Медики реально займаються зараз порятунком життя Навального, - заступник головного лікаря омської лікарні. ВIДЕО

У Росії заступник головного лікаря омської лікарні швидкої допомоги №1 Анатолій Калиниченко розповів, що медики "займаються порятунком життя" опозиційного політика Олексія Навального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Дождь".

"Триває активне лікування ... Лікарі роблять не те щоб усе можливе, але лікарі реально займаються зараз порятунком його життя", - сказав Калиниченко.

На запитання журналіста, чи є загроза життю Навального, медик відповів: "Поки пацієнт не виписався з лікарні, завжди є якась загроза життю".

Калиниченко додав, що не називатиме журналістам діагноз та іншу інформацію. За його словами, лікування контролюють федеральне і регіональне МОЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці 20 серпня Навального екстрено госпіталізували з отруєнням, непритомного, його підключили до апарату ШВЛ.

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