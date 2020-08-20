УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5045 відвідувачів онлайн
Новини Відео
12 945 67

Медики реально займаються зараз порятунком життя Навального, - заступник головного лікаря омської лікарні. ВIДЕО

У Росії заступник головного лікаря омської лікарні швидкої допомоги №1 Анатолій Калиниченко розповів, що медики "займаються порятунком життя" опозиційного політика Олексія Навального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Дождь".

"Триває активне лікування ... Лікарі роблять не те щоб усе можливе, але лікарі реально займаються зараз порятунком його життя", - сказав Калиниченко.

На запитання журналіста, чи є загроза життю Навального, медик відповів: "Поки пацієнт не виписався з лікарні, завжди є якась загроза життю".

Калиниченко додав, що не називатиме журналістам діагноз та іншу інформацію. За його словами, лікування контролюють федеральне і регіональне МОЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці 20 серпня Навального екстрено госпіталізували з отруєнням, непритомного, його підключили до апарату ШВЛ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опозиціонера Навального могли отруїти психодиcлептиком, - російський "Інтерфакс"

Автор: 

росія (65122) Навальний Олексій (612)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
хватит уравниловкой заниматься. Выбрал зеленского - имей яйца признать ошибку.
показати весь коментар
20.08.2020 13:42
+13
...заодно можно проверить и местную вакцину от короны
Медики реально занимаются сейчас спасением жизни Навального, - замглавврача омской больницы - Цензор.НЕТ 5879
показати весь коментар
20.08.2020 13:36
+12
Путин решил избавится от местной Тихановской пока не поздно
показати весь коментар
20.08.2020 13:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
главврач омской больницы где лежит Навальный - едрос, избирался депутатом от едроссии.
показати весь коментар
20.08.2020 13:32 Відповісти
Колись у кацапської терористки спитали на допиті, чи є вона працівником ФСБ. Вона відповіла "В расіі всє служат в фсб".

Отак от.
показати весь коментар
20.08.2020 13:35 Відповісти
В Уркраине тоже все чиновники и комунисты давали присягу в КГБ. А потом мы удивляемся куда ето нас власть постоянно тянет и мы никак не можем выбраться из жопы кого бы мы не выбирали на выборах.
показати весь коментар
20.08.2020 13:37 Відповісти
хватит уравниловкой заниматься. Выбрал зеленского - имей яйца признать ошибку.
показати весь коментар
20.08.2020 13:42 Відповісти
"ах-ах-ах, вообще пофиг кого выбирать - всё равно все вокруг плохие"

