Від початку доби на Донбасі зафіксована одна провокація з боку найманців РФ, - Міноборони. ВIДЕО

Російсько-окупаційні війська з початку доби не відкривали вогонь по позиціях українських воїнів, однак зафіксована одна ворожа провокація.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

З початку поточної доби до полудня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстріли не зафіксовано.

Водночас, на Донецькому напрямку близько 10 години ранку противник намагався спровокувати захисників Авдіївки, застосувавши кулемет великого калібру.

Військовослужбовці Збройних Сил України на це порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями РФ зброю у відповідь не використовували.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою.

"Наші військовослужбовці спостерігають за противником, і в разі загрози власному життю або здоров'ю готові дати йому відсіч", - підсумували в Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У районі Луганського зафіксовано провокаційний ворожий обстріл зі стрілецької зброї, - пресцентр ОС