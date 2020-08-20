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$42 тис. надіслали понад 1000 осіб на відновлення мого спаленого будинку. Замовники злочину не досягли жодної зі своїх цілей, - Шабунін. ВIДЕО

Голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін подякував небайдужим людям, які відгукнулися на прохання про допомогу в ремонті його згорілого будинку.

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"$42000 надіслали більше 1000 людей на відбудову мого спаленого будинку. Найбільша пожертва - $2000, найменша - 20 грн. Я дякую кожному, хто підтримав мою родину. Після сплати податків - залишається $35000. Відбудова будинку коштуватиме $47000. Оскільки дах все одно перебудовувати - підніму його на три газоблоки і колись облаштую там мансарду (за власні кошти - тоді, коли матиму їх на це). Замовники злочину не досягли жодної зі своїх цілей. Так, їм вдалося завдати нам серйозних проблем. Але пройшовши через три тижні найнижчої коми дружини (8 років тому), будь-що матеріальне (навіть дім) для нашої родини не є смертельним", - заявив Шабунін.

"Підтримка людей, які стали в цій проблемі поруч з нами, мотивує працювати ще більше, ще ефективніше. Тому, якщо замовники хотіли мене вибити, то досягли протилежного. Ваша щедрість доводить, що такі напади не мають ніякого сенсу. Збитки будуть покриті, а винні - покарані (раніше чи пізніше). ... Друзі, дякую за вашу підтримку і за те, що ви поруч. Це дуже цінно", - резюмував він.

Також дивіться: Шабунін звітуватиме про ремонт будинку за підтримки громади: "Зрештою нападники тільки отримають собі ще більше проблем". ВIДЕО

$42 тис. надіслали понад 1000 осіб на відновлення мого спаленого будинку. Замовники злочину не досягли жодної зі своїх цілей, - Шабунін 01

$42 тис. надіслали понад 1000 осіб на відновлення мого спаленого будинку. Замовники злочину не досягли жодної зі своїх цілей, - Шабунін 02

Напомним, 23 июля глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.

В свою очередь в Главном управлении Госслужбы Украины по ЧС в Киеве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в частном доме по адресу, совпадающему с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 кв. м конструкций крыши.

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества по факту возгорания дома Шабунина.

Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром.

Автор: 

пожежа (4321) будинки (166) Шабунін Віталій (534)


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Топ коментарі
+9
Еще один борцун за деньги без чести и совести.
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20.08.2020 11:20
+6
т.е. этот клоун чешет лохам, что в Украине нашлось 1000 идиотов, которые закинули этой гниде по 50$ ? вопрос-с какого перепуга? за то, что он придумывал "повсеместную сплошную тотальную коррупцию", мифически с ней боролся как с ветряными мельницами, и за это получал 60 тыс в год. теперь на подсосе, и как раз когда коррупция расцвела буйным цветом!
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20.08.2020 11:33
+5
Шабунин плохой - Поросенко луЧЧе .
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20.08.2020 11:31
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Еще один борцун за деньги без чести и совести.
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20.08.2020 11:20 Відповісти
помогли отмыть 42тыс грязного бабла от бородатой бабушки.
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20.08.2020 17:12 Відповісти
😂
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20.08.2020 11:22 Відповісти
Коррупционеры и борцы с коррупционерами живут не плохо. Для остальных есть Зеленский. Так победим...
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20.08.2020 11:22 Відповісти
От, в Україні можуть «розводити» клієнтів!
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20.08.2020 11:22 Відповісти
Неравнодушные украинцы.
$42 тыс. прислали более 1000 человек на восстановление моего сожженного дома. Заказчики преступления не достигли ни одной из своих целей, - Шабунин - Цензор.НЕТ 985
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20.08.2020 11:30 Відповісти
Это не украинцы, это население территории рассеи. Эту херню из Украина.СРУ, служивый, можешь свернуть трубочкой и засунуть себе в причитающиеся ей место.
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20.08.2020 11:38 Відповісти
И тебе.
Персональная.
$42 тис. надіслали понад 1000 осіб на відновлення мого спаленого будинку. Замовники злочину не досягли жодної зі своїх цілей, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7211
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20.08.2020 11:42 Відповісти
Что служивый, словили на тупом фейке с Украина.СРУ и штырит? Сходи попей кофейку, тело, и попустит.

$42 тис. надіслали понад 1000 осіб на відновлення мого спаленого будинку. Замовники злочину не досягли жодної зі своїх цілей, - Шабунін - Цензор.НЕТ 1869
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20.08.2020 11:56 Відповісти
"И слёзы хлынули из глаз бывшего карманника."
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20.08.2020 11:30 Відповісти
Шабунин плохой - Поросенко луЧЧе .
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20.08.2020 11:31 Відповісти
Сорос тоже в числе помощников альтруистов?
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20.08.2020 11:31 Відповісти
так,Сорос допомагає всім пташкам з свого гнізда..
котрі,звичайно,потім віддячують батечку сторицею....
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20.08.2020 11:32 Відповісти
именно за это кацапы и ненавидят сороса
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20.08.2020 12:06 Відповісти
Достает бабло из загашников!
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20.08.2020 11:31 Відповісти
Начать карьеру многоженца без дивного, серого в яблоках, костюма было невозможно, - размышлял Остап. К тому же нужно было иметь хотя бы десять рублей для представительства и обольщения. (с)
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20.08.2020 11:32 Відповісти
т.е. этот клоун чешет лохам, что в Украине нашлось 1000 идиотов, которые закинули этой гниде по 50$ ? вопрос-с какого перепуга? за то, что он придумывал "повсеместную сплошную тотальную коррупцию", мифически с ней боролся как с ветряными мельницами, и за это получал 60 тыс в год. теперь на подсосе, и как раз когда коррупция расцвела буйным цветом!
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20.08.2020 11:33 Відповісти
Ну ты и злой, мог бы дать 1 доллар, ПОТЭРПАЕ ПАТРИОТ, НУ, ПРОСТО ПОТЕРПАЕ. Но с....... ка картошку не хочет копать.
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20.08.2020 12:16 Відповісти
Соросята, [20.08.20 11:02]
Изучили отчет НАБУ за перве полугодие 2020 года

Оказывается, Сытник достиг «беспрецедентные экономические результаты»
1,5 млрд гривен, говорится в отчете, возвращено в бюджет.

На самом деле не так
753 миллионов гривен - это «добровольная компенсация госпредприятиям»
687 миллионов гривен - «предупреждено разворовывание». То есть каким-то образом детективы НАБУ опередили бюджетные потери.
А вот 400 тысяч гривен - компенсировано госпредприятию Бердянский филиал Администрации морских портов в результате исковой работы НАБУ.
Здесь важно отметить, что за полгода НАБУ открыло 406 уголовных производств. Из них направлено в суд лишь восемь


Коллеги отмечают (https://t.me/ze_landia/695), что судебных решений нет, а реальный экономический эффект посчитать невозможно. Он то ли 1,5 млрд, то ли 400 тысяч.
При этом расходы на НАБУ в 2020 году составляют миллиард гривен.
#Сытник #НАБУ
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20.08.2020 11:33 Відповісти
Харош идея!!
- Уж дома нет, - сказал Васисуалий, продолжая дрожать, - сгорел до основанья!Пожар, пожар погнал меня сюда. Спасти успел я только одеяло и книгу спас любимую притом. Но раз вы так со мной жестокосерды, уйду я прочь и прокляну притом.

Васисуалий, горестно шатаясь, пошел к выходу. Но Варвара с мужем удержали его. Они просили прощения, говорили, что не разобрали сразу, в чем дело, и вообще захлопотали. На свет были извлечены новый пиджачный костюм Птибурдукова, белье и ботинки.

©
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20.08.2020 11:38 Відповісти
волчица ты....
тебя я презираю.....
к Птибрудкову ты уходишь от меня....
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20.08.2020 12:04 Відповісти
Истинному мыслителю даже короткое замыкание проводки приносит неплохой доход!
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20.08.2020 11:39 Відповісти
Уверен, шабунин отсыпет на восстановление автомобиля "Схемам".
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20.08.2020 11:39 Відповісти
Сколько лохов в очередной раз попалось Этот альбинос в десятки раз большие суммы западных грантов распилил через ФОПы и в карман положил.
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20.08.2020 11:47 Відповісти
Фееричные лохи! У чувака официальный доход 1 200 000 грн. за 19 год и оно ходит с протянутой рукой, что бы починили крышу дома его родителей. Никакого поджога там не было. Живу с этим клоуном в одном селе.
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20.08.2020 11:48 Відповісти
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20.08.2020 12:00 Відповісти
Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И,действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов.

Последним из дому, который уже наполнился самоварным дымом с прожилками огня, выскочил Лоханкин, прикрываясь белым одеялом. Он изо всех сил кричал « Пожар! Пожар!», хотя никого не смог удивить этой новостью. Все жильцы «Вороньей слободки» были в сборе. Пьяный Пряхин сидел на своем сундучке с коваными углами. Он бессмысленно глядел на мерцающие окна, приговаривая: «Как пожелаем, так и сделаем! » Гигиенишвили брезгливо нюхал свои руки, которые отдавали керосином, и каждый раз после этого вытирал их о штаны. Первая огненная пружина вырвалась из форточки и, роняя искры, развернулась под деревянным карнизом. Лопнуло и со звоном вывалилось первое стекло. Ничья бабушка страшно завыла..
©
Страховку оформил??
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20.08.2020 11:49 Відповісти
Конечно оформил. Ему нужно мансарду было сделать а тут и страховка и бабло с лохов.
Дом накрыт железом, загорелось изнутри, потушили сразу там пожарка в километре от его дома. Вызвали пожарных родители. Странный поджог крыши изнутри дома с наличием жильцов. Мне кажется по итогу поджигатели полностью достигли своих целей!
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20.08.2020 12:02 Відповісти
Куда писать номер карты приват банка шоб мне тоже денег подкинули? Я вижу тут на халяву можно прибарахлиться. Внукам конечно не хватит, но на икру с маслом в полне
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20.08.2020 11:54 Відповісти
Тут только один выход, назваться Шабуниным, приклеить бородавку на шнобак и собирать деньги на ремонт разлома.
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20.08.2020 12:07 Відповісти
Неплохой способ легализации доходов.
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20.08.2020 12:24 Відповісти
тоже сомневаюсь что єтот псевдоборец с коррупцией по вызову мог найти 1000 настолько щедрых лохов. Люди с деньгами с большей вероятностью имеют мозги, чем не имеют. Скорее всего либо легализовал бабло от очередного заказчика, либо отмывает взятки
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20.08.2020 12:28 Відповісти
Сам спалил, сам собрал. Зелохи жадные.
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20.08.2020 13:08 Відповісти
 
 