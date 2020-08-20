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Від початку доби на Донбасі зафіксована одна провокація з боку найманців РФ, - Міноборони. ВIДЕО

Російсько-окупаційні війська з початку доби не відкривали вогонь по позиціях українських воїнів, однак зафіксована одна ворожа провокація.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

З початку поточної доби до полудня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстріли не зафіксовано.

Водночас, на Донецькому напрямку близько 10 години ранку противник намагався спровокувати захисників Авдіївки, застосувавши кулемет великого калібру.

Військовослужбовці Збройних Сил України на це порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями РФ зброю у відповідь не використовували.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою.

"Наші військовослужбовці спостерігають за противником, і в разі загрози власному життю або здоров'ю готові дати йому відсіч", - підсумували в Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У районі Луганського зафіксовано провокаційний ворожий обстріл зі стрілецької зброї, - пресцентр ОС

Автор: 

Міноборони (7354) Донбас (22355) перемир’я (898)


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Топ коментарі
+12
В какие времена, в какой стране Мира, армия защищая свою Земля гордилась тем, что не отвечает на обстрелы врага? Какой то ипанариум...
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20.08.2020 13:04
+4
Отаке воно зелене перемир"я !!))
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20.08.2020 13:09
+4
Тоесть ОБСТРЕЛОВ НЕБЫЛО но около 10 часов утра противник пытался спровоцировать защитников Авдеевки, применив пулемет большого калибра
Раньше у нас была не война а агрессия, а теперь еще у нас еще и не обстрелы а попытки спровоцировать?
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20.08.2020 13:28
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В какие времена, в какой стране Мира, армия защищая свою Земля гордилась тем, что не отвечает на обстрелы врага? Какой то ипанариум...
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20.08.2020 13:04 Відповісти
"Завоевания украинцев, на протяжении столетий, губили их безграничная доверчивость и уступчивость, а также, отсутствие понимания необходимости крепкой спайки всех членов общества, и не только на время войны. Потому, они каждый раз теряли свою «самостийность», и живут, то под Литвой, то под Польшей, под Австрией, под Россией, составляя очень ценную часть населения этих держав. Необходимо помнить особенности характера украинцев, и наш успех будет обеспечен." Троцкий Лев Давидович (Лейба Давидович Бронштейн)
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20.08.2020 13:14 Відповісти
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!
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20.08.2020 13:05 Відповісти
Хочуть спаскудити відпочинок нашому Лідеру, негідники!

С начала суток на Донбассе зафиксирована одна провокация со стороны наемников РФ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2578
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20.08.2020 13:08 Відповісти
Ляпіс Трубецкой та ляпсус зеленодристий
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20.08.2020 13:10 Відповісти
Брутто і нетто...
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20.08.2020 13:11 Відповісти
Та й хей з ними. З обома.
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20.08.2020 13:33 Відповісти
Отаке воно зелене перемир"я !!))
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20.08.2020 13:09 Відповісти
Провокація...
Голу сраку в бінокль показали?
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20.08.2020 13:12 Відповісти
Будуть тягнути це т.з. перемир'я до нормандської зустрічі, де віслюк остаточно здасть інтереси держави.
А макаки тим часом відкрито укріплюють свої ВОПи та ведуть розвідку (мабуть, готуються до дуже потужного миролюбного миру)..
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20.08.2020 13:12 Відповісти
Как это вяжется:
Российско-оккупационные войска с начала суток не открывали огонь по позициям украинских воинов,
и
на Донецком направлении около 10 часов утра противник пытался спровоцировать защитников Авдеевки, применив пулемет большого калибра.

Они размахивали пулемётом большого калибра, или подбрасывали его вверх???
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20.08.2020 13:16 Відповісти
Від початку доби на Донбасі зафіксована одна провокація з боку найманців РФ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2454
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20.08.2020 13:35 Відповісти
Єдине досягення зЕвлади, це власний словник, який дозволяє вигороджувати кацапів.
Повстанцы- кацапські військові та сепарня.

Постреливания, провокационный огонь- обстріл, зрив мирних домовленостей.
Та сторона- росія, території окуповані росією.
...
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20.08.2020 13:21 Відповісти
главное - не поддаваться на провокации
у нас - мирная акция
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20.08.2020 13:21 Відповісти
...а, так это несистемно ...расходимся
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20.08.2020 13:23 Відповісти
Тоесть ОБСТРЕЛОВ НЕБЫЛО но около 10 часов утра противник пытался спровоцировать защитников Авдеевки, применив пулемет большого калибра
Раньше у нас была не война а агрессия, а теперь еще у нас еще и не обстрелы а попытки спровоцировать?
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20.08.2020 13:28 Відповісти
И кто после етого будет доверять етой армии? А что если тоже взять пулемет большого калибра и расстрелять ВР и сказать что ето был не обстрел а попытка провокации?
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20.08.2020 13:31 Відповісти
То, когда:
ОБСЕ = 200 нарушений (плавно превращаются)
ОбъединенныеСилы = 3 не системных обстрела (плавно превращаются)
МинОбороны = 1 провокация (плавно превращаются)
ОфисПрезидента = Перемирие продолжается!!!
Ловкость рук и никакого мошенничества!
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20.08.2020 13:50 Відповісти
 
 