Очень узнаваемый мессидж пригожинских, который подхватывают местные зебилы.
показати весь коментар
20.08.2020 13:43 Відповісти
Кошер ностра ничем не лучше ! «Слуги дьявола🤢🤡💩👹🎪» отмалчиваются и оправдывают ,призывают простить педофила убийцу ***** и шизофреника убийцу Лукашенко
показати весь коментар
20.08.2020 13:47 Відповісти
ты забыл добавить, что кто-то там убил своего брата.
показати весь коментар
20.08.2020 13:50 Відповісти
Значит ты готов отвечать за всё то что случилось при педро ?
показати весь коментар
20.08.2020 14:25 Відповісти
я не голосовал в 2014 за "педро", вшивый ты *****. Научись уважать людей, если хочешь чтобы тебя уважали.
показати весь коментар
21.08.2020 12:42 Відповісти
З якого дива мені поважати такого кацапа як ти, пхаєш свою пику куди потрібно та не потрібно. Коли ви вжи там в мордорі перездихаєте.
показати весь коментар
21.08.2020 13:13 Відповісти
я не столько о себе говорил, сколько об уничижительном обращении "педро". Но у тебя мозгов нет, думать нечем. Пшел нах *********.
показати весь коментар
25.08.2020 16:16 Відповісти
Людей нужно уважать за действия, за обещания и их выполнения. Педро нет за что уважать. Действительно шакал-прилипала, как кто-то сказал. Точно в десятку.
показати весь коментар
27.08.2020 01:16 Відповісти
Ватный хитрожопый длбб,при 5м презе мы знали куда идем - в ЕС и НАТО и не стыдно было перед всем миром
показати весь коментар
20.08.2020 13:48 Відповісти
Путин решил избавится от местной Тихановской пока не поздно
показати весь коментар
20.08.2020 13:33 Відповісти
i mestnovo "NEXTA"
показати весь коментар
20.08.2020 13:36 Відповісти
Вскритійо покажет..
Хотя пофік..
показати весь коментар
20.08.2020 13:34 Відповісти
Походу вряд ли что у них получится. Во первых ***** вряд ли даст Навальному шанс и яд был применен серьезный. Во вторых уверен что медики которые якобы спасают Навального, присланы из КГБ и скорее заметают следы и контролируют чтобы Навальный не выжил, а не спасают жизнь.
показати весь коментар
20.08.2020 13:35 Відповісти
и, в третьих, ты такой тупой, что не понимаешь элементарной вещи - Навальный - это карманный бунтарь
показати весь коментар
20.08.2020 13:40 Відповісти
Донавальнився.
показати весь коментар
20.08.2020 13:35 Відповісти
...заодно можно проверить и местную вакцину от короны
Медики реально занимаются сейчас спасением жизни Навального, - замглавврача омской больницы - Цензор.НЕТ 5879
показати весь коментар
20.08.2020 13:36 Відповісти
Медики реально занимаются

===
В самом деле?
показати весь коментар
20.08.2020 13:37 Відповісти
залечат до смерти
показати весь коментар
20.08.2020 13:46 Відповісти
"Пока пациент не выписался из больницы, всегда есть какая-то угроза жизни" - это надо читать буквально...
показати весь коментар
20.08.2020 13:38 Відповісти
А может он возьмет и поправится...
И станет еще большим оппозиционером...
А впрочем как говориться: нет человека-нет проблем.
Спишут на свирепство вируса
показати весь коментар
20.08.2020 13:38 Відповісти
На свирепую вирусность.
показати весь коментар
