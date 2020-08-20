$42 тис. надіслали понад 1000 осіб на відновлення мого спаленого будинку. Замовники злочину не досягли жодної зі своїх цілей, - Шабунін. ВIДЕО

Голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін подякував небайдужим людям, які відгукнулися на прохання про допомогу в ремонті його згорілого будинку.

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"$42000 надіслали більше 1000 людей на відбудову мого спаленого будинку. Найбільша пожертва - $2000, найменша - 20 грн. Я дякую кожному, хто підтримав мою родину. Після сплати податків - залишається $35000. Відбудова будинку коштуватиме $47000. Оскільки дах все одно перебудовувати - підніму його на три газоблоки і колись облаштую там мансарду (за власні кошти - тоді, коли матиму їх на це). Замовники злочину не досягли жодної зі своїх цілей. Так, їм вдалося завдати нам серйозних проблем. Але пройшовши через три тижні найнижчої коми дружини (8 років тому), будь-що матеріальне (навіть дім) для нашої родини не є смертельним", - заявив Шабунін.

"Підтримка людей, які стали в цій проблемі поруч з нами, мотивує працювати ще більше, ще ефективніше. Тому, якщо замовники хотіли мене вибити, то досягли протилежного. Ваша щедрість доводить, що такі напади не мають ніякого сенсу. Збитки будуть покриті, а винні - покарані (раніше чи пізніше). ... Друзі, дякую за вашу підтримку і за те, що ви поруч. Це дуже цінно", - резюмував він.

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Напомним, 23 июля глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.

В свою очередь в Главном управлении Госслужбы Украины по ЧС в Киеве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в частном доме по адресу, совпадающему с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 кв. м конструкций крыши.

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества по факту возгорания дома Шабунина.

Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром.