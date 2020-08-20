$42 тис. надіслали понад 1000 осіб на відновлення мого спаленого будинку. Замовники злочину не досягли жодної зі своїх цілей, - Шабунін. ВIДЕО
Голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін подякував небайдужим людям, які відгукнулися на прохання про допомогу в ремонті його згорілого будинку.
Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"$42000 надіслали більше 1000 людей на відбудову мого спаленого будинку. Найбільша пожертва - $2000, найменша - 20 грн. Я дякую кожному, хто підтримав мою родину. Після сплати податків - залишається $35000. Відбудова будинку коштуватиме $47000. Оскільки дах все одно перебудовувати - підніму його на три газоблоки і колись облаштую там мансарду (за власні кошти - тоді, коли матиму їх на це). Замовники злочину не досягли жодної зі своїх цілей. Так, їм вдалося завдати нам серйозних проблем. Але пройшовши через три тижні найнижчої коми дружини (8 років тому), будь-що матеріальне (навіть дім) для нашої родини не є смертельним", - заявив Шабунін.
"Підтримка людей, які стали в цій проблемі поруч з нами, мотивує працювати ще більше, ще ефективніше. Тому, якщо замовники хотіли мене вибити, то досягли протилежного. Ваша щедрість доводить, що такі напади не мають ніякого сенсу. Збитки будуть покриті, а винні - покарані (раніше чи пізніше). ... Друзі, дякую за вашу підтримку і за те, що ви поруч. Це дуже цінно", - резюмував він.
Напомним, 23 июля глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.
В свою очередь в Главном управлении Госслужбы Украины по ЧС в Киеве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в частном доме по адресу, совпадающему с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 кв. м конструкций крыши.
Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества по факту возгорания дома Шабунина.
Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром.
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Персональная.
котрі,звичайно,потім віддячують батечку сторицею....
Изучили отчет НАБУ за перве полугодие 2020 года
Оказывается, Сытник достиг «беспрецедентные экономические результаты»
1,5 млрд гривен, говорится в отчете, возвращено в бюджет.
На самом деле не так
753 миллионов гривен - это «добровольная компенсация госпредприятиям»
687 миллионов гривен - «предупреждено разворовывание». То есть каким-то образом детективы НАБУ опередили бюджетные потери.
А вот 400 тысяч гривен - компенсировано госпредприятию Бердянский филиал Администрации морских портов в результате исковой работы НАБУ.
Здесь важно отметить, что за полгода НАБУ открыло 406 уголовных производств. Из них направлено в суд лишь восемь
Коллеги отмечают (https://t.me/ze_landia/695), что судебных решений нет, а реальный экономический эффект посчитать невозможно. Он то ли 1,5 млрд, то ли 400 тысяч.
При этом расходы на НАБУ в 2020 году составляют миллиард гривен.
#Сытник #НАБУ
- Уж дома нет, - сказал Васисуалий, продолжая дрожать, - сгорел до основанья!Пожар, пожар погнал меня сюда. Спасти успел я только одеяло и книгу спас любимую притом. Но раз вы так со мной жестокосерды, уйду я прочь и прокляну притом.
Васисуалий, горестно шатаясь, пошел к выходу. Но Варвара с мужем удержали его. Они просили прощения, говорили, что не разобрали сразу, в чем дело, и вообще захлопотали. На свет были извлечены новый пиджачный костюм Птибурдукова, белье и ботинки.
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тебя я презираю.....
к Птибрудкову ты уходишь от меня....
Последним из дому, который уже наполнился самоварным дымом с прожилками огня, выскочил Лоханкин, прикрываясь белым одеялом. Он изо всех сил кричал « Пожар! Пожар!», хотя никого не смог удивить этой новостью. Все жильцы «Вороньей слободки» были в сборе. Пьяный Пряхин сидел на своем сундучке с коваными углами. Он бессмысленно глядел на мерцающие окна, приговаривая: «Как пожелаем, так и сделаем! » Гигиенишвили брезгливо нюхал свои руки, которые отдавали керосином, и каждый раз после этого вытирал их о штаны. Первая огненная пружина вырвалась из форточки и, роняя искры, развернулась под деревянным карнизом. Лопнуло и со звоном вывалилось первое стекло. Ничья бабушка страшно завыла..
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Страховку оформил??
Дом накрыт железом, загорелось изнутри, потушили сразу там пожарка в километре от его дома. Вызвали пожарных родители. Странный поджог крыши изнутри дома с наличием жильцов. Мне кажется по итогу поджигатели полностью достигли своих целей!