20.08.2020 14:12 Відповісти
Може путин причастен?
показати весь коментар
20.08.2020 13:40 Відповісти
ты про *****? ясно, что причастен. а чего так нежно его называешь - пууцін. ***** оно и есть *****, чего кривлять язык?
показати весь коментар
20.08.2020 14:02 Відповісти
какаяразнiца?
показати весь коментар
20.08.2020 14:12 Відповісти
Европолитики и дальше с чудовищем-убийцей путлером и исполнителями его злодеяний ,по всему миру будут «в засос целоваться» ? Смешные санкции - очковтирательство
показати весь коментар
20.08.2020 13:41 Відповісти
І чому мене не цікавить доля лайтверсії куйла..?
показати весь коментар
20.08.2020 13:43 Відповісти
"Врачи делают не то чтобы все возможное, но врачи реально занимаются сейчас спасением его жизни". Сдаётся мне, что этот "врач"- ФСБ-шный стукачок...
показати весь коментар
20.08.2020 13:43 Відповісти
займаються виведенням отрути з організму, щоб потім без загрози викриття надати тіло на експертизу - нехай навіть західним незалежним експертам.
показати весь коментар
20.08.2020 13:44 Відповісти
Х-ло решило не ждать революции,убирает последнего ,более менее адекватного кацапа.На горизонте совсем ноль!
показати весь коментар
20.08.2020 13:45 Відповісти
от ***** спасения нет....
показати весь коментар
20.08.2020 13:48 Відповісти
дохтуру наверное уже позвонили..
после этого интервью пойдет Бутерброду краник прикроет с кислородом..
показати весь коментар
20.08.2020 13:51 Відповісти
Сейчас начнут -' путену это невыгодно! '
Вся оппозиция мертва, остался ручные жирик и собчак.
Сколько отравленных, сколько убитых, неужели россияне настолько тупые, что не понимают, чья это работа
показати весь коментар
20.08.2020 13:50 Відповісти
это для них оппозиция, а для нас те же имперцы, только вид с боку..
они всегда такими были и будут...
так что пох..
показати весь коментар
20.08.2020 13:56 Відповісти
Оппозиция помогает завалить режим тупина, поэтому ситуативно мы заинтересованы в любых раскачиваниях . Ютуб Навального явно оппозиционный. Кремлю нужно обезглавить оппозицию. Вам и Немцов не нравился.
показати весь коментар
20.08.2020 14:08 Відповісти
откуда вы знаете кто мне нравился?
я уважал Новодворскую к примеру и нормально относился к Немцову..- и фсе!
других нормальных там нет и не было..
но странно что вам как женщине нравился Немцов, который имел море любовниц и изменял своей жене с встречными и поперечными..
показати весь коментар
20.08.2020 14:20 Відповісти
И при чем здесь любовницы? Это его частная жизнь была. 'Хороший семьянин', положительный гражданин- совок совком
показати весь коментар
20.08.2020 14:24 Відповісти
хорошо наверное вашему мужу..
мне бы жинку с такими взглядами на это дело..
как говорил султан Ибрагим - мужчина это пчелка которая опыляет цветы, но не дело цветов (женщин) гонятся за пчелами..
Аминь..
показати весь коментар
20.08.2020 14:50 Відповісти
Странно , что политиков расценивают, как сексуальные объекты. Вот я о чем. Если он говорил и делал правильные вещи и любил женщин при этом, какое нам до этого дело?

