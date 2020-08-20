Від початку доби на Донбасі зафіксована одна провокація з боку найманців РФ, - Міноборони. ВIДЕО
Російсько-окупаційні війська з початку доби не відкривали вогонь по позиціях українських воїнів, однак зафіксована одна ворожа провокація.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
З початку поточної доби до полудня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстріли не зафіксовано.
Водночас, на Донецькому напрямку близько 10 години ранку противник намагався спровокувати захисників Авдіївки, застосувавши кулемет великого калібру.
Військовослужбовці Збройних Сил України на це порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями РФ зброю у відповідь не використовували.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.
Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою.
"Наші військовослужбовці спостерігають за противником, і в разі загрози власному життю або здоров'ю готові дати йому відсіч", - підсумували в Міноборони.
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У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
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. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
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А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!
Голу сраку в бінокль показали?
А макаки тим часом відкрито укріплюють свої ВОПи та ведуть розвідку (мабуть, готуються до дуже потужного миролюбного миру)..
Российско-оккупационные войска с начала суток не открывали огонь по позициям украинских воинов,
и
на Донецком направлении около 10 часов утра противник пытался спровоцировать защитников Авдеевки, применив пулемет большого калибра.
Они размахивали пулемётом большого калибра, или подбрасывали его вверх???
Повстанцы- кацапські військові та сепарня.
Постреливания, провокационный огонь- обстріл, зрив мирних домовленостей.
Та сторона- росія, території окуповані росією.
...
у нас - мирная акция
Раньше у нас была не война а агрессия, а теперь еще у нас еще и не обстрелы а попытки спровоцировать?
ОБСЕ = 200 нарушений (плавно превращаются)
ОбъединенныеСилы = 3 не системных обстрела (плавно превращаются)
МинОбороны = 1 провокация (плавно превращаются)
ОфисПрезидента = Перемирие продолжается!!!
Ловкость рук и никакого мошенничества!