунуто обвинувачення, вони перебувають під вартою.
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Собственно, они и не прекращали - всё по плану, это мы каждый раз ловимся, как в первый.
https://france.mfa.gov.ua/news/32454-verkhovna-rada-ukrajini-viznala-dnr-i-lnr-teroristichnimi-organizacijami-a-rosiju-agresorom
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
не думаю
зад горит
обосрался - не убит
но нечайно
ФСБ,
"чай" предложит
да, тебе
и вот так, мой "друг"
загремит один из двух
а потом, угу,
ты клиент до СБУ
(напяливает патриотический костюм, гордится подвигами Елдака и Бакланова)
пользуйтесь(я - Вольнов, хи-хи)
Ватники палятся жестко В любой стране силовики "враждуют" между собой, ЦРУ и НАБ, ФСБ и ГРУ. И почему то только в Украине, по версии ФСБ, может быть одновременно агент СБУ и ГУР
Яроша?
Що дріжжі в вигрібну яму кинути..))
https://www.facebook.com/pumamgo/posts/3390638417646207?__cft__[0]=AZXhAOZm6MzwTNc2EK2HQyxv8XWKDAsaqtfLPve1ZEoDXRsCmfvCp7CNOXRjdyjWXbsWi2ppm-zgfqU9eW9xjg5kx_1KHfJTBQjXalqwrNNeWDjCER73f_DWJueUu2tXLC9GBtLYifdrNbUtNqwBYokL&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
ФСБ затримала СІМОХ людей, яких вони називають агентами Українських спецслужб, при спробі "викрадення одного з лідерів бойовиків ОРДЛО".
Серед затриманих: Макаров Т. Б., Міщенко М. С., Капкаєва О. Д., Кормич А. М., Пизін М. Ю., Мороз Є. А та Долгов В. В.
Організаторами "викрадення" називають Андрія Байдалу та Ігора Міщенка.
А тепер УВАГА! Андрій Байдала, це саме той офіцер ГУР, який зараз десь там в СІЗО СБУ і якого підозрюють в "організації незаконного кримінального угруповування"...
Хтось. Мені. Може. Посянити. Що. Бл.дь. Відбувається взагалі? Хто-небудь. Будь ласка...
Я не знаю, що ще додати окрім "треба розбиратися" і "це піз.єц якийсь"... Ви розумієте, що цю групу, якщо це дійсно наші люди - теж могли "злити"...? Я в шоці... В шоці...
https://twitter.com/13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13
Hellis
@13Hellis_13
·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1296350878232961024 32 мин
В ответ
https://twitter.com/svecha62 @svecha62
если правда, то значит Москве уже слита вся агентурная сеть. За такое надо тихо пулю в лоб тому, кто это сделал. Уверена, СБУ знают, кто.
П.С. Як на мене, на палю - краще.