Немцов был красавчик и умница, за это его путен и ликвидировал, так как на его фоне он был и остаётся ***** *****м.
показати весь коментар
20.08.2020 16:03 Відповісти
Не тупее других народов. Может их это устраивает.
показати весь коментар
20.08.2020 14:02 Відповісти
это для нас и для всего мира ***** плохой, а рабсеянам он нравится - дарит им чувство вяличия. а то, что живут в дерьме - так они никогда лучше и не жили, ничего им и не нужно. проедьтесь через гугл карты по частному сектору росии - это ж ужас! они абсолютно ничего не делают для минимального благоустройства рядом со своими домами. им достаточно вяличия в телевизоре и ощущения, что они "страна-победитель фашизма". просто интересно на сколько еще лет хватит им для псевдогордости - той победы? 200? 300 лет?
показати весь коментар
20.08.2020 14:06 Відповісти
Знаете, сталкивалась с ними заграницей. Они просто уверены в своём превосходстве над всеми нациями. Откуда весь этот внедрённый в их тупые бошки бред? Они искренне верят в свою 'голубую' кровь. Они и есть чистые нацисты
показати весь коментар
20.08.2020 14:12 Відповісти
возможна виновата обратная селекция - уничтожение совком всей элиты и интеллигенции, когда по сути в живых остались и сформировали новую элиту низшие слои общества - пролетариат, криминалитет, колхозники. у этих слоев показателем успешности, авторитетности всегда была грубая сила, подчинение себе слабых, а не ум, знания, честь и совесть. весь совок был построен на том, чтобы все средства направить на военную мощь, на бряцанье оружием по всему миру, а не на обустройство комфортной среды существования для собственных жителей.
показати весь коментар
20.08.2020 14:55 Відповісти
Да, насильная селекция и промывка мозгов.
показати весь коментар
20.08.2020 15:04 Відповісти
Плевать на россиян. Меня больше интересует реакция, а вернее отсутствие оной на убийства и отравления его врагов по всему миру. Все об этом прекрасно знают и тем не менее ручкаются улыбаясь с убийцей и террористом.
показати весь коментар
20.08.2020 15:02 Відповісти
Це й турбує...Якщо Кремль, або медики РФ, починає реально займатися рятуванням когось будь від чого - чекай біди...Головне, щоб йому не зробили "додаткове" щеплення "нової вакцини"... Літвиненко вже попив чаю..Скріпалі...вже не кажучи про прогулянки опозиціонерів біля Кремля...Путін переплюнув навіть Лукашенка...
показати весь коментар
20.08.2020 13:53 Відповісти
лежить у шпиталю альеша, альеша, альеша..- сидить у кмили його вбивця,
в болгарии ще як завжды.....
показати весь коментар
20.08.2020 13:54 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2020 13:57 Відповісти
надо срочно 3х занюхачей по ноздре до бубы приставить....
с кацапов станется - отруять все благоденствие и какцапським глазом не шморгнуть...
показати весь коментар
20.08.2020 14:01 Відповісти
Кацап просто перебухал сильно отравление баярой..
показати весь коментар
20.08.2020 14:08 Відповісти
так так....
показати весь коментар
20.08.2020 14:12 Відповісти
ПаРаша країна Брехні, Зла і Політичних Вбивств!!!
А Трампуша і Захід взасос цілуються із Путлером, і правильно роблять, "гроші не пахнуть" лайном з рота!!!!
Шрьодерізація демократії(або дермократії)!
показати весь коментар
20.08.2020 14:09 Відповісти
Чайку, господин Навальный
Медики реально займаються зараз порятунком життя Навального, - заступник головного лікаря омської лікарні - Цензор.НЕТ 3064
показати весь коментар
20.08.2020 14:18 Відповісти
Отравление Навального - это обострение войны кланов в РФ. Понятно что у кланов есть свои марионетки общественного воздействия (Попы Гапоны).
Скорее всего ФСБ воюют с ГРУ(военными). Ожидаем как внезапно будет убит кто-то из Попов Гапонов другой башни кремля (например Соловьев).
***
И арест вагнеровцев в Минске скорее всего это тоже войнушка кланов РФ.
ГРУ планировали продавить Путина на ввод войск в Минск и для этого планировали расстрел варгнеровцами народа и ментов (по схеме Майдана). После расстрела белорусы взялись бы за оружие и тогда РФ имела бы основание для ввода "миротворцев".
Но ФСБ видимо слила этот план Лукашенко и он арестовал вагнеровцев. ФСБ имеют свой план поглощения Белоруссии.
Путин замял эту ссору ГРУ и ФСБ и забрал вагнеровцев.
показати весь коментар
20.08.2020 14:23 Відповісти
Скорее просто снимают ненужных марионеток и заменяют их новыми не такими истершимися.
показати весь коментар
20.08.2020 14:35 Відповісти
отвянъте от Украины - хоть на части там себя поразрывайте .

дерьмо имперское всегда останется имперским дерьмом....
показати весь коментар
20.08.2020 14:37 Відповісти
гриби мабуть, о там на задорках фсбы, цила поляна....
показати весь коментар
20.08.2020 14:24 Відповісти
Думаю, что для нас при любом исходе это положительное событие.
Все равно для США - это рука х.уйла.
А значит и новые санкции не за горами.
показати весь коментар
20.08.2020 14:26 Відповісти
"лечение контролируют федеральный и региональный Минздрав"?
то вже точно на пiд землю товсь....
показати весь коментар
20.08.2020 14:29 Відповісти
Навальный не бутерброд. Умрет так умрет.
показати весь коментар
20.08.2020 14:33 Відповісти
Путлер завалил Навального.
показати весь коментар
20.08.2020 14:37 Відповісти
буба не лох - 42 ему..
он теперь тока с менделевской или ермаковской руки нюхает.
богдан дилер...
по ночам шаурму трескает, но тут даже кацапы не угадают где...
разве шо богдан сдаст....
показати весь коментар
20.08.2020 14:48 Відповісти
Нах_ра нам читати цю москальську хурню?
показати весь коментар
20.08.2020 16:59 Відповісти
